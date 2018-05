CoolPaintr VR Recensione: un laboratorio creativo in Realtà Virtuale

ha iniziato a giocare alle elementari, prima a scrocco, poi si è reso autonomo. Scrive di videogiochi da quasi vent'anni, ma nel mezzo ci sono state alcune pause di riflessione: durante una di queste ha dato vita all'Archivio Videoludico, per cui ora si dedica anche alla conservazione del medium. Si dice sia nintendaro, ma non esistono prove. Lo trovate su Facebook

La prima volta che ci si ritrova ad agitare il Move nell'aria, disegnando scie di colore nello spazio e immergendo il proprio corpo nella creazione che prende vita, si fatica a trattenere un "wow". Disegnare in realtà virtuale ha un sapore tutto nuovo. Vengono meno i confini delle due dimensioni, non si è più di fronte al foglio o alla tela, ma si è "nel" foglio e "nella" tela. Come in quella quest secondaria di Oblivion, in cui il giocatore finiva all'interno di un dipinto.

Harmonix Music VR, titolo che aveva accompagnato il lancio di PSVR, ci aveva fornito un assaggio di questo nuovo mondo: ricordate quella modalità in cui l'utente poteva disegnare nello spazio forme variegate che pulsavano a ritmo di musica? CoolPaintr VR amplia la formula regalando agli aspiranti artisti un vero e proprio tool attraverso cui dare sfogo al proprio estro creativo.

Nuove esperienze

CoolPaintr VR non è un gioco e come tale non sarà giudicato. Si tratta piuttosto di una piattaforma attraverso cui creare disegni in tre dimensioni, opere che possono rimanere confinate all'interno della PS4 o esportate (in formato .dae) per essere godute e rimaneggiate su PC tramite software di modellazione 3D. Non temete, il piacere di CoolPaintr VR non è appannaggio di tecnici e sviluppatori: chiunque può cimentarsi nel disegno, mettendo alla prova le proprie doti artistiche per poi esportare e condividere le opere su Sketchfab.

Il vero plus di CoolPaintr VR non sta tanto nel risultato, a dire il vero, quanto nell'esperienza. Il tool degli spagnoli di Wildbit Studios si rivela in breve tempo intuitivo: non aspettatevi la complessità e la ricchezza di un Photoshop, dal punto di vista delle opzioni offerte, ma ciò non significa che non si possano ottenere risultati notevoli.

L'arte del Move

Innanzitutto mettete da parte il controller e impugnate un Move. Sebbene il "gioco" supporti anche il Dualshock 4, il Move si rivela indubbiamente più naturale da usare. Peccato non sia supportato anche il secondo Move, che avrebbe per esempio permesso di gestire la tavolozza e i menu con una mano e il disegno con l'altra, ma sono limiti che non inficiano la qualità dell'esperienza. Dopo una mezz'ora avrete già tutto molto chiaro. CoolPaintr VR evita l'eccessiva complessità puntando piuttosto su accessibilità e flessibilità.

Gli sviluppatori dimostrano chiaramente di volersi rivolgere a un pubblico ampio. Le opzioni presenti sul menu sono dopotutto familiari: si può dipingere, scegliendo il tipo di pennello, mentre la dimensione del tratto viene regolata dalla pressione del grilletto del Move. L'area può essere arricchita di figure solide (sfere, cubi, piramidi, cilindri, tubi di forme svariate), che possono essere spostate nello spazio e illuminate secondo tre diversi parametri. Sarà possibile anche moltiplicare forme geometriche e inserire effetti speciali (fiamme, effetti particellari, fiocchi di neve). Da quest'ultimo punto di vista c'è da dire che il titolo è un po' carente: gli sviluppatori si sono concentrati sull'atto del disegno e della scultura 3D.

Scultura 3D

Parliamo di scultura perché di fatto tutto ciò che si va a creare in CoolPaintr VR è governato dalle leggi delle tre dimensioni. Dimenticate concetti bidimensionali come il secchiello e badate piuttosto alla profondità dei vostri movimenti: ogni creazione può essere agganciata e ruotata, all'occorrenza zoomata. Sono i momenti in cui ci si accorge di quanto ogni tratto abbia un proprio livello, una propria collocazione nello spazio virtuale.

Interessante la possibilità di importare immagini 2D da una chiavetta USB, da utilizzare come reference visive per le proprie opere. Potete posizionarle sullo sfondo e prendere spunto per dare vita a modelli 3D delle stesse. E sul fronte sonoro? Il tool è privo di musiche, ma sempre tramite chiavetta potrete importare la vostra soundtrack preferita, da tenere in sottofondo durante la fase creativa.

CoolPaintr VR offre un'esperienza affascinante in una dimensione comunque decisamente entry level. Ciò non significa che non si possano realizzare opere di tutto rispetto, ma certo gli sviluppatori avrebbero potuto aggiungere molte più opzioni all'interno dei menu: non solo l'effettistica limitata di cui si parlava poco sopra, ma anche i tipi di pennelli (solo tre) denotano una certa avarizia. Bisogna tuttavia tenere in conto anche il costo del tool (19.99 euro), indubbiamente molto economico. E bisogna anche considerare che un menu troppo ricco e sfaccettato avrebbe forse allontanato i meno esperti.