Double Dragon Gaiden Recensione: un ritorno dal sapore nostalgico

Alzi la mano chi, dopo aver assistito alla scintillante rinascita di Streets of Rage con il suo quarto capitolo numerato (rinfrescatevi la memoria con la recensione di Streets of Rage 4), avrebbe scommesso anche sul ritorno di un altra leggendaria serie di picchiaduro a scorrimento, ovvero quella di Double Dragon. Eppure oggi, a distanza di cinque anni dall'ultima, deludente incarnazione del brand, lo studio Secret Base, con sede a Singapore, è pronto a riportare alla luce il Dojo Sosetsuken e i suoi più brillanti allievi, Billy e Jimmy Lee, già protagonisti del capostipite della saga e di tutti i successivi episodi. Il modus operandi del team di sviluppo è semplice quanto diretto: abbandonare tutte le poco apprezzate derive recenti della serie e tornare a esplorare le atmosfere tipiche della tradizione di Double Dragon, svecchiandone la formula ludica, introducendo alcuni fondamenti di gameplay inediti e, soprattutto, rendendo il tutto dannatamente divertente da giocare sia in solitario che in compagnia degli amici. Per portare a termine questo arduo compito, Secret Base ha ben pensato di tornare agli albori della storia del Dojo imbastendo un intreccio narrativo che funga da prequel all'intera epopea dei fratelli Lee.



Ecco quindi che Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons si presenta all'appuntamento dei fan come un prequel che vede ancora protagonisti Billy e Jimmy ma nelle fasi iniziali della loro carriera da artisti marziali, impegnati in una serratissima guerra contro cinque delle più violente e organizzate gang criminali della città di New York. Ma non è tutto. Al di là della trama, che come di consueto funge più da pretesto per lanciare i giocatori nelle furiose battaglie proposte dal titolo che da autentica colonna portante dell'esperienza, lo studio singaporiano ha ripensato la struttura di gioco che ha reso grande il nome di Double Dragon. Mostrando una certa riverenza per i suoi principi fondanti ma modificando coraggiosamente alcuni concetti per adattare il titolo agli standard del mercato attuale, Secret Base è riuscita a modernizzare una saga con oltre trentacinque anni di storia sulle spalle. Sarà andato tutto per il verso giusto? Scopriamolo.

I Draghi fratelli

La trama di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons è ambientata in un generico 199X in una New York completamente devastata da un non meglio precisato conflitto nucleare che ha decimato la popolazione, distrutto le architetture tipiche della città e gettato gli unici superstiti nel caos.

I pochi cittadini rimasti hanno tentato di ristabilire una parvenza di ordine organizzandosi in piccole comunità governate da figure politiche autoritarie ma in un tale clima di incertezza, ovviamente, la criminalità inizia a prosperare con quattro gang di banditi che si contendono con la violenza il dominio assoluto sulle spoglie della metropoli. Il sindaco di New York, tuttavia, tenta di reagire ai soprusi dei malviventi e chiede aiuto al Dojo Sosetsuken per fronteggiarli in prima linea, dispensando giustizia a colpi di arti marziali. È proprio qui che incontriamo per la prima volta Billy e Jimmy Lee, i giovani eredi di questa venerata scuola, che accettano di buon grado il compito e si mettono subito sulle tracce dei leader delle quattro bande. Inizia qui il cammino dei Draghi Fratelli, in una storia che sacrifica la progressione lineare di tutte le precedenti iterazioni di Double Dragon sull'altare della libertà di scelta concedendo al giocatore la possibilità di muovere guerra alle organizzazioni criminali nell'ordine che preferisce.



Ciò, naturalmente, influirà in modo diretto sullo sviluppo della narrativa: dopo aver sgominato la prima gang, le restanti entreranno in stato di allerta incrementando il numero, la potenza e l'aggressività dei nemici da battere nonché il numero di livelli da superare prima di raggiungere il boss di turno. Questa scelta di Secret Base si traduce in un aumento notevole del fattore rigiocabilità poiché per esplorare tutti i livelli occorreranno diversi playthrough.

