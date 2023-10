Disgaea 7 Recensione: un pericoloso viaggio di redenzione, con tante novità

Al netto di alcune trovate non particolarmente riuscite e di un livello di difficoltà quasi azzerato dalle eccessive automatizzazioni, Disgaea 6: Defiance of Destiny era un titolo più che valido, che tuttavia non ha saputo soddisfare del tutto i palati dei fan più affezionati al brand (siete a un Netherworld di distanza dalla nostra recensione di Disgaea 6: Defiance of Destiny). In occasione del ventesimo anniversario della serie, i ragazzi di Nippon Ichi Software hanno tentato nuovamente di superare quel Disgaea 5: Alliance of Vengeance tanto amato dagli appassionati di RPG strategici e non a caso considerato all'unanimità il miglior esponente dell'intera saga, dando forma stavolta a un episodio davvero ispirato e capace di mescolare sapientemente le meccaniche storiche del franchise e una carrellata di stravaganti diavolerie.



Ricordandovi che Disgaea 7: Vows of the Virtueless piomberà su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC il prossimo 6 ottobre, siamo finalmente pronti a emettere il nostro verdetto finale su uno dei più articolati tattici del 2023.

Il samurai che odiava il bushido e l'amore

Nel pieno rispetto della tradizione, la nuova avventura confezionata dalle folli menti di Nippon Ichi Software è ambientata in una realtà completamente inedita e ispirata stavolta al Giappone feudale. Composto da svariati Netherworld, il mondo di Hinomoto è infatti popolato da creature di ogni tipo che per secoli hanno seguito rigidamente i sette principi del Bushido, ovvero il codice di condotta etica e morale tipica dei samurai, ma che in tempi recenti sono stati obbligati a rinunciare alla loro storica filosofia di vita.

Giunto in quel di Hinomoto assieme alla sua enorme flotta, il potente quanto sadico ammiraglio demone Opener ha assunto il controllo dell'intero Netherworld, per poi bandire il bushido, l'amicizia e l'amore, legittimare l'uso della violenza e non per ultimo dettare cinque leggi disumane. E dal momento che lo shogun in carica è un burattino codardo e narcisista che trascorre le sue giornate organizzando feste sfarzose e correndo dietro alle donne, i suoi Magistrati sono liberi di perseguire i rispettivi interessi e ignorare le persecuzioni cui il popolo è continuamente sottoposto. Giacché infrangere la legge condanna trasgressori ed eventuali sovversivi a togliersi la vita attraverso la pratica dell'Harakiri, il significato del termine "onore" è stato ormai dimenticato e i samurai si sono pressoché estinti, ad eccezione del solitario protagonista. Oltre a incarnare alla perfezione i tre tratti essenziali della sua razza (brutalità, frugalità e pigrizia), il demone Fuji è curiosamente allergico all'empatia e a qualsiasi sentimento umano, tant'è che se "esposto" all'amore, all'amicizia o anche solo alla simpatia comincia a vomitare sangue.



Sebbene questo disprezzi il bushido e in battaglia sia disposto a tutto pur di conseguire la vittoria, Fuji detesta profondamente Opener e durante la vicenda deciderà di unire le forze con un manipolo di individui altrettanto strampalati - ma sempre divertenti - per rovesciare tanto lo Shogunato corrotto quanto l'ammiraglio demone, che con le sue efferatezze sta distruggendo tutta Hinomoto.

Controbilanciato dalla co-protagonista femminile Pirilika, ricca e viziata otaku ossessionata dalla cultura locale e giunta da un altro Netherworld per studiare il codice di condotta dei samurai e al contempo abbuffarsi di sushi come se non ci fosse un domani, il ribelle Fuji ne diverrà la guardia del corpo e si metterà alla ricerca delle armi leggendarie appartenute ai Fondatori di Hinomoto: sette portentosi artefatti che, oltre a stabilire autonomamente chi sia degno di impugnarli, conferiscono ai loro utilizzatori un potere distruttivo paragonabile a quello delle divinità. Per poter sopraffare il malvagio Opener e riportare il Netherworld al suo stato originale, i nostri dovranno necessariamente radunarle tutte quante e circondarsi di alleati.



La trama di Disgaea 7: Vows of the Virtueless non brilla per originalità e sa abbondantemente di già visto, tuttavia va sottolineato che, salvo rarissime eccezioni, la serie non ha mai puntato su impianti narrativi esemplari e ambiziosi.

