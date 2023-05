Diablo 4 Recensione: uno dei migliori episodi della serie Blizzard

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Diablo è il franchise che ha cambiato per sempre il modo di intendere il gioco di ruolo di stampo fantasy. Con le sue tinte fosche e uno stile che reinterpretava tutti i canoni del GDR aggiungendo una inedita componente action, entrò facilmente nei cuori degli appassionati di tutto il mondo. Possiamo per certi versi attribuire al titolo Blizzard l'invenzione dell'action RPG e la creazione di un filone che da alcuni è definito, per l'appunto, Diablo-like. Il secondo episodio è tutt'oggi considerato uno dei picchi di eccellenza del genere di riferimento, con il suo loot system sorprendentemente sfaccettato per l'epoca e un sistema di combattimento non troppo complesso, ma estremamente efficace.



La gestazione travagliata del terzo capitolo e alcune scelte controverse, come l'Asta con soldi reali o l'eccessiva presenza delle microtransazioni in Diablo Immortal, hanno portato la fanbase core ad allontanarsi dalle lande di Sanctuarium e sperare, un giorno, in un ritorno della serie ai fasti degli anni '90. L'entusiasmo generato da Diablo 2 Resurrected (qui la recensione di Diablo 2 Resurrected), ha confermato l'interesse degli appassionati nell'avere un prodotto "duro e puro", diretto e senza fronzoli. Con Diablo 4 Blizzard ha quindi una responsabilità enorme: riguadagnare l'affetto dei giocatori più incalliti e contemporaneamente aprirsi a una nuova utenza, all'interno di un mercato decisamente diverso rispetto agli esordi.

Narrativa e world building

"Return to darkness" è stato il leitmotiv della maggior parte delle presentazioni del titolo in contesti fieristici e conferenzieri. Gli sviluppatori hanno sottolineato in ogni modo il ritorno alle origini oscure della serie, e già dai primi minuti di gioco si nota in maniera preponderante il distacco di Diablo 4 dalle tinte del terzo capitolo.

Non è un caso che una delle prime cinematiche veda un sacerdote brutalmente ucciso dai suoi fedeli, corrotti dall'influenza tentatrice di Lilith, la principale antagonista. Più che un filmato introduttivo, si tratta di una dichiarazione di intenti. Dall'abbondanza di sangue, allo sguardo invasato degli astanti, all'iconografia turpe e blasfema di dungeon e mostri, tutto sembra tornato al 1996. La creatura di Blizzard non si risparmierà e, durante il corso dell'avventura, mostrerà senza troppi problemi sbudellamenti e squartamenti degni del più crudo film splatter. La palette cromatica spenta e torbida contribuisce a trasmettere un senso di abbandono e ci aiuta a entrare subito in sintonia con il mondo di gioco, una Sanctuarium esausta e martoriata dagli scontri, in cui ogni speranza sembra perduta. Procedendo nel viaggio, notiamo subito che la caratterizzazione dei personaggi ha compiuto passi da gigante rispetto al capitolo precedente. Ad esempio, Lorath Nahr assume tutt'altro spessore rispetto al ruolo marginale che ha avuto in precedenza. Imbruttito dagli anni di guerre perenni e ritiratosi in solitudine, avrà per il nostro guerriero prescelto un'importanza simile a quella del compianto Deckard Cain, ispirando l'eroe e guidandolo nelle sue peregrinazioni. Lilith, vera protagonista di questo quarto capitolo, è ovviamente il fiore all'occhiello della produzione. Crudele, sadica ma terribilmente affascinante, si contrappone in maniera netta ai Primi Maligni dei precedenti episodi.



Nella Sanctuarium di Diablo 4 i confini tra bene e male si assottigliano e spesso si confondono. In una terra in cui gli Angeli sembrano vanagloriosi, dispotici e distaccati dalla realtà, l'evolversi della trama lascia al giocatore più domande che risposte.

Il conflitto tra Lilith, Inarius e i demoni dell'inferno ci porterà spesso a chiederci chi sia davvero l'antagonista del racconto e chi, invece, potrà tornare utile ai nostri scopi. Più che liberare il mondo dall'oppressione di un grande nemico, spesso si tratterà di scegliere il male minore, stringendo alleanze temporanee con improbabili compagni.



