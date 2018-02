EA Sports UFC 3 Recensione: siete pronti per tornare nell'ottagono?

Dieci mesi dopo l'ultima apparizione sugli scaffali di tutto il mondo, la serie marziale di EA è finalmente tornata a calcare l'ottagono con una nuova iterazione videoludica. Un ritorno importante, con la quale il brand punta a liberarsi di due pesanti eredità. In primo luogo quella di serie in forte flessione, visti i numeri tutt'altro che esaltanti registrati dal precedente gioco, e secondo poi quella di "titolo maledetto", viste le sorti decisamente infauste toccate ai due combattenti di copertina di UFC 2 subito dopo l'ufficializzazione. Da una parte abbiamo una Ronda Rousey passata a breve giro dall'invincibilità al ritiro forzoso, e dall'altra un Conor McGregor messo alle strette da Nate Diaz nei primi minuti di UFC 196. Proprio come il "Notorious" irlandese durante UFC 202, questo nuovo capitolo punta chiaramente a ribaltare la situazione, ma ha le doti atletiche per farlo?Beh, sì e no.

Di nuovo nell'ottagono

Dopo due anni lontana dai riflettori, la serie simulativa di Electronic Arts torna a mordere il paradenti con un'incarnazione di grande impatto, capace di titillare gli appetiti mazzuolatori degli appassionati di MMA. Dopo una manciata di presenze sul ring internazionale, il pacchetto marziale di Electronic Arts sembra però ancora destinato a guadagnarsi la pagnotta colpo su colpo, lontano dagli applausi del grande pubblico. Un combattente con un gran cuore, una tecnica di tutto rispetto, che però, dopo anni di vittorie nei circuiti secondari, sembra ancora mancare dei mezzi per fare quel grande - gigantesco - passo verso le luci sfavillanti di Las Vegas.

Non fraintendeteci: UFC3 è probabilmente il miglior capitolo della serie, e sfoggia passi avanti evidenti su diversi fronti, primo fra tutti lo striking. Le schermaglie dello "stand-up" game segnano infatti i punti più alti mai raggiunti da un esponente del genere simulativo, e offrono sensazioni assolutamente esaltanti, a patto di concedere il giusto tempo all'assorbimento delle complesse dinamiche che ne regolano i ritmi. Per quanto intricati, infatti, i nuovi pattern di attacco, che rielaborano completamente l'utilizzo di levette e grilletti, risultano più intuitivi di quanto non siano mai stati. Una considerazione che deve tenere però conto della complessità di un pattern di controllo che la gran parte degli utenti, specialmente nelle prime battute, non potranno fare a meno di considerare quantomeno ostico. Il premio per la pratica è però un sistema di combattimento solido e articolato, che permette ai giocatori di interpretare lo scontro senza reali restrizioni, modellando le tattiche in base alle proprie preferenze e, per forza di cose, alle caratteristiche del combattente scelto o creato. La possibilità di gestire con la levetta destra i movimenti della testa del lottatore, per schivare i colpi o garantirsi un accesso privilegiato alle zone critiche del contendente, si apre a un ispessimento decisamente corposo delle dinamiche marziali, e influisce in maniera sostanziale sul dinamismo di ogni match. Anche la revisione delle meccaniche di finta (che ora hanno finalmente un senso), contribuiscono a trasformare gli incontri in spettacolari danze battagliere, mosaici di brutalità dei quali la gestione delle distanze, il tempismo e l'infame equazione rischio-ricompensa rappresentano i tasselli costituenti. Specialmente perché il gioco offre la sensazione che ogni singolo colpo, tirato o trattenuto, abbia un peso consistente nel bilancio dello scontro. Una percezione amplificata e sostenuta dalla presenza di una barra della resistenza per ciascuna parte del corpo, oltre a quella generale del combattente, da tenere in debito conto per le proprie strategie. Esattamente come nella controparte reale, infatti, giocare sempre all'attacco, aggressivamente, senza valutare in prospettiva l'entità dei nostri sforzi, conduce inevitabilmente (o quasi) al doloroso abbraccio del tatami.

Anche perché l'intelligenza artificiale istruita dai ragazzi di EA Canada si comporta decisamente bene, riuscendo a contrastare in maniera piuttosto credibile gli sforzi mazzuolatori del giocatore. Dove il realismo della simulazione cede - e alla grande - è nel numero dei knockdown che è possibile inanellare in rapida sequenza, seguiti da riprese stile Lazzaro che spezzano notevolmente la tensione dei match. Per trattandosi di una dinamica compatibile con la natura ludica della produzione, costruita per dare la sensazione che un ribaltamento dello scontro sia sempre possibile, il tutto risulta abbastanza disarmonico con l'ensemble marziale.

Parlando di note stonate, la responsività e l'efficacia dello striking rende ancor più evidenti i difetti che UFC 3 si porta dietro sul fronte della lotta a terra.

Si tratta in effetti della componente meno brillante del gameplay, a causa di un'estrema macchinosità che, specialmente nelle fasi di grappling, spoglia il titolo del proprio dinamismo, orbo di quella versatilità situazionale che rende lo striking così appagante. In questi momenti, il ritmo dell'azione cede di botto, e si passa istantaneamente a una gestione quasi "robotica" del combattimento.

