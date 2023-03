DC Justice League Caos Cosmico Recensione: open world per eroi in miniatura

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Mentre l'industria dei videogiochi subisce il contraccolpo delle lamentele su Suicide Squad Kill the Justice League, con la sordina premuta allo stremo, nei corridoi meno chiacchierati e in piena modalità stealth, DC Justice League Caos Cosmico fa capolino sulle nostre console per raccontarci un lato diverso dei supereroi: quello naif e genuino, che vuole presentarci la quotidianità della Justice League con una venatura molto più cartoonesca. Abbiamo avuto modo di provarlo, per vivere quest'esperienza che ci ha permesso di trascorrere delle ore in totale serenità.

Una storia strappa risate

Il pretesto narrativo di Caos Cosmico è servito su un piatto d'argento, senza troppe decorazioni e imbellettamenti. Mister Mxyzptik è uno dei più acerrimi nemici di Superman: un folletto proveniente dalla quinta dimensione, intenzionato a fare dispetti a tutti gli abitanti di Metropolis mettendo a soqquadro la città.

Il personaggio già di per sé, nella sua storia editoriale, si era reso protagonista di eventi surreali, e ha persino portato all'estremo la sfida con l'Uomo d'Acciaio: non solo Mxyzptik è invulnerabile, ma ha anche poteri illimitati, di qualsiasi aspetto e forma. Onnipresente onnipotente, il folletto rappresenta quindi uno degli esseri più pericolosi arrivati a Metropolis. La storia di Caos Cosmico prende spunto dalle sue disavventure editoriali, partendo da quella campagna elettorale che lo stesso Superman fu costretto a sventare, in una saga pubblicata negli anni '50, così da impedirgli di diventare sindaco della città. Nella versione videoludica, Clark Kent insieme a Batman e Wonder Woman, col supporto da remoto di Cyborg e altri eroi dell'universo DC (tra cui Flash e Lanterna Verde) dovrà sventare le malefatte del folletto, il tutto imbastito, come le premesse lasciavano presagire, con una chiave molto ironica e spesso irriverente. L'intera storia è scandita insomma da una serie di battute, dalle isterie dei cittadini e da toni parecchio scanzonati, con un equilibrio piacevolissimo, che sembra sì rivolgersi prevalentemente ai bambini, ma che sarà capace di far sorridere anche i più adulti.



Tutti i dialoghi sono sempre indovinati, mai ripetitivi - se non in qualche sessione di combattimento - e pronti a farvi divertire, ad esempi quando Batman affermerà di avere qualcosa di molto più forte della magia, in casa: un maggiordomo.

Un trio esplosivo e ironico

Caos Cosmico propone tre personaggi giocabili: Superman, Batman e Wonder Woman. Non avrete bisogno di sceglierne uno specifico, perché potrete passare dall'uno all'altro in qualsiasi momento, sfruttando tre diverse barre della salute e concatenando combo micidiali. Ognuno dei tre eroi dispone di mosse uniche, di combo particolari e anche di potenziamenti che vi permetteranno di costruire build personalizzate.

I personaggi possono colpire sia con attacchi melee sia con assalti dalla distanza: potremo ad esempio sfruttare la vista calorifica e a raggi X di Superman, oppure i celeberrimi batarang dell'Uomo Pipistrello. Wonder Woman, dal canto suo, possiede il lazo della verità e una serie di abilità specifiche, che le permettono di differenziarsi a sufficienza dai colleghi eroi. Tutti e tre, in aggiunta, sono doppiati in maniera perfetta da coloro che li hanno interpretati per tantissimi anni (Marco Balzarotti torna a vestire i panni di Bruce Wayne dopo Batman: Arkham Knight).La possibilità di andare a potenziare i personaggi nel corso dell'avventura aumenta in parte la pur leggera stratificazione del gameplay, che si basa prevalentemente sulle combo melee, le quali purtroppo finiranno ben presto per diventare ripetitive. Considerato il target di riferimento, non sorprende che la curva di difficoltà risulti molto morbida, e pertanto i vari nemici che affronterete non vi impensieriranno in maniera particolare. L'unico tentativo compiuto dal team per aumentare un po' il grado di sfida è stato quello di inserire delle sessioni in cui troverete dei mid-boss con una barra degli HP molto più corposa dei singoli minion, oppure di aumentare lo spawn dei nemici in momenti già abbastanza concitati.



