Descent Leggende delle tenebre recensione: il re dei dungeon crawler

Il re dei dungeon crawler è tornato e punta a ridefinire il mondo dei boardgame. Descent: Leggende delle Tenebre è la terza edizione del popolare Descent: Viaggi nelle Tenebre, pubblicato nel 2005 da Fantasy Flight Games e rilanciato con una profonda revisione nel 2012. A questo giro, è Asmodee a pubblicare Leggende delle Tenebre in Italia (lo trovate in vendita su Amazon): lo storico dungeon crawler si ripresenta dopo una decina d'anni in una versione moderna, che mette da parte le asimmetrie nel gameplay e la libertà del giocatore per favorire un approccio story-driven legato ad una companion app.



Dal punto di vista ludico assistiamo ad una transizione dalla "competizione" con il DM alla cooperazione in un party di pari, mentre rimane la possibilità di approcciare l'avventura anche in solitaria, benché sembra evidente che il prodotto sia stato pensato per il gioco in gruppo. Abbiamo potuto provare a lungo Descent: Leggende delle Tenebre e la sua espansione, La Guerra del Traditore, alternando playthrough in compagnia di altri giocatori a sessioni in solitaria: la terza edizione del prodotto di Fantasy Flight Games riesce a reggere il confronto con le due che l'hanno preceduta?

Sei eroi per Terrinoth

La trama di Descent: Leggende delle Tenebre è semplice e guarda con enorme rispetto alla tradizione dei boardgame e al canone imposto nel 2005. I giocatori vengono trasportati nel mondo di Terrinoth, le cui Baronie si trovano a dover fronteggiare non una, ma ben due minacce: da una parte ci sono i barbari demoniaci Uthuk Y'llan, mentre dall'altra troviamo il negromante Waiqar l'Immortale, che ha iniziato a spingere i suoi eserciti di non-morti al di fuori dei confini del proprio regno.

Mentre la Baronia di Kell cade in mano alle forze oscure, il Consiglio dei Baroni è diviso: impossibile trovare un accordo su quale dei due nemici affrontare per primo o su come farlo. Sono dunque sei eroi provenienti da tutte le regioni di Terrinoth ad imbarcarsi in un viaggio che li porterà ad affrontare entrambe le minacce alla sopravvivenza del continente e delle sue genti. Tra i protagonisti del gioco - tutti piuttosto stereotipati sia in termini narrativi che per quanto riguarda abilità e caratteristiche - troviamo la paladina Brynn, l'elfo arciere Galaden, il giovane mago Syrus (ancora uno studente dell'Università di Greyhaven), il drago umanoide Vaerix, la nana Kehli e Sorte, un ladro di razza Hyrrix (degli ibridi uomo-felino). Come avrete certamente capito, la varietà dei personaggi è assicurata, anche se le combinazioni tra razza e classe sono piuttosto standard. Persino alcune backstory, come quella di Syrus e quella di Brynn sono decisamente tradizionali, per quanto dettagliatissime e curate. Le più grosse innovazioni alla tradizione riguardano soprattutto Vaerix e Kehli, anche se nessun personaggio spicca per originalità.



Ciononostante, l'immersione nel mondo di Terrinoth è profonda in ogni sessione di gioco. Merito di un box veramente ricco, colmo di miniature curate fin nei minimi dettagli e di una serie di materiali per terreni e dungeon che sanno farsi apprezzare, pur nella loro semplicità. Ovviamente, le star della confezione sono le statuine, in totale 40, di cui 34 nemici (alcuni uguali tra loro, ovviamente) e 6 eroi.

Tutti possono essere dipinti a seconda del vostro estro o seguendo le linee guida e gli artwork offerti da Fantasy Flight Games, che adottano delle soluzioni stilistiche decisamente meno convenzionali di quelle narrative. Alcune miniature, inoltre, sono di dimensioni enormi e fanno una bella figura, una volta dipinte, anche al di fuori della scatola di gioco. Chi non vorrebbe avere un gigantesco drago-scheletro che troneggia sulla propria scrivania?



