Crash Team Rumble Recensione: botte tra marsupiali ma con poco carisma

Disponibile per PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dopo averci regalato un quarto capitolo numerato di Crash Bandicoot (qui la recensione di Crash Bandicoot 4 It's About Time), Toys for Bob è tornata al timone di un nuovo progetto dedicato al peramele più famoso dei videogiochi. Questa volta, però, ci troviamo di fronte ad un titolo esclusivamente votato al multiplayer online. Crash Team Rumble, infatti, non prevede la tradizionale struttura a livelli vista nelle svariate incarnazioni della saga: è invece un brawler quattro contro quattro che presenta meccaniche assimilabili, per certi versi, a quelle dei MOBA, senza rinunciare ad un'identità piuttosto riconoscibile.



Sulla carta è un concept potenzialmente interessante, forte peraltro di un immaginario irresistibile, ma in realtà la situazione è più complessa. In un periodo storico in cui i prodotti multigiocatore si affidano alla distribuzione 'Free to Play', a Crash Team Rumble è stato applicato un cartellino di 29,99€ per la versione standard. È una scelta che può lasciare perplessi, perché ha avuto un impatto sul popolamento dei server (un elemento vitale per il successo di queste operazioni). Ed è un vero peccato perché, nel suo cuore, il gioco è anche caratterizzato da una serie di buone idee di design che avrebbero meritato la platea più nutrita possibile per essere sviluppate a dovere nel lungo periodo.

Le categorie di sfidanti

La formula mantiene parte dei fondamenti ludici che ci si aspetterebbe di trovare in un'avventura classica del peramele. si tratta ancora di un platformer 3D in cui muoversi liberamente per distruggere casse, ottenere potenziamenti e sconfiggere i nemici nel tentativo di accumulare sempre più Wumpa. A differenza del passato però ci saranno altri giocatori, tra alleati e avversari, che parteciperanno a questa chiassosa competizione.



L'obiettivo delle partite è quello di immagazzinare i frutti sparsi per le ambientazioni e consegnarli presso la banca della propria squadra: la prima delle due compagini a raggiungere quota 2.000 porterà a casa la vittoria. Considerando che è possibile trasportarne un massimo di 130 per volta, bisognerà mantenersi sempre attivi nella raccolta per tagliare il traguardo prima degli sfidanti. Per velocizzare queste dinamiche, comunque, Toys for Bob ha ben pensato di introdurre le Gemme, che in Team Rumble passano dall'essere tesori da collezionare a vere e proprie piattaforme da conquistare in cambio di un aumento temporaneo del numero di Wumpa trasportabili.



Comunque, è bene tenere a mente che la cooperazione tra i vari membri del gruppo sarà vitale per la buona riuscita della missione. I personaggi inclusi nel roster al lancio sono suddivisi in tre categorie, ciascuna con un proprio ruolo ben specifico. I Marcatori, come Crash, Tawna e l'inedito Catbat, possono vantare una velocità e un'agilità superiore agli altri, che li rende perfetti per scattare sul campo e fare incetta di frutti. I Potenziatori, dal canto loro, sono attualmente rappresentati solo da Coco e Dr. Neo Cortex, in compenso però hanno un ruolo di primo piano nell'economia dei match (almeno sulla carta).

Grazie ai loro gadget e a una peculiare abilità passiva, che gli consente di ottenere il doppio delle Reliquie contenute negli scenari, risultano particolarmente adatti a fornire potenziamenti costanti alla propria squadra. In Crash Team Rumble, infatti, le Reliquie possono essere acquisite esattamente come accade con i Wumpa e consegnate presso determinati punti di raccolta per sbloccare aiuti temporanei che variano a seconda della mappa. Si spazia dai classici palloni da spiaggia e le sfere di rottami con cui è possibile travolgere gli avversari, a strumenti come gli scudi, che impediscono ai nemici di accedere alle banche alleate per bloccare le fasi di deposito. Passiamo quindi all'UFO di Oxide, che può inseguire e incenerire gli sfidanti o all'immancabile maschera di Aku Aku, che rende pressoché invulnerabili. Almeno sotto questo punto di vista, l'assortimento non manca. I Difensori, infine, includono tre dei più celebri antagonisti della saga: Dingodile, Dr. N.Brio e l'iconico N.Tropy, al centro degli eventi sia del terzo che del quarto capitolo. A dispetto della loro perfidia, questi villain non hanno solo il compito di difendere la propria squadra o banca, ma anche quello di invadere la base della compagine avversaria in modo da rendergli difficoltosa la conquista dei punti.



Gli appartenenti a questa classe, a discapito della velocità di movimento, possono contare su un output di danno sensibilmente maggiore rispetto agli altri eroi, pertanto la loro presenza è fonte di timore per i malcapitati rivali.

Botte da... marsupiali?

