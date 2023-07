Disney Illusion Island Recensione: un'avventura di Topolino con poca magia

Dopo aver riportato in vita i Battletoads, Dlala Studios, team indipendente dell'Essex, si lancia nell'arduo compito di gestire una licenza Disney, colosso che sin dagli anni '30 impone dei paletti ben precisi per l'utilizzo delle sue proprietà intellettuali. Con l'intento di celebrare i cent'anni di attività dell'azienda, che sta riportando in auge gran parte delle proprie produzioni storiche, Disney Illusion Island rappresenta il connubio perfetto tra tradizione e innovazione.



Da un lato il ritorno dei quattro personaggi che hanno fatto la storia dei corti di Walt Disney (quelli realizzati insieme a Ub Iwerks e Fred Moore, ad esempio), dall'altro la scelta di seguire un recente stile d'animazione, lo stesso che ha caratterizzato il reboot di DuckTales e le nuove serie di cortometraggi. L'opera può essere giocata, tra l'altro, fino a un massimo di 4 giocatori in coop, così da diventare un "family game" a tutti gli effetti. Andiamo quindi a scoprire com'è andata con Topolino e soci in questa nuova avventura.

Una storia semplice, ma che funziona

Topolino, Minnie, Paperino e Pippo giungono a Illusion Island per rispondere a un invito: a tutti e quattro è stata data l'occasione di partecipare a un pic-nic. In realtà, si è trattato di una bugia: non c'era nessuna festa in programma e l'invito è arrivato direttamente dai Toku, un gruppo di creature che hanno un disperato bisogno del supporto dei quattro eroi per recuperare i loro tre tomi trafugati dalla biblioteca, fondamentali per ristabilire l'ordine nell'isola.

Topolino - quando mai s'è tirato indietro dinanzi al pericolo? - accetterà subito di dar loro man forte. Siamo dinanzi al più classico degli espedienti narrativi per contestualizzare lo svolgimento di un'avventura che ci condurrà attraverso un mondo fatto di intrecci, stradine, tubature e liquido lunare nel quale nuotare. La scrittura di tutta l'esperienza è molto gradevole e sin da subito ci strapperà un bel po' di sorrisi, soprattutto nel vedere come "l'approccio alla vita" tipico dei quattro personaggi sia stato pienamente rispettato: Paperino è scontroso, e vorrebbe tornare a casa dopo la delusione del mancato pic-nic; Pippo dalle sue nuvole non scende mai e attende che qualcuno davvero lo faccia mangiare; mentre Minnie e Topolino affrontano la vicenda col sorriso, pronti a vivere l'ennesima avventura. Con i doppiaggi italiani a supporto nelle scene più iconiche, tutta l'esperienza diventerà una sorta di piccola opera d'animazione interattiva, che accontenterà non solo i più giovani, ma anche quegli adulti che sono cresciuti a pane e Disney.

Un Metroidvania senza combattimento

È impossibile non usare il termine Metroidvania per descrivere in parte Illusion Island. L'influenza che il genere ha avuto sul titolo è tantissima, con l'unica differenza che la creatura di Dlala Studios sceglie di concentrarsi molto di più sull'aspetto platforming, eliminando qualsiasi contenuto riguardante il combattimento: tutti gli avversari a schermo vanno evitati e le boss battle vanno gestite con l'ausilio dell'ambiente circostante.

L'obiettivo dell'intera esperienza è quella di affidarsi alle proprie abilità per superare un ostacolo, con una struttura ciclica che ci imporrà anche molto backtracking. D'altronde, in base ai poteri che sbloccheremo (7 in totale) saremo invogliati a tornare sui nostri passi per sbloccare nuovi passaggi. All'interno di questo loop abbiamo trovato grande soddisfazione durante le fasi di platforming: nella prima metà, il gioco ci chiederà perlopiù di rimbalzare contro le pareti per darci uno slancio verso un'altra piattaforma, mentre nelle ultime ore Disney Illusion Island diventa molto più variegato, complice la presenza dei succitati poteri che, al di là di quello che vi permetterà di nuotare, si combinano adeguatamente con il level design delle fasi finali. Tra la planata, il salto a parete, il dondolamento e il colpo a terra, senza contare la necessità di evitare gli avversari che inizieranno a volare e a trasformarsi, la curva di difficoltà aumenta in maniera sensata, offrendovi sfide via via più appaganti. La vera problematica risiede nell'arrivare a questa fase vincendo la monotonia dell'atto centrale, nel corso della quale, al di là dei salti e del colpo a terra, non avrete granché da fare.



Per venirvi incontro e movimentare un po' le cose, Disney Illusion Island ha pensato di inserire dei collezionabili qua e là, alcuni utili per potenziare la vostra salute massima, altri pensati soltanto per mero collezionismo. Di che si tratta? Banalmente di fotografie da scattare in prossimità di simboli che richiamano il volto di Topolino, oppure di cimeli che vi permetteranno di andare a ritroso nella storia dei corti Disney: da La Fanfara, l'acclamato capolavoro del 1935 che stregò Arturo Toscanini per quel mickey mousing sull'Overture del Guglielmo Tell, fino al Mandriano di formaggi del 2020: 23 proposte che vi offriranno un bel salto nel passato della storia del cinema.