Al contrario, sin dagli albori la saga di Disgaea si è presentata come un irresistibile e ben miscelato cocktail di umorismo demenziale, battute irriverenti, doppi sensi a profusione, personaggi squisitamente eccentrici, eventi e sviluppi fuori da ogni logica che solo di rado trovano effettivamente una spiegazione sensata, che anziché coinvolgere il giocatore mira più che altro a sollazzarlo con assurdità di qualsiasi genere e tipo. Sotto questo aspetto la nuova proposta di Nippon Ichi Software non si discosta granché dalle precedenti produzioni del noto studio giapponese, che chiamando in causa degli individui la cui stessa esistenza pare una continua contraddizione ha messo assieme uno dei cast più folli e spassosi di sempre.



Proprio questo è uno degli elementi più apprezzabili di questo settimo episodio (e del franchise in generale), che fondendo black humor e reazioni dei personaggi puntualmente illogiche e imprevedibili giustifica e colora le circa 40 ore necessarie per decretare le sorti di Hinomoto.

Un quantitativo di tempo assolutamente in linea con gli standard di Disgaea e del genere ludico di cui questo fa parte, che può comunque superare la soglia delle 150 ore nel caso in cui il giocatore si dedichi anima e corpo ai al perfezionamento del party, ai molteplici contenuti secondari, e via discorrendo. Qualora non sopportiate granché la tipica comicità nipponica, la storia potrebbe insomma annoiarvi (anche perché questa decolla solo dopo una quindicina di ore), ma se al contrario ne andate matti, Disgaea 7: Vows of the Virtueless saprà allietare le vostre giornate con un'irrefrenabile dose di nonsense.

I pilastri che reggono il combat system

Seguendo l'esempio dei suoi predecessori, che alla rodata formula ludica della serie innestavano nuove stramberie o viceversa rimuovevano le meccaniche ritenute di volta in volta superflue (risultando comunque troppo simili tra loro), l'ultima fatica di Nippon Ichi Software riprende ancora una volta l'apprezzato sistema di combattimento di Disgaea 2: Cursed Memories, apportandovi delle modifiche non sempre accorte e introducendo anche a questo giro una nutrita selezione di novità.

Nell'improbabile caso in cui non abbiate mai sentito parlare di Disgaea, sappiate che la saga di RPG strategici a turni consente di schierare fino a un massimo di dieci unità sulla consueta griglia a scacchiera e di farle agire senza seguire un ordine preciso, come invece accade nella maggior parte dei tattici. Questo perché, laddove negli altri esponenti del genere i turni di alleati e nemici sono individuali e per giunta stabiliti dalla velocità dai singoli soldati schierati in campo, in Disgaea tanto il giocatore quanto la CPU godono di fasi più lunghe in cui possono muovere tutti i membri della propria squadra, al fine di creare strategie complesse, valutare, rivedere o annullare le proprie mosse anche più volte, e innescare l'azione vera e propria solo dopo aver impartito gli ordini a ciascun sottoposto. Prima di passare la palla all'avversario, che allo stesso modo può riposizionare e magari attaccare con tutti i suoi guerrieri, durante il proprio turno l'utente deve necessariamente curare eventuali alleati feriti, osservare attentamente la posizione di ogni singola unità in campo e cercare di prevedere - seppur entro certi limiti - le mosse del nemico, affinché nessun adepto corra il rischio di essere accerchiato e sopraffatto attraverso la superiorità numerica.



Studio del terreno, strategia e lungimiranza sono pertanto gli strumenti indispensabili per conseguire la vittoria, anche perché il combat system di un qualsiasi Disgaea non presenta soltanto i comandi ordinari dei tattici, come gli attacchi standard e quelli speciali, la difesa o l'uso degli oggetti, ma pone sul piatto tutta una serie di diavolerie alle volte anche fuori di testa.

Tra queste non possiamo non citare gli attacchi di squadra, che si attivano in presenza di alleati nelle immediate vicinanze, o i comandi di sollevamento e lancio, che appunto consentono alle unità umanoidi di sollevare elementi dello scenario e persino i compagni di squadra, per poi scagliarli verso caselle sopraelevate - altrimenti non raggiungibili - o contro gli stessi nemici. Una risorsa davvero sfiziosa, quella del lancio, specie nel caso in cui l'alleato scaraventato in direzione degli oppositori sia un Prinny, una buffa creatura dalle fattezze di un pinguino che una volta lanciata tende a esplodere non appena entra in contatto con l'obiettivo.