Intendiamoci: le eliminazioni in Crash Team Rumble non sono di certo un punto focale dell'esperienza, dal momento che non attribuiscono punti utili ad accaparrarsi la vittoria. Eppure possono essere un'arma utile per rallentare la cavalcata dei nemici, poiché ciascun colpo che assesteremo sottrarrà qualche Wumpa dal loro carico attuale. Una volta inflitti abbastanza danni a un personaggio, questi verrà eliminato e dovrà attendere qualche secondo prima di tornare in pista.

La gestione strategica delle battaglie, come pure capire il momento opportuno per battere in ritirata o lanciarsi nella mischia, saranno elementi di fondamentale rilevanza per trionfare. Ciascuno dei protagonisti possiede un set di abilità specifico. L'iconico Crash, ad esempio, può fare affidamento sulle intramontabili giravolte, sulle scivolate e sulle schiacciate dall'alto, fattori che lo rendono versatile e imprevedibile. Tawna sferra potenti uppercut utili a danneggiare i nemici in volo e sfrutta il tipico rampino con cui può navigare rapidamente attraverso la mappa. Il Dr. Neo Cortex utilizza la sua pistola laser che può addirittura trasformare i bersagli in animali, neutralizzandoli per qualche secondo.



Insomma, si tratta di un roster piuttosto diversificato nelle meccaniche di gameplay, ma al contempo ridotto all'osso. Gli appena otto personaggi inclusi al day-one non sono sufficienti a garantire abbastanza opzioni nella composizione del team o a imbastire sofisticate strategie di gruppo. Nel giro di poche partite avrete la sensazione di affrontare una routine sin troppo simile a sé stessa, cosa che finisce un po' per spegnere l'entusiasmo nei confronti del gioco dopo una manciata di ore.

Come se non bastasse, inoltre, ci sono notevoli problemi di bilanciamento, che a nostro parere richiedono un intervento abbastanza celere da parte degli sviluppatori. L'amato Crash, allo stato attuale, ci è sembrato molto superiore agli altri eroi in termini di adattabilità a tutte le situazioni. Il risultato? Ci è capitato spesso di vedere squadre scendere in campo con quattro copie del marsupiale e conquistare agevolmente la vittoria. Un autentico flagello per un prodotto che fa della visione tattica e della divisione dei ruoli uno dei suoi cavalli di battaglia. Sulle prime, il gameplay di Team Rumble funziona e diverte, grazie anche alla durata contenuta dei singoli match e al loro ritmo forsennato. Ciò detto, il bilanciamento dei combattenti - visto anche il loro numero esiguo - doveva essere trattato con maggiore attenzione: parliamo pur sempre di un'esperienza competitiva in multiplayer online.

Contenuti e comparto grafico

La versione 1.0 di Crash Team Rumble porta con sé un'unica modalità di gioco, denominata Competitiva, che può essere affrontata su una delle nove mappe differenti incluse nel pacchetto. Queste ultime, pur presentando caratteristiche comuni come la presenza delle Gemme e delle Reliquie, si distinguono in base a Stazioni di Potenziamento uniche o a qualche particolarità in termini di level design (pensiamo alle rampe e ai geyser utili per raggiungere aree sopraelevate).

Le ambientazioni ci hanno colpito in positivo sul fronte artistico ma a conti fatti avremmo voluto degli stage più articolati e variegati, a vantaggio della tenuta dell'esperienza. Il sistema di progressione si affida, come di consueto, all'ormai rodata struttura a base di Battle Pass stagionali da 100 livelli, tramite cui sbloccare una pletora di oggetti cosmetici. Si va dagli emblemi alle emote, dai cappelli agli zaini, fino ad arrivare alle ambite skin, invero tutte piuttosto gradevoli.



Il primo Battle Pass è incluso con l'acquisto del titolo mentre i successivi, con ogni probabilità, si potranno comprare singolarmente a un prezzo che al momento non è stato ancora confermato. Per completezza, l'edizione Deluxe di Team Rumble include anche il Pass della Stagione 2. Fortunatamente ad oggi non ci sono potenziamenti esclusivi per il Pass Premium o oggetti che possano sfociare in vantaggi per chi è disposto a sborsare denaro extra.

Il vero problema del pacchetto, lo rimarchiamo, continua a essere la sua lampante carenza di contenuti: 8 personaggi, 9 mappe e una singola modalità di gioco, peraltro priva di un sistema di ranking che possa incentivare gli utenti a spendere un buon numero di ore sui campi di battaglia. Speriamo insomma che Toys For Bob (qui la recensione di Spyro Reignited Trilogy) correrà ai ripari con aggiornamenti costanti volti a garantire un futuro al suo prodotto. Basato sul sempreverde Unreal Engine 4, Crash Team Rumble offre delle partite caotiche ma prive di cedimenti o incertezze. Su PS5 infatti gira a 60 fps granitici e sfoggia una presentazione visiva in grado di riproporre fedelmente le atmosfere tanto amate dai fan del peramele. Il design dei protagonisti deve molto allo stile di It's About Time, il che è soltanto un bene. Anche le musiche provengono direttamente dal glorioso passato della serie e non mancheranno di strapparvi qualche sorriso nostalgico, tra una sfida e l'altra.