Un intreccio narrativo così strutturato risulta inevitabilmente più interessante rispetto alla marcata contrapposizione tra il cast di eroi e Diablo visto nelle scorse iterazioni. Al netto di alcuni piccoli inciampi nelle fasi finali dell'avventura, la campagna principale risulta godibile e avvincente al punto giusto, nonostante una durata molto superiore a quella degli altri action RPG. Durante la nostra epopea siamo riusciti a completare la missione primaria in una ventina di ore, terminando una ristretta percentuale di incarichi secondari.

Menzione particolare va fatta alla colonna sonora, questa volta davvero notevole. Anche in questo caso, l'ispirazione trae nutrimento dai Diablo del passato, con melodie che ricordano da vicino il lavoro di Matt Uelmen nelle prime e iconiche incarnazioni. Segnaliamo in particolare il tema di Yelesna, che a nostro modo di vedere racchiude perfettamente il senso di disperazione e abbandono del villaggio.

Libertà assoluta

Ciò che differenzia Diablo 4 dalla concorrenza è l'approccio del tutto libero al gameplay. Che si parli di completamento degli atti della campagna, di costruzione del proprio personaggio o di attività da portare avanti per salire di livello, al giocatore è lasciata la più ampia libertà possibile.

Dopo aver creato il nostro avatar con un editor abbastanza ricco, contenente alcuni gradevoli easter egg (tra i preset è per esempio disponibile una riproduzione fedele del Barbaro di Diablo 2), verremo catapultati a Sanctuarium e, al termine di un breve tutorial che serve anche da introduzione alle vicende raccontate, ci troveremo all'interno di una gigantesca mappa aperta tutta da esplorare. Da qui, la scelta sarà solo ed esclusivamente nostra: innanzitutto, potremo decidere di completare i primi tre atti della campagna nell'ordine che preferiamo. Il livello dei mostri si adeguerà continuamente a quello del nostro guerriero, fatta eccezione per alcune aree finali in cui sarà prevista una "soglia di accesso" per impedire ai giocatori di raggiungerle da subito. Questo significa che avremo la facoltà di "farmare" il contenuto che preferiamo e nessuna zona diverrà mai obsoleta, annullando la necessità di grinding ripetuto dello stesso boss o della medesima area (che ha caratterizzato il pur ottimo Diablo 2).



La scelta del percorso ottimale potrebbe cambiare in base alla classe: ad esempio, utilizzando il Druido converrà spingerci a nord e liberare il villaggio druidico di Tùl Dùlra, per sbloccare una nuova meccanica di classe specifica, che potenzierà notevolmente il nostro alter ego. Con il barbaro, di contro, sarà opportuno recarsi quanto prima a Ked Bardu, per imparare più rapidamente possibile i segreti dell'utilizzo delle armi.



Oltre alla quest principale, avremo la possibilità di attivare incarichi secondari che ci ricompenseranno con preziosissimi punti "fama". Esplorando le varie regioni che compongono la mappa potremo conquistare roccaforti, svolgere quest opzionali, sbloccare crocevia per il viaggio rapido e completare i dungeon procedurali di ogni zona. Tutto contribuirà a ottenere delle ricompense, divise per regione, che ci assegneranno altri punti da spendere nel nostro skill tree o ci permetteranno di utilizzare più pozioni durante gli scontri.

Ancora una volta è importante porre l'accento sulla libertà concessa al giocatore: gli amanti dell'esplorazione potranno divertirsi a scovare gli altari di Lilith, mentre i cultori dell'RPG vecchia scuola potranno ripulire le Roccaforti o avventurarsi nei vari dungeon. Naturalmente, per ambire alle ricompense migliori, saranno necessarie percentuali di completamento piuttosto alte. I vantaggi guadagnati attraverso questo side-content non si limiteranno al personaggio in gioco, ma si estenderanno all'intero account, velocizzando notevolmente lo sviluppo di un eroe secondario, che godrà fin dal primo minuto dei progressi ottenuti con l'avatar principale. Grosso punto di svolta del gameplay è l'acquisizione della cavalcatura: nelle fasi iniziali spostarsi da una zona all'altra può richiedere un notevole investimento di tempo. Utilizzando un destriero e attivando la maggior parte dei punti di interesse, la percezione degli spazi cambierà notevolmente e l'epopea risulterà estremamente più godibile. Consigliamo caldamente di proseguire nell'avventura principale per ottenere un cavallo quanto prima possibile e lanciarsi solo in un secondo momento nelle attività secondarie, per ridurre al minimo i tempi morti e rendere meno frustrante la progressione. Fortunatamente, dopo aver acquisito la cavalcatura, questa resterà disponibile per tutti i personaggi dell'account a partire da livello 1.

