D&D Mostri del Multiverso e Maledizione di Strahd: due manuali imperdibili

Qualche tempo fa ci siamo avventurati nel mondo di Dungeons&Dragons grazie alla recensione del Set Introduttivo Draghi dell'Isola delle Tempeste. Il materiale contenuto nella scatola permette a chiunque (anche a chi è a digiuno di giochi di ruolo cartacei, come dimostrato dal podcast di Francesco Lancia: Dungeons&Deejay) di iniziare a divertirsi con D&D. Oggi, invece, proseguiamo il nostro viaggio nei Forgotten Realms, gettandoci alla scoperta di due manuali che non dovrebbero mancare nelle librerie dedicate al GDR più conosciuto al mondo. Vediamo, dunque, cosa Wizards of the Coast ha messo a disposizione degli avventurieri con Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso e La Maledizione di Strahd.

Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso

Partiamo dal manuale dedicato ai Mostri del Multiverso. Come avrete notato, il titolo riporta un nome preciso: Mordenkainen. Quest'ultimo, per chi non lo conoscesse, è universalmente riconosciuto come uno dei maghi più abili e importanti dell'intera lore di D&D.

Il manuale, insomma, si presenta come una specie di personalissimo diario delle scoperte fatte dall'incantatore nel corso delle sue leggendarie avventure. Nonostante il nome del mago campeggi nel titolo ed egli stesso faccia bella mostra di sé in compagnia di bestie mortali, non ci sono molti altri elementi capaci di far percepire al lettore di stringere tra le mani una preziosa reliquia appartenuta a uno dei più grandi personaggi di D&D. Ad ogni modo il manuale, con le sue 288 pagine, è un ricchissimo compendio di creature strabilianti, che ovviamente possono essere sfruttare per le vostre campagne. Prima di proseguire con la trattazione dobbiamo comunque fare una precisazione. Quanto contenuto in Mostri del Multiverso non è una novità assoluta. Il manuale, infatti, contiene una revisione di materiali già apparsi in passato e sparsi su diverse altre pubblicazioni. Per cui, se siete novelli giocatori di D&D questo manuale vi fornirà diversi nuovi spunti in un'unica soluzione

Se, invece, avete già percorso in lungo e in largo i Forgotten Realms, con tutta probabilità non troverete nulla di inedito, a parte alcuni decisivi aggiustamenti che fortunatamente rendono più rapide la consultazione e l'attività di reperimento delle informazioni.

Il Multiverso è un concetto di cui...

Poter trovare mostri e razze in un grande "recinto" rende sicuramente più semplice la vita a giocatori e Master. A questo proposito il manuale si suddivide in due sezioni distinte. La prima - e anche più scarna - è dedicata agli avventurieri. In circa 40 pagine vengono presentate sinteticamente 33 razze per la creazione del personaggio.

Come già anticipato poco fa anche in questo caso non troverete nulla di inedito. Le razze fantastiche sono state riprese da altre fonti (anche dal Manuale dei Mostri base), rivedute e corrette. In alcuni casi potenziate e migliorate, oppure dotate di dignità autonoma rispetto al passato.



Di sicuro, comunque, i giocatori troveranno in Mostri del Multiverso nuova linfa per arricchire i tratti del proprio alter ego cartaceo. Se nel caso degli avventurieri tutto si conclude nell'arco di una manciata di pagine, per il Dungeon Master si apre un ventaglio di opportunità davvero impressionante.

La seconda "parte" del manuale appare corposa e pregna di informazioni: è dedicata alla descrizione minuziosa di oltre 250 creature mostruose con cui rendere il cammino del gruppo più accidentato e difficoltoso. Ce n'è davvero per tutti i gusti e i gradi di sfida: dalla sfortunata bestiola sfruttata per accumulare esperienza velocemente, fino al letale abominio capace di mettere in difficoltà anche per i giocatori più esperti. Proprio come accade per le razze a disposizione dei personaggi giocanti, anche in questa sezione troviamo essenzialmente materiali già pubblicati in passato. Questo compendio, comunque, permette finalmente di avere sotto mano tutte le informazioni essenziali per comprendere le caratteristiche della creatura e conoscere le azioni che può compiere. In questo senso, il pregio del manuale è che non si perde in chiacchiere quando si tratta di delineare i contorni di un mostro, anzi.



Grazie a un pratico specchietto, il DM può godere di una quantità di dettagli tale da non rallentare o bloccare l'azione di gioco con la consueta ricerca compulsiva. Queste schede non solo presentano le classiche Statistiche e i relativi modificatori, ma riassumono anche le caratteristiche della creatura e ciò che è in grado di fare. Le sottosezioni dedicate ad "Azioni", "Reazioni", "Azioni Leggendarie" e "Azioni bonus" non fanno altro che esporre in una manciata di righe ciò che accade al verificarsi di un determinato evento.

Infine, tre pratiche appendici raggruppano le creature in base al Tipo (Aberrazioni, Draghi, Folletto e così via), al grado di sfida e all'Ambiente in cui si trovano. Solo per questo, a nostro avviso, Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso merita davvero l'attenzione del Dungeon Master e di chi cercanuova linfa per la creazione di un personaggio che si possa staccare dalle razze tradizionali. Insomma, se tralasciamo qualche minore sbavatura in fase di localizzazione (e l'assenza della sezione relativa alle Classi), vi consigliamo di recuperare questo compendio. Di sicuro vi semplificherà la vita!