Troviamo poi una settantina di terreni tridimensionali, tra cui abbiamo 18 tile per la mappa e quasi 50 oggetti 3D da costruire, insieme ad una manciata di sottostrati per il terreno di gioco. Fa un po' storcere il naso il fatto che tutte le terre siano in cartone, soprattutto considerato il prezzo del box, pari a circa 150 euro per il gioco base e altri 150 per l'espansione (facoltativa, ovviamente).

Ciononostante, tutti i materiali di gioco sono solidi e resistenti, mentre persino la scatola-contenitore è stata pensata per permettere ai partecipanti di riporvi comodamente tutte le miniature e le ambientazioni già assemblate dopo ogni sessione. Ciò rende il "pacchetto" di Descent e della sua espansione veramente enorme, ma anche facilmente trasportabile e poco ingombrante per un boardgame di questo tipo.



Completano l'offerta una serie di segnalini, dadi e pedine, nonché alcuni mazzi di carte con delle ottime illustrazioni fantasy: i deck contenuti nella confezione sono quelli delle Carte Eroe, delle Carte Arma, delle Carte Armatura, delle Carte Accessorio, delle Carte Abilità, delle Carte Consumabile, delle Carte di Consultazione e delle Carte Ferita.

E poi, ovviamente, c'è l'app per smartphone di Descent: Leggende delle Tenebre, ben realizzata e disegnata e il cui ruolo nell'economia del gioco è preponderante: essa, infatti, vi servirà per destreggiarvi nelle mappe di gioco, vi fornirà svariati intermezzi narrativi e nuovi obiettivi per le campagne e, soprattutto, deciderà se avrete completato o meno le vostre missioni. La preminenza riservata al software conferma anche che la narrativa di Descent è essenzialmente scriptata e meno aperta del previsto. Non si tratta necessariamente di un male, anche perché quello di Fantasy Flight Games non è certo il nuovo D&D, ma un dungeon crawler in cui il divertimento sta nell'esplorazione di segrete e sotterranei ancor prima che nello sviluppo narrativo di una campagna di ampio respiro. Ciò significa anche che le decisioni lasciate ai giocatori sono poche e ininfluenti sull'andamento dell'avventura, che appare più come un pretesto per giustificare l'esplorazione di questo o quel dungeon più che come il baricentro dell'esperienza stessa. Nonostante tutto, le trame restano ottime e vi accompagneranno a lungo: una campagna vi porterà via tra le 35 e le 40 ore, a seconda del vostro stile di gioco. Plauso anche per la durata di ogni dungeon e di ogni side-quest: si va dai 60 ai 120 minuti per capitolo della storia, il che significa che non vi troverete mai di fronte a sessioni-monstre da ore e ore.

Il dungeon crawler più profondo di sempre?

L'app, comunque, non è stata pensata per prendere il giocatore per mano e condurlo nelle sue prime sessioni di gameplay: al contrario, essa fornisce un vitale supporto organizzativo e narrativo, occupandosi anche di muovere i vostri nemici sul terreno, ma sarete voi a dover imparare il giusto ordine in cui eseguire le azioni, nonché tutte le regole di gioco. Bene così, perché il rischio di demandare tutti i compiti più "cervelletoci" al software era dietro l'angolo.

Dalla parte opposta, però, occorre anche sottolineare che la curva di apprendimento del gioco non è delle più dolci: siamo certi che passerete le vostre prime sessioni con il manuale aperto davanti a voi, ma si tratta pur sempre di una parte importante dell'esperienza. In generale, il software per smartphone è stato pensato molto più come un sostituto di un Master di D&D che come un assistente digitale a tutto tondo.



Una volta che vi sarete serviti dell'app per costruire le vostre ambientazioni da favola (anzi, da incubo!), potrete immergervi all'interno di queste ultime con i personaggi che il vostro party ha scelto. Ogni eroe il proprio turno e tre azioni da eseguire a scelta tra un pool di cinque: una deve essere un movimento, mentre le altre due possono variare.

Sta dunque al giocatore decidere se muoversi di una, due o tre caselle, "bruciando" un numero equivalente di azioni, o se restare fermo e attaccare un nemico, "esplorare" (ovvero interagire con la mappa) o "approntare", cioè girare una carta nella sua area di gioco e ottenere una nuova abilità, una nuova arma, e via dicendo. "Approntare" è una delle azioni fondamentali, perché vi permette di prepararvi alla battaglia successiva, richiedendovi di pianificare come sfruttare il vostro arsenale e le vostre abilità.