Attività di endgame

Una volta completata la lunga campagna, la struttura di gioco si amplierà notevolmente. Come da tradizione, lo scenario principale sarà solo una ristretta porzione delle ore da trascorrere nel titolo. Avrete infatti accesso ad altre modalità e livelli di difficoltà più avanzati, che ci permetteranno di acquisire nuovo, fortissimo equipaggiamento, come ad esempio oggetti "Sacri" (versioni potenziate degli oggetti Rari) e Unici (alternativi ai leggendari ma non necessariamente più potenti).



Anche nella scelta delle attività di endgame permane un notevole senso di libertà. Gran parte della rotazione nel post-game si baserà sull'"Albero dei Sussurri": un suggestivo e macabro NPC che sbloccheremo durante la campagna principale, che ci affiderà degli obiettivi in cambio di preziosi pezzi per il nostro eroe.

Svolgendo alcune side quest, raccoglierete una valuta denominata "Tetri Favori": tale risorsa, consumata in accumuli di 10, vi permetterà di ricevere "collezioni" di equipaggiamento a scelta, in una meccanica pseudo-gacha davvero divertente. L'Albero proporrà diverse opzioni come ricompensa (ad esempio armi a una mano, guanti o stivali), con la possibilità di trovare oggetti leggendari o unici. Occasionalmente, sarà presente tra le selezioni una "collezione maggiore" con un'alta probabilità di accaparrarsi strumenti potentissimi.



Il principale elemento di novità di Diablo 4 sta nella scelta di quali incarichi svolgere per accumulare valuta. Esistono compiti di durata variabile, che vanno dal completamento di un dungeon fino allo svolgimento di eventi multiplayer e PvP. Il team di sviluppo ha assegnato un valore in Tetri Favori a ogni missione, in base al tempo necessario per terminarla.

Ad esempio, completare un evento casuale vi donerà 3 Favori, mentre sconfiggere il boss alla fine di un dungeon ve ne garantirà ben 5. Ogni 10 favori potrete ritirare la vostra "taglia" dall'Albero dei Sussurri, ricevendo le collezioni e un gran quantitativo di esperienza. Potrete decidere di accumulare risorse esclusivamente farmando all'interno di dungeon in solitaria, in multiplayer o attuando un mix tra le varie dimensioni. Il bilanciamento tra tempo investito e ricompense ci è sembrato adeguato, anche se certe missioni ci sono sembrate nettamente più lunghe e tediose di altre, come ad esempio quella che prevede l'eliminazione di ogni nemico dalla mappa. In questa sede è importante sottolineare che le attività cooperative sono del tutto opzionali: Diablo 4 non è un MMORPG e non vuole esserlo, e potrete benissimo godervi l'avventura senza nessuna interazione con gli altri giocatori, fatta eccezione per fugaci incontri all'interno dell'area condivisa.



I dungeon sono istanziati, e i World Boss, seppur estremamente soddisfacenti e remunerativi, non sono indispensabili alla crescita del vostro alter ego digitale. Per certi versi, l'Albero dei Sussurri è un sistema simile a quello delle Bounty di Diablo III, ma realizzato in maniera decisamente più variegata e con delle ricompense maggiori, sia in termini di esperienza che di loot.



Non mancano poi compiti di endgame ancor più impegnativi e stratificati, come i Nightmare Dungeon: avventure istanziate con una difficoltà scalabile e degli affix simili a quelli degli oggetti che ne modificheranno le proprietà e le insidie. Purtroppo, la progressione del personaggio in Diablo 4 ci è parsa in certi casi un po' lenta e macchinosa, e le azioni da svolgere per arrivare al "nocciolo" del gameplay piuttosto ripetitive, specialmente cercando di far progredire un secondo guerriero.

Riteniamo tuttavia che una certa ridondanza e grinding sia presente in maniera indelebile nel DNA della serie, e ne sia elemento caratterizzante. La carne al fuoco è davvero tanta, eppure una tale mole di contenuti avrebbe poco senso, se non sorretta da un sistema di combattimento e oggetti all'altezza del franchise.

Combat System e loot: siamo difronte a Diablo 3.5?

Le battaglie di Diablo 4 sono scandite da un ritmo a metà tra il secondo e il terzo capitolo. La quantità di mostri a schermo e la frenesia degli scontri sono decisamente inferiori a Diablo 3, ma ogni demone risulta più duro da abbattere.