Due passi avanti e altrettanti indietro

Se il gameplay alla base di Disgaea è di per sé articolato e fantasioso, il merito va in buona parte attribuito allo spropositato numero di classi in cui il giocatore può specializzare i sottoposti, che in questo settimo capitolo sono salite addirittura a quota 45 (contro le 22 di Disgaea 6).

Oltre a riproporre tutti i vari mestieri inclusi nelle passate iterazioni del brand, per l'occasione gli sviluppatori hanno sfoderato quattro job inediti, rimpolpando ulteriormente un'offerta già sorprendente: tra queste hanno trovato spazio il Big Eye, un essere mostruoso e in grado di influenzare in maniera casuale gli stati di difesa avversari, la Zombie Maiden, un demone che dopo essere stato sconfitto può tornare in vita e si potenzia ogni volta che un compagno cade in battaglia, la Maiko, una combattente i cui attacchi seducenti risultano estremamente efficace contro i nemici di sesso maschile, e non per ultimo il Bandit, la cui abilità principale è quella di localizzare tesori nascosti e oggetti rari. Con così tante opzioni a portata di mano, l'utente è realmente incoraggiato a sperimentare formazioni sempre nuove e magari ad abusare della "Reincarnazione" per azzerare il livello di un personaggio, permettendogli però di conservare una parte dei bonus precedentemente raggiunti e ambire di volta in volta a vette più elevate, sia in termini di parametri che di abilità.



Tra l'altro, in Disgaea 7: Vows of the Virtueless è stata finalmente introdotta una feature tanto richiesta e che a nostro avviso i ragazzi di NIS avrebbero dovuto implementare già da tempo: laddove in passato le nuove unità create dal giocatore partivano puntualmente dal livello 1 e pertanto andavano allenate con pazienza, prima di poter rimpiazzare un combattente titolare ed essere impiegate durante l'avanzamento della main quest, adesso le nuove leve hanno un livello iniziale pari al livello medio della squadra, eliminando in parte il tedio scaturito dalle sessioni di grinding serrato.

Aspettate però a cantare vittoria, in quanto la suddetta soluzione non ha abbattuto completamente il grinding richiesto da Disgaea. Per ragioni che in tutta sincerità fatichiamo a comprendere, gli sviluppatori hanno accantonato due accorgimenti che a nostro avviso avevano migliorato non poco la cosiddetta "quality of life" di Disgaea 6: Defiance of Destiny. L'esperienza ottenuta in combattimento non è più condivisa tra tutti coloro che hanno preso parte alla battaglia, ma viene conferita ai singoli individui non appena compiono azioni particolari (come eliminare un nemico, lanciare un incantesimo, e così via), e per di più i personaggi rimasti feriti non vengono più curati in automatico al termine delle ostilità.

Come accadeva in passato, dopo ogni scontro occorre fare un salto in ospedale e sborsare ingenti somme di HL per rimettere in sesto la squadra. Considerando però che questa risorsa è la stessa richiesta per poter procedere al miglioramento dell'equipaggiando, e tenendo presente che il quantitativo di HL recuperato vincendo le battaglie è piuttosto limitato, tra una missione e l'altra ci si ritrova spesso a dover scegliere tra le cure e i potenziamenti desiderati. Quantomeno nella prima metà della campagna è quasi inevitabile ripetere a profusione le semplici battaglie proposte dai capitoli iniziali per accumulare appunto il denaro necessario, cosa che a nostro avviso rallenta eccessivamente la progressione e rischia di rovinare l'intera esperienza.



Anche le battaglie automatiche, che in Disgaea 6 rompevano qualsiasi equilibrio, sono state ridimensionate per impedire ai neofiti di semplificare o addirittura delegare il completamento delle missioni principali all'intelligenza artificiale. Come risultato, le funzioni automatiche sono ora utilizzabili solo negli stage già completati e, turno dopo turno, consumano sempre più Poltergas, altra risorsa accumulabile in quantità ridotte. Se la soluzione adottata da Disgaea 6 agevolava eccessivamente - e in pochissimo tempo - lo sviluppo della nostra armata, l'inversione di marcia compiuta dal suo successore ci è comunque parsa troppo limitante.