In entrambi i casi sarete sempre più forti degli avversari: questo perché ad ogni missione complicata avanzerete repentinamente di livello, e non mancherà anche la possibilità di accumulare punti XP tramite il farming estremo sulla world map. Con un po' di bilanciamento in più avremmo potuto godere di maggior profondità nel combattimento.



C'è da dire, in ogni caso, che il piglio leggero di Caos Cosmico, volto ad accontentare un pubblico molto giovane, ci permette di chiudere un occhio dinanzi a simili mancanze. Ci saremmo comunque aspettati, per valorizzare il passaggio da un personaggio all'altro, la presenza di enigmi ambientali che richiedessero abilità specifiche di Superman, Batman e Wonder Woman.

Aspetto che, sfortunatamente, viene totalmente ignorato, rendendo i tre personaggi sostituibili in qualsiasi momento. In questo modo, lo switch tra gli eroi finisce per appiattirsi: dopo le prime ore di gioco, infatti, presumibilmente vi abituerete a usare uno degli eroi della Justice League (probabilmente Superman, a causa delle sue abilità più potenti) e a usarlo per l'intera durata dell'avventura.

Un open world tra dungeon e collezionabili

DC Justice League Caos Cosmico si fonda su una struttura open world completamente esplorabile grazie al volo di Superman, al lazo di Wonder Woman e alle ali da pipistrello di Batman. Per muovervi lungo lo scenario, potrete inoltre prendere possesso di qualsiasi veicolo troverete in città.

Ogni area ha un livello di difficoltà consigliato, e vi indicherà anche il grado degli avversari: spetterà a voi dosare la vostra sete di esplorazione e avventurarvi nei dungeon e nelle missioni secondarie atte a farvi guadagnare più esperienza, anche se il già citato tasso di sfida tarato verso il basso non pone grossi limiti al superamento degli ostacoli.



Per quanto riguarda le attività collaterali, si denota una certa ripetitività di fondo nella creazione degli ambienti, caratterizzati da enigmi non molto ispirati. Durante l'avanzamento vi imbatterete anche in alcuni frangenti più intriganti, con indovinati espedienti ludici (come un indicatore di congelamento da tenere sott'occhio in un dungeon gelato o una sfida a tempo) pensati per variare un po' la routine ludica.

Segnaliamo, infine, anche una buona dose di fan service nel momento in cui Caos Cosmico mette a disposizione del giocatore la raccolta di pagine di fumetti della DC disseminati per l'intera città: una volta ottenuti, vi permetteranno di acquistare dei costumi per Batman, Superman e Wonder Woman ispirati alle copertine di alcuni dei più significativi volumi, tra cui spicca anche quello basato su The Dark Knight Returns. Si tratta di citazioni e dettagli assai interessanti, che mettono in luce la dedizione riposta nel ricreare un gioco adatto a tutti i fan della DC.

Una villeggiatura per supereroi, anche in co-op

Merita un plauso anche il lavoro svolto dal team PHL sul piano visivo. Oltre a pennellare l'intero mondo con colori accesi e cartooneschi, lo studio ha giocato molto bene con l'illuminazione: per farvi capire a cosa ci riferiamo, vi basti sapere che il movimento delle nuvole in cielo genera ombre semoventi sulla mappa di gioco.

Degli ambienti riciclati, purtroppo, abbiamo già parlato, soprattutto quando ci troveremo ad accedere ad alcuni interni come le case degli abitanti. Questo è però un compromesso al quale scendiamo volentieri a patti, se consideriamo le ambizioni della produzione. Quello di Caos Cosmico è d'altronde un posto felice in cui stare, dove divertirsi senza problemi o pensieri. Insomma, il feeling che si percepisce per tutta la durata dell'esperienza è quello di trovarsi in un'allegra villeggiatura a tema supereroi, e a massimizzare questa sensazione ci pensa, tra l'altro, una buona modalità in co-op fino a due giocatori.