Ciascun boss dispone inoltre di meccaniche proprie e attacchi che vanno necessariamente schivati, onde evitare una prematura dipartita. Grazie al sistema di scaling delle creature ostili, nessun dungeon sarà mai troppo semplice o difficile, e dovrete sempre ingegnarvi per studiare i pattern offensivi degli avversari maggiori, potenziare le vostre statistiche difensive e prevedere abilità di difesa all'interno della vostra rotazione di skill. L'approccio glass cannon risulta decisamente inefficace fin dalle prime ore, a meno che non scegliate il livello di sfida più semplice. Menzione d'onore inoltre va fatta alle boss fight presenti nella campagna principale, davvero spettacolari e scenografiche, con scontri multi-fase di difficoltà crescente che metteranno a dura prova ogni tipologia di combattente. Nonostante le abilità dei personaggi e le animazioni dei colpi richiamino da vicino il terzo capitolo, definire Diablo 4 un gioco derivativo sarebbe un grossolano e superficiale errore. Il sistema di oggetti e di progressione è completamente diverso da ogni altro episodio del franchise e risulta un enorme passo avanti rispetto a qualunque altra cosa si sia vista finora nella serie. La principale problematica del genere action RPG risiede nella casualità dei drop e quindi nella difficoltà di realizzare la build dei propri sogni.



Molto spesso, all'interno dei precedenti capitoli, ci si trovava a giocare una build da levelling con skill completamente diverse da quelle desiderate per la propria classe, al fine di trovare quanto più rapidamente possibile gli oggetti necessari al far funzionare una determinata combinazione di abilità. Diablo 4 è il titolo più deterministico possibile in tal senso, e sarete in grado di creare una versione iniziale della build che vorrete usare in endgame già dai primi minuti, grazie al "Codice del Potere" e agli "Aspetti leggendari".



Completando alcuni dungeon procedurali, avrete la possibilità di sbloccare specifici "aspetti" leggendari, memorizzarli nel Codice e trasferirli a piacimento sugli item rari che troverete durante le vostre scorribande. Il tutto attraverso l'Occultista: un NPC di vecchia conoscenza che però dispone di qualche nuovo trucco, come appunto l'imprinting di aspetti leggendari. Conoscerete in anticipo quale dungeon vi permetterà di sbloccare un determinato potere necessario alla build, e potrete quindi determinare con esattezza sia l'effetto leggendario che vi occorre, sia i roll dell'oggetto su cui effettuare l'imprinting.



Ecco quindi che, con pochissimo sforzo, potrete avere tra le mani il pezzo che fa al caso vostro, senza che sia necessaria una lotta continua contro il loot system e la fortuna. Gli utilizzi del Codice sono illimitati, nonostante siano subordinati al pagamento di un determinato numero di risorse da crafting, e potrete quindi applicare gli effetti leggendari a voi più utili su ogni pezzo che desiderate. È facile pensare che un sistema simile possa rendere meno eccitante il ritrovamento di strumenti leggendari casuali durante l'esplorazioni.

In Diablo 4, tuttavia, i talenti più potenti non si troveranno nel Codice del Potere, il cui scopo è semplicemente quello di avviare una build per mettervi in condizione di cominciare la vostra avventura. È possibile inoltre trovare delle versioni potenziate degli aspetti leggendari presenti nel Codice, magari con delle percentuali di danno maggiori. Avrete anche la facoltà di estrarre aspetti leggendari dagli oggetti e spostarli su pezzi di equipaggiamento con statistiche migliori o più adatte alla vostra build.



Nella stragrande maggioranza dei casi gli aspetti leggendari non si limiteranno a migliorare una determinata skill o ad aumentarne i danni, ma andranno usati in sinergia, offrendo innumerevoli combinazioni differenti. Si tratta di uno dei motivi per cui il team di Diablo 4 ha deciso di evitare l'aggiunta di Set (o completi): non esiste una combinazione di oggetti realmente superiore alle altre, e starà alla creatività del giocatore escogitare il modo migliore per far progredire la propria build.

