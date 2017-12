Dead Rising 4 Frank's Big Package Recensione: gli zombie invadono la PS4

Distribuito esattamente un anno fa su Xbox One, Dead Rising 4 è il capitolo con cui Capcom ha riportato sotto la luce dei riflettori il caro Frank West, il vecchio "uomo immagine" della serie, protagonista di un episodio che è allo stesso tempo un ritorno nostalgico agli albori del franchise ed un incisivo cambiamento nelle meccaniche di gioco, molto più inclini all'azione senza freni, tanto da renderlo quasi ad un bizzarro musou a tema zombie. L'invasione dei non-morti si estende ora a macchia d'olio anche su PlayStation 4, con un'edizione denominata Frank's Big Package, che contiene sia tutti i DLC distribuiti fino ad ora, sia la spassosissima modalità Eroi Capcom, disponibile gratuitamente anche per gli utenti Microsoft. Ora che il Natale è ormai alle porte, quale modo migliore per trascorrere le festività se non quello di massacrare manipoli di creature biascicanti vestite da elfi?

È sempre la solita storia...

È indubbio che il plot di Dead Rising 4 si regga quasi esclusivamente sulla personalità del grande Frank West: dopo gli eventi che lo hanno visto protagonista ormai quasi dieci anni fa, il nostro "eroe" si guadagna da vivere come insegnante di giornalismo e viene coinvolto suo malgrado dall'ardimentosa studentessa Vicky in uno scoop che coinvolge - ovviamente - complotti governativi ed infezioni su larga scala.

Come abbiamo già avuto modo di appurare nelle nostre precedenti recensioni, non si tratta certo di una trama particolarmente brillante né incredibilmente coinvolgente: eppure, lo script di Dead Rising 4 compie appieno il suo dovere, intrattenendoci nelle circa 8/10 ore necessarie a raggiungere i titoli di coda, grazie soprattutto ad un umorismo e ad una leggerezza della messa in scena che, poco alla volta, allevia la ridondanza concettuale del gameplay.

Sebbene sia privo della stessa carica di tensione e della medesima spinta survival che caratterizzava il primo capitolo, Dead Rising 4 si mantiene comunque coinvolgente al punto giusto e divertente quanto basta per spronarci a sventrare ogni zombie che si frappone sulla nostra strada. Siamo però più dalle parti di un action scacciapensieri che in quelli di un horror in cui la nostra vita è seriamente in pericolo: solo in casi assai rari, d'altronde, dovremo preoccuparci della nostra sopravvivenza. In assenza di un timer che scandisce l'avanzamento, girovagare tra i negozi di Willamette ha quasi il gusto di una gita turistica.

Le orde di non-morti sono sì molto numerose, tanto da fagocitare l'intero schermo, ma sono anche meno aggressive del previsto, e non ci vorrà molto prima che la nostra motosega si macchi del loro putrido sangue. Tra superstiti da aiutare, brevi sezioni investigative armati di fotocamera e trucidamenti di massa, gli amanti della caccia-allo-zombie e del bricolage potranno sbizzarrirsi nell'assemblare nuovi strumenti di morte. Nulla, a tal proposito, è mutato rispetto all'edizione per Xbox One e PC: l'incedere si mantiene sempre avvincente, in una fiumana di devastazione e budella, umorismo nero e violenza catartica.

E sebbene la noia e la ripetitività inizia a far capolino di tanto in tanto, complice anche un livello di sfida tutt'altro che stimolante, nel complesso Dead Rising 4 resta fedele fino alla fine al suo obiettivo principale: spronare il più possibile la fantasia perversa di ogni giocatore, affinché trovi sempre nuovi metodi con cui epurare il mondo dalla minaccia dei mangia-cervelli. Nel bene e nel male, in sostanza, questo quarto capitolo torna "immutato" rispetto all'edizione per console di casa Microsoft. Una conversione, però, si porta con sé anche tutte le problematiche che affliggevano l'originale: ecco che quindi si ripresentano in tutto il loro fastidio alcuni glitch visivi, hitbox dei colpi ricevuti quasi del tutto impalpabili (tanto che, per comprendere se gli attacchi dei nemici hanno avuto effetto su di noi, dovremo tenere costantemente d'occhio l'indicatore della salute) ed un bilanciamento tutt'altro che impeccabile.

Ci ha fatto storcere non poco il naso, inoltre, un rognoso problema che "aggredisce" la componente multigiocatore: nel bel mezzo del matchmacking, difatti, saltuari crash dell'applicazione ci hanno costretto a riavviare il titolo più volte. Uccidere gli zombie è sicuramente più bello in compagnia, ma nel caso di Dead Rising 4 agire per conto proprio potrebbe rivelarsi una scelta meno irritante.

