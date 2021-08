Cuccchi Recensione: diventiamo custodi dell'arte di Enzo Cucchi

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5

Cuccchi non è un videogioco. O meglio, questo piccolissimo titolo sviluppato da Julian Palacios, già autore di Promesa, in collaborazione con Fantastico Studio e l'archivio Enzo Cucchi, non è "solo" un videogame, bensì il primo esempio al mondo di archivio d'arte calato all'interno del medium videoludico. Un'opera incredibilmente strana ma che mette in mostra le enormi potenzialità del videogioco anche in termini divulgativi e, soprattutto, di tutela dell'arte. Si tratta a conti fatti di un walking simulator (termine utilizzato troppo spesso e ingiustamente con accezione negativa e dispregiativa), ma uno di quelli più atipici in cui ci siamo mai imbattuti, dal momento che presenta uno scopo estremamente diverso dal solito. Cuccchi vuole proiettare il giocatore all'interno dei lavori di Enzo Cucchi per trasmetterne il significato più profondo, senza perdersi in un intreccio narrativo di nessun tipo che non sia quello suggerito dalle opere stesse.

Custodi dell'arte

Cuccchi si compone di sette livelli ambientati all'interno di altrettante opere dell'autore da esplorare in prima persona. Il compito del giocatore è quello di attraversarne i paesaggi alla ricerca di una cinquantina di piccoli occhi nascosti all'interno degli scenari per portarli verso la fine dei singoli livelli; ogni occhio condotto in salvo darà poi la possibilità di sbloccare e contemplare un'opera originale all'interno del menù di gioco.

A complicare un po' le cose ci sono dei piccoli teschi fluttuanti che, una volta raggiunto e colpito il giocatore, gli sottraggono uno degli occhi, impedendogli così di poter salvare ed archiviare il quadro corrispondente. In Cuccchi, quindi, si è prima di tutto custodi dell'arte di Enzo Cucchi. Una responsabilità non indifferente la cui importanza si fa sentire fin dai primi momenti di gioco, sin da quando non è ancora troppo chiaro quale sia il compito da portare a termine. Cuccchi è ovviamente una finestra sull'arte di Enzo Cucchi e sulla transavanguardia italiana, un movimento nato a fine anni '70 sulla scia delle prime crisi economiche e petrolifere che arrestarono il clima di estremo ottimismo che aveva pervaso il paese durante gli anni del boom economico. Cuccchi trasporta il giocatore all'interno delle opere di Enzo Cucchi e lo spinge ad esplorarle, vivendo sulla propria pelle l'inquietudine dei loro mondi disperati.



È un'esperienza alienante che ricorda molto da vicino il leggendario LSD Dream Emulator creato da quel pazzo visionario di Osamu Sato su Playstation, sia per la sua estetica a tratti disturbante sia per la sua impostazione all'apparenza estremamente libera, in quanto si tratta di un videogioco basato quasi nella sua totalità sull'esplorazione di quelli che all'apparenza sembrano mondi senza confini.



Sentirsi davvero all'interno dei dipinti di Cucchi, permette al fruitore di ottenere una chiave di lettura differente delle opere in questione, grazie a quell'elemento immersivo e interattivo che si allontana dalla classica esposizione museale.

È divulgazione fatta attraverso i quadri stessi, una forma di comprensione molto più profonda e toccante di quella a cui si è abituati, soprattutto se non avvezzi al mondo dell'arte in generale. Il vero pregio di Cuccchi è proprio il fatto di permettere a chiunque di entrare in contatto con l'autore che racconta, riuscendo a essere molto più incisivo ed efficace nel comunicarne e trasmetterne emozioni, motivazioni e intenzioni.

Lasciare il segno

L'intuizione vincente di Palacios è stata quella di trascendere contemporaneamente il concetto di videogioco e quello di archivio d'arte. Sarebbe stato fin troppo facile rendere Cuccchi una sorta di museo virtuale in cui esporre i quadri di Enzo Cucchi, andando così a mimare quelle esperienze museali in cui si indossa un visore per la realtà virtuale e si vedono i dipinti prendere vita e animarsi.

Palacios, invece, ha dato forma al mondo interiore di Cucchi rendendolo tangibile, catapultando così il giocatore in una sorta di dimensione parallela in cui reimparare a muoversi. Quelle opere prendono vita proprio grazie al fatto che il giocatore le anima con la sua presenza, e la sua presenza non passa inosservata perché ogni passo compiuto all'interno del mondo di gioco lascia una piccola impronta visibile. È come se il prodotto stesso volesse rendere chiaro all'utente che la sua azione ha un peso, e influenza irrimediabilmente il suo ambiente. Un dettaglio piccolo piccolo che però porta con sé un significato simbolico estremamente importante.



Cuccchi è quindi un'esperienza che merita di essere vissuta anche solo per poter toccare con mano quello che possono fare i videogiochi per l'arte, e ciò che l'arte può fare per i videogiochi. Un esperimento che potrebbe risultare anche troppo sui generis, e anche leggermente alienante, ma che proprio per questo permette di creare una connessione così forte e duratura con Enzo Cucchi e con le sue opere. Lo fa basandosi su un impianto ludico elementare che richiama da vicino i già citati walking simulator ma, soprattutto, che si ancora alle radici del medium stesso, spesso trasformandosi in una sorta di versione in prima persona di Pac-Man in cui i teschi fluttuanti prendono il posto dei fantasmini ideati da Toru Iwatani e gli occhi da raccogliere si sostituiscono alla frutta sparsa all'interno del grande labirinto.

Una formula semplice, capace però di diventare incredibilmente efficace se affiancata all'estetica della pixel-art e alla colonna sonora, che non è stata composta per l'occasione ma che raccoglie al suo interno le composizioni adolescenziali di Aldo Martinoia.



Si tratta di canzoni composte alle superiori per raccontare la sua interiorità, poi abbandonate in un hard disk per anni a prendere polvere virtuale fino a che non sono state eliminate. Non prima, però, di essere state inviate agli amici e i collaboratori dell'epoca, che le hanno riesumate per l'occasione. Il risultato finale è un videogioco ibrido, quasi primordiale nelle sue meccaniche ma incredibilmente potente e comunicativo se lo si osserva con i giusti occhi.