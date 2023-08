Dragon Ball Z Kakarot 23 Torneo Tenkaichi Recensione DLC: Goku vs Piccolo!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Si suol dire che chi gioca usando la nostalgia vince facile. È vero, ma farlo con classe dà alla vittoria tutt'altro sapore. CyberConnect2 ci sa fare con la nostalgia, con il fanservice. Tutto Dragon Ball Z Kakarot (qui la recensione di Dragon Ball Z Kakarot) e i suoi successivi DLC, al di là della loro più o meno discutibile riuscita, hanno avuto la capacità di colpire i punti deboli degli appassionati dell'opera summa di Toriyama, in maniera mirata, diretta, esplicita, abbastanza soddisfacente.



E già questo può dirsi un successo. Con il contenuto aggiuntivo dedicato al 23esimo torneo Tenkaichi, però, questi "mangaka del videogioco" si sono superati. Non perché il DLC in sé sia ricco di chissà quali contenuti rispetto all'episodio su Bardock (la recensione di Dragon Ball Z Kakarot DLC Bardok contro Freezer è qui per voi), o migliori la formula ludica o introduca attività degne di nota. Ma perché ha stile. Tanto, tantissimo stile. In un gioco come Dragon Ball Z Kakarot - che ammicca costantemente alla sua estrema fedeltà con l'opera originale - questa qualità, secondo chi vi scrive, vale molto più del resto.

Lo stile prima di Dragon Ball Z

In maniera convenzionale, si è soliti far concludere la prima serie di Dragon Ball (quella con "Goku bambino" per intenderci) con la sconfitta del figlio del Grande Mago Piccolo durante il 23esimo Torneo Tenkaichi (SPOILER: quello vinto dal nostro scimmione). È un arco narrativo che rappresenta un perfetto passaggio di consegna verso quello che sarebbe stato il futuro della serie.

Da una parte resta ancora quella scintilla di spensieratezza e leggerezza che ha contraddistinto la ricerca iniziale delle Sfere del Drago, mentre dall'altra comincia a serpeggiare quel senso di disgrazia apocalittica, dai toni più seriosi, che cresce poco a poco lungo Z. È un amalgama che ha sempre reso questa saga una delle mie preferite di tutta l'opera di Toriyama. Anche nello stile adottato dal sensei si avverte un progressivo mutamento: il tratto più tondeggiante tipico delle prime tavole inizia a farsi spigoloso, con linee più marcate (adatte per combattimenti maggiormente spettacolari), ma non ancora così asciutto come quello che ha caratterizzato l'evoluzione di Dragon Ball Z. E sapete qual è il vanto maggiore di cui dovrebbe fregiarsi CyberConnect2? La capacità di aver riprodotto magnificamente in cel shading lo stile "intermedio" di Toriyama. Ora prendiamo l'incipit animato e cartaceo di Z, la battaglia contro Radish, Nappa e Vegeta, per capirci: il tratto affusolato del maestro non aveva ancora raggiunto pienamente la maturazione che poi si sarebbe concretizzata nello scontro con Freezer.

Eppure, anche nella sua encomiabile fedeltà, CyberConnect2 aveva in un certo qual modo omologato la componente visiva (per ovvie ragioni produttive), adottando lo stile iconico di Toriyama - quello dalle forme più nette - anche per le fasi iniziali di Z. Nel DLC dedicato al 23esimo Torneo Tenkaichi, invece, il team rielabora il colpo d'occhio, avvicinandosi quanto più possibile a quello morbido dell'anime e del manga. È un trionfo di stile, e di nostalgia canaglia, davvero bellissimo da vedere, anche perché rappresenta un unicum nel panorama dei giochi di Dragon Ball. Solo questo basterebbe a decretarlo, quantomeno per il carattere che ha dimostrato, il miglior contenuto aggiuntivo finora concepito per Kakarot.

Battaglie a terra

Il gioco base, già di per sé, mostrava cinematiche che a volte erano una trasposizione 1:1 delle tavole del manga. Questo quinto DLC non è affatto da meno, anzi. Ci sono delle chicche incredibili, delle sottigliezze visive e di sceneggiatura che i fan della prima ora non faticheranno a cogliere.

Esplorare tutta la zona adiacente al Torneo, a piedi o a bordo della Nuvola D'Oro, equivale a un tuffo al cuore: sembra davvero di vivere tridimensionalmente un ricordo, con finanche quel cielo plumbeo che ha accompagnato la comparsa sulle scene, per la prima volta, di Goku "adulto". Sì, è vero, è un'area molto piccola, con pochissime cose da fare tra un incontro e l'altro, e perlopiù si tratta di raccogliere cibo o eliminare dei criminali debolissimi che compaiono qua e là.

Sono attività totalmente trascurabili, ma in tutta onestà non è che mi aspettassi molto di più in tal senso. Magari il team avrebbe potuto ridurre queste missioni di pattuglia e approfondire a margine il passato di qualche personaggio, un po' come ha fatto con Tenshinhan, di cui possiamo vivere - brevemente (troppo brevemente) - i trascorsi quand'era ancora allievo della scuola della Gru. Qualche incarico secondario di questo tipo in più avrebbe di certo arricchito qualitativamente la mole contenutistica del DLC che invece, come i predecessori, si esaurisce in una rapida manciata di ore. Per fortuna, è l'intensità di queste ore a fare la differenza. Anzitutto, l'inizio dell'avventura ci mette nei panni di Goku bambino intento a prendere a botte il Grande Mago Piccolo, in uno scontro tanto iconico quanto poco sfruttato in ambito ludico. E già questo è un bel biglietto di ingresso.

Poi si fa un salto di qualche anno, fino al Tenkaichi, di cui rivivremo, sia attivamente che passivamente, tutti gli incontri. Le battaglie sul ring che dovremo affrontare non sono tantissime, ma a differenza di quanto avviene in Kakarot, non si predilige (per esigenze narrative) il combattimento aereo, bensì quello a terra. Ci si sfida al suolo, non si usano oggetti, e l'impressione è proprio quella di vivere dei duelli "marziali" (con tanto di conteggio in caso di atterramento sul ring), meno reboanti e devastanti di quelli saggiati in Z.

Ludicamente cambia poco o nulla, ma il ridimensionamento in termini di spettacolarità degli scontri riporta in maniera impeccabile agli albori di Dragon Ball. Dopo i titoli di coda c'è anche un timido post-game ad aspettarci, che ci chiede di nuovo di "arrestare" (a suon di cazzotti) i criminali per conto della polizia locale e che ci permette anche di saggiare un pochino di vita matrimoniale di Goku - con una Chichi che mostra il suo lato più seccante - in attesa dell'avvento di Radish. È una transizione dal primo Dragon Ball a Z che CyberConnect2 propone in maniera ludicamente basilare ma stilisticamente eccezionale, anche e soprattutto sul piano sonoro. La storica sigla Makafushigi Adventure (in versione strumentale) che accompagna le scene finali lascia poco a poco armonicamente spazio all'introduzione di Cha La Head Cha La (l'altrettanto iconica opening di Z) nel corso delle cinematiche. Un ulteriore passaggio di consegna, concettualmente bellissimo, nostalgicamente impeccabile.