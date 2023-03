Crime Boss Rockay City Recensione: Payday a Hollywood con Chuck Norris

In aggiunta agli sviluppatori italiani che riescono ad avere successo a livello globale, non bisogna dimenticare i publisher locali come 505 Games, che pure sono riusciti a far parlare di sé per motivi assolutamente validi. Questa azienda vanta nel suo catalogo dei pezzi grossi come Control e Death Stranding (la versione PC) ma anche titoli come Crime Boss Rockay City (qui la nostra intervista agli sviluppatori di Crime Boss Rockay City), il gioco a base di gangster firmato Ingame Studios che ha inevitabilmente attirato l'attenzione a causa di un cast stellare che include alcune delle più popolari star dei film d'azione degli anni '80 e '90. Incuriositi dalle premesse, ci siamo stabiliti in quel di Rockay City e abbiamo provato e riprovato a fondare un impero criminale: ora possiamo finalmente raccontarvi come è andata.

Il re è morto, lunga vita al re!

In Crime Boss Rockay City non troviamo una vera e propria trama, poiché il titolo di Ingame Studios si limita a presentare al giocatore un contesto criminale in cui può muoversi liberamente per raggiungere il fine ultimo: la conquista della città. Il Re, un boss particolarmente potente che controllava l'intera metropoli, è caduto e ha lasciato un vuoto che in molti volevano colmare a tutti i costi.

A noi spetta il difficile compito di guidare Travis Baker, un criminale interpretato dal leggendario Michael Madsen, nella sua lotta per il trono. Tale percorso sarà fatto di attività illecite di molteplici tipi, legate al guadagno di ingenti somme da reinvestire allo scopo di ampliare il potenziale offensivo della banda. Di base, Crime Boss Rockay City è uno shooter in soggettiva fortemente ispirato a PayDay 2, da cui eredita diverse meccaniche di gioco. Pur con le dovute differenze, le missioni di questo FPS prevedono la partecipazione di una squadra - composta da un massimo di quattro membri - ad un colpo, che può avvenire in gioiellerie, banche, depositi, centri commerciali e chi più ne ha più ne metta.



Al di là delle piccole differenze tra una rapina e l'altra, tutto si riduce sempre nel riempire i borsoni di beni di valore e consegnarli al furgone che ci aspetta col motore acceso per una fuga veloce, solitamente mentre vola piombo in ogni dove a causa dell'arrivo della SWAT o di altre forze di polizia pronte a tutto pur di porre fine alle nostre malefatte. La peculiarità del titolo pubblicato da 505 Games risiede nella permadeath degli scagnozzi, che possono essere reclutati a suon di verdoni in un'apposita schermata, in cui vengono puntualmente generati casualmente personaggi con tratti unici e un equipaggiamento iniziale che varia in base alla ‘rarità' del delinquente.

In sostanza, in ogni rapina è fondamentale fare ritorno alla base ancora più che riempirsi le tasche, poiché una mossa sbagliata potrebbe porre fine alla vita di uno scagnozzo a cui abbiamo affidato le armi migliori e su cui sono stati investiti fior di quattrini in potenziamenti. Un sistema del genere rende sicuramente l'esperienza più elettrizzante, poiché si tende a pianificare con attenzione ogni illecito per via delle conseguenze che ne potrebbero derivare. D'altro canto però, ci si ritrova a fare i conti con un gameplay afflitto da una serie di problemi, primo fra tutti l'IA.



A meno che non decidiate di giocare in cooperativa, funzionalità disponibile solo per alcune componenti del pacchetto e che analizzeremo più sotto, dovrete accontentarvi di compagni i cui comportamenti saranno spesso un ostacolo alla riuscita della vostra missione. In Crime Boss non è possibile impartire ordini agli alleati mossi dalla CPU, che peraltro tendono a non collaborare molto. Ci è capitato ad esempio di aver lanciato loro borsoni pieni di gioielli, perché non procedevano in autonomia al saccheggio della refurtiva.

