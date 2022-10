Dragon Ball The Breakers Recensione: un gioco multiplayer che non spicca

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dragon Ball rimane un pilastro culturale non solo per i bambini ma per le persone di tutte le età, un faro abbagliante nella notte degli immancabili pomeriggi postprandiali e compagno cartaceo di un mare di lettori appassionati. L'epopea di Toriyama ha avuto negli anni numerosissime trasposizioni videoludiche - qui la recensione di Dragon Ball Z Kakarot - e sono in tanti ad oggi che vorrebbero veder tornare filoni come Budokai Tenkaichi (noi sentiamo ancora il bisogno di un Budokai Tenkaichi 4).



Ebbene, il nuovo videogioco dedicato agli scontri di Goku, Vegeta e compagni è Dragon Ball The Breakers, il multiplayer asimmetrico di Dimps, forte di un'idea decisamente peculiare che sembrava potesse soffiare una ventata di freschezza in un franchise da sempre chiuso nel mondo dei picchiaduro. Noi lo abbiamo provato a fondo e purtroppo ci siamo trovati dinanzi a un'esperienza minata da numerosi difetti, sia in materia di comparto grafico che di bilanciamento e varietà.

Sfuggire alla distruzione

L'assunto narrativo sul quale si poggia questa variante giocata di Dragon Ball proviene dagli scombussolamenti spazio-temporali già protagonisti di Xenoverse, l'altra serie a marchio Dimps dedicata alle avventure dei Saiyan (trovate qui la nostra recensione di Dragon Ball Xenoverse 2): gli anonimi protagonisti sono infatti risucchiati all'interno di una fenditura che li spedisce in maniera spietata su un mondo minacciato dall'ascesa di uno dei tre villain storici della saga, ritrovandosi a far fronte comune per scampare all'inevitabile distruzione con l'aiuto di Trunks, un pattugliatore temporale che studia l'esasperarsi di questi fenomeni per cercare una soluzione definitiva al problema.

I personaggi diventati vittime delle alterazioni spazio-temporali non sono i potenti eroi che in altre realtà hanno sconfitto i cosiddetti Razziatori, né possono contare sul loro prezioso appoggio in battaglia, ma soltanto persone comuni e senza particolari poteri, e sono per questo obbligati a scappare dal pianeta richiamando la Macchina del Tempo messa a disposizione dal Pattugliatore. Attraverso un editor capace di offrire una buona varietà all'alter-ego digitale, il giocatore è quindi chiamato a dare forma al personaggio originale che controllerà durante le partite - sebbene alcuni costumi sbloccabili permettano di impersonare i protagonisti "minori" della serie, come Bulma e Oolong - trascorse alla ricerca delle chiavi necessarie alla comparsa di una via di fuga. La proposta di The Breakers è quella di un multiplayer asimmetrico nel quale sette utenti controllano i superstiti alle prese con una complicata evasione, mentre un ottavo partecipante manovra il villain di turno con l'obbiettivo dichiarato di uccidere tutti prima che possano attivare la macchina del tempo.



Ad inizio partita i protagonisti vengono sparpagliati casualmente all'interno della mappa e devono aprire ogni cassa del tesoro che gli si para davanti: l'area di gioco è divisa in zone denominate con le lettere dell'alfabeto, e in ciascuna è presente una chiave da inserire in un punto preciso.

Quando tutte le chiavi disponibili sono state piazzate, al centro della mappa compare la Super Macchina del Tempo, un veicolo che - prima di poter trarre in salvo tutti i giocatori e sancire la vittoria dei superstiti - ha bisogno di caricarsi per un certo periodo di tempo, dando vita ad un conto alla rovescia verso la vittoria accorciabile dall'interazione continua degli utenti presso la navicella. Appare dunque evidente che, una volta richiamata la Macchina del Tempo, tutti i personaggi sono spinti a convergere verso il centro della mappa: i superstiti per velocizzare il caricamento finale, il Razziatore per distruggere la via di fuga che decreterebbe la sua sconfitta. Gli attimi conclusivi del match sono caratterizzati quindi da uno scontro acceso, nel quale l'obbiettivo è distrarre il villain affinché il conto alla rovescia arrivi a zero, unendo le forze e sfruttando gli oggetti ritrovati nelle casse disseminate per la mappa, tra missili sparati con un bazooka e i colpi di energia scagliati dai guanti di Vegeta.



