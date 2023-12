Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro Recensione: appena sufficiente

Mentre i fan in tutto il mondo attendono con ansia di poter posare gli occhi su Dragon Quest XII: The Flames of Fate e Dragon Quest III HD-2D Remake, che disgraziatamente sono scomparsi dai radar già da diverso tempo, la Casa dei Chocobo e degli Slime ha infine deciso di rispolverare il filone "Monsters", una popolare serie di spin-off la cui ultima iterazione - se escludiamo le conversioni per dispositivi mobile - risaliva ormai al 2016 col mai localizzato Dragon Quest Monsters: Joker 3.



Ampiamente anticipato da Dragon Quest Treasures, sfizioso action RPG che esattamente un anno fa aveva preso in prestito diverse meccaniche tipiche della "sottoserie" (per tutti i dettagli fiondatevi sulla recensione di Dragon Quest Treasures), Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro è piombato su Nintendo Switch a inizio dicembre e, dopo averlo sviscerato a fondo, siamo finalmente pronti a emettere il nostro verdetto sul prodotto.

Le origini del Signore della Mostruosità

Sebbene titoli recenti quali il già menzionato Dragon Quest Treasures o il riuscitissimo Dragon Quest Builders 2 (qui trovate la recensione di Dragon Quest Builders 2) si siano rivelati rispettivamente un prequel diretto di DQXI e un lontano sequel alternativo di DQII, in passato gli unici spin-off che tendevano a riallacciarsi alle trame dei capitoli della saga principale erano appunto gli episodi legati alla serie Mystery Dungeon e Monsters.

Attenendosi alla tradizione, il Principe Oscuro si ricollega alle vicende raccontate in Dragon Quest IV: Le cronache dei prescelti, narrando a questo giro di giostra il passato di Psaro, vale a dire l'antagonista principale di DQIV. Figlio di un'umana e di Randolfo il Tiranno, temibile principe dei mostri e incontrastato signore di Nadiria (il mondo dei demoni), il nostro giovane protagonista - cui è possibile cambiare il nome - è cresciuto assieme a sua madre in un piccolo villaggio di Terrestria, ma a causa del suo aspetto e della sua natura di mezzo demone è sempre stato malvisto e addirittura bullizzato dagli altri ragazzini.



Quando il fanciullo dall'animo gentile utilizza i suoi poteri nascosti per salvare un compaesano dalle grinfie di un'orrenda bestia, gli altri abitanti dell'insediamento umano decidono per tutta risposta di esiliare sia lui che sua madre, obbligando Psaro a contravvenire al volere della povera Miriam e a cercare l'aiuto del padre Randolfo. Tuttavia, non solo il principe dei mostri nega al figlio il soccorso sperato, ma per assicurarsi che non faccia mai più ritorno a Nadiria gli lancia una maledizione: avendo tentato di levare la spada contro suo padre, per punizione Psaro non potrà mai più far del male alle creature del regno dei mostri.

Salvato all'ultimo momento da una vecchia conoscenza di Dragon Quest IV, V e VI, il ragazzo torna quindi nel mondo umano e, dopo aver appreso una triste notizia, giura di vendicarsi e prendere il posto del genitore come unico sovrano di Nadiria. Non potendo aggredire personalmente i mostri per effetto dell'anatema che grava su di lui, uno Psaro determinato a succedere a Raondolfo come Signore della Mostruosità si vede costretto a diventare un domamostri, ossia un guerriero che sul campo di battaglia guida schiere di belve da combattimento. Sapendo che ne Il Principe Oscuro avremmo trovato ad attenderci una componente ludica pressoché identica a quella offerta dai due Dragon Quest Monsters: Joker pubblicati su Nintendo DS a cavallo tra il 2006 e il 2010, l'aspetto del prodotto che ci incuriosiva maggiormente era invece la trama incentrata sulle origini del villain e sul suo rapporto con Rose, sventurata elfa le cui lacrime diventano rubini.



Benché Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro abbia effettivamente svelato tanti nuovi retroscena interessanti sull'affascinante main villain di DQV e sulla sua amata, ci duole sottolineare che la vicenda è spesso raccontata in maniera superficiale e frettolosa, anche perché l'intera cornice narrativa non è altro che un mero pretesto per prender parte a una serie di competizioni dalla difficoltà sempre maggiore.

Il ritorno di vecchie conoscenze e un paio di colpi di scena concentrati perlopiù nella seconda parte del racconto non sono insomma bastati a tenere accesa la nostra curiosità, che nelle circa 35 ore necessarie per giungere ai titoli di coda ha vacillato incessantemente.

Un more of the same

Seguendo l'esempio di Pokémon e dei suoi innumerevoli simili, il nocciolo dell'esperienza offerta da Dragon Quest Monsters va ricercato nell'esplorazione di mappe più o meno ampie, in cui è possibile affrontare e reclutare tutta una serie di bestiole quasi sempre buffe e impreziosite dal character design di Akira Toriyama. Cetrioli armati di lancia, slime dalle forme più disparate, golem di mattoni, draghi immensi e persino qualche robot sono solo alcuni degli oltre 500 esseri con cui potrete fare amicizia strada facendo, e che molto spesso vi strapperanno qualche risata grazie agli assurdi nomi utilizzati dalla traccia sottotitolata in italiano.