E ancora, alle volte li abbiamo trovati di fronte al furgone senza prendersi la briga di depositare il bottino, come fossero in attesa di un proiettile fatale. Sia chiaro, nessuno di questi problemi rende il prodotto ingiocabile, ma non si può negare che qualche accorgimento in più avrebbe giovato non poco al coinvolgimento. Non poter ordinare a un alleato di distruggere una telecamera o di rianimare un compagno ferito è una carenza che si fa sentire, soprattutto se si considera la presenza di modalità esclusivamente single player. I problemi non mancano nemmeno sul versante del gunplay. Le bocche da fuoco tendono ad essere poco precise per giustificare le divergenze che vi sono tra i vari soldati: il criminale medio non ha dimestichezza con gli strumenti del mestiere e non brilla in fase di mira, cosa che accade in maniera molto più limitata quando si utilizzano personaggi di alto livello o le versioni potenziate di Baker. Nel gioco è presente anche una componente ruolistica che influisce sul potere offensivo degli sgherri, che non possono quindi eliminare con un singolo colpo alla testa qualsiasi minaccia gli si pari davanti, ma solo i membri delle gang e i poliziotti di basso rango.



Tutto questo implica che nei conflitti a fuoco si abbia spesso la sensazione di faticare a eliminare il nemico, soprattutto quando si trova a una certa distanza. Ciò non toglie che il feeling generale delle armi sia discreto. A non averci convinto per nulla è invece l'approccio furtivo, che manca delle animazioni per le eliminazioni alle spalle e risulta difficile da mettere in pratica. Le cose migliorano quando si mettono le mani sulle bocche da fuoco silenziate, ma in generale è complesso riuscire nell'intento di restare invisibili agli occhi dei nemici.

Dobbiamo inoltre spendere qualche parola sull'arsenale, che vanta poche armi ed è interamente basato su un sistema procedurale. Il giocatore non ha modo di intervenire sulla configurazione dei vari fucili e deve accontentarsi di quel che passa il convento, ovvero un negozio in cui vengono proposti strumenti di morte con preset casuali e, con un po' di fortuna, dei pezzi leggendari che montano mirini e silenziatori, oltre ad avere un'estetica originale rispetto alla versione standard della stessa arma. La poca varietà in fatto di armamenti è un problema facilmente aggirabile con i futuri aggiornamenti, e l'impossibilità di personalizzarli non ci ha creato particolari fastidi.



In linea di massima, ha lo stesso impatto sul gameplay della morte permanente degli sgherri, visto che si tende ad usare i pezzi forti solo nelle grandi occasioni e quando c'è una buona sicurezza di non tirare le cuoia durante la rapina.

L'ascesa al potere di Travis Baker

Il cuore pulsante di Crime Boss Rockay City è però la modalità Baker's Battle, una campagna con elementi roguelite in cui abbiamo il più totale controllo sulla gestione dell'impero di Travis Baker e sulle attività criminali che, tra villain e alleati, coinvolgono tutte le guest star della produzione Ingame Studios, da Danny Trejo a Chuck Norris, fino alla bellissima Kim Basinger.

Ciò che rende unica la modalità single player di Crime Boss è la sua commistione di generi, poiché scendere in prima linea per eseguire i colpi corrisponde davvero a una frazione dell'intera esperienza di gioco. Baker's Battle è anche e soprattutto una modalità con gli elementi tipici dei gestionali, visto che spetta al giocatore l'arduo compito di gestire le finanze, conquistare o difendere i territori in feroci scontri a fuoco che somigliano a dei team deathmatch contro i bot, e procedere col reclutamento di nuovi soldati, che siano essi da utilizzare nei colpi o da spedire come carne da macello nelle attività di espansione.



