Deadly Premonition 2 Recensione: il ritorno della follia di Swery65 su PC

Deadly Premonition è ancora oggi considerato un cult del genere survival horror: nella sua imperfezione, tra gli innumerabili difetti tecnici e un gameplay piuttosto rudimentale, è riuscito a trovare un posto speciale sugli scaffali dei giocatori e dei critici del settore grazie alla sua peculiarità. Hidetaka Suehiro, game director altrimenti noto come Swery, è riuscito a catturare il pubblico con le avventure di Francis York Morgan e del suo amico immaginario Zach, in un primo capitolo mai scomparso dalle menti degli appassionati.



A sette anni dall'uscita di Deadly Premonition: The Director's Cut su PS3 e PC, il sequel Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise arrivato nel 2020 su Nintendo Switch (qui la recensione di Deadly Premonition 2) ha cercato di replicare il successo del predecessore, senza però riuscirci, alla luce di un comparto grafico piuttosto datato e aggravato da problemi non indifferenti. Ciononostante, il team di Rising Star Games ha ben pensato di portare su PC il genio e la follia di Swery, così da consentire ai fan di sperimentarli senza dover acquistare la console ibrida di Nintendo.

Ricapitoliamo la storia

Chi ha giocato Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise conosce già la storia, più ispirata allo stile noir che all'iconico Twin Peaks di David Lynch: la sequenza cinematica iniziale ci fa immergere immediatamente nell'orrore mostrandoci il corpo della sedicenne Lise Clarkson fatto a pezzi e contenuto in un imponente blocco di ghiaccio, come se fosse un'opera d'arte.

La giovane ereditiera in realtà è stata uccisa 14 anni prima e noi, vestendo i panni della detective Aaliyah Davis - accompagnata dal collega Simon Jones - saremo chiamati a interrogare Francis York Morgan nel suo appartamento. Secondo i fascicoli in suo possesso, infatti, l'ex agente dell'FBI è stato coinvolto proprio in questo enigmatico caso. Deadly Premonition 2, pertanto, si suddivide tra 2019 e 2005: nel "presente" dovremo ascoltare la storia del detective, mentre nel passato ne vestiremo i panni e torneremo a Le Carré, dove l'omicidio della giovane Clarkson ha avuto luogo. Tra oscuri segreti e il culto dell'Albero Rosso, che i giocatori di Deadly Premonition ricorderanno da Greenvale, dovremo quindi esplorare questo prequel/epilogo dell'universo narrativo pensato da Swery.

Un caos lineare, a tratti piacevole...

Rispetto all'edizione originale su Nintendo Switch non aspettatevi aggiunte narrative, tantomeno migliorie sul comparto tecnico. Esattamente come il primo capitolo, Deadly Premonition 2 mantiene quella natura caotica agrodolce che tanti giocatori criticheranno e altrettanti apprezzeranno: i continui riferimenti a B-movie o film cult sono l'ossessione di Francis York Morgan e caratterizzano i folli dialoghi che si tengono con qualsiasi personaggio incontrato a Le Carré. Nella vuota città della Louisiana ci si sente quasi abbandonati in un manicomio e coloro che non hanno mai avuto a che fare con Deadly Premonition non riusciranno certamente a cogliere i tantissimi riferimenti a quest'ultimo, ai danni della godibilità dell'esperienza.

Il game designer giapponese concede molto spazio a discussioni su iperrealismo e nichilismo, tali da confondere il giocatore durante i dialoghi: il pericolo di perdersi tra fiumi di parole apparentemente senza senso è dunque dietro l'angolo, sebbene le chiacchierate siano piuttosto affascinanti. A questo disordine generale si contrappone una maggiore linearità nel gameplay, incentrato sulle fasi investigative sia nella linea temporale del 2005 che in quella del 2019. Inoltre le sequenze di esplorazione per le strade di Le Carré sono accompagnate da porzioni di gioco che ricordano non poco le classiche avventure grafiche punta e clicca, dove tutto ciò che potremo fare sarà interagire con i vari oggetti presenti nell'ambientazione d'interesse alla ricerca degli indizi giusti per proseguire con la narrazione. Non mancheranno poi momenti in cui dovremo decrittare gli oracoli, interpretare gli indovinelli di Houndan e comporre il diagramma dei rapporti in seguito all'analisi approfondita delle scene del crimine.