Per quanto riguarda invece quei collezionabili che posseggono una effettiva utilità ludica troviamo i Glimt, che oltre a indicare il percorso da imboccare, sbloccheranno i pezzi di un puzzle che replica un'immagine dei tre ambienti iconici di Illusion Island (ossia Pavonia, Gizmopolis e Astrono): ognuno di essi vi darà, come ricompensa, il già citato incremento della salute.



Rimanendo in tema, sarà possibile selezionare un diverso grado di difficoltà che inciderà sui cuori vitali a disposizione. Com'era prevedibile, Illusion Island è un gioco decisamente accessibile, e cerca quanto più possibile di aiutare gli avventurieri distribuendo una gran quantità di casse che vi fanno recuperare energia, oasi rigenerative e soprattutto checkpoint disseminati con una tale costanza che il Game Over diventerà l'ultimo dei vostri problemi.

Non chiamatelo Rayman Legends

Disney Illusion Island per un attimo ci aveva dato l'illusione di poter essere un degno erede di Rayman Legends, ma diradiamo subito qualsiasi tipo di dubbio: non lo è. Innanzitutto manca tutto l'aspetto musicale sul quale si basava l'ultimo lavoro di Michel Ancel, capace di lavorare con un assetto sinestetico e un ritmo incalzante che permettesse all'uomo melanzana di avere, a ogni suo movimento, la corrispondenza di una musica di commento, come quel mickey mousing che abbiamo citato prima.

Illusion Island non ha nessun tipo di flow da seguire, anzi finisce spesso per costringerci ad aprire la mappa, interrompendo il nostro incedere, per controllare quale sia la giusta direzione: i livelli sono spesso ingarbugliati, pieni di dettagli ed elementi, ma anche ripetitivi, il che ci renderà difficile comprendere se in una determinata zona ci siamo già passati, ci dobbiamo ripassare o se invece c'è effettivamente qualcosa di nuovo. Inoltre, Illusion Island offre quattro diversi personaggi con cui cimentarsi nell'esperienza. Non c'è però la minima volontà di creare un intreccio ludico tra il quartetto di eroi, spingendoci eventualmente ad alternarli per capacità e propensioni diverse: Paperino, Topolino, Minnie e Pippo sono identici in ogni aspetto, tranne che nelle animazioni. L'esperienza può essere sì giocata in coop fino a quattro utenti, ma tutti si ritroveranno a utilizzare le medesime abilità. Gli unici momenti in cui possiamo esaltarci per le unicità dei personaggi è nelle cinematiche durante le quali riceveremo i nostri poteri: la differenza degli oggetti verrà esaltata, ad esempio, dalle reazioni di Paperino, che finirà per innervosirsi dinanzi a qualsiasi proposta, o di Topolino, che con il suo eterno ottimismo prenderà di buon grado qualunque cosa gli verrà propinata. Le gag non mancano mai e questo è un aspetto di scrittura piacevole, capace di massimizzare gli aspetti distintivi e caratteriali dei quattro personaggi Disney.



Per quanto riguarda la coop segnaliamo con piacere la presenza di alcuni elementi che giustificano la presenza di più giocatori a schermo: potrete infatti compiere alcune azioni che vi forniranno appositi perk. Un abbraccio equivale al recupero di un cuore, mentre un giocatore più avanti dell'altro potrà calare una fune per far arrampicare il compagno, oppure potrà accovacciarsi per farsi usare come trampolino: sono espedienti che giustificano la presenza di quattro giocatori, ma che, per la risoluzione di enigmi molto basilari, non stravolge di certo l'offerta ludica.

Stile e ridondanza

Dal punto di vista visivo Illusion Island conferma quanto già detto prima, ossia quella gradevole commistione tra tradizione e innovazione: Topolino, Pippo, Minnie e Paperino mantengono le rappresentazioni che li hanno resi iconici, ma con lo stile grafico moderno e con animazioni molto semplici.

Sul piano registico, l'intera inquadratura si terrà spesso molto lontana dai singoli personaggi: è in questa situazione che la ripetitività dei fondali emerge, rischiando di donarci non solo uno stato di confusione nelle aree già visitate, ma anche di vanificare quel bel lavoro artistico che è stato compiuto per differenziare anche le tre macro-aree a nostra disposizione. Per quanto concerne l'accompagnamento musicale, invece, confermiamo quanto già ampiamente detto dal team di sviluppo: sembrerà di trovarsi a camminare all'interno di uno dei parchi tematici Disney, con un tappeto sonoro che ci intrattiene durante l'esperienza con suoni molto ovattati.