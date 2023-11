Dixit Disney Recensione: uno spasso non solo per i fan di Topolino

I festeggiamenti per i 100 anni di Disney sono partiti. La Casa di Topolino ha appena pubblicato il corto Once Upon a Studio su Disney+ per ricordare la fondazione dei suoi studios a Burbank e per celebrare i fratelli Disney. In parallelo, l'azienda ha anche avviato una serie di collaborazioni di primo piano, volte a sfruttare le IP e i personaggi più nostalgici. Un esempio su tutti è il set LEGO del 100° anniversario Disney, carico di rimandi storici e di citazioni che solo i fan più accaniti sapranno cogliere.



Tuttavia, le collaborazioni di peso sono passate per ogni settore, inclusi i giochi da tavolo. L'ultima incursione del colosso dell'intrattenimento nel mondo tabletop è una pregevole collaborazione con Asmodee e Libellud, che ha portato alla pubblicazione di una versione speciale dello storico Dixit dedicata a Mickey Mouse, ai classici Disney e alle più recenti avventure cinematografiche targate Pixar.

Dixit e Disney: una coppia vincente!

Dixit Disney è stato creato da Jean-Louis Roubira, già designer della versione "originale" del gioco, a sua volta illustrata da Marie Cardouat e pubblicata nel 2008 in tutto il mondo. Negli ultimi quindici anni, Dixit si è imposto come un successo globale, diventando un party game amatissimo e affiancandosi a classici come Monopoly, Cluedo e via dicendo nelle librerie degli appassionati.

Merito di una formula di gioco semplicissima e intuitiva, che Dixit Disney non ha cambiato di una virgola. Quello della Casa di Topolino è dunque un kit starter, che contiene cioè tutto l'occorrente per giocare (comprese pedine, tabellone, un mazzo da 84 carte e le plance per il voto) e che è pienamente compatibile con i due set base di Dixit e di Stella e con le numerose espansioni del primo: al momento, infatti, il gioco da tavolo francese conta la bellezza di nove set di espansione che, sommati tra loro e al prodotto base, arrivano a un totale di 12 milioni di copie vendute. Il gameplay è quello che abbiamo già imparato ad amare, ma questa volta con un twist: le pedine, il tabellone e le carte da gioco sono a tema Disney. Le illustrazioni restano quelle oniriche e aperte alla libera interpretazione a cui ci hanno abituato tutte le edizioni precedenti di Dixit ma a questo giro i protagonisti sono eroi, eroine, principesse e villain< Disney, in gran parte ripresi dai classici, pur senza disdegnare alcuni rimandi al mondo Pixar (due pedine, per esempio, ritraggono Mike di Monster & Co. e Mei, la protagonista di Red) e a live-action Disney come Mary Poppins e Elliott, il Drago Invisibile.



In effetti, le numerose citazioni ai film Disney del presente e del passato sono uno dei punti di forza del gioco, tanto che la "gara" a indovinare la pellicola da cui ciascun artwork è tratto è un vero e proprio gioco nel gioco. Sono veramente poche le illustrazioni migliorabili (tra queste abbiamo quelle di Oceania, del Re Leone e di Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri), mentre tanti sono gli artwork incredibilmente ispirati, come quelli di Cars, Basil L'Investigatopo, Mulan, Hercules e via dicendo.

Il comparto artistico è dunque un grande pregio del prodotto, che supera nettamente lo standard delle altre espansioni di Dixit: la presenza di una serie di IP "forti" infatti contribuisce a rendere più vive e vibranti delle illustrazioni altrimenti derivative e poco chiare, rese tali anche dal fatto che, per ragioni ludiche, tutte le immagini devono avere più interpretazioni e più significati.



Prima di addentrarci nelle regole del gioco, però, è necessaria una premessa: Dixit Disney dà il suo meglio quando viene giocato con un gruppo di appassionati (fino a sei) della Casa di Topolino e delle sue pellicole. In questo caso, infatti, è possibile reinventare e rimescolare le regole di Dixit, imponendo per esempio delle divertenti limitazioni ai giocatori: perché non chiedere a tutti di esprimersi solo tramite citazioni ai film Disney o solo con canzoni dei Classici?

Un gameplay semplice ma divertentissimo

A parte queste derive da "enciclopedia Disney" che sicuramente piaceranno ai fan di lungo corso, le regole di Dixit Disney sono semplicissime. Una volta posizionato il tabellone da gioco, ogni giocatore riceve una pedina lignea (di ottima fattura, tra l'altro), una plancia di voto e un totale di sei carte dal mazzo da 84. Il giocatore di turno (o Narratore) guarda le sue sei carte, ne sceglie una e cerca di descriverla con una parola, una frase o persino una canzone in modo da farla indovinare agli altri partecipanti.

Questi ultimi, dopo aver sentito la descrizione della carta, devono consegnare al Narratore una delle proprie carte, quella che credono meglio si adatti alla didascalia appena pronunciata. Il Narratore mescola le carte ricevute e le riposiziona a faccia in giu sul campo da gioco: a questo punto, ciascuno degli altri giocatori vota l'illustrazione che più crede si avvicini alla descrizione originale. La formula pare semplicissima, ma vi assicuriamo che all'atto pratico, le cose si fanno ben più complesse di quanto non sembri: in primo luogo, il narratore deve fare in modo che la descrizione sia abbastanza comprensibile da far ricevere almeno un voto alla sua illustrazione, perché in caso contrario non otterrà punti. Al contempo, se la descrizione è troppo ovvia e il Narratore riceve i voti di tutti i giocatori, questi ultimi guadagnano punti e avanzano sul tabellone, mentre il Narratore stesso resta fermo. Poi ci sono altre varianti da tenere in considerazione: i giocatori che posizionano un'illustrazione che ben si adatta alla descrizione originale ricevono un punto per ogni avversario che riescono a ingannare, avanzando speditamente sul tabellone di gioco; le carte, infine, hanno delle illustrazioni volutamente oniriche, che si prestano ad una pletora di interpretazioni e si adattano a molteplici situazioni.



Considerato che il tabellone è composto da sole 30 caselle e che un bravo giocatore può ottenere tre o quattro punti per turno, la partita si chiude relativamente in fretta: 30 minuti, secondo i creatori del prodotto, ma le probabilità che la durata sia persino più ridotta sono elevate. Questo carattere mordi-e-fuggi rende Dixit Disney un gioco ben ritmato, capace di tenere alta l'attenzione per tutta la partita. Certo, le regole sono solo un canovaccio semplicistico che si presta a numerose distorsioni (le quali, se ben realizzate, aumentano la longevità del prodotto), mentre la profondità strategica è tutto sommato ridotta.

È la creatività a fare la differenza, in questo caso, e non certo la logica: un gruppo di bravi narratori e una mano fortunata di carte possono portare a dei risultati veramente esilaranti e ad un buon livello di sfida. La formula di Dixit funziona benissimo anche in condizioni "normali": i neofiti del mondo Disney e i meno appassionati dei giochi da tavolo non potranno che restare incantati da una produzione facile da apprendere e capace di catturare a lungo.



D'altro canto, Dixit Disney è dannatamente divertente: si tratta di un pregio condiviso con qualsiasi altra variante del gioco francese, che non a caso è diventato un campione di incassi su scala globale. Semplicità, cura artistica e risate ne fanno dunque uno dei party game più interessanti sulla piazza: siamo certi che, con la stagione natalizia alle porte, il gioco farà il suo ingresso in tantissime case in tutto il mondo.