All'interno dei forzieri ma anche tra gli oggetti distruttibili dalle pistole in dotazione ad ogni superstite, sono presenti dei piccoli cubi luminosi che aumentano l'energia del personaggio: una volta ottenuta la quantità sufficiente a riempire il primo livello di "cambio", il giocatore può prendere in prestito i poteri di un guerriero leggendario - assumendo anche qualche tratto fisico in comune con esso - per difendersi dalle offensive del Razziatore, il quale si ritrova almeno per qualche istante a confrontarsi con un combattente degno della sua potenza.

Raccogliere un numero maggiore di cubi luminosi significa accrescere il livello di "cambio" disponibile, che ha un limite massimo di 3, e la gestione oculata dello stesso apre la strada a un'ipotesi che inizialmente poteva sembrare irraggiungibile: sconfiggere il Razziatore. L'antagonista è di gran lunga superiore a ogni singolo personaggio in gioco, ed elimina in una manciata di secondi anche il guerriero di terzo livello invocato da un solo superstite, ma un'attenta coordinazione tra gli utenti unita a un pizzico di fortuna può anche portare alla disfatta del cattivo, il quale ha una barra della vita sempre ben evidente sulla schermata.

Bilanciamento disastroso

Quando si gioca nei panni del superstite insomma si è chiamati a impersonare il topo che sfugge al gatto famelico, nascondendosi quando il suono di un battito cardiaco annuncia la presenza del Razziatore nell'area e aprendo a ripetizione le anonime casse sparse per la mappa alla ricerca della chiave del potere.

Queste ultime sono condivise dall'intero gruppo di superstiti, dunque, quando un giocatore le scova, qualsiasi membro del team può piazzarle nel punto esatto (che è una posizione qualsiasi nel terreno, illuminata da un cono di luce dorata), e lo stesso procedimento va ripetuto per le cinque zone disponibili affinché possa arrivare la Super Macchina del Tempo. Già nella proposta di gameplay si evidenzia la forte ripetitività di un compito per nulla appassionante, fiaccata ulteriormente da un bilanciamento ai limiti dell'insensato che rende impossibile sfuggire alla furia del Razziatore: appena scovati dal nemico, infatti, sono sufficienti un paio di secondi affinché si finisca atterrati e sconfitti, e nessuno dei mezzi descritti in precedenza è davvero capace di contrastare l'antagonista. Lanciamissili e colpi energetici bloccano per meno di un secondo il villain - intaccando in maniera risibile la sua vitalità - mentre la trasformazione in uno dei personaggi principali della saga, sbloccabili attraverso un sistema di estrazione casuale presente nel mondo hub di The Breakers, ruba all'avversario qualche istante in più, ma si conclude sempre con una rovinosa sconfitta senza appello.



La lotta contro il Razziatore appare dunque fuori questione, ma anche la fuga dallo stesso è complicatissima, perché egli può sorvolare velocemente l'area di gioco e, pattugliandola dall'alto, diventa molto semplice scovare i personaggi umani.

Qualora un buon lavoro di coordinazione (unito alla superficialità di un villain poco attento a quello che sta succedendo) porti al ritrovamento di tutte le chiavi, i superstiti sono comunque chiamati a radunarsi al centro della mappa per impedire al Razziatore di distruggere la macchina del tempo appena evocata, e quindi sono costretti a uno scontro a viso aperto che può avere un solo vincitore. Quando il cattivo di turno distrugge il veicolo, in ogni area ancora disponibile della mappa compare una macchina del tempo di emergenza nella quale i superstiti possono balzare velocemente per evadere, ed è in questo modo che si conclude infatti la maggior parte dei match di The Breakers. Per comprendere fino in fondo quanto siano sbilanciate le meccaniche di gioco basta impersonare per una sola volta il villain, godendo della velocità supersonica e dei suoi poteri incredibili per scovare e distruggere in un baleno i poveri malcapitati: nella profonda ingiustizia che caratterizza la lotta, giocare come Razziatore regala i rari attimi di divertimento disponibili nell'esperienza, anche perché la crescita dell'antagonista è scandita da tre fasi che - sebbene non rendano essenziale l'evoluzione del personaggio - riprendono per sommi capi gli archi narrativi visti nel manga e nell'anime, e aggiungono un pizzico di varietà alla partita.



