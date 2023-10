Crymachina Recensione: un rpg che avrebbe potuto fare di più!

Da Monark a Crystar, passando per Trinity Trigger e il recente The Caligula Effect 2 (a proposito, avete già letto la recensione del port per PS5 di The Caligula Effect 2?), negli ultimi diciotto mesi il publisher nipponico FuRyu ci ha proposto esperienze ruolistiche ben differenziate, ma non sempre brillanti e coinvolgenti. Sviluppato dai ragazzi di Aquria, che sempre nel mese di ottobre ci hanno consegnato l'episodio conclusivo del Gameverse di SAO (qui trovate la recensione di Sword Art Online: Last Recollection), Crymachina si è rivelato un action RPG non particolarmente ispirato, soprattutto dal punto di vista narrativo. Ricordandovi che il titolo esordirà il 27 ottobre su PS4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC, vi proponiamo di seguito il nostro verdetto finale sul prodotto.

Estinzione e rinascita dell'uomo

Decimato prima da una malattia di origine sconosciuta e in seguito da un conflitto su scala mondiale istigato dalla carenza di risorse, il genere umano si è estinto nel XXI secolo. Nella speranza di preservare la nostra specie, però, un gruppo di scienziati lanciò una navicella prima dell'inevitabile disgrazia, affinché le otto intelligenze artificiali a bordo potessero un giorno ricreare la razza umana.

A bordo dell'Eden, queste Macchine Divine anche note come Dei ex Machina erano in costante evoluzione e ognuna di esse ricevette un incarico diverso: se per esempio l'unità 01, Propator, era il supervisore generale del progetto, l'unità 02, Ecclesia, aveva il compito di preservare l'ordine su Eden, mentre le unità 06 e 08 erano rispettivamente responsabili dei dipartimenti dedicati allo sviluppo della civiltà e alla ricostruzione della psiche dell'uomo. Avendo digitalizzato le menti degli esseri umani, i vari reparti della navicella miravano a ricreare quanto era andato perso, finché, circa due millenni più tardi, l'unità Propator scomparve misteriosamente nel nulla, lasciando le altre fazioni nel caos più totale. Anziché collaborare, ciascuno dei rimanenti Dei ex Machina continuò a perseguire l'obiettivo finale a modo proprio, tant'è che l'unità 08, Enoa, riuscì infine a ricostruire la psiche umana e a impiantare le anime di due fanciulle in avanzatissimi corpi robotici cui venne dato il nome di Synthetic Frames. Rifiutandosi di riconoscere le due ragazze come dei "veri esseri umani", le unità 03, 05, 06 e 07 attaccarono tuttavia il reparto di Enoa, costringendola a fuggire assieme alle sue seguaci e lasciarsi dietro la maggior parte delle proprie tecnologie.



Dopo essersi nascosta per otto anni, non solo Enoa ha messo a punto uno spazio virtuale in cui le altre Macchine Divine non sono in grado di raggiungerla, ma finalmente è riuscita a impiantare l'anima della "Prescelta" in un Synthetic Frame. Per ragioni ancora ignote, l'unità Propator ha infatti previsto che la protagonista Leben Distel - una studentessa deceduta nel XXI secolo a causa della Centrifugal Syndrome - sarà la prima "vera umana" di Eden e come tale segnerà l'inizio della rinascita della nostra specie.

Per riuscire nell'intento, Leben, Mikoto e Ami dovranno anzitutto fermare gli Dei ex Machina fuori controllo, recuperare i dati e le tecnologie sottratte a Enoa, scoprire i segreti di Eden (che in duemila anni è diventata enorme) e non per ultimo raccogliere quanti più ExP possibili, ossia i punti che determinano il valore di umanità di una persona ricostruita.



Pretenziosa e a tratti confusionaria, la trama di Crymachina ci ha convinti davvero poco: colpi di scena prevedibilissimi, dialoghi prolissi in stile visual novel e quasi sempre sconnessi dalla vicenda principale, e in generale un ritmo altalenante ci hanno impedito di apprezzare e lasciarci coinvolgere da un racconto che nelle prime battute pareva assai intrigante.

Benché l'avventura possa essere terminata in 10-12 ore appena, a seconda del livello di difficoltà selezionato e del tempo dedicato al grinding, raggiungere i titoli di coda senza cedere alla tentazione di saltare le noiose e fondamentalmente inutili conversazioni fra i quattro personaggi principali si è rivelata un'impresa alquanto ardua. È un vero peccato, perché prestando maggior attenzione al focus principale e lasciando più spazio agli antagonisti di turno, che per buona parte della campagna vengono trattati come carne al macello, siamo convinti che gli sceneggiatori avrebbero potuto dar forma a una storia sci-fi dannatamente interessante. Allo stato attuale l'intreccio di Crymachina appare invece lacunoso e pasticciato.

Robot armati fino ai denti e personalizzabili

L'action RPG confezionato da Aquria ha comunque recuperato qualche punto grazie al frenetico sistema di combattimento, che pur non essendo troppo articolato o innovativo risulta comunque divertente. Partiamo dalle basi, specificando che nei vari stage di cui si compone il "mondo" di Crymachina il giocatore può controllare uno solo dei tre personaggi giocabili, in quanto Enoa è in grado di supportare un solo Synthetic Frame per volta: se nella maggior parte dei casi è l'utente a selezionare la guerriera da schierare in campo, parecchie missioni vanno completate (almeno la prima volta) con un personaggio specifico.