Pur essendo composta da mille sfaccettature, la gestione della banda risulta semplice grazie a un'interfaccia pratica e intuitiva che permette in pochi passi di compiere qualsiasi azione. Parte dei menu è occupata dalla mappa, fondamentale sia per tenere sotto controllo le mire espansionistiche delle altre gang, sia per visionare tutte le missioni disponibili. Giorno dopo giorno, l'obiettivo è quello di conquistare ogni frazione di Rockay City tagliando fuori gli altri boss, il tutto senza attirare troppo l'attenzione dell'irreprensibile sceriffo Norris.

Questo bizzarro personaggio rappresenta una sorta di spada di Damocle per Baker, poiché basta fare qualche mossa sbagliata per vedere il barbuto accorgersi della minaccia rappresentata dal boss e sferrare un attacco decisivo alla sua base, un assalto dal quale è assai difficile uscire vivi. È qui che entra in gioco la componente roguelite, visto che raggiungere il game over significa dover ricominciare tutto da zero, ma non senza qualche piccolo aiuto. Accumulare esperienza con Baker, la cui morte comporta la fine immediata della partita, consente di accedere a potenziamenti permanenti che semplificano in maniera sostanziale le run successive: si va dal rallentamento delle indagini di Norris all'aumento delle risorse iniziali, senza contare la possibilità di migliorare le statistiche del boss e quelle dei suoi scagnozzi. Pur nella sua semplicità e priva di particolari guizzi, la componente gestionale è sicuramente l'aspetto meglio realizzato della produzione, malgrado la presenza di evidenti limitazioni per quel che concerne la varietà. Nel corso dell'analisi abbiamo ricominciato diverse volte la campagna, ma purtroppo ci siamo sempre trovati di fronte a situazioni molto simili tra loro. Ad eccezione di alcuni colpi che vengono proposti in momenti diversi, seguendo un ordine casuale, vi sono numerosi frangenti riproposti con la precisione di un orologio svizzero.



Ci stiamo riferendo soprattutto alla comparsa di personaggi unici la cui sopravvivenza è dettata anche dal completamento di missioni speciali che seguono regole diverse dai colpi tradizionali, come quelle che ci permettono di vivere i flashback di un reduce del Vietnam. Se la prima volta fa piacere dedicarsi a queste attività, diventa sfiancante doverle necessariamente ripetere nelle successive partite, pena la perdita di soldati la cui presenza nel team è molto utile. Tale problema tende a essere marginale solo nelle fasi di gioco più avanzate, quando il denaro a disposizione è così tanto da non incidere sull'economia della banda.

Sia per quanto concerne i compiti restanti, sia per i luoghi in cui questi si svolgono, il problema della mancanza di varietà resta concreto. Per quanto piacevoli da giocare, le rapine ‘grosse' si contano sulle dita di una mano e le altre missioni non vantano caratteristiche uniche che le rendano diverse da tutte le altre. Persino i conflitti con le gang rivali sono poco curati e tutto si riduce alla conquista di un certo territorio, senza magari una boss fight o un incarico più strutturato che ci permetta di raggiungere il covo di un pezzo grosso per dargli il colpo di grazia.



Dopo alcune ore insomma si ha la sensazione di ripetere costantemente gli stessi colpi, sebbene il contributo dei potenziamenti e l'ingresso in arsenale dei pezzi leggendari renda tutto molto più divertente. Si tratta però di un problema che dovrebbe essere risolto nel tempo, trattandosi di un prodotto live service che in futuro potrebbe vantare un'offerta più ambiziosa.

Mezza Hollywood in un solo gioco

Poiché le attività che si possono svolgere sono le stesse in ogni singola componente, i problemi relativi alla ripetitività coinvolgono anche le restanti porzioni dell'offerta ludica, contraddistinte però da uno stile di gioco più snello perché privo del ramo gestionale. Crime Time è forse la modalità che più si avvicina a PayDay 2 per impostazione (qui la recensione di PayDay 2), visto che non esiste alcun game over ed è possibile accedere a una schermata in cui vengono generati nuovi colpi da avviare in solitaria o con altri giocatori grazie al supporto del multiplayer online.

