Deliver Us Mars Recensione: un viaggio spaziale sul Pianeta Rosso

Il colore rosso di Marte si estende per migliaia di chilometri davanti a noi. Non vediamo altro che dune e crateri mentre una minacciosa tempesta di sabbia si avvicina rapidamente verso la nostra posizione. Ci guardiamo intorno, nella speranza di scorgere un rifugio in cui trovare riparo e ricaricare le nostre scorte di ossigeno in via di esaurimento. All'improvviso, nel polverone che continua ad alzarsi senza controllo, notiamo i contorni di una stazione che si erge in verticale. Saliamo a bordo del nostro rover e guidiamo in direzione della struttura, convinti di poterci imbattere in un superstite che possa darci un flebile barlume di speranza in questo nostro viaggio per la salvezza dell'umanità.



Disponibile dal 2 febbraio su PC e console Xbox e PlayStation, Deliver Us Mars è il nuovo titolo di Keoken Interactive nonché sequel di Deliver Us The Moon (se ve la siete persa, ecco la nostra recensione di Deliver Us The Moon), gioco che ha segnato l'esordio sul mercato dello studio di sviluppo olandese ormai più di quattro anni fa. Dopo poco più di sette ore spese su Marte, siamo pronti a raccontarvi la nostra avventura.

Cosa sei disposto a fare per salvare l'umanità?

Deliver Us Mars è un'esperienza story driven dalle tematiche particolarmente attuali e drammatiche, che ci chiama a vestire i panni della giovane astronauta Kathy Johanson, la quale decide di intraprendere, insieme al pod Ayla (che si rivelerà particolarmente utile in alcuni frangenti), alla sorella Claire e ad altri due compagni, una pericolosa missione su Marte nel tentativo di salvare il nostro pianeta. La Terra infatti è ormai diventata quasi del tutto inabitabile per l'uomo. Un disastro naturale previsto in largo anticipo dal padre di Kathy, Isaac, scienziato che incontreremo prevalentemente sotto forma di ricordi della protagonista e filmati memorizzati all'interno di alcuni archivi.

Deliver Us Mars si apre con un prologo toccante che prende il giocatore - spaesato - e lo catapulta all'interno di una misteriosa storia di fantascienza. Cosa è successo alla Terra? Quale evento climatico ha dato origine alla distruzione del nostro pianeta? Questi sono solo alcuni dei quesiti a cui proveremo a trovare una risposta. Il sequel di Deliver Us the Moon è un'esperienza a tratti emozionante, ben costruita e capace di raccontare in modo semplice ma efficace i suoi personaggi, le loro debolezze e difficoltà: sarà difficile non legarsi a Kathy, una ragazza che prende tutto il coraggio che ha dentro di sé per gettare il cuore oltre l'ostacolo, oltre le sue paure, disposta a tutto pur di aiutare i propri simili.



E mentre la trama scorre via alla stessa velocità con cui la Terra esaurisce le sue risorse naturali, il legame tra la protagonista e Isaac inizierà a emergere a poco a poco, raccontandoci dell'amore di un padre per la figlia: passato e presente della giovane astronauta si incontreranno continuamente, riuscendo a mischiare tensione e curiosità per tenere viva l'attenzione del giocatore.

Tuttavia, almeno per chi scrive, il punto su cui focalizzarsi maggiormente in merito all'intreccio narrativo di Deliver Us Mars è un altro. KeokeN Interactive non vuole tanto comunicarci il perché la razza umana sia in via d'estinzione: immagina come l'uomo potrebbe reagire alla possibile fine del mondo e all'eventualità di perdere per sempre le persone che ama.

In viaggio verso Marte

L'esperienza ludica di Deliver Us Mars si suddivide in due parti principali: la prima è il viaggio, compresa la partenza dello space shuttle verso il pianeta rosso. L'altra è invece legata, come potete immaginare, all'esplorazione dello stesso e delle diverse basi erette sulla sua superficie. Partiamo con ordine. Lo studio di sviluppo olandese ha ricostruito con una certa cura le diverse fasi che anticipano il lancio della navetta spaziale.