Il sistema delle finalizzazioni, rimasto sostanzialmente invariato rispetto a UFC 2, raggiunge poi dei picchi di arbitrarietà che portano il gioco a muoversi, spesso e volentieri, nel territorio della frustrazione. Le sottomissioni sono ancora legate a un sistema a quadranti lontano anni luce dalla tecnicità dello "stand-up game", con una connotazione da minigioco che sfoggia sbilanciamenti di non poco conto. Finire nella morsa di un avversario, specialmente se controllato dall'IA, si traduce spesso in una sconfitta annunciata, che diventa particolarmente incresciosa nel caso abbiate passato una buona parte dell'incontro a percuotere efficacemente il cranio del vostro contendente. In generale, il modo in cui la lotta a terra viene gestita disegna i tratti di un disequilibrio fastidioso, quasi punitivo per gli amanti del combattimento in piedi. In tutta onestà, ci saremmo aspettati che il team applicasse la stessa verve "evolutiva" anche su questo versante del gameplay, e non è purtroppo l'unica delusione che il gioco ci ha inferto.

Rivalità all'acqua di rose

Uno degli elementi più pubblicizzati della nuova Modalità carriera introdotta in UFC 3, ovvero la possibilità di instaurare delle stizzose "rivalries" con le altre stelle del firmamento marziale, rappresenta di fatto l'aggiunta meno significativa della modalità in questione. Sì, capita occasionalmente di assistere a qualche siparietto ad alto tasso di testosterone tra galli da combattimento, ma la gran parte di queste diatribe viaggia sul canale dell'etere, in groppa a tweet da crisi post adolescenziale che da una parte strappano qualche risata, ma dall'altra emanano un forte olezzo di ridicolo. In realtà a mancare totalmente è proprio quel senso di sfida, quel desiderio di supremazia che dovrebbe riscaldare il palcoscenico in attesa di uno scontro da ricordare. In tutto questo, il nostro beniamino (personalizzabile all'interno di un edito di buon livello) continua a sembrare un pupazzo di poligoni senz'anima, a prescindere dal pregio tecnico della produzione.

Fortunatamente per noi, le meccaniche di allenamento che separano ogni passaggio rissaiolo di questa gara a "chi ce l'ha più grosso" (l'ego), garantiscono ai giocatori la possibilità di far crescere il proprio combattente secondo i propri desideri. Frequentando palestre e allenatori, il nostro malmostoso virgulto potrà imparare nuove mosse da inserire nel proprio arsenale marziale e migliorare le proprie caratteristiche in accordo allo stile di combattimento del giocatore. Il tutto funziona a dovere, e il senso di progressione che ne deriva è piacevolmente appagante, specialmente quando comincerete a cogliere i frutti del vostro duro lavoro. Senso di progressione e appagamento che manca del tutto nella modalità Ultimate Team del gioco, legata a doppio filo a un'arbitrarietà che cozza alacremente con lo spirito tecnico della produzione. Già il fatto che al giocatore venga chiesto di assemblare un team di 4 combattenti, in uno sport assolutamente solitario, ha poco senso, ma il fatto che le abilità di questi siano determinati da carte mossa e perk "spacchettabili" porta il tutto nel territorio del superfluo. C'è di buono che non si percepisce mai la reale necessità di acquistare pacchetti, visto che la casualità dei drop non garantisce alcun reale vantaggio pagando moneta sonante (i punti offerti da ogni incontro bastano e avanzano), ma la modalità viene a noia dopo solo qualche ora di gioco, anche perché spoglia - almeno in parte - la produzione della forte dipendenza degli esiti di ciascun incontro dall'abilità del giocatore. Si tratta in sostanza di una componente vestigiale cui, per fortuna, si accompagnano modalità multigiocatore tradizionali tra le quali spicca l'entusiasmante modalità knockout, che sfida gli utenti a mettere a terra gli avversari con un numero limitato di colpi.

Per gli amanti del combattimento in piedi e a terra ci sono poi le modalità "Alzati e colpisci" e "Duello di sottomissioni", caratterizzate bipolarmente da focus esclusivi su striking e grappling. Non manca ovviamente la possibilità di affrontare altri giocatori in classici incontri a tutto torno, senza alcun vantaggio a limitare le possibilità di vittoria. Il grosso, grossissimo, caveat è che queste modalità solo godibili sono offline, con giocatori a portata di cazzotti reali, come se EA volesse spingere forzosamente l'utenza verso la discutibile modalità Ultimate Team. Rimane possibile confrontarsi con gli utenti in remoto nella modalità "Incontro veloce", ma parliamo comunque di limitazioni che riducono notevolmente la fruibilità generale del comparto multiplayer della produzione. Ad aggravare il tutto c'è un netcode che, nel corso delle nostre prove, ha mostrato più di qualche occasionale tentennamento.

conferma l'ottimo lavoro svolto dal team di sviluppo sul comparto tecnico del titolo, decisamente superiore rispetto allo scorso episodio della serie.

Sudore e sangue

Messo fianco a fianco con il suo predecessore (sì, l'abbiamo fatto), EA Sports UFC 3 non sfoggia miglioramenti clamorosi rispetto al suo predecessore, sebbene il team canadese abbia lavorato bene su alcuni fronti significativi. Prima fra tutte la gestione del sistema d'illuminazione, che valorizza appieno shader di altissimo livello, disposti su muscoli poligonali sempre ben allenati e tonici. La rappresentazione visiva dei danni, poi, ci è sembrata nettamente migliore rispetto a quella di UFC 2, con conseguenze rilevanti sull'appagamento generato da ogni colpo a segno.

Soddisfazione amplificata anche da un comparto animazioni fluidissimo e interconnesso in maniera eccellente, grazie al neo-introdotta tecnologia Real Player Motion, che garantisce a ogni movimento un ottimo livello di realismo. Su questo versante, l'unico neo è rappresentato da una gestione degli impatti non sempre precisissima, che spesso non riesce a rendere al meglio la forza di ciascun colpo. La reattività dei controlli, però, non perde mai smalto, ed sublima in maniera perfetta le nuove caratteristiche dello striking di questo UFC3.