Per fare un esempio: durante la nostra prova ci è capitato di utilizzare un Druido incentrato sull'utilizzo di attacchi fisici. A metà dell'avventura siamo incappati in un potere leggendario che ci ha concesso di convertire i danni fisici in quelli di terra, creando possenti smottamenti. Abbiamo poi utilizzato una passiva da caster che ci dava una chance di ottenere abilità del ramo tempesta tramite la skill di terra. Il nostro Orso era quindi in grado di generare fulmini e tornado, semplicemente utilizzando un'abilità di tipo fisico, attraverso una intelligente combinazione di talenti passivi e oggetti leggendari. Tali meccaniche sono una boccata di aria fresca nel franchise e permettono infinite variazioni sul tema, a seconda degli item ritrovati o delle preferenze personali, proponendo un deciso miglioramento rispetto al predecessore. Torneranno inoltre altri storici NPC come il Fabbro, il Gioielliere e il "Latore di curiosità", con funzioni analoghe a Kadala in Diablo 3. Sarà infatti possibile utilizzare gli "oboli" guadagnati durante gli eventi per "scommettere" su un determinato pezzo di equipaggiamento, con un'alta possibilità di guadagnare oggetti leggendari.



Le statistiche di strumenti e gemme da incastonare risultano più accattivanti in confronto al passato: vi troverete a fare i conti con voci come "Danni ai nemici a distanza ravvicinata" o "Danni a nemici con effetti debilitanti". Potrete moltiplicare gli effetti di qualunque talento semplicemente prevedendo, all'interno della vostra rotazione di skill, un'altra abilità con conseguenze debilitanti, a patto che abbiate gli oggetti necessari. Una volta raggiunto il livello massimo, il sistema di Eccellenza ci darà modo di personalizzare ulteriormente il nostro personaggio.

Nonostante si tratti di un netto upgrade rispetto alla versione precedente (il Paragon system), la maggior parte dei nodi fornisce semplici miglioramenti alle statistiche. Considerato il grado di personalizzazione possibile a livello di oggetti ed equipaggiamento, ci aspettavamo qualcosa di più approfondito, ma Blizzard sicuramente avrà modo di tornare su questo aspetto e renderlo più stimolante. Insomma, anche in questo caso ampio margine viene dato alla volontà del giocatore, in un combat system quanto mai libero e soddisfacente.

Lo stile di Diablo 4

Stilisticamente, Diablo 4 è un grande segno di demarcazione tra presente e passato del franchise. L'atmosfera si rifà sicuramente ai primi due capitoli, ma possiede anche un proprio stile distintivo, diverso dagli episodi precedenti e, a suo modo, "moderno". Esiste un processo inconscio per cui, probabilmente, gli sviluppatori hanno preferito tornare alla violenza viscerale e all'oscurità: gli utenti associano tale tematiche con i momenti più alti della saga e, per certi versi, il clima demoniaco e di blasfemia di Diablo 4 li riporta a casa.

La visuale isometrica spesso inganna: tra il terzo e il quarto episodio c'è un abisso tecnico, che viene fuori in particolare nelle animazioni dei colpi, negli zoom delle quest secondarie che mantengono l'engine di gioco, e soprattutto nelle possenti inquadrature che sottolineano gli elementi chiave della trama. Il primo importante contatto con il titolo Blizzard mostra già delle evidenti differenze non solo Diablo 3, ma anche con la ben più recente Remastered del secondo episodio. L'editor di gioco permette una flessibilità inedita per la serie e mostra numerosi dettagli in più sui corpi dei personaggi, tra cicatrici, tatuaggi e capi di vestiario. La regia dell‘opera fa di tutto per sottolineare questi particolari quando possibile: durante le quest principali e i momenti più drammatici della narrazione vedremo allontanamenti azzeccati, inquadrature laterali per includere due personaggi che dialogano tra loro. Sul fronte scenico, abbiamo apprezzato tantissimo la differenza di "feedback" nei colpi del barbaro, specifico per ogni tipo di arma. Si tratta di un dettaglio irrilevante ai fini del gameplay, ma che favorisce notevolmente l'immersione.



Prendiamo ad esempio l'abilità Turbine, una delle più utilizzate del brutale guerriero: sfruttando un'arma contundente vedremo i corpi dei nemici venire sbalzati e sentiremo le loro ossa frantumarsi, mentre brandendo uno strumento da taglio causeremo loro lacerazioni e smembramenti visibili a schermo. Stesso discorso va fatto per gli incantesimi e i loro "effetti" sui bersagli, notevolmente migliorati, che rendono l'annientamento di orde di demoni quanto mai soddisfacente e gratificante.

Un altro importante aspetto che ha sensibilmente perfezionato l'esperienza di gioco è il cosiddetto "animation cancelling". Assente nel secondo capitolo e presente solo in parte nel terzo, tale accorgimento permette di "tagliare" le animazioni di attacco per permettere al personaggio di muoversi prima che finiscano. Il passaggio dall'animazione al movimento è particolarmente fluido e rende tutte le transizioni meno macchinose, consentendo al contempo ai giocatori di schivare più facilmente gli assalti dei nemici.