Si crea così un circolo virtuoso tra esplorazione degli ambienti, che vi permette di ottenere armi più potenti e armature più resistenti, la sconfitta dei nemici e l'utilizzo di quanto raccolto per potenziare il vostro eroe. I giocatori devono dunque cercare di equilibrare la tensione alla corsa a perdifiato nel dungeon alla ricerca di prezioso loot con le necessità strategiche: esplorare è il fulcro del gioco, ma meglio fermarsi e riorganizzare gli equipaggiamenti di tanto in tanto prima che un demone troppo potente vi spedisca nell'aldilà.

Su queste basi, Descent: Leggende delle Tenebre sembra un dungeon crawler come tanti altri, ma non fatevi ingannare. Vero è che non ci sono novità sostanziali alla formula del gameplay (se non dal punto di vista pratico: l'app dedicata ne è un esempio), ma va pur detto che la profondità strategica offerta da Fantasy Flight è invidiabile: quando si gioca in gruppo bisogna fare grande attenzione a non disperdersi troppo nella mappa e a rimanere uniti, portando ad un dialogo continuo tra gli eroi del party. Poi c'è da considerare che il software può posizionarvi di fronte a varianti potenziate delle creature "base" del gioco (quelle rappresentate dalle miniature, per intenderci), fornendo un ulteriore livello di sfida. E ancora, ogni mostruosità ha un punto debole diverso, il che significa che dovrete scendere in battaglia ben preparati: impugnare l'arma giusta, selezionare le magie più adatte e preparare un numero sufficiente di cure è di vitale importanza per non farsi schiacciare dalle orde di Waiqar o dagli Uthuk. Gli scontri non si risolvono solo con i dadi: la fortuna e il caso sono delle componenti importanti del gioco (come avviene in ogni boardgame, d'altro canto), ma Descent mette comunque i partecipanti al controllo della propria esperienza, per quanto possibile.



Il comparto ludico è impreziosito da alcune trovate di design di spessore, come i dungeon strutturati su più piani, sostenuti e collegati tra loro da colonne e scaloni, che forniscono ulteriore stratificazione alle ambientazioni e all'esplorazione e che sono responsabili per il level design più complesso mai visto in un dungeon crawler. Tra un dungeon e l'altro, poi, il party può tornare al campo base e spendere le risorse accumulate macellando mostri per potenziare il proprio equipaggiamento, acquistare pozioni e forgiare nuove spade, scudi e bacchette magiche.



In generale, la quantità di oggetti acquistabili è quasi sempre superiore alle risorse materiali del party, perciò dovrete scegliere cosa comprare e cosa tralasciare: non potendo semplicemente svuotare i negozi, arriverete alla fine di ogni playthrough con una build diversa che, almeno sulla carta, dovrebbe condizionare il vostro stile di gioco.

Ad aggiungere varietà, oltre alla scontata presenza di elementi randomici in ogni momento dell'avventura, vi sono anche le quest secondarie e gli eventi collaterali che l'app vi propone in automatico tra un dungeon e l'altro, che contribuiscono a formare una campagna unica e coerente. Queste piccole avventure secondarie, inoltre, aggiungono spessore alla caratterizzazione dei personaggi, benché le scelte proposte non siano particolarmente importanti ai fini dello sviluppo narrativo. Manca invece l'Overlord delle prime due edizioni del gioco: le versioni del 2005 e del 2012, infatti, prevedevano un DM umano che manovrava i nemici e che guidava l'avventura, favorendo un gameplay asimmetrico alla stregua di D&D. Ora il suo ruolo viene sostituito dall'app, mentre il prodotto si trasforma in un boardgame collaborativo per tutti i suoi partecipanti.