Va detto, comunque, che il finale, per quanto gradevole e per certi versi sorprendente, finisce per essere sempre lo stesso a prescindere dall'ordine in cui deciderete di aggredire i nemici, al netto di una singola decisione che sarete chiamati a prendere sulle battute conclusive. È un po' un peccato perché questa scelta di sceneggiatura finisce per svilire leggermente il concetto di "libertà di approccio". Poco male, in fondo: gli stage sono comunque tutti gradevoli da affrontare, ben diversificati tra loro in termini artistici e di design e impreziositi dalla presenza di un buon numero di nemici da sconfiggere oltre che dell'immancabile boss finale.

In definitiva, sul piano della trama, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ci ha fornito esattamente quello che ci aspettavamo di trovare: un canovaccio narrativo piuttosto semplice e senza svolte di particolare brillantezza ma adatto a dare agli utenti le giuste motivazioni per iniziare a menare le mani tra le strade distrutte di New York City. Ci sarebbe piaciuto un po' più di coraggio nella creazione di biforcazioni narrative, magari dipendenti dal percorso intrapreso o dalle nostre azioni in battaglia, ma possiamo dirci comunque abbastanza soddisfatti.

Tra classico e moderno: il beat 'em up a incontra il genere roguelite

Ad ogni modo, è proprio sotto il profilo del gameplay che Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons mostra le più succose novità introdotte dal team di Secret Base. Il modello di progressione non lineare concepito per la trama, infatti, ha aperto le porte a una struttura ludica che presenta contaminazioni con il genere roguelite, con un sistema di potenziamento degli eroi al termine di ogni missione che potrebbe contribuire sensibilmente al fattore rigiocabilità del prodotto.

Sebbene, alla base, il gioco rimanga un classico picchiaduro a scorrimento che porta con sé addirittura alcune delle movenze tradizionali di Double Dragon, Secret Base ha ben pensato di farcire i livelli della campagna di monete da raccogliere e obiettivi secondari da completare per accumulare un tesoretto da spendere in aggiornamenti prestazionali e nuove abilità. Dopo aver superato ciascun segmento delle varie missioni, dunque, sarà possibile investire i sudati guadagni per ottenere moltiplicatori di danno, resistenza aumentata, salute aggiuntiva, vite extra per rianimare i compagni caduti o tempi di ricarica inferiori per le mosse speciali. Queste ultime, uniche e peculiari per ognuno dei guerrieri, sono devastanti tecniche che possono essere scatenate con la semplice pressione di un tasto e possono aiutarvi a compiere stragi di nemici in una dinamica che viene chiamata 'Controllo della Calca'.



Quest'ultima, tuttavia, nasconde la nostra principale perplessità nei confronti del sistema di combattimento progettato dallo studio di Singapore poiché basta eliminare appena tre nemici in una volta per assistere alla relativa animazione ed essere ricompensati con un generoso bonus di salute. Tutto questo da un lato finisce per frammentare eccessivamente il ritmo dell'azione, dall'altro garantisce una scorta fin troppo frequente di oggetti di cura che abbatte parecchio il livello di sfida.

Per fortuna, Double Dragon Gaiden ospita un ricchissimo menu per la regolazione del livello di difficoltà, forse il più articolato che abbiamo visto in un gioco d'azione in tempi recenti, che consente di personalizzare l'esperienza fin nei minimi dettagli. Potrete scegliere quanti 'Continua' avere a disposizione, il costo dei potenziamenti ma anche i danni ricevuti dai nemici o, addirittura, attivare la permadeath che vi rimanderebbe ai titoli iniziali alla prima morte. C'è davvero tanto da sperimentare, sotto questo punto di vista.



Per il resto, il sistema di combattimento è riuscito a stupirci in positivo grazie alla sua accessibilità ed immediatezza che però non disdegna una certa dose di tecnicismo e spettacolarità. Tutti gli eroi giocabili posseggono un moveset ben definito con determinati punti di forza e debolezze che devono essere tenuti sempre in considerazione per portare a casa agevolmente la vittoria.