In questi casi è sempre presente la possibilità di reclutare membri della squadra, ma la loro eventuale dipartita ha un impatto marginale, poiché se ne possono raccattare subito altri dalla strada senza particolari effetti negativi. A supportare la coop è anche Urban Legends, che consiste in una serie di sei mini avventure, ciascuna caratterizzata da tre missioni prefissate con filmati d'intermezzo simili a quelli di Baker's Battle e una valutazione finale che permette di sbloccare personaggi unici nelle altre porzioni del gioco.



Se in Urban Legends sono presenti cutscene con gli attori di fama internazionale, è solo nella modalità single player che questi sono continuamente presenti a schermo e permettono al giocatore di immergersi in questo contesto criminale che omaggia i B-movie. Sfortunatamente, non tutti i volti hanno la stessa efficacia nell'intreccio narrativo e a rubare le scene è sicuramente il Travis Baker di Michael Madsen: tenendo alta la sua reputazione, l'interprete di Mr. Blonde in Le Iene è sicuramente il protagonista meglio caratterizzato ed è sempre un piacere vederlo interagire con gli altri personaggi oppure introdurci a Rockay City con un aneddoto diverso dopo ogni game over.

Con le dovute eccezioni come l'elegante Nasara di Damion Poitier, braccio destro del boss, le restanti figure sono sin troppo stereotipate e si vedono giusto in qualche sequenza filmata della durata di pochi secondi. Discorso a parte va fatto per lo Sceriffo Norris, che si è reso protagonista di simpatiche gag sopra le righe e che, a ogni dipartita, rompe la quarta parete per una veloce ramanzina al giocatore sconfitto. Insomma, considerando il numero di attori coinvolti nel progetto e il fatto che solo alcuni di essi siano stati sfruttati in maniera concreta, è lecito chiedersi cosa ne sarebbe stato del gioco se parte del budget fosse stata dirottata su altri aspetti della produzione.

Grafica e localizzazione

Sul fronte tecnico, Crime Boss Rockay City è un prodotto che non fa sfoggio di particolari tecnologie e sfrutta il vecchio Unreal Engine 4. Dall'illuminazione, alla modellazione poligonale, tutto ciò che appare a schermo non fa gridare al miracolo, anche nel caso in cui si dovessero spingere al massimo le impostazioni grafiche.

A rendere poco impattante il comparto visivo è anche un peculiare effetto che rende a sporcare l'immagine, a prescindere da quali siano la risoluzione e le opzioni visite attivate: la sensazione che abbiamo avuto è che non si trattasse di un filtro ‘cinematografico', ma di un qualche sistema messo in pratica dagli sviluppatori per limitare il carico sull'hardware e favorire il framerate, che non ci ha dato particolari problemi anche grazie al pieno supporto del DLSS.



Capelli a parte, i volti degli attori che hanno preso parte al gioco sono stati riprodotti fedelmente e sono tutti piacevoli da vedere. Purtroppo però, vi è una dissonanza tra i personaggi generati proceduralmente e i protagonisti: sia nella corporatura che nei lineamenti, i primi risultano spesso stravaganti e poco realistici. Dobbiamo inoltre segnalare una pesante ripetizione dei modelli per quello che riguarda i nemici, visto che ci troviamo di fronte a pochissimi NPC tutti uguali fra loro.

Si tratta di un aspetto che ci ha stupito, visto che il team di sviluppo aveva confermato di aver implementato nel gioco alcuni tool che oggigiorno sono presenti di default nell'Unreal Engine 5 e che contribuiscono a creare personaggi credibili in maniera procedurale. Dobbiamo infine segnalare qualche piccolo problema nella localizzazione in italiano (ricordiamo che il doppiaggio è solo in inglese): ci siamo imbattuti più di una volta in dialoghi non tradotti e speriamo che questa mancanza venga sistemata al più presto, così da consentire a chi non conosce la lingua inglese di non perdersi alcun dettaglio.