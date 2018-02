Dark Souls The Board Game Recensione: la morte a un tiro di dadi

"Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la scintilla mia era sopita"



Dark Souls: The board game nasce come un progetto kickstarter di grande successo che ha raggiunto, alla fine, l'enorme cifra di 3.771.474 sterline. Dopo più di un anno e mezzo di attesa e di intoppi vari, finalmente anche nei negozi sono finalmente arrivate le prime copie, che ci hanno permesso di sviscerare a fondo questa nuova incarnazione della serie di Hidetaka Miyazaki. Siete pronti a morire per un lancio di dadi?

Come giocare

Dark Souls: The board game è un dungeon crawler cooperativo da 1 a 4 giocatori. Si tratta di un tipo di gioco che prevede l'esplorazione di vari ambienti per recuperare esperienza ed equipaggiamento al fine di migliorare il proprio alter ego e poter così avanzare fino a un obiettivo prefissato, ossia il recupero di un oggetto, l'eliminazione di un dato nemico e così via.

La prima cosa da fare all'inizio della partita è selezionare il vostro personaggio tra i quattro disponibili (assassin, herald, knight e warrior): ogni classe possiede la propria plancia giocatore su cui sono segnate le caratteristiche, l'equipaggiamento, le abilità speciali e alcune "fiaschette" assortite.

Dopodiché si sceglie un mini boss (boreal outrider knight, gargoyle, titanite demon e winged knight) e infine il boss (dancer of the boreal valley o Orstein e Smough). Particolare molto interessante è che nessun partecipante deve impersonare il "mostro": infatti ogni avversario è munito di una carta (o di più carte nel caso dei boss) in cui sono descritte per filo e per segno le azioni che la creatura farà nel suo turno.

Fatto ciò si passa a creare il tabellone, che è composto da vari pannelli, a loro volta suddivisi in "nodi" (in pratica le "caselle" sulle quali si spostano i mostri e i giocatori), che conducono fino al boss finale. Chiaramente i partecipanti partono sempre dal "falò" dove si trovano il Fabbro e la Guardiana del Fuoco. Il primo può "vendere" e potenziare l'equipaggiamento, la seconda ci permette di salire di livello. Naturalmente entrambe queste azioni potranno essere effettuate con le iconiche "anime" che si recuperano dai nemici sconfitti. L'esperienza di gioco poi si dipana nell'esplorazione dei vari pannelli, che rappresentano le "stanze", ognuna delle quali contiene vari nemici da abbattere prima di passare all'area successiva.

La fase di gioco vera e propria si suddivide in turni, che alternano quello del giocatore e quello dei mostri fino alla sconfitta di tutte le minacce o di uno degli utenti. Nella propria attivazione il giocatore può muovere e attaccare: chiaramente, come nel videogioco queste azioni consumano energia, pertanto è sempre buona norma non eccedere nel loro utilizzo, altrimenti si rischia di rimanere troppo esposti ai contrattacchi degli avversari. I giocatori attaccano con il lancio di dadi ed ogni successo produce un variabile quantitativo di danni che vengono inflitti agli opponenti. Anche gli avversari si muovono e assaltano, ma lo fanno seguendo le indicazioni presenti sulle loro carte di riferimento. I mostri, infatti, non lanciano dadi: infliggono dei danni fissi, ai quali il giocatore può scegliere di porre rimedio assorbendoli con l'armatura o con la classica schivata (letteralmente rotolando via!)

Una parte sicuramente interessante del gioco è data dalla barra della resistenza dei personaggi, la quale è divisa in 10 slot: ogni azione costa energia, che viene segnata spuntando alcune caselle, partendo dalla sinistra dell'indicatore; le ferite invece vengono segnalate iniziando da destra. Quando tutta la barra è piena vi ritroverete dinanzi ad un'eventualità tanto cara ai fan del videogioco: you died! Quindi ritornerete al falò e dovrete rifare tutta la strada per recuperare le anime perse, e naturalmente tutti i nemici "rinasceranno", tornando nelle proprie stanze.

Questa è la sintesi delle meccaniche ludiche: abbiamo evitato di scendere eccessivamente nei dettagli, limitandoci a far comprendere a grandi linee lo svolgimento di una partita. Chiaramente, come tutti i giochi che prevedono il lancio di dadi, la componente fortuna gioca un ruolo fondamentale. Tuttavia, altrettanto importante negli scontri è la strategia: infatti bisogna sapersi "piazzare" bene sui "nodi" e agire in modo coordinato con gli altri compagni. Lanciarsi a testa bassa contro i nemici, d'altronde, porta solo allo scontato you died!