Ci troviamo seduti nella nostra postazione e, insieme alla squadra, dobbiamo controllare sullo schermo che tutti i valori di ossigeno e carburante siano nella norma ma anche tirare le leve corrette e premere i pulsant giusti, così da accendere i motori e partire. In questa fase, non mancheranno anche dei momenti più adrenalinici: alcuni detriti hanno danneggiato i propulsori e siamo dunque costretti a uscire dalla navicella per dirigerci sul retro e, attraverso il nostro laser da polso, tagliare le parti di metallo evidenziate di giallo così da poter ripristinare il corretto funzionamento del motore, con un occhio sempre rivolto all'ossigeno a disposizione. Prima di rientrare però vogliamo volgere un'ultima volta lo sguardo verso il basso per ammirare la Terra in tutta la sua poderosa maestosità mentre galleggiamo, leggeri, nel vuoto. Una volta raggiunto Marte, il gameplay muta ancora e mischia senza troppi problemi esplorazione di spazi all'aperto e di ambienti al chiuso. In dotazione di Kathy, oltre al laser da polso, troviamo due pratiche piccozze, una per mano, da alternare coi grilletti del controller per scalare le numerose pareti rocciose che incroceremo nel nostro percorso.



Per quanto non venga, purtroppo, in alcun modo sfruttato il DualSense, c'è da dire che il feeling pad alla mano con le piccozze è più che buono e in grado di far percepire la resistenza della rupe all'impatto della punta dello strumento con la roccia. Sarà importante anche arrampicarsi con una certa velocità: spesso le insidie saranno dietro l'angolo, come il crollo improvviso di una parete che sembrava, all'apparenza, piuttosto stabile. Non mancano poi alcune semplici fasi platform e infine un rover per spostarsi e coprire distanze altrimenti proibitive. Riguardo al mezzo di trasporto, sfortunatamente se ne fa un utilizzo molto limitato, spesso atto al raggiungimento di varie stazioni su Marte.

All'interno di queste strutture, ci occuperemo di studiare l'ambiente, reperire indizi e tracce di altri esseri umani, per comprendere anche cosa è successo prima del nostro arrivo. A metterci il bastone tra le ruote, troveremo sostanzialmente un unico enigma ambientale che verrà proposto per tutta la seconda parte di Deliver Us Mars. Essenzialmente, si tratterà di collegare un raggio di energia di una torretta mobile a un generatore, così da aprire la porta chiusa e proseguire nella stanza successiva.



A nostro supporto, troviamo sia il pod Ayla, che potremo mandare in avanscoperta attraverso condotti d'aria per accedere a camere altrimenti irraggiungibili, sia alcuni divisori, da posizionare nel punto giusto, che serviranno per ridurre l'intensità del raggio nel caso in cui l'energia richiesta dalla porta sia minore rispetto a quella emessa dalla torretta. Sul lungo periodo, si potrebbe accusare una certa ripetitività di fondo nel puzzle, nonostante non manchino alcune variazioni nella formula di base capaci di aumentare, seppur di poco, la complessità generale del rompicapo. In generale, Deliver Us Mars non è un'avventura difficile da concludere, una caratteristica questa che la rende adatta a un vasto pubblico ma al contempo forse anche priva di una vera sfida.

Dal punto di vista grafico, il lavoro svolto da Keoken Interactive è più che buono: non mancheranno scorci di Marte da togliere il fiato, con la telecamera che si allontana dalla protagonista per regalarci indimenticabili foto da cartolina. Inoltre, è altrettanto lodevole l'ottimo lavoro svolto per rendere più realistiche l'atmosfera e la superficie rossa del pianeta. Al contrario però, le espressioni facciali non sono sempre del tutto convincenti e tra l'altro non sono mancate alcune incertezze in materia di frame-rate, soprattutto negli spazi aperti. Segnaliamo anche alcuni fenomeni di pop-up, che in ogni caso non pregiudicano la piacevolezza dell'esperienza.