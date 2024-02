Dragon Ball Z Kakarot DLC: lo straordinario finale di DBZ, ma esteso!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Una missione secondaria dell'ultimo DLC di Dragon Ball Z Kakarot si intitola "Ricordi a oltre 9000". Al di là della esplicita e sfiziosa citazione all'esclamazione di Vegeta che ormai ben tutti conoscono, questo incarico opzionale esprime tutta la carica nostalgica del contenuto aggiuntivo. Il Prossimo Viaggio di Goku si muove infatti sempre in bilico tra passato e presente: racconta dell'incontro con Ub, ma passeggia spesso sul viale delle memorie, espandendo con intelligenza e (soprattutto) moltissimo cuore il finale della Serie Z.



Non avrà l'estro stilistico del precedente DLC (qui trovate la recensione di Dragon Ball Z Kakarot 23esimo Torneo Tenkaichi), ma contiene al suo interno quella che è probabilmente la battaglia più epica e reboante dell'intero gioco. E sì: è uno scontro del tutto originale, non presente nel manga, né nell'anime. È un momento di fortissimo impatto, che ci mostra quanto accorata sia la passione di CyberConnect 2 nei confronti dell'opera di Toriyama. Quella, insomma, dei veri fan.

La reincarnazione di Majin Bu

Con il solito delizioso citazionismo e con la consueta attenzione ai dettagli (anche quelli più sottili), Il Prossimo Viaggio di Goku si apre con le fasi finali dello scontro con Kid Bu e poi ci catapulta 10 anni in avanti. Niente dei della distruzione, niente capelli dai mille colori, niente guerra del Multiverso: questo è il Dragon Ball originale. Ed è ancora il più bello.

Il nuovo torneo Tenkaichi è alle porte, il piccolo Ub sta per mostrare la sua forza al mondo e Goku raduna i suoi amici per prepararsi al grande evento. Nel frattempo allena la nipotina Pan e cerca di risvegliare lo spirito combattivo di uno svogliatissimo Goten, il tutto mentre gli eroi che tanto abbiamo amato fanno la loro comparsa sulla scena, alcuni come semplici cameo, altri come portatori di piccole missioni secondarie, sulla scia di quelle dei precedenti DLC: nulla più di intermezzi leggeri, pensati solo per strappare qualche sorriso mentre si menano le mani.



I segmenti pre-torneo sono rapidissimi, riempitivi ben inseriti nel flusso della narrazione vista nel manga e nell'anime, ma pur sempre frammenti di quotidianità ideati al solo scopo di allungare un po' la longevità. Almeno finché non si sale sul ring, e in un impeto di adorabile fanservice possiamo persino controllare Pan, col suo moveset - per dirla alla giapponese - davvero "kawaii" (contro un Mo Kekko capace persino di controllare l'aura!).

Dal DLC che ci ha visto fronteggiare "MaJunior", Il Prossimo Viaggio di Goku recupera i combattimenti a terra, adattissimi al contesto del Torneo, ma - al di fuori della fiera di arti marziali - reintroduce le trasformazioni e i potenziamenti annessi. Vedere il nostro protagonista trasformarsi in Super Saiyan 3 con il Gi azzurro, e anche con un po' di rughe in volto, è una vera goduria, inutile negarlo. Arrivare all'incontro con Ub richiede davvero poco tempo, anche perché la zona adiacente al Tenkaichi non è particolarmente ricca di secondarie o attività che vadano oltre la possibilità di abboffarsi di cibo per far salire le statistiche. E quindi quando arrivano i primi titoli di coda, si resta sì con un sorriso malinconico sul volto, ma anche con un po' di insoddisfazione. Per fortuna, si scopre solo alla fine che il DLC nasconde ben altro.

Dopo Z

Più di quanto accadeva negli scorsi contenuti aggiuntivi, che pure presentavano missioni extra al termine della quest principale, qui l'impressione è che dopo la presunta conclusione si apra effettivamente la seconda metà del DLC. Ci sono sia le classiche e un po' noiosette attività "endgame" che fungono da mero contorno, sia frammenti di un'altra porzione di storia, che vale assolutamente la pena di vivere.

Da una parte si sbloccano quindi semplicissime missioni con personaggi ben noti che prima erano precluse, e dall'altra si attivano addirittura due mini-archi narrativi: i "luoghi di ricordi" e la "Saga dei due Saiyan". Non voglio anticiparvi molto, sarebbe un gran peccato. È sufficiente sapere che entrambe le proposte, estendendo delicatamente la storia di Z, si focalizzano sul personaggio che dà il titolo al gioco.



Ne delineano la maturità combattiva ed emotiva attraverso le sue memorie, gli danno una conclusione più approfondita, ma sempre fedele all'originale visione di Toriyama, e delineano in maniera straordinariamente coerente il suo rapporto con Vegeta. Il vero finale del DLC è un trionfo assoluto di spettacolarità, citazionismo, fanservice.



È la quintessenza di tutto ciò che è stato Kakarot sin dal suo esordio, in una maniera che sa di agrodolce commiato. È forse, e qui magari è la mia emozione a parlare, il punto più alto mai raggiunto dalla produzione. La bravura di CyberConnect 2 sta nell'aver giocato con la nostalgia senza però fermarsi alla banalissima copia delle ultime tavole del maestro Toriyama: sarebbe stato, dopo anni dall'uscita dell'avventura, anche troppo facile e scontato.

Nelle scene originali contenute nel DLC emerge il talento di un team di sviluppo che ci dimostra cosa significa essere fan dotati di grande potenza creativa: celebrare e reinventare, omaggiando ma non snaturando. Il viaggio di Goku, in forma di manga o anime, non è destinato a finire tanto presto. E nemmeno nell'universo videoludico il saiyan si riposerà, perché Dragon Ball Sparking Zero! espanderà presto la sua aura (se volete rinfrescarvi la memoria, a questo link trovate la nostra anteprima di Dragon Ball Z Sparking Zero). Tuttavia, Kakarot per ora saluta la serie Z, e non poteva farlo in maniera migliore. Per dirlo nello stile sontuoso e nobile di Vegeta: "Saraba da, Kakarotto".