La maledizione di Strahd: torna una pietra miliare del GDR

Ce ne sono voluti di anni per vedere la localizzazione in italiano de La Maledizione di Strahd, un'avventura "esterna" a D&D dedicata all'ormai leggendaria ambientazione di Ravenloft.

Finalmente Wizards of the Coast ha permesso anche ai giocatori nostrani di goderne, facilitando così il compito ai DM italiani poco avvezzi alla lingua d'Albione. L'avventura, pensata per personaggi dal primo al decimo livello, non è altro che una nuova edizione (anche questa, come i Mostri del Multiverso, aggiornata, rivista e arricchita) di una delle opere più belle e ispirate mai create per un gioco di ruolo. Per capirci, l'ambientazione di Ravenloft nasce negli anni ‘80 come rivolo ruolistico dedicato al romanzo Dracula. Fin qui niente di particolarmente originale. A lasciare un'impronta indelebile nella storia dei GDR ci pensarono però i protagonisti e il background narrativo partorito dalla fantasia dei due autori: Tracy e Laura Hickman. Marito e moglie diedero vita al potentissimo conte Strahd Von Zarovich, l'iconico villain della storia (assieme al suo mastodontico maniero, Castel Ravenloft) e ai territori del potente vampiro: la sofferente e oppressa landa di Barovia.



Quest'ultima, sempre avvolta da una pesante coltre di nebbia è il dominio incontrastato del conte, il quale può disporne a piacimento. L'avventura è strutturata in modo che i giocatori visitino e conoscano ogni anfratto della contea, prima di affrontare il potente antagonista.

Certo, i giocatori possono tranquillamente dirigersi subito nei meandri del castello per cercare di sconfiggere Strahd, ma l'esperienza prevede che le vicende prendano un'altra piega. Dato che La Maledizione di Strahd è un manuale dedicato ai soli DM, consigliamo ai giocatori di fermarsi qui, per non rovinarsi le sorprese che potrebbero celarsi tra le ombre (o nella fervida immaginazione del Master).



In questo paragrafo possiamo limitarci a dirvi che si tratta di un prodotto che vale assolutamente l'acquisto, ovviamente se siete interessati a ricoprire il difficile ruolo di Master. Le 256 pagine (e la mappa staccabile, in appendice) sono splendidamente illustrate e rifinite e il manuale, nel suo complesso, fa bella mostra di sé.

Attenzione, DM, questo paragrafo è solo per te!

La Maledizione di Strahd è un'avventura tanto spettacolare quanto difficile da gestire. In qualità di DM dovrete riservare la giusta attenzione sia alla costruzione dell'avventura, sia alla gestione del gruppo. Non stiamo parlando di un percorso legato a una classica narrazione lineare. Quella in cui, per intenderci, gli eroi vanno tendenzialmente da un punto A a un punto B, oppure compiono determinate azioni sino al verificarsi dell'evento risolutivo.

La Maledizione di Strahd è invece un'esperienza estremamente articolata e aperta a ogni tipo di lettura. Il viaggio dei combattenti non è predeterminato e può mutare improvvisamente, a causa dei capricci della sorte. La narrazione si basa tutta su un sistema di Tarocchi, che un indovino è chiamato a usare all'inizio dell'avventura per discernere il destino degli eroi. Attraverso la lettura delle carte il gruppo potrà scoprire l'ubicazione di tesori e potenti reliquie con cui fortificarsi prima del duello finale.



Non solo: avrà infatti l'opportunità di conoscere il luogo in cui si cela Strahd e alcuni preziosi alleati pronti ad aiutare i giocatori. La difficoltà del DM risiede nel fatto che egli stesso non potrà sapere sin dall'inizio cosa uscirà dalla "divinazione". Inoltre, nel corso dell'avventura gli eroi si imbatteranno in altri cartomanti a cui sarà possibile chiedere nuovi consulti, che modificheranno ulteriormente la narrazione. Insomma, con La Maledizione di Strahd il Dungeon Master non ha vita facile.

A complicare ulteriormente il ruolo ci pensa la stessa struttura narrativa. Sta al direttore d'orchestra, infatti, creare la giusta atmosfera, spingere sui colpi di scena, costruire in itinere la personalità di Strahd, calcare sull'aura di invincibilità del conte, far sentire i giocatori impotenti e in costante pericolo. Ciliegina sulla torta, deve anche saper puntare su delle sottotrame che possano impedire ai giocatori di compiere scelte troppo affrettate (rischierebbero di arrivare impreparati allo scontro finale).



Non possiamo far altro che consigliare ai DM la lettura dell'intero tomo prima di proporre l'avventura a un gruppo. Di sicuro, se siete giocatori (e DM) esperti, il Conte e la sua progenie sapranno regalarvi delle sessioni memorabili. Se, al contrario, non avete molta familiarità con il ruolo di Dugenon Master, vi consigliamo di procedere con molta cautela.