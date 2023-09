Dune Spice Wars Recensione: un solido 4X che indugia nella sua lore

L'annuncio di Dune Spice Wars non poteva giungere in un momento migliore. Il trailer mostrato ai Game Awards 2021 aveva incuriosito non solo chiunque fosse rimasto folgorato dalla magnificenza visiva del film targato Denis Villeneuve, ma certamente anche i fan degli strategici. Un 4X ambientato nei deserti di Arrakis non poteva che portare alla mente una pietra miliare del genere RTS come Dune II di Westwood Studios, oltre agli inevitabili paragoni.



Dopo il debutto del gioco in early access, nel corso del successivo anno e mezzo gli sviluppatori non hanno mai smesso di aggiornarlo: nuove fazioni e modalità, sia single player, sia multiplayer, lo hanno reso un lontano parente della versione provata a inizio 2022 (qui la nostra prova di Dune Spice Wars). Siamo quindi giunti alla recensione, trovandoci di fronte a un prodotto fedele al materiale letterario e dal buon impianto ludico, ma non alcune incertezze al seguito.

Fedeltà totale ai romanzi

Ammettiamo che le prime impressioni positive sono state influenzate in gran parte dall'ottimo comparto audiovisivo. La direzione artistica ha colto nel segno, distinguendosi coraggiosamente da qualsiasi adattamento videoludico o cinematografico di Dune. Durante la nostra prova ci siamo immersi in scenari dai contorni morbidi e colori vivaci, pieni di edifici, unità e personaggi che alla bassa mole poligonale abbinano un appagante stile cartoon. Tale scelta ha arricchito l'aspetto estetico della produzione, creando un interessante contrasto con il gusto art déco che caratterizza ogni interfaccia, e ha avuto un impatto positivo anche sulle prestazioni, che restano granitiche anche nelle situazioni più concitate.

Una nota di merito la riserviamo anche alla colonna sonora, che sin dalla selezione della modalità ha acuito la piacevolezza dell'esperienza e si è dimostrata capace sia di esaltare gli scenari esotici a schermo, sia di evocare le visionarie atmosfere descritte nei romanzi. La cura con cui il collettivo francese ha saputo modellare l'universo espanso di Dune non è da sottovalutare: ogni angolo di Spice Wars trasuda una notevole fedeltà all'esalogia originale, oltre ai racconti prequel pubblicati più di recente.

Le risorse, i personaggi o la tecnologia da ricercare sono un costante rimando che gli appassionati riconosceranno facilmente. Ma non è solo la dedizione agli elementi chiave dell'universo di partenza a far brillare Spice Wars: le molteplici meccaniche che siamo chiamati a padroneggiare rievocano le dinamiche politiche di questa affascinante epopea fantascientifica. E poi ci sono gli elementi più distintivi di Dune, portati anche nel mondo di gioco, a partire dai colossali Sandworm che potranno inghiottire incauti eserciti.

La conquista del deserto

Siamo dinanzi ad un RTS dai tipici ingredienti 4X: scelta la nostra fazione, ci ritroviamo su Arrakis, circondati da monocromatiche distese rocciose. L'esplorazione è interamente affidata agli ornitotteri, unico mezzo capace di diradare le tempeste di sabbia che circondano le regioni sotto il nostro dominio. Per impossessarci delle risorse sparpagliate nei deserti generati proceduralmente, dovremo conquistare i villaggi presenti sulla mappa.

Così facendo, avremo accesso allo sfruttamento delle risorse naturali. Assemblare estrattori di carburante, fabbriche di materiali da costruzione e collettori d'acqua è in altre parole di prioritaria importanza. Ci sono poi anche le raffinerie della preziosissima spezia che, al contrario delle altre strutture industriali, sono prerogativa dei territori in cui la risorsa è presente. Nel caso della spezia, entrano in gioco delle meccaniche di raccolta uniche, con le mietitrici che verranno attaccate a sorpresa dai Sandworm. Sono disponibili anche complessi militari, come impianti di difesa missilistica, eliporti per il trasporto aereo delle truppe e laboratori per la ricerca scientifica. Quest'ultima, divisa in quattro settori, non solo permetterà di sbloccare potenti edifici unici, ma anche bonus specifici in base alla fazione che controlliamo. La componente "esplora, espandi, sfrutta" è quella che offre le maggiori garanzie rispetto alla solidità del titolo: la scioltezza con cui ci si ritrova con una robusta manciata di territori premia la scelta del team di sviluppo di proiettare agilmente il giocatore verso le fasi avanzate della partita, senza ammorbarlo con una lenta introduzione ai pochi sistemi che effettivamente fanno da cardine all'intera esperienza.

Il combattimento, nostro malgrado, rientra tra questi. Il coinvolgimento del giocatore è relegato essenzialmente al reclutamento e all'invio delle unità verso gli obiettivi. Ogni scontro si svolge in modo completamente automatico, senza possibilità di alcun intervento tattico, ad eccezione della ritirata. Anche le battaglie più grandi che Dune: Spice Wars può offrire sono piuttosto insipide, merito anche di una rosa abbastanza ristretta di unità a nostra disposizione.



