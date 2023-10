Dead Island 2, Recensione del DLC Haus: c'è poco da vedere

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Giusto in tempo per arricchire i programmi dei giocatori per la notte di Ognissanti, Dambuster Studios si appresta a pubblicare il primo dei due DLC (Haus e Sola Festival) destinati a rinfoltire l'offerta ludonarrativa di Dead Island 2 con nuove gesta intrise di sangue e superviolenza.



Memori della conclusione non proprio entusiasmante delle avventure dei sopravvissuti di Hell-A, speravamo che il pacchetto confezionato dal team ambisse a dare seguito alle vicende vissute nel gioco base, ma così non è stato.

Haus è difatti un contenuto pensato per essere giocato nel mezzo della campagna, che purtroppo non aggiunge molto al bilancio complessivo dell'esperienza.

American Horror Kult

Come anticipato nella nostra recensione di Dead Island 2, tra le note dolenti del titolo di Dambuster Studios c'è un finale piuttosto anticlimatico, che di fatto non dona alcuna chiusura alle vicende dei protagonisti, né a diverse sottotrame intessute nell'ordito della campagna.

Pur considerando la natura chiassosa e massacro-centrica della produzione, questo epilogo incompleto ci aveva fatto un po' storcere il naso, specialmente in relazione all'eventualità di vedere la storia raggiungere il suo vero culmine durante il percorso post-lancio: una strategia che a nostro avviso è sempre e comunque discutibile. Partendo da questi presupposti, era dunque legittimo aspettarsi che il primo DLC del titolo aggiungesse almeno un tassello di rilievo al mosaico narrativo di Dead Island 2, riprendendo i fili del racconto dopo la brusca interruzione dello scorso aprile. A dispetto delle previsioni, Haus si presenta invece come un bizzarro inciso "in medias res", che peraltro funziona meglio se giocato senza alcuna consapevolezza degli avvenimenti collocati nella seconda parte dell'avventura. Onde evitare spoiler molesti, cercheremo di trattare quest'ultimo punto con la dovuta vaghezza, ma ci teniamo a ribadire che l'innesto modellato dal team britannico non aggiunge alcun elemento essenziale alla trama di Dead Island 2, che di contro rischia di guadagnare un'ulteriore nota di inconsistenza.



Passando all'intreccio vero e proprio, Haus si apre con il ritrovamento di uno stravagante invito presso la dimora della "scream queen" Emma Jaunt, che ci catapulterà - piuttosto letteralmente - nella sfarzosa magione del Kulto, una congrega di elitisti con uno straordinario bouquet di scabrose parafilie, tra cui una grande passione per gli indumenti di latex. Sin da subito appare chiaro come i tratti dominanti del DLC, sia dal punto di vista estetico che da quello ludonarrativo, puntino a rievocare le sfumature grottesche e "camp" di produzioni come American Horror Story, con l'obiettivo di suscitare un senso di divertita alienazione.

A differenza della serie antologica di Ryan Murphy, però, Haus fatica a fomentare la fascinazione per la sua cornice kafkiana, fatta di macabri rituali e sanguinose prove tese a garantire al giocatore l'accesso alla cerchia interna del misterioso Konstantin, leader della setta e promotore di un piano per garantire la perpetuazione dell'umanità tra le spire dell'apocalisse zombie.



Per quanto la rivelazione in coda all'espansione risulti tendenzialmente arbitraria, dobbiamo però confessarvi che i frantumi di lore disseminati lungo il cammino della storia ci hanno saputo intrigare il giusto, complice un immaginario malato e decadente che trae vigore da una direzione artistica di pregio, plasmata per esaltare lo stile tecno-kitsch degli scenari posti sul cammino dei protagonisti.

Forse il disequilibrio tra estetica e contenuto è parte integrante della visione di Dambuster, ma in tutta onestà riteniamo che l'ensemble funzioni solo in parte, specialmente nella seconda porzione del DLC.

Tanto stile ma poca sostanza

Dal punto di vista puramente contenutistico, Haus non rappresenta un'aggiunta particolarmente corposa all'offerta di Dead Island 2.

Tralasciando la ridotta longevità dell'espansione, che si attesta sulle 3-4 ore (un'oretta in più per i completisti), il primo DLC incluso nell'Expansion Pass non amplia in maniera significativa l'offerta ludica di Dambuster Studios, limitandosi a rinfoltire la dotazione dei protagonisti con una manciata di carte abilità extra e qualche nuovo strumento letale, a partire dalla balestra che servirà al giocatore per risolvere alcuni "enigmi ambientali" inediti. Il virgolettato è assolutamente d'uopo, in questo caso, visto che parliamo di una dinamica sostanzialmente pretestuosa e con un peso alquanto modesto nel bilancio del gameplay. Sempre a proposito della balestra, c'è anche da dire che la connotazione furtiva di quest'arma cozza un po' con l'essenza di un gioco che fa della brutalità corpo a corpo il suo principale punto di forza.



Malgrado tutto, però, vi confermiamo che la spara-dardi può rivelarsi un buon incentivo per seguire un approccio più cauto, in risposta alla presenza di nemici corazzati che possono essere eliminati istantaneamente con un colpo alla testa. Parlando delle schiere infette a spasso per le sale di Haus, queste non includono avversari davvero inediti, ma sono composte da semplici rivisitazioni in chiave BDSM di quelli visti nella campagna principale.

Anche le boss fight seguono il medesimo copione, peraltro in linea con uno degli aspetti meno convincenti dell'esperienza vissuta ad Hell-A lo scorso aprile. Al di là di qualche occasionale guizzo legato alle interazioni con l'ambiente o all'incedere della storia, insomma, Haus rappresenta un'appendice tutt'altro che essenziale per l'offerta di Dead Island 2.



Il connubio tra l'eccentricità stilistica del contenuto, le sue atmosfere malsane e il solido nucleo ludico ereditato dal gioco base potrebbero comunque giustificare l'acquisto del pacchetto, ma il prerequisito è ovviamente il desiderio di passare qualche ora in più sul palcoscenico della mordace apocalisse messa in scena da Dambuster Studios.

In caso contrario, potete tranquillamente saltare a piè pari il DLC, in attesa di vedere se la seconda espansione, Sola Festival, sarà in grado di giustificare appieno il costo dell'Expansion Pass.

Sì, ci rendiamo conto che il nome dell'espansione non promette bene.