Capcom Vs Zombies

In linea con lo spirito eccessivo e bulimico del quarto episodio, questa "complete edition" per PlayStation 4 propone una pletora di contenuti davvero soverchiante, che allungherà notevolmente la vostra permanenza a Willamette. In ordine crescente di qualità, troveremo ad attenderci il minigioco Super Ultra Dead Rising 4 Minigolf, il DLC Frank Rising e la già citata modalità Eroi Capcom.

Il primo, come il nome suggerisce apertamente, è una rivisitazione in salsa orrorifica del "classico" gioco del golf: armati di mazze di varia natura, dovremo semplicemente regolare la potenza del tiro, impostare la traiettoria e colpire adeguatamente la pallina per farla entrare in buca, stando ben attenti non solo agli ostacoli strutturali delle piste, ma anche a quegli odiosi non-morti che infestano le zone.

Fortuna che le sfere hanno un effetto abbastanza "letale" sulle dinoccolate creature, le quali, una volta colpite, incrementeranno il nostro punteggio ed il nostro fondo cassa. Super Ultra Dead Rising 4 (il cui titolo scimmiotta in modo autoironico le numerose riedizioni dei vari Street Fighter) è un passatempo leggero e scanzonato, da provare - sia in singolo che in multiplayer - tra un capitolo e l'altro della main quest. E a proposito di storia principale: l'add-on Frank Rising si situa esattamente dopo la conclusione della trama di Dead Rising 4.

Si tratta di un brevissimo contenuto aggiuntivo, completabile - obbligatoriamente! - in poco più di un'ora, che reintroduce il limite temporale e ci chiede di fuggire da Willamette impersonando addirittura uno zombie, dotato di caratteristiche e poteri specifici: il combat system si fa insomma più movimentato ed aggressivo, e l'utilizzo dei colpi speciali si rivelerà necessario per ripristinare l'energia.

Azzannando i corpi delle vittime e facendoci largo tra mandrie di nostri simili, in Frank Rising prediligeremo gli attacchi corpo a corpo, che fanno leva principalmente sull'agilità e la rapidità degli spostamenti, capaci di dar vita a scontri un po' più dinamici. È questa una piacevole variazione rispetto alla progressione della campagna, da affrontare, tuttavia, rigorosamente dopo averla portata a termine almeno una volta. E se l'andamento della storyline ci sembrerà troppo ripetitivo e poco stimolante, nulla ci vieterà di cimentarci nella modalità Eroi Capcom, ossia il vero pezzo forte di Frank's Big Package. In pratica, potremo rivivere l'intera vicenda con una piccola, sostanziale differenza: invece di raccogliere le armi lungo le ambientazioni, sarà nostra premura collezionare le "stelle Capcom" (alcune davvero ben nascoste), le quali ci daranno accesso ai costumi delle icone Capcom più note, come Dante, Ryu, Megaman, Viewtiful Joe e persino Amaterasu, la dea protagonista dello splendido Okami.

Ognuno ci garantisce, ovviamente, abilità uniche e personali, ispirate ai legittimi proprietari: ai 17 abiti di "base" si affiancano poi altrettante versioni "ombra", ottenibili dopo aver completato alcuni esercizi di addestramento.

In questo modo, Dead Rising 4 sorge a nuova vita: se accetteremo di imboccare la strada del divertimento senza compromessi, travolgere gruppi di zombie con l'Hadoken diverrà un'attività davvero esilarante.

Certo, il fulcro del gioco non muta di una virgola, così come non vengono risolti tutti i problemi legati al sistema di combattimento e alla gestione degli impatti: ciononostante, in modalità Eroi Capcom tutto acquisisce un valore aggiunto, frivolo, spensierato. I costumi, tra l'altro, non sono perenni, ed anzi dopo cinque minuti di utilizzo si dissolvono in una nuvola di coriandoli, facendoci tornare alla normalità: saremo costretti quindi a dosare il loro utilizzo con parsimonia, oppure alternare i vari travestimenti tramite gli appositi cabinati sparsi nelle aree della mappa. E se il comparto tecnico, proprio come su Xbox One e PC, oscilla ancora tra alti e bassi (con compromessi necessari per mantenere stabili i 30 fotogrammi al secondo), osservare il buon Frank che prende le sembianze di una nerboruta e "mascolina" Cammy - credeteci - è una vera "gioia" per gli occhi...