Devil May Cry Peak of Combat Recensione: Dante e Vergil vengono sconfitti

Il mercato mobile fa gola a tutti e non capita di rado che le grosse aziende provino a colonizzarlo con i loro brand più importanti, un po' come Blizzard col suo Diablo Immortal (la recensione di Diablo Immortal è a un click da voi). Anche Capcom ha da sempre mostrato grande interesse verso questo mondo, sebbene abbia collezionato una lunga serie di fallimenti tra i quali troviamo la riedizione di Puzzle Fighter e Mega Man X Dive, che è stato riproposto sotto forma di titolo premium su Steam dopo la chiusura dei server.



Capcom è entrata nuovamente nel segmento mobile con Devil May Cry Peak of Combat, che già da tempo è disponibile in territorio cinese e dallo scorso 10 gennaio 2024 ha raggiunto gli store Android e iOS di tutto il mondo. Ovviamente non abbiamo resistito al richiamo di Dante e soci e abbiamo deciso di tornare a massacrare demoni nei loro panni.

Un DMC diverso dal solito

Prima ancora che qualcuno possa cadere in fraintendimenti, Devil May Cry Peak of Combat è una produzione molto lontana da quello che siamo abituati a vedere su PC e console (qui la nostra recensione di Devil May Cry 5).

Il titolo firmato NebulaJoy riprende la struttura di prodotti come Honkai Impact 3rd e la fonde con l'immaginario a base di demoni e armi folli che i videogiocatori hanno dimostrato di amare nel corso degli anni. Purtroppo, però, il risultato di questo mix è segnato da numerose problematiche che vanno ad inficiare in modo più o meno consistente l'esperienza.



Prima di scendere nel dettaglio, è utile comprendere come funziona il gameplay di Devil May Cry Peak of Combat. Partiamo dall'assenza di un arsenale intercambiabile: qui ogni personaggio può impugnare un solo tipo di arma e l'unico modo per alternare gli strumenti di morte è passare da un membro all'altro dei tre elementi che formano il party.

In sostanza, il Dante "standard" può utilizzare sempre e solo uno spadone e non vi è alcun modo di sfoderare Ebony e Ivory per riempire i demoni di piombo. Chi vuole servirsi di Beowulf, ad esempio, deve sbloccare la versione dell'eroe dalla chioma bianca che impugna quell'arma specifica. Una simile impostazione fa sì che il combat system sia assai limitato e che tutto ruoti intorno alla pressione ripetuta del medesimo tasto per l'attacco con pochissime alternative, rappresentate principalmente da un colpo speciale e dalla classica mossa finale che richiede lunghi tempi d'attesa tra un uso e l'altro. È bene precisare che questo non implica che gli scontri di Peak of Combat non siano divertenti, anzi, ma per ragioni di semplicità e immediatezza (senza contare quelle legate alle microtransazioni) parliamo di un'esperienza ben lontana da quella offerta dai capitoli principali.

Progressione lenta e confusionaria

Uno dei più grandi problemi di Devil May Cry Peak of Combat è rappresentato dalla campagna, che delude su tutti i fronti. A renderla frustrante non sono tanto l'intreccio narrativo banale o i personaggi anonimi che si incontrano nei filmati, ma il fatto che vi siano continuamente barriere. Solitamente, in free to play di questo tipo la modalità storia è un contenuto da affrontare senza troppi pensieri per accumulare risorse, ma in Devil May Cry Peak of Combat non è così.



Per qualche ragione a noi sconosciuta, NebulaJoy ha implementato la meccanica dell'energia per ogni singolo scontro nei capitoli della campagna. Se consideriamo la lentezza della ricarica di questa risorsa e il quantitativo richiesto per ciascun segmento delle missioni, il risultato è che le sessioni di gioco sono brevi e ci si ritrova in pochi minuti a dover attendere ore e ore per avanzare ancora un po'.

Se già questo elemento basta ad annoiare il giocatore, a rendere le cose peggiori ci pensa un timer che costringe ad eliminare tutti i demoni con tempistiche abbastanza ristrette. Si tratta a tutti gli effetti di un espediente atto ad impedire agli utenti più abili di affrontare le situazioni con personaggi sottolivellati, poiché in quel caso sarebbe richiesto del tempo extra a causa dello scarso potere offensivo. E ciò ci collega ad un altro tratto discutibile del free to play, ossia il sistema di progressione. Gli sviluppatori hanno cosparso i menu di sistemi per rendere il party più forte e talvolta diventa macchinoso riuscire a gestire tutto.