Esattamente come accadeva nel penultimo DQM approdato in Occidente (siete a un click di distanza dalla recensione di Dragon Quest Monstes: Joker 2), esistono tre metodi per aggiungere nuovi mostri al proprio esercito: annientarli in battaglia e sperare che, a scontro terminato, questi decidano di sposare la causa di Psaro; impressionarli attraverso una meccanica che spinge la squadra in campo a eseguire una dimostrazione di forza, la cui efficacia è pertanto stabilita dal livello dei singoli mostri in prima linea; o in alternativa ricorrere alla fusione per combinare due o più creature e ottenere delle bestiole più potenti, rare e soprattutto dotate dei talenti ereditati di volta in volta dai "genitori".



Se da parte nostra avremmo volentieri barattato le consuete dimostrazioni di forza in favore di meccaniche di cattura sostitutive, più fantasiose e soprattutto meno casuali, dobbiamo comunque riconoscere che i ragazzi di Square Enix hanno migliorato non poco il sistema di fusione.

Oltre a incrementare il numero massimo di adepti mescolabili durante una singola sintesi, allo scopo di fornire parecchi risultati diversi, gli sviluppatori hanno ben pensato di mostrare in anticipo il risultato finale dell'operazione, affinché l'utente abbia finalmente la facoltà di scegliere la creatura da aggiungere alla propria armata e i talenti da farle ereditare. Se in passato le fusioni erano del tutto casuali e l'impossibilità di pilotarne anche solo in minima parte l'esito finiva per scoraggiare la sperimentazione, stavolta il giocatore può sbizzarrirsi senza correre il rischio di ottenere esemplari di rango perfino più basso di quelli sacrificati. Anche perché, oggi come allora, solo i mostri il cui livello sia superiore a 10 possono essere fusi con altre bestie, e conoscere in anticipo l'esito del processo minimizza la necessità di sottoporsi a tediose sessioni di grinding. Troppo conservativo - per non dire fiacco - ci è parso invece il sistema di combattimento a turni, che dopo aver schierato in campo un massimo di quattro sottoposti permette all'utente di impartire ordini ai singoli membri della banda o in alternativa di delegare la lotta all'intelligenza artificiale.



Complice un livello di sfida tarato verso il basso e che solo di rado incappa in qualche picco di difficoltà, l'IA chiamata a stabilire le azioni del party si comporta molto bene, tant'è che, ad eccezione delle boss fight, non abbiamo mai sentito la necessità di intervenire personalmente per correggere il tiro e adottare strategie di lotta un tantino più elaborate. In assenza di meccaniche veramente distintive, abbiamo invece finito per abusare delle battaglie automatiche (per giunta a velocità aumentata!) per cercare di tenere a bada la noia scaturita da una formula ludica eccessivamente piatta e poco stimolante.

L'unica autentica novità che Dragon Quest Monsters: Il Principe pone sul piatto va individuata nell'introduzione del cambio di stagione, una meccanica che a intervalli regolari modifica radicalmente il paesaggio circostante e persino i mostri selvatici incontrabili. Se per esempio l'estate favorisce la crescita di rampicanti, consentendo di raggiungere aree sopraelevate che nelle altre stagioni risultano inaccessibili, il freddo dell'inverno congela laghi e fiumi, agevolando l'esplorazione degli isolotti e rimuovendo diversi ostacoli.



A nostro avviso si tratta di un'idea davvero sfiziosa, che oltre a compensare le dimensioni delle varie mappe (assai ridotte rispetto alle macro-aree visitabili in Dragon Quest Treasures) incentiva l'utente a setacciarle da cima a fondo ben quattro volte, al fine di cogliere le differenze tra le stagioni e portare a casa i mostri reperibili solo in determinati periodi dell'anno.

Prestazioni tutt'altro che mostruose

Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro non migliora nemmeno sul fronte tecnico, dove abbiamo registrato vistosi quanto frequenti cali di frame rate e un fastidioso pop-in delle texture che penalizzano principalmente le mappe più ampie e popolate. Al contrario, i 30 fps vengono conservati con facilità soltanto nelle aree di dimensioni ridotte e nel mezzo dei combattimenti a turni, sia in modalità dock che in handheld.

Non trattandosi di un titolo graficamente complesso, è impossibile giustificare le numerose imperfezioni che al momento affliggono la componente tecnica della nuova esclusiva Switch e che in tutta onestà sottolineano un'ottimizzazione approssimativa. Una patch correttiva sarebbe più che gradita. Se non altro, lo spin-off recupera terreno grazie alla sempre strepitosa direzione di Akira Toriyama, che come suo solito ci ha regalato un bestiario sorprendente e ricco di creature mai viste prima, e alla magistrale colonna sonora che impreziosisce il franchise sin dai suoi albori.



Non neghiamo che avremmo gradito un maggior numero di musiche inedite, ciononostante i brani storici - qui opportunamente riarrangiati - ci hanno regalato un accompagnamento sonoro sempre puntuale e soddisfacente. Buona e scorrevole, infine, la traccia sottotitolata in italiano.