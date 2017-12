Crawl Recensione: Chi vuol esser minotauro?

La Casa. Dungeon & Dragons. Howard Phillips Lovecraft. Streets of Rage. Towerfall. Enter the Gungeon. E, perché no, forse persino un pizzico di Smash Bros. Queste sono soltanto alcune delle influenze di Crawl, ovvero l'ultima fatica di una coppia di sviluppatori indipendenti australiani riuniti sotto il nome di Powerhoof. Al di là dei suoi numerosi e soprattutto pregevolissimi riferimenti, l'aspetto migliore di Crawl è comunque da ricercarsi nella sua stessa natura, e in particolare nell'originalità del concept di base.

Immaginatevi un dungeon crawler con livelli generati in maniera casuale e grafica in pixel art, per un minimo di due e un massimo di quattro utenti, in cui a turno un giocatore (fortunato o sfortunato, dipenderà moltissimo dalla circostanze) controlla il classico eroe mentre gli altri interpretano... nientemeno che i mostri. Anzi, per meglio dire un gruppo di spiriti capaci di incarnarsi in una moltitudine di creature via via sempre più minacciose, che possono andare da insulsi ratti a giganteschi e potentissimi demoni. Il tutto possedendo nel mentre persino elementi dello scenario, tanto per tendere ulteriori trappole e sadici scherzetti al malcapitato umano anche durante i momenti di pura esplorazione.

Chi vuol esser minotauro?

Ma c'è di più: una volta che il povero eroe cadrà sotto gli attacchi degli agguerriti avversari - e non potrà non accadere, presto o tardi - i ruoli si scambieranno all'istante. Così chi avrà inflitto il colpo mortale vestirà allora le fragili spoglie umane, mentre l'ex avventuriero passerà dalla parte delle schiere infernali, in gioco di equilibri tra il geniale e il perverso che permette di vivere un po' il meglio dei due mondi. Perché, se da un lato avere la meglio con l'eroe senza macchia (nonché spesso e volentieri in inferiorità numerica) ha sempre il suo perché, dall'altro interpretare i cattivi e potersi vendicare infierendo senza pietà sul proprio carnefice ha un sapore deliziosamente catartico.

La premessa, c'è poco da fare, è tanto brillante quanto unica, di quelle che da sole possono essere più che sufficienti a strappare un sorriso - soprattutto sulla bocca di chi, come me, è cresciuto a pane e Hero Quest. Dopo un'intro azzeccatissima, con un folle narratore dalla voce degenerata che si dimostra impeccabile nel creare sin subito l'atmosfera giusta, da horror di serie B compiaciutamente teatrale, si parte con le mazzate senza perdere nemmeno un attimo. Una volta stabilito il numero di avversari - che, come si diceva qualche riga sopra, possono variare da uno a tre, controllabili da altri giocatori in locale, dall'agguerrita CPU o da un eventuale mix fra le due cose - ci si trova faccia a faccia in una sfida a eliminazione diretta in cui basta un singolo attacco per uccidere. Solo uno tra i duellanti resterà in vita, andando ad interpretare il primo effettivo eroe della contesa e dando via al coinvolgente loop descritto poco fa.

Le immagini di Crawl non rendono pienamente giustizia alla pregevole qualità visiva della produzione di Powerhoof: dagli screenshot non si possono ammirare le magnifiche animazioni cartoon.

Chi uccide l'eroe diventa umano. Tutti gli altri invece si limitano a rosicare, accumulando punti rabbia da utilizzare per sbloccare creature di rango superiore, in un circolo virtuosamente malvagio.

Un crescendo entusiasmante che in appena mezz'ora di partita riesce a racchiudere in sé le dinamiche di crescita dei personaggi tipiche di qualsiasi RPG che si rispetti: l'eroe guadagna esperienza e monete d'oro sia uccidendo i nemici che vagando per gli scenari, con la possibilità di spendere risorse in un apposito negozio per migliorare le proprie caratteristiche, per acquisire nuove abilità attive/passive e ovviamente per brandire armi sempre più devastanti. Chi controlla i mostri accumula invece un diverso tipo di valuta, ovvero la rabbia: proprio come nella realtà, più si subiscono danni dall'umano e maggiormente aumenta il risentimento, così da poter investire, fra un piano e l'altro del sotterraneo, punti rabbia per far evolvere il terzetto di creature selezionate all'inizio.Un sistema semplice ma bilanciato alla grande, in grado di rendere gli scontri sempre equilibrati, incerti e in costante mutamento: anche se varia l'abilità degli sfidanti, il gioco riesce infatti a intervenire per evitare che qualcuno prenda troppo il largo, dando modo a chi è rimasto indietro di dire la sua potendo contare su negromanti, draghi, beholder e altre ostili bestiacce per ribaltare la situazione. Senza contare poi i titanici boss, con parti degli stessi (gambe, braccia o teste...) mossi maniera indipendente da chiunque non vesta i panni dell'eroe.Il risultato finale è dunque un mix di generi spassosissimo, che trova un'affinità innegabile con la natura portatile e intrinsecamente multiplayer di Nintendo Switch:è un titolo perfetto da godersi in compagnia, improvvisando duelli epici magari mentre si è a spasso. Un ibrido tra un party game hardcore, un gioco di ruolo e un hack'n slash vecchia scuola, che con appena due tasti - rispettivamente uno per l'attacco base e l'altro per la mossa speciale, che si ricarica con un cooldown di qualche secondo - dimostra di avere tutte le carte in regola per garantire qualche ora di puro divertimento e cattiveria.Insomma, un'autentica chicca indie realizzata con cuore e cervello, da consigliare a patto di prendere in considerazione almeno due dettagli non del tutto trascurabili: primo,funziona anche in solitaria, con l'IA a riempire i posti vacanti, ma dà ovviamente e nettamente il meglio di sé in gruppo (). Secondo, è inevitabile che, dopo un tot di partite e nonostante la generazione casuale dei livelli, subentri un minimo di ripetitività di fondo. Una ripetitività che toglie in parte quel fattore sorpresa che sulle prime - e non solo, vista la quantità non banale di contenuti sbloccabili - dà un fascino speciale all'insieme. Difetti comunque tutto sommato veniali se si considera che con 14.99€ è possibile portarsi a casa un titolo sperimentale e diverso dal solito, ottimo per trascorrere le imminenti vacanze di Natale fra scheletri, lupi mannari e cultisti impazziti.