Opzioni grafiche e accessibilità

Anche dal punto di vista dell'accessibilità l'ultima fatica in casa Blizzard ha fatto balzi da gigante. Il titolo si dimostra al passo coi tempi e contiene diversi filtri per daltonici e alcune interessanti opzioni di "quality of life". In particolare, ci ha colpiti la possibilità di recuperare i leggendari persi durante i dungeon, tramite un comodo prompt. "L'ansia da drop smarrito" è una delle costanti della serie, avvertibile soprattutto nel secondo capitolo con le rune più rare, e la user interface di Diablo 4 rende l'esplorazione molto più rilassata. A livello di performance, l'action RPG presenta una scalabilità decisamente ottima, permettendo di intervenire su ogni parametro singolarmente, o anche aggiungere dei particolari filtri per cambiare la resa dell'immagine.

Potremo settare le texture fino ad Ultra, i DLSS che presentano diverse gradazioni di qualità o performance, e i classici dettagli di ombre, acqua e altro ancora. Fondamentale, in un titolo che richiede una buona dose di riflessi, la presenza di vari modi per ridurre l'input lag. Inanzitutto, è presente un frame limiter, che vi suggeriamo di impostare manualmente per non sovraccaricare le componenti del PC. Piuttosto che ricorrere al V-Sync, è consigliabile impostare il limite a 60 o 120 a seconda della configurazione.



Esiste anche un'opzione dedicata specificamente all'input lag che migliorerà ulteriormente la reattività delle vostre azioni in-game, al costo di un aumento del carico sul processore. In definitiva il gioco possiede talmente tante opzioni di personalizzazione che dovrebbe essere in grado di girare in maniera soddisfacente sulla maggior parte dei sistemi, a patto di scendere ai giusti compromessi grafici.

Classi e bilanciamento

Le classi di Diablo 4 sono pensate appositamente per fornire quanti più stili di gioco possibili. Dal nerboruto barbaro al velocissimo Tagliagole, passando per le classi magiche Negromante e Druido, ogni guerriero dispone di meccaniche e interfacce dedicate, quasi come se ci trovassimo di fronte a un prodotto diverso. Il Druido, ad esempio, si troverà a farmare "favore Druidico", una risorsa ottenuta uccidendo nemici, che dovrà sacrificare a delle divinità animalesche in cambio di importanti potenziamenti.

Sarà quindi necessario scegliere i propri spiriti guida e sbloccarne le abilità passive, che potremo cambiare liberamente, senza alcun costo aggiuntivo. Il barbaro è invece un vero e proprio arsenale vivente, potendo usare contemporaneamente armi contundenti e da taglio. Utilizzare questi strumenti di morte ne farà salire la statistica dedicata, permettendo al giocatore di personalizzare il proprio stile di gioco. Alcune passive saranno incentrate sullo scambio dinamico di strumenti di morte all'interno del combattimento, e sarà possibile assegnare ogni abilità a una lama specifica, per sfruttare al meglio le caratteristiche del nostro equipaggiamento.



Possiamo affermare con certezza che l'opera risulta estremamente più bilanciata rispetto alle fasi Beta (qui la nostra prova della Beta di Diablo 4). Il Druido, considerato uno dei personaggi meno efficienti, è una vera macchina da guerra nelle fasi di endgame.

Gli sviluppatori sono tuttavia consapevoli che, con l'enorme mole di giocatori che si apprestano a entrare nelle lande di Sanctuarium, emergeranno delle build decisamente troppo efficaci, soprattutto data la natura "free form" del sistema di equipaggiamento. Il team ha comunque assicurato un continuo e costante aggiornamento di meccaniche e bilanciamento del titolo. In base a quanto detto finora, appare chiaro che Diablo 4 risulti uno dei migliori titoli del franchise. Riesce a collocarsi perfettamente tra il vecchio e il nuovo, proponendo meccaniche innovative e intelligenti in un sistema che riesce a mantenersi fresco e variegato per quasi tutta la durata dell'esperienza. Un'ottima (e non scontata) conferma da parte di Blizzard, che si mostra ancora capace di sfornare prodotti di un certo spessore. La prima versione del gioco, una volta arrivati nelle fasi finali dell'endgame, comincerà a mostrare una certa ripetitività, ma il team di sviluppo è già al lavoro con nuove idee per meglio stratificare l'offerta ludica. Siamo del resto ancora solo all'inizio.