La Guerra del Traditore

Come vi abbiamo anticipato, Asmodee non ci ha fornito solo una copia del gioco base di Descent (uscito nel 2021), ma anche un'edizione della recentissima espansione "La Guerra del Traditore", arrivata nei negozi giusto qualche settimana fa. La Guerra del Traditore rappresenta il secondo atto della storia della terza edizione di Descent (il primo, quello del gioco base, è stato intitolato "Sangue e Fiamme"). Le azioni degli eroi del primo atto - che ritornano anche nell'espansione senza grandi cambiamenti - non hanno influito sulla condizione generale di Terrinoth, che anzi non fa che peggiorare: mentre le Baronie sono al collasso, Waiqar l'Immortale si scontra con il Signore dei Draghi Levirax e l'orda dei barbari-demoni Uthuk Y'llan continua a dare del filo da torcere agli esseri umani, come se fosse guidata da una potenza superiore.

Trattandosi di un'espansione, ovviamente, La Guerra del Traditore vi permette di riprendere i panni del vostro eroe del gioco base e di continuare a vivere la vostra avventura in sua compagnia. Ciò dipende anche dal fatto che le meccaniche di gioco - esattamente come la trama - sono state pensate in piena continuità con quelle della produzione di due anni fa. Attenzione, però, La Guerra del Traditore non è certo un semplice more of the same, anzi!



Le novità sono tante e si concentrano perlopiù sul lato della proposta ludica. I dungeon si fanno ancora più complessi, grazie all'introduzione di nuovi terreni tridimensionali (sempre in cartoncino, purtroppo) con effetto bloccante, che così impediscono il passaggio di personaggi, magie e frecce.

Ci sono poi gli incendi, che possono essere utilizzati a proprio favore per incrementare i danni inflitti dagli attacchi, nonché le scale a pioli, fondamentali per muoversi nei dungeon su più livelli, che fanno il loro ritorno. Accanto alle nuove prospettive che queste strutture offrono in termini di level design, anche il resto delle meccaniche ha ottenuto qualche aggiunta di rilievo: in particolare, Fantasy Flight Games ha implementato le miniature e le carte Compagno, ovvero dei personaggi alleati degli eroi che però non sono dei protagonisti veri e propri. Per ora, il gioco prevede un solo Compagno, Indris, che peraltro vanta una statuina dedicata. Poi ci sono le Carte Leggende, del tutto nuove e sbloccabili durante l'avventura a seconda delle scelte del giocatore: esse forniscono delle capacità passive e permanenti una volta equipaggiate dal vostro eroe. Infine, c'è una pletora di nuove condizioni di stato che possono essere applicate a nemici ed eroi: dalla confusione al "velo", passando per la spossatezza, i partecipanti dovranno tenere conto di diverse varianti aggiuntive in ogni battaglia.



La continuità, invece, sta nelle nuove Carte Eroe dell'Atto II, che di fatto ripescano i sei membri del party della prima parte dell'avventura ma li dotano di statistiche potenziate e di nuove abilità, a simboleggiare la loro crescita tra una sezione e l'altra della storia. Alcuni eroi, grazie a queste nuove abilità, hanno accesso a nuove keyword come Tecnica e Buio, +meccaniche esclusive rispettivamente di Brynn e Sorte, che ne incrementano la maestria con alcuni tipi di armi e le capacità stealth. Queste ultime, sommate alle già citate Leggende, rendono il gameplay dell'espansione fresco e accattivante, pur senza discostarsi troppo da quello del gioco originale.

In ogni caso, La Guerra del Traditore è praticamente un gioco a sé, dal momento che la lunghezza della sua campagna è del tutto paragonabile a quella del set base (l'espansione non è standalone), attestandosi sulle 30-35 ore. Parimenti, anche i contenuti del box - persino più grande di quello dell'Atto I - sono quelli di un boardgame completo: 26 miniature diverse, una delle quali enorme, 34 terreni 3D, due sottostrati e 3 nuove tessere della mappa, più un totale di un centinaio scarso di nuove carte tra Abilità, Compagni, Eroi, Leggende, Armi, Armature e Consumabili.



Quantità e qualità, però, vanno anche in questo caso di pari passo con il prezzo: La Guerra del Traditore costa quanto il set base di Descent, poco meno di 150 Euro. Un prodotto simile attirerà quasi solamente chi è rimasto incantato dal primo atto della storia di Terrinoth.