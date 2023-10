Detective Pikachu Il Ritorno Recensione: crimini e Pokemon!

Dopo essere stato protagonista del curioso spin-off della serie Pokémon su 3DS nel 2018 (qui la recensione di Detective Pikachu) e a seguito dell'approdo sul grande schermo in un delizioso adattamento cinematografico live action (la recensione del film di Detective Pikachu è a portata di click), l'adorabile roditore partorito dalla mente di Satoshi Tajiri e Ken Sugimori è pronto ad una nuova avventura, sempre sviluppata da Creatures Inc. ma questa volta diretta su Nintendo Switch.



Si tratta di un sequel ambientato a due anni dalle vicende narrate nel capostipite della serie, che vede ancora una volta il dinamico duo composto dal giovane investigatore Tim Goodman e dal suo singolare Pikachu alle prese con una oscura cospirazione. Una promettente nuova incarnazione del brand che, almeno sulla carta, avrebbe il preciso obiettivo di capitalizzare sul simpatico setting messo in mostra dal predecessore con una formula ludica più adatta alla generazione attuale. Sarà andato tutto per il verso giusto?

Un intrigo oscuro... come il caffè!

Tim e Pikachu sono i nuovi eroi di Ryme City. All'indomani delle grandi gesta che hanno portato la coppia di detective a sventare il disastro legato alla diffusione dell'Agente R - un potente composto chimico capace di alterare il comportamento dei Pokémon rendendoli violenti e aggressivi - il Sindaco della città indice una festa in onore dei nostri protagonisti.

Sebbene l'inspiegabile scomparsa del noto investigatore Harry Goodman, il papà di Tim, sia ancora un tarlo che tormenta il giovane e il suo fidato amichetto giallo, la vita scorre tranquilla tra una giornata di studi all'università e un'incursione presso l'Hi-Hat Café, il bar preferito dal Pokémon dalle orecchie puntute. Ben presto, però, il clima di gioia nella quotidianità del duo viene spezzato dalla richiesta d'aiuto da parte di Sanjeev Davis, il più rinomato gioielliere della città, che ci informa di essere vittima di un grave caso di effrazione.



Qualcuno si è introdotto nella sua magione e ha rubato la preziosissima gemma Goccia d'Aurora, una pietra dalle proprietà ancora avvolte nel mistero, proprio quando il mite orefice aveva deciso di donarla alla città in segno di gratitudine. I sospetti, ovviamente, ricadono sul personale di servizio della casa ma ognuno dei conoscenti di Davis sembra avere un movente valido per volersi impadronire del gioiello. Chi sarà il vero colpevole?

Il furto della Goccia d'Aurora è solo il primo dei casi che compongono la campagna di Detective Pikachu - Il Ritorno ma è anche l'occasione perfetta per tornare a indagare tra le strade di Ryme City: fare luce su questo enigma è il primo passo in una storia che vi porterà a visitare tutta la regione, a scavare nel passato di Pikachu e a scoprire informazioni che potrebbero condurre sulle tracce del detective scomparso. Nient'altro vogliamo aggiungere sulla trama: ci troviamo di fronte a un intreccio narrativo tanto semplice quanto interessante che, pur non affrontando argomenti straordinariamente intriganti o mettendo in scena una sceneggiatura troppo articolata, riesce a intrattenere piacevolmente fino ai titoli di coda, regalando ai giocatori anche qualche gustoso colpo di scena. I protagonisti della vicenda non sono molto sfaccettati e la loro caratterizzazione è un po' macchiettistica ma in compenso il Detective Pikachu è irresistibile, la vera e propria punta di diamante dell'intera vicenda.



Parliamo di un personaggio profondamente differente rispetto a quello visto, ad esempio, nella serie animata dedicata ai Mostri Tascabili: l'alleato di Ash Ketchum è una creatura coraggiosa, sempre pronta ad affrontare il nemico in battaglia a dispetto di qualsiasi tipo di ostacolo, mentre l'investigatore burbero e carismatico appare molto più riflessivo e contraddistinto da un'esilarante assuefazione alla caffeina.

Ci sarebbe piaciuto confrontarci con una trama un po' più consistente, con tematiche più sofisticate rispetto a quelle del primo episodio, però un prodotto simile - e ne siamo ben consapevoli - deve necessariamente attirare un pubblico vastissimo e trasversale. Insomma, i risultati ottenuti sul fronte narrativo ci sono parsi tutto sommato apprezzabili. Non aspettatevi, dunque, una scrittura degna dei migliori romanzi gialli di Agatha Christie: quello di Detective Pikachu - Il Ritorno è un racconto del mistero colorato e adatto a tutte le età, perfettamente in linea con il target di riferimento.