A differenza delle iterazioni passate del franchise, Rise of the Dragon consente di selezionare fino a due combattenti per volta in modo da mettere in campo strategie differenti in base alle situazioni che è necessario affrontare. I personaggi sbloccati dall'inizio, ad esempio, spaziano dai fratelli Lee, entrambi eccellenti nelle battaglie corpo a corpo e dotati delle immancabili prese e calci volanti, fino allo zio Matin, un autentico rinoceronte armato di un robusto scudo antisommossa e di una corposa barra della salute. Si passa per lady Marian Kelly, qui armata di tutto punto con pistole, mine antiuomo, manganelli e un terrificante bazooka con cui dominare lo scontro a distanza. In aggiunta a questi, comunque, il nuovo Double Dragon include altri 9 personaggi sbloccabili tramite la spesa dei gettoni ottenibili alla fine di ogni run: c'è il muscoloso grappler Abobo che fa sfoggio di vigorose prese e violenti schianti al suolo; l'agile ninja Chin Tai Mei, fulmineo nell'esecuzione delle mosse appartenenti all'antica arte del Koh-Oh Ken; la mercenaria Linda che può utilizzare la sua frusta acuminata per colpire nemici lontani o usare il coltello per sbarazzarsi di quelli più vicini; il corpulento wrestler Burnov capace di eseguire mosse spaccaossa e di... emettere gas tossici.



Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta e, grazie alla possibilità di impersonare due personaggi per volta, è possibile creare squadre equilibrate per far fronte a qualsiasi tipo di situazione.

C'è da dire che il bilanciamento dei combattenti non ci ha del tutto convinti: alcuni dei personaggi sono decisamente più efficaci di altri, specie quelli votati alla lotta a distanza, che possono infliggere danni ingenti senza mai esporsi troppo alle attenzioni nemiche. Niente di troppo preoccupante, comunque poiché basterà una patch correttiva per regolare alcune statistiche e conferire al roster l'armonia che meriterebbe.



Torna, come sempre, anche la capacità di brandire armi bianche di vario genere per moltiplicare l'output di danno dei nostri prodi guerrieri: dalle spade alle mazze da baseball, dai coltelli alle bottiglie di vetro, potrete sfruttare praticamente tutti gli strumenti di morte lasciati dagli avversari sconfitti per ottenere un vantaggio in combattimento.



Tutto sommato, il gameplay di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ha saputo convincerci già dalle prime battute con un sistema di combattimento solido e divertente, arricchito dagli elementi roguelite che assicurano agli avventori del gioco di Secret Base ore e ore di spasso sia in solitario che in compagnia degli amici, anche nella ormai desueta modalità locale a schermo condiviso.

Comparto tecnico e level design

Giungiamo, infine, al comparto tecnico, vero e proprio pomo della discordia nella community online di appassionati di Double Dragon. Lo studio singaporiano al timone di questa operazione revival, infatti, ha optato per uno stile modello pixel-art che richiama alla mente i classici del passato ma che, d'altra parte, include sprite dei personaggi super-deformati che rendono molto più cartoonesca la presentazione generale di questa nuova iterazione del brand.

Da un lato capiamo queste perplessità ma, dall'altro, non ci sentiamo di bocciare su tutta la linea la direzione artistica intrapresa dagli sviluppatori: sia i protagonisti che gli avversari sono calati e amalgamati nelle ambientazioni e, già dopo pochi minuti di gioco, l'occhio si abituerà a questa bizzarra scelta stilistica e ci si inizierà a concentrare sul galvanizzante sistema di combattimento, valorizzato ancora di più dall'eccellente comparto animazioni.



Buono anche il level design che nasconde trappole, segreti e ostacoli da superare e che, sotto l'aspetto visivo, fa sfoggio di un notevole ventaglio di setting, biomi e fondali differenti in cui combattere fino all'ultimo respiro.

Meno entusiasmante il bestiario poiché, al netto delle gradevoli boss fight, i nemici che ci troveremo ad affrontare risultano troppo simili tra loro in termini di strategie offensive ed evasive: avremmo apprezzato una più netta diversificazione, in tal senso, magari con avversari più variegati e dalle movenze più imprevedibili. Menzione d'onore per il comparto audio che include bellissime musiche (tra cui uno splendido ri-arrangiamento dell'immortale tema principale) e effetti sonori che enfatizzano ogni colpo inferto o ricevuto.