L'esempio più lampante è quello di Cell, il quale passa per una prima fase larvale che ci costringe a zampettare in giro per la mappa alla ricerca di NPC da assorbire, prima di assumere le sembianze ben più preoccupanti dell'androide perfetto, mentre nei momenti iniziali della partita come Majin Bu assumiamo il controllo di Spopovich e Yamu, incaricati di raccogliere l'energia vitale per convogliarla nel bozzolo del demone rosa affinché si risvegli. Ogni villain ha a disposizione delle abilità personali soggette a cooldown da sfruttare in battaglia, ma il divario netto con i superstiti in termini di potenza disincentiva l'apprendimento delle stesse - basta attaccare fisicamente un paio di volte gli avversari per mandarli al tappeto - mentre una mossa qualsiasi è sufficiente a spegnere la "trasformazione" in guerriero per la quale bisogna sudare a lungo e aprire tante casse.

I tre Razziatori si distinguono per sommi capi, senza che le differenze stravolgano l'andamento univoco della partita, in alcune caratteristiche: Cell è meno potente sul piano dello scontro, ma ha fin da subito a disposizione l'abilità che gli permette di tracciare i superstiti; Freezer non ha bisogno di avvicinarsi al nemico per terminarlo, guadagnando tempo da spendere alla ricerca della prossima vittima; infine Majin Bu ha una pletora di abilità che gli permettono di devastare intere aree e atterrare diversi giocatori contemporaneamente.



Inoltre, ad ogni trasformazione del villain - che avviene allo stesso modo per tutti, cioè atterrando e finendo i superstiti - il giocatore ottiene la possibilità di spazzare via una delle cinque zone della mappa (fa eccezione l'area X, nella quale compare la macchina del tempo), uccidendo ogni avversario che si trova nella stessa e rendendo inutile il lavoro di ricerca della chiave attuato fino a quel momento.

Tecnicamente vetusto

Oltre che nella gestione claudicante degli equilibri di gioco, la presenza di una sola modalità contribuisce a spegnere l'entusiasmo verso un titolo che aveva il compito di esplorare nuove rotte per un brand storico.

Inoltre il comparto tecnico di questo Dragon Ball è deludente, a cominciare dai modelli poligonali datati per arrivare agli effetti visivi delle abilità energetiche ridotti all'osso. Fatta eccezione per le espressioni facciali che ben riprendono quelle originali, e a pochi effetti sonori decisamente azzeccati alle situazioni, il resto della messinscena si dimostra spesso lacunoso: sono disponibili soltanto tre mappe di gioco, tutte molto simili per conformazione e dimensioni risicate. Esplorarne gli anfratti alla ricerca di chiavi nascoste in casse anonime diventa ben presto tedioso, e non aiuta l'esperienza una colonna sonora assente, mentre i mezzi a disposizione del giocatore - veicoli fluttuanti, trampolini, teleferiche e rampini - non velocizzano a sufficienza la mobilità e si dimostrano inutili nelle disperate fughe dal Razziatore. Muoversi in queste aree desolate è reso difficoltoso da una gestione della telecamera piuttosto problematica, con la visuale che non segue il personaggio controllato e lo lascia ai lati dell'inquadratura, obbligando così il giocatore ad accorgimenti continui con l'analogico destro, i quali diventano esasperanti quando si è chiamati a prendere la mira sul Razziatore per scatenare una delle abilità garantite dalle trasformazioni "cambio".



Al contrario, il villain dispone di un reticolo di aggancio granitico che gli impedisce di fallire, contribuendo a stemperare la tensione di una battaglia che i superstiti non possono vincere in alcun modo. Terminata la partita dai risultati poco sorprendenti, il sistema non ne cerca automaticamente un'altra, ma rispedisce il giocatore nel mondo hub costringendolo a ripetere un processo di gioco online poco immediato e caratterizzato inoltre da lunghi tempi di matchmaking.