Un'indagine non molto elettrizzante

Prima di addentrarci nell'analisi di questa nuova iterazione della saga, è bene fare un breve passo indietro. Per chi ancora non lo sapesse, infatti, i giochi di Detective Pikachu sono caratterizzati da un impianto ludico sensibilmente diverso rispetto a quello della serie principale: la struttura da JRPG classico lascia spazio a un'impostazione più simile a quella tipica delle visual novel giapponesi. Parliamo di lunghi dialoghi inframezzati da semplici frangenti di deduzione logica per risolvere i casi proposti e di elementari Quick Time Event da eseguire nei momenti d'azione più pura.

Non sorprende quindi che anche Detective Pikachu - il Ritorno presenti un'ossatura del gameplay piuttosto ridotta, e non sempre capace di tener lontana l'ombra della ripetitività. Partiamo dalle sezioni esplorative, purtroppo non prive di qualche intoppo: la Ryme City che fa da sfondo alle avventure di Tim e Pikachu è suddivisa in aree a compartimenti stagni, che a loro volta ospitano alcuni edifici esplorabili e qualche NPC da interrogare in modo da ottenere informazioni o tracce valide per la risoluzione del caso in atto.



La scelta di limitare in questo modo le zone di ricerca degli indizi si traduce in una semplificazione delle indagini. Queste fasi sono caratterizzate dalla presenza costante di messaggi a schermo, che espongono la prossima mossa da compiere e il successivo traguardo da raggiungere, il che le rende a tratti "pilotate". L'utente insomma deve seguire passo dopo passo gli obiettivi che portano da una cutscene a quella successiva e deve intervenire lo stretto necessario nelle varie sezioni di gioco. Anche le fasi investigative, che ricalcano le dinamiche delle avventure grafiche punta e clicca in voga alla fine degli anni '90, mettono in luce un livello di sfida tarato verso il basso.

Più volte ci siamo trovati in situazioni in cui ci veniva richiesto di scovare oggetti posti in porzioni ben visibili dello schermo o nascosti in modo discutibile. Composti da estese conversazioni, a volte un po' tediose, gli interrogatori non permettono di influire sugli sviluppi del racconto. Dopo aver raccolto sufficienti indizi e prove per completare il capitolo in corso, è possibile aprire il Taccuino del Detective e lanciarsi in brillanti deduzioni. Non aspettatevi di generare sviluppi negativi in caso di conclusioni errate: il sistema si limita a eliminare gradualmente le opzioni inesatte fino a lasciare solo quelle corrette sullo schermo. Le fasi d'azione, anche questa volta, sono costituite per la maggior parte da Quick Time Event, assegnati al solo tasto A e quindi, per forza di cose, molto elementari. Sono presenti, inoltre, alcune missioni secondarie che spaziano dalla risoluzione di banali quiz sul mondo dei Pokémon alla ricerca di personaggi scomparsi (spesso nascosti a pochi passi dal committente dell'attività) ma che, in ogni caso, non garantiscono alcun tipo di ricompensa.



A variegare leggermente l'esperienza ci pensano le (rare) occasioni in cui il nostro Pikachu può collaborare con altri Pokémon, facendo leva sulle loro capacità innate per risolvere enigmi ambientali. Ci sono momenti in cui è possibile montare al galoppo di un Growlithe e sfruttarne il leggendario fiuto per individuare specifici oggetti nascosti nello scenario; salire sulle spalle di un Luxray e guardare attraverso i muri grazie alla sua vista a raggi X, oppure arrampicarsi sulla testa di un Darmanitan, e usare la sua forza bruta per abbattere muri e aprire nuovi percorsi. Per quanto si tratti comunque di porzioni di gioco alquanto guidate, è comunque un'aggiunta gradita che riesce in parte a mitigare la monotonia del flusso del gameplay. In definitiva, Detective Pikachu - il Ritorno non nasconde in alcun modo il suo volersi rivolgere a un pubblico di giovanissimi. Crediamo però che con un po' di coraggio in più la produzione avrebbe potuto coinvolgerlo maggiormente.

Grafica e sonoro

Sotto il profilo tecnico e artistico, infine, siamo dinanzi a un prodotto caratterizzato da un'alternanza di luci e ombre. Da una parte troviamo un'ambientazione in generale curata e piuttosto gredevole nonché una modellazione poligonale di pregio, con alcuni dei Pokémon più dettagliati mai apparsi su console Nintendo. Dall'altra però dobbiamo segnalare un comparto animazioni solo sufficiente: i protagonisti sfoggiano movenze abbastanza credibili nella maggior parte delle situazioni ma i comprimari e soprattutto alcuni avversari eseguono continuamente gestualità più assimilabili a quelle di automi antropomorfi.

La palette cromatica dai colori vividi e vibranti, ad ogni modo, contribuisce alla creazione di un'atmosfera leggera e scanzonata, che ben si sposa con il tipo di narrazione adottata per la nuova incarnazione del brand di Detective Pikachu. Buono pure il comparto sonoro, che è composto da un doppiaggio in inglese tutto sommato piacevole e ben recitato e da musiche adeguate al tipo di situazioni proposte. Niente di trascendentale, ma il risultato generale risulta comunque soddisfacente.