Tra kaiju e potenziamenti infernali

Nel complesso non siamo pienamente soddisfatti dei cambiamenti che Nippon Ichi Software ha apportato alle fondamenta del prodotto, tuttavia questo non ci ha impedito di apprezzare la maggior parte delle stravaganti novità sguinzagliate da Disgaea 7: Vows of the Virtueless. La più interessante è senza dubbio la Jumbification, un processo che violando le regole stesse dalla serie Disgaea ne ingigantisce per tre turni i personaggi, tramutandoli in autentici Kaiju e permettendo loro di prendere di mira delle porzioni di mappa alquanto ampie (ben 25 caselle!).

Dal momento che fino a quattro unità possono "jumbificarsi", incluse quelle del nemico, i titani sono liberi di scegliere se focalizzare la loro offensiva sulle truppe standard - e magari annientarne una manciata con un pugno colossale - o se invece dar battaglia ai propri simili. Considerando che la CPU è solita sfoltire i ranghi del giocatore, durante i nostri test ci siamo serviti della Jumbification per tenere a bada i giganti avversari ed evitare che questi arrecassero troppi danni alle nostre truppe, anche perché l'intelligenza artificiale si fa sempre più agguerrita e il livello di difficoltà sale di capitolo in capitolo.



Non meno impattante ci è parsa la Modalità Hell, power-up temporaneo che i sette branditori delle armi leggendarie appartenute ai Fondatori possono scatenare dopo aver riempito un'apposita barra: oltre a godere di un immediato incremento in termini di potenza, in questo singolare stato i personaggi unici hanno accesso a mosse speciali a dir poco devastanti e oltretutto guadagnano più esperienza del normale. Di conseguenza, se nei precedenti Disgaea eravamo soliti preferire le unità personalizzabili, che compensavano la mancanza di background con una maggiore malleabilità, il settimo capitolo ci ha fornito delle valide ragioni per non lasciare mai in panchina i membri del cast principale.

Citiamo infine la presenza di una modalità multigiocatore attraverso la quale è possibile sfidare altri utenti e partecipare ad autentiche Battaglie Classificate: per la prima volta nella storia del franchise sarete infatti liberi di dimostrare il valore del vostro team e di competere per il dominio assoluto del Netherworld. Sulla carta di tratta di un'idea carina, ma giacché durante le Battaglie Classificate non è il giocatore a controllare i suoi soldati, bensì la "Demonic Intelligence" (un sistema che consente di impostare dei comandi automatizzati, similmente a quanto proposto alcuni anni fa da Final Fantasy XII), la componente multiplayer ci è parsa superflua e per nulla stimolante.

Un buon compromesso

Seguendo le orme del suo diretto predecessore, che aveva abbandonato gli sprite bidimensionali della saga in favore di modelli 3D, Disgaea 7: Vows of the Virtueless è caratterizzato da una grafica tridimensionale qualitativamente altalenante. I modelli poligonali dei personaggi sono molto più dettagliati di quelli proposti dall'episodio precedente (qui trovate la recensione di Disgaea 6 Complete), mentre i fondali e il design degli stage paiono ancora troppo spartani e ripetitivi.

E per quanto il piccolo schermo di Nintendo Switch - la piattaforma utilizzata per sviscerare il titolo confezionato da NIS - sappia mascherare le imperfezioni del seppur colorato Hinomoto, restiamo comunque dell'idea che il vecchio look bidimensionale si adattasse meglio al carattere spitoso della longeva serie nipponica.



A differenza di Disgaea 6: Defiance of Destiny, che su Nintendo Switch era afflitto da numerosi problemi di natura tecnica, dobbiamo riconoscere che la più recente iterazione della saga gira discretamente sulla macchina ibrida della Casa di Kyoto. Anziché tre, il titolo propone due modalità grafiche, che rispettivamente consentono di scegliere tra una migliore qualità complessiva dell'immagine e un frame rate che, salvo rare eccezioni, viaggia stabilmente attorno ai 60 fps.

Non vi nascondiamo che di tanto in tanto siamo incappati in rallentamenti e fenomeni di texture pop-in, ma data la scarsa frequenza questi non intaccano granché l'esperienza complessiva. Strepitosa, invece, la colonna sonora composta da Takeshi Matsumoto e Tomohiro Horihata, che a questo giro ci hanno regalato un accompagnamento musicale variegato e adeguato alle diverse situazioni. Una nota dolente è rappresentata dall'assenza dei testi italiano, che ancora una volta precludono la fruizione del prodotto a chiunque non mastichi un po' di inglese.