È una scelta che inizialmente non ci faceva impazzire, ma che abbiamo imparato ad apprezzare col passare delle ore, poiché ognuna delle tre eroine dispone di pattern di attacco adeguatamente diversificati. Forte della lancia Gungnir, Leben eccelle nel combattimento a medio e corto raggio, e appunto può sferrare senza sosta una moltitudine di colpi che possono persino disorientare gli avversari. Equipaggiata con la spada Delphine, Mikoto è una guerriera bilanciata, la cui velocità si adegua tanto alla lotta in mischia che a quella sulla distanza. Branditrice della pesante ascia Miltilteinn, Ami è infine la demolitrice del gruppo e come tale primeggia nel combattimento ravvicinato: i suoi colpi sono molto lenti, ma vantano un potere distruttivo senza eguali. Tre approcci ben distinti che, uniti a parate e schivate tempestive, spalancano le porte a violenti contrattacchi e possono persino indurre il nemico in stato di stagger, garantendo ai conflitti con le altre macchine un ritmo sfrenato e appagante.



Senza nulla togliere allo spettacolare assalto finale, che permette a Leben, Mikoto e Ami di dare il colpo di grazia agli avversari atterrati, abbiamo trovato particolarmente utile la presenza delle armi ausiliari che fluttuano alle spalle del personaggio controllato. Spaziando tra laser, strumenti di morte perforanti, armi bianche da impiegare a distanza zero, scudi volti a massimizzare la difesa e addirittura attrezzi indipendenti che all'occorrenza possono fungere come diversivo, in Crymachina vi sono la bellezza di 60 diversi tipi di ausiliari con cui personalizzare l'armamentario delle ragazze e di conseguenza le loro tattiche offensive.

Non meno interessanti ci sono parse le funzioni di supporto fornite da Enoa, che a seconda delle circostanze può infatti riparare, potenziare o dar man forte alle sue protette. Quando eseguito, il programma di Assalto Remoto innesca per esempio un potentissimo attacco satellitare che, oltre ad arrecare ingenti danni al bersaglio, lo induce in stato di debolezza, offrendo alla combattente in prima linea la possibilità di finirlo con una serie di combo ben piazzate. Attivabile un limitato numero di volte, il programma più rovinoso è però il Risveglio, in quanto dona quattro power-up temporanei e ugualmente terrificanti: oltre a incrementare a dismisura l'attacco e la velocità, questo azzera il consumo di energia richiesto dagli ausiliari, abilita la schivata automatica (leggasi invulnerabilità) ed estende la finestra prevista dal concatenamento dei colpi. Una risorsa, insomma, che nelle boss fight più impegnative tende a fare la differenza e che va quindi usata con criterio e lungimiranza.

Il lato oscuro di Eden

Sorvolando sulla fastidiosa impossibilità di cancellare le azioni in corso, che in determinate situazioni ci ha dato più di qualche grattacapo, il vero limite del gameplay è rappresentato dagli stage di Eden, quasi sempre lineari e letteralmente vuoti. Le missioni di Crymachina sono infatti ambientate in livelli poco fantasiosi che, oltre a trasmettere all'utente lo spiacevole effetto corridoio, presentano in genere non più di tre o quattro gruppi di nemici. In particolare nella prima metà dell'avventura capita spesso di vagare in spazi completamente vuoti e di incappare al massimo in 10-12 avversari, che solo di rado lanciano sfide degne di tale nome.

Se a questo aggiungiamo che negli stage sono presenti degli enigmi ambientali molto primitivi, che di tanto in tanto sfociano in sequenze di platforming altrettanto arcaiche e appesantite da una pessima telecamera, la componente esplorativa costituisce l'anello debole dell'intera intelaiatura ludica.



Passando al piano tecnico, dobbiamo segnalare che su PlayStation 5 - la versione da noi testata - Crymachina regala un'esperienza estremamente fluida, persino nelle situazioni più concitate. E in tutta onestà sarebbe stato strano il contrario, visto che la produzione cross-gen di FuRyu e Aquria presenta una modellazione poligonale solo sufficiente e in generale una resa visiva obsoleta di almeno due generazioni. A tal proposito, i modelli 3D dei personaggi prestano il fianco a una marea di spigoli e ad animazioni non sempre armoniose, mentre i paesaggi risultano ripetitivi, poveri di dettagli e per nulla ispirati.

Sul piano artistico Crymachina recupera terreno soltanto grazie alle deliziose illustrazioni realizzate da Rolua e Yoshi., il cui character design è inconfondibile, e ad un accompagnamento musicale frizzante. Disgraziatamente l'ottima traccia parlata in giapponese è affiancata da testi localizzati soltanto in inglese: una scelta infelice, che anche a causa dei complessi termini utilizzati rischia di precludere la totale comprensione della vicenda ai non esperti fruitori della lingua di Albione.