Il tutto potrebbe sembrare alquanto complicato o tedioso ma in realtà l'esperienza è sorprendentemente semplice ed è caratterizzata da un ritmo mai eccessivamente lento o veloce. In questo modo potremo focalizzarci sulla storia, che può essere portata a termine in circa 10 ore, senza dedicare troppo tempo alle attività secondarie. Se si sorvolano le porzioni più bizzarre e caotiche dei dialoghi, la trama di fondo è lineare e facilmente comprensibile, al netto dei difetti che in ogni caso affliggono il gioco.

L'esplorazione di Le Carré ci invita infatti a portare a termine una moltitudine di quest aggiuntive o extra come il bowling, i percorsi per lo skateboard - l'unico mezzo di trasporto a cui avremo accesso in ogni momento - o bizzarri incarichi datici dallo sceriffo e dai cittadini. In queste situazioni, Deadly Premonition 2 continua a farci vivere momenti stravaganti grazie all'eccentricità dei personaggi, da Francis York Morgan e Zach agli NPC che si incontrano strada facendo. Purtroppo queste semplici attività extra non riescono a dare vita e profondità al contesto ludico, sia per una certa banalità di fondo, sia per il problemi scenici e tecnici che caratterizzano l'avventura.

... in un mare di problemi su PC

L'intera esperienza ludica è difatti minata da una moltitudine di difetti: la città è praticamente spoglia e gli NPC che vedremo saranno pochi e immobili, peraltro in un ambiente anonimo e con pochissimi veicoli a schermo. Le Carré è una griglia di strade e case condita da qualche ampio spazio verde, con texture a bassa risoluzione in ogni dove e un accompagnamento sonoro poco originale e addirittura scadente. Deadly Premonition 2 insomma sembra un prodotto dell'era PlayStation 2 portato su PC di ultima generazione. A tal proposito, non c'è la possibilità di giocare con mouse e tastiera o cambiare risoluzione, senza contare una mappatura dei controlli del pad rivedibile e impossibile da modificare. Tornando sui personaggi,

le animazioni sono riciclate e di scarsa qualità, mentre i modelli sono realizzati grossolanamente e continuano a compenetrarsi coi pavimenti e le altre superfici. Rispetto alla versione su Switch si nota un frame rate più stabile e una presenza nettamente inferiore di bug pronti a rompere il gioco ma i caricamenti purtroppo si sono rivelati piuttosto lunghi, anche con l'installazione su SSD. Le lacune tecniche si notano nelle sparatorie, coi nemici che purtroppo non brillano per intelligenza, per usare un eufemismo, e che quindi possono essere sopraffati senza alcun tipo di problema. Inoltre dobbiamo aggiungere che la varietà stessa degli avversari è ridotta all'osso, al pari di quella delle stesse sezioni di shooting, che risultano fin troppo simili tra loro. La gestione di risorse non è affatto complessa nonostante si debba prestare attenzione a fame e stanchezza.



Oltretutto, se durante l'esplorazione di Le Carré i comandi appaiono tutt'altro che reattivi, nella navigazione dei menu, nella fase di composizione del diagramma dei rapporti e nell'interazione con i personaggi, sia le frecce direzionali che gli stick, appaiono fin troppo sensibili, il che rende la selezione delle opzioni di dialogo a dir poco frustrante: premendo per un istante una freccia o spostando di poco lo stick, quasi sempre salteremo la voce inizialmente designata in favore di una selezione praticamente dettata dal caso.



Questa versione PC è uscita due anni dopo quella Nintendo Switch, quindi - visti gli ulteriori problemi che presenta - giustificare queste criticità diventa ancor più difficile. Gli amanti più sfrenati delle avventure di Francis York Morgan e Zack potrebbero considerarle quasi come una componente imprescindibile dell'esperienza ma la realtà è che la sua piacevolezza appare seriamente compromessa.