Abbiamo anche notato uno squilibrio notevole tra gli eroi meno e più rari, poiché in quest'ultimo caso parliamo di personaggi che si potenziano con molta più facilità e diventano quindi essenziali per la progressione. Ottenere risultati similari con i combattenti iniziali non è impossibile ma è molto, molto difficile. Senza gli eroi e le armi adeguate si innesca un meccanismo per cui è arduo progredire nella storia e le attività secondarie risultano utili solo quando si raggiungono le fasi avanzate. Insomma, anche da questo punto di vista l'esperienza lascia parecchio a desiderare.

Se vi state chiedendo cosa si può fare in Devil May Cry Peak of Combat quando l'energia si esaurisce, sappiate che le risposte non sono molte. Ci sono attività che ricompensano il giocatore con risorse per potenziare combattenti e relative armi, eppure parecchie di queste consistono in sfide di difficoltà crescente e ci si ritrova quindi ad un punto in cui l'incarico attuale diventa impossibile in assenza di un importante upgrade della squadra.



Altre modalità come la co-op, invece, permettono di giocare un quantitativo assai limitato di volte, dopodiché bisogna attendere il classico reset giornaliero per poter tornare in campo e ottenere le ricompense. C'è anche una modalità PvP che, come in diversi titoli di questo tipo, tende ad essere poco divertente per problemi di lag e bilanciamento.

Microtransazioni e meccaniche gacha

Ma veniamo al tanto controverso capitolo delle microtransazioni. Devil May Cry Peak of Combat è un prodotto molto aggressivo da questo punto di vista e sia all'avvio che nell'intervallo fra un'attività e l'altra propone al giocatore i banner che pubblicizzano pacchetti piuttosto costosi che permettono di accaparrarsi gli eroi e le armi più rare.

Dopotutto il titolo si basa su meccaniche gacha per mettere le mani sia sugli eroi che sui loro strumenti di morte e, sebbene gli utenti possano ricevere gli immancabili pacchetti celebrativi per il lancio, è abbastanza difficile riuscire ad ottenere quei personaggi che fanno davvero la differenza. Nel nostro caso, ad esempio, non abbiamo avuto grossa fortuna e abbiamo faticato un bel po' prima di riuscire a formare un party che potesse affrontare con leggerezza buona parte delle attività. Anziché trovare Vergil nella sua variante con katana o Dante con Beowulf, abbiamo combattuto con Lady armata di mitraglietta e Dante con la sua chitarra demoniaca, entrambi eroi non all'altezza di quelli più rari. C'è da dire che il gioco non è molto generoso al di fuori del periodo iniziale ed è davvero difficile raggiungere il pity dopo aver trovato il primo personaggio leggendario garantito (parliamo del numero massimo di giocate necessarie a sbloccare l'oggetto principale di un banner).

Chi è Virgilio?

Come accade spesso con le produzioni per tablet e smartphone, Devil May Cry Peak of Combat non sfoggia un comparto tecnico di prim'ordine. Se dovessimo fare un confronto, la qualità dei modelli del titolo NebulaJoy è a metà tra quella di Devil May Cry 3 e quella del quarto capitolo, con texture più definite e risoluzione più alta (a patto di avere un dispositivo all'altezza). Si tratta quindi di un gioco con un grafica al di sotto della media dei titoli mobile moderni.

Dobbiamo spendere anche due parole sulla versione PC, che tecnicamente non esiste: quella disponibile sul sito ufficiale non è altro che un pacchetto che installa in automatico l'emulatore LDplayer e l'APK del gioco. In parole povere, non vi è modo di giocare una versione nativa per Windows. Discorso diverso invece per l'edizione iOS, che può essere giocata sui PC con Apple Silicon, sebbene non supporti i 16:9.



Per chi se lo stesse chiedendo, Devil May Cry Peak of Combat gode della localizzazione dei testi in italiano, ma sfortunatamente si è rivelata essere di bassa qualità. Fra errori grammaticali, parole tradotte male e nomi dei personaggi storpiati, sarebbe preferibile giocare in lingua inglese: in questo modo eviterete di dover leggere Virgilio nel corso delle sequenze d'intermezzo.