Numero giocatori e durata complessiva

Solitamente in questo tipo di giochi il numero di partecipanti è inversamente proporzionale alla sfida. Ma non in Dark Souls: maggiore è il numero, più alto sarà il tasso di difficoltà. Infatti una grande quantità di personaggi porta alla diminuzione dei nodi "sicuri" ed è quindi molto probabile che qualcuno possa morire per un piazzamento sfortunato. Vi ricordiamo, inoltre, che la morte di un giocatore causa anche la dipartita di tutti! Le partite con due e tre utenti invece risultano le più equilibrate. Da soli, invece, giocare rappresenta un vero inferno: si rischia di essere soverchiati dai nemici che vi possono spazzare via in men che non si dica. A questo si aggiunge anche il fatto che l'esperienza in solitario risulta un po' noiosa rispetto alle avventure cooperative.

I problemi della traduzioneLe traduzioni presenti nelle prime versioni del gioco sono a dir poco imbarazzanti, fortunatamente le nuove confezioni, dovrebbero, essere corrette. Se così non fosse, vi basterà segnalarlo al vostro negoziate il quale dovrebbe ricevere le versioni sostitutive dalla Steamforged.

Chiaramente ci riferiamo alle partite in cui un singolo giocatore usa un unico personaggio: nessuno vi vieta, d'altro canto, di usarne più di uno a persona.

Inoltre, sebbene sulla confezione la durata indicativa è attestata intorno ai 90-120 minuti, tutte le partite che abbiamo effettuato ci hanno tenuto impegnati per circa 3-4 ore. Il gioco prevede infine anche una modalità campagna, nella quale si affrontano più mini boss oltre al consueto boss finale. Questa tipologia porta ad un allungamento "mostruoso" della durata complessiva. Per evitare sessioni di gioco eterne, nel manuale è presente una scheda (fotocopiabile) che vi permette di "salvare" i vostri progressi e proseguire la campagna in un'altra occasione.

I punti di forza

L'atmosfera di Dark Souls è ricreata alla perfezione: ogni scontro è sempre teso e la sconfitta di un boss è decisamente appagante. Come nel videogame anche qui si instaura quel genere di meccanica malata e masochista che porta, dopo l'ennesimo fallimento, a voler ricominciare per poter finalmente proseguire. La qualità e il dettaglio delle miniature sono di alto livello, e anche i materiali con cui sono stari realizzati gli altri elementi presentano un'ottima fattura.

Dal punto di vista della giocabilità, le meccaniche di gioco ci sono parse molto semplici e facili da assimilare. Merito anche di un manuale prodotto con cura, anche se qualche esempio in più non sarebbe stato negativo, soprattutto per spiegare alcune dinamiche di comportamento dei mostri, le quali a volte richiedono libere interpretazioni da parte dei giocatori.

I punti di debolezza

120 euro per la scatola base sono tanti. Forse troppi, specialmente considerando che il prezzo medio di questo genere di giochi si attesta sui 90 euro. Il prodotto, poi, alla lunga diventa ripetitivo, infatti diviene necessario "farmare" notevolmente, visitando più volte le stesse identiche stanze per poter salire di livello e trovare equipaggiamenti sempre migliori. Questa pecca è aggravata anche dalla non grandissima varietà di nemici e di situazioni in cui imbattersi.

Il fattore "fortuna", in opere del genere, è sempre da tenere in considerazione: il gioco, nonostante la preponderante dose di tattica negli scontri, si risolve con il lancio di dadi, e questo porta, immancabilmente, ad una forte componente di casualità nello sviluppo degli scontri. Perdere una partita a causa della mala sorte, insomma, non è mai piacevole.

Espansioni

Tra i contenuti in uscita sono previsti nuovi personaggi, nemici inediti (tra cui i mega boss), le evocazioni e gli invasori, disponibili - stando alle voci di corridoio - verso la fine del 2018. Dalle informazioni trapelate, sembrano aggiunte decisamente valide, capaci persino di mitigare la noia di "farmare" sempre le stesse aree e gli stessi avversari.

Fortunatamente alcune di queste aggiunte si posso trovare ed utilizzare come "print and play" sul sito della Steamforged Games.

Personalmente riteniamo questa lunga attesa eccessiva e controproducente per il gioco, poiché simili introduzioni potrebbero migliorare di gran lunga, già da ora, l'esperienza complessiva.