Indubbiamente ci saremmo aspettati un approfondimento maggiore sotto il versante bellico, dato che, a conti fatti, si tratta del mezzo principale per espandere il proprio dominio. L'eccezione a questa regola è la casata Atreides, che ha la capacità di sottomettere pacificamente i villaggi neutrali. Ogni fazione presenta infatti abilità e tratti distintivi connessi alla lore di Dune. Ad esempio, gli Harkonnen sono inclini al conflitto militare, mentre i Fremen sono in grado di spostarsi più velocemente nei deserti di Arrakis, persino cavalcando i Sandworm, senza subire penalità significative.

Completano la formazione i Corrino, versati negli intrighi politici, gli Ecaz e i contrabbandieri: è chiaro l'intento del team di sviluppo di differenziare quanto possibile il gameplay, testimoniato anche dalla chance di selezionare due consiglieri unici all'inizio della partita, ossia personaggi tratti fedelmente dai libri, che offrono ulteriori specializzazioni. L'impresa è riuscita solo in parte: qualsiasi fazione si scelga, alla fine si dovrà combattere per conquistare le risorse necessarie a sopravvivere, e impensierire così gli avversari. Vista la profonda ispirazione all'immaginario di partenza, giocando nei panni dei Fremen o dei contrabbandieri avremmo preferito adottare un approccio meno fondato sulle grandi azioni militari.

Economia e politica

Il più grande disappunto risiede nell'eccessiva uniformità delle dinamiche a cui le tutte le fazioni sono ugualmente soggette, caratteristica questa che finisce per limitare l'esperienza di gioco. Un esempio lampante è rappresentato dalla gestione della spezia, che nel mondo di Dune dovrebbe conferire un potere straordinario a chi la controlla. Tuttavia, in Spice Wars, chi la possiede si troverà semplicemente a sostenere tassazioni più elevate. Che si tratti di guadagnarsi il favore dell'Imperatore, attraverso il pagamento di dazi da parte delle casate, o di corrompere la Gilda Spaziale nel caso dei Fremen e dei contrabbandieri, ogni fazione dovrà cedere mensilmente grandi quantità di questa preziosa risorsa.

Il fatto che la spezia sia relegata a un ruolo marginale all'interno del gioco è una contraddizione tutt'altro che banale: senza l'implementazione di un singolare sistema di "borsa galattica", in cui acquistare e vendere azioni legate alla sua produzione, l'iconica risorsa non avrebbe alcuna utilità nell'economia di gioco.

Tutte le fazioni sono soggette alle decisioni del Consiglio Landsraad. Ancora una volta, apprezziamo il notevole impegno nel rendere dettagliata l'implementazione di certi elementi tratti dalla lore, che in parte contribuiscono a rendere il titolo più sfaccettato. Tuttavia, non possiamo ignorare alcune evidenti inconsistenze: una volta al mese il consiglio delle casate sarà convocato per approvare una fra tre risoluzioni, che potrà favorire od ostacolare una fazione o tutte quante. Votare per un bonus collettivo, o mettere i bastoni fra le ruote ad un avversario specifico ha senso, ma fatichiamo a comprendere perché l'IA dovrebbe spingere per penalità che danneggiano anche le fazioni sotto il suo controllo. Inoltre, va notato che Fremen e contrabbandieri saranno soggetti a queste decisioni, anche se non partecipano alle votazioni. In sintesi, le risoluzioni politiche sembrano influire sugli equilibri di potere in favore dei gruppi nobili, piuttosto che arricchire semplicemente il gameplay.



Abbiamo trovato maggiore soddisfazione nelle meccaniche di spionaggio: a cadenza regolare, recluteremo automaticamente un nuovo agente dalle abilità casuali. Potremo quindi assegnarlo alla raccolta di informazioni di una fazione avversaria, oppure incaricarlo di stringere rapporti di amicizia con una delle istituzioni presenti nel gioco (Landsraad, CHOAM e Gilda Spaziale) e ottenere bonus politici o commerciali. La nostra scelta è dettata in realtà dal tipo di vittoria che vogliamo raggiungere, e alla produzione non mancano di certo: parliamo dell'egemonia territoriale, dell monopolio economico, oltre all'assassinio dei leader avversari, quest'ultimo particolarmente rilevante nella modalità Duello.

Qui potremo sfidare un solo oppositore, mentre avviando Battle for Arrakis, ci troveremo nella classica schermaglia sandbox fino a quattro giocatori. La novità della release completa è la modalità Conquista, ovvero la campagna single player che la community richiedeva a gran voce: nella realtà dei fatti, si tratta di una serie di missioni che tentano di aggiungere in modo discutibile un pizzico di narrazione alla modalità Battle for Arrakis. Raggiunto di volta in volta il traguardo, infatti, l'incarico si conclude senza trasportare alcun progresso in quello successivo. Vi abbiamo fatto venir voglia di immergervi nell'universo creato dalla penna di ? Qui trovate la recensione del film di Dune di Denis Villeneuve.