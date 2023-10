EA Sports UFC 5 Recensione: il realismo è estremo ma si doveva osare di più

Partiamo da questo importante presupposto: definire UFC 5 un picchiaduro è quanto di più sbagliato si possa fare. Il gioco EA Sports sulle MMA, in maniera simile ad altri titoli basati sugli sport da combattimento come il recente Undisputed o la serie WWE 2K, risponde ad esigenze creative completamente diverse (qui la recensione di WWE 2K23). La definizione più corretta per categorizzare quindi questa gamma di produzioni, che pure hanno con i picchiaduro qualche punto di contatto, è "simulatori sportivi". Tale etichetta non ha una valenza meramente semantica: i vari team di sviluppo si pongono di fronte all'uno o l'altro genere con obiettivi e priorità completamente diverse, per certi versi opposte.

Le simulazioni sportive e i picchiaduro: un'origine comune

Un simulatore sportivo, rispetto ad un picchiaduro tradizionale, deve necessariamente porre una forte enfasi sul realismo, anche a scapito del bilanciamento competitivo. Sarebbe inconcepibile e quasi grottesco, infatti, vedere un peso leggero colpire con la stessa potenza di un peso massimo. I prodotti di questa categoria sono quindi per natura sbilanciati proprio per ricalcare la realtà cui si ispirano.

Come diretta conseguenza di questa premessa, la componente online, competitiva e casual che sia, non potrà mai essere il punto focale di queste opere, nonostante UFC 5 disponga di un notevole quantitativo di contenuti multigiocatore. È quasi bizzarro pensare che questi due filoni, che ormai sono due rette parallele nell'universo fighting game, abbiano origini comuni. I primi esperimenti in campo picchiaduro, infatti, sono stati proprio quelli che ad oggi definiremmo simulatori sportivi anche se, considerati gli anni in cui sono approdati sul mercato, di "simulativo" e "realistico" avevano ben poco. Pensiamo infatti a Heavyweight Champ (1976), interamente ispirato al karate competitivo. UFC 5, da questo punto di vista, rientra pienamente del concetto di "simulazione sportiva". Si tratta di un gioco fortemente improntato al realismo, in cui ogni colpo andrà assestato con perizia, considerando non solo la fisicità del proprio avversario, ma anche il suo stile di combattimento e le sue peculiarità.

Un gioco realistico, ma il ritmo non è dei migliori

Descriviamo quindi brevemente il combat system, che possiede vari punti di contatto con il suo predecessore. Il sistema di controllo di UFC 5 è semplice solo in apparenza: i tasti frontali del pad guideranno gli arti superiori e inferiori del personaggio, mentre ai tasti dorsali toccherà gestire l'intensità, la direzione e la velocità del colpo. Ad un primo impatto, quindi, sembrerà di trovarsi di fronte a dei controlli simili a quelli di un simulatore pugilistico, come il già citato Undisputed o un titolo qualsiasi della serie Fight Night.

Tuttavia, caratteristica portante della MMA simulata o reale è la componente di "grappling", ovvero il gioco di prese e chiavi articolari che caratterizza e differenzia questo sport da ogni altra disciplina marziale. Il prodotto EA Sports ha creato a tal proposito un sistema chiamato "Seamless Submission", che va completamente a sovrascrivere il meccanismo precedente, basato com'era su minigame che rompevano il ritmo di gioco e remavano contro la filosofia del team di sviluppo di rendere il titolo quanto più fluido e realistico possibile.



Innanzitutto, per entrare in questa modalità, bisognerà utilizzare un clinch, manovra sfruttata per chiudere le distanze con l'avversario e portarlo quanto più velocemente possibile alla sottomissione. Non potremo abusare del clinch: tentando un approccio di questo tipo con un avversario particolarmente attivo, infatti, rischieremo devastanti colpi al volo o colpi in ritirata, poiché tali manovre annulleranno istantaneamente il nostro tentativo di aprire la guardia del rivale. Sarà quindi necessario condizionare lo sfidante con jab e colpi al volto, per farlo chiudere in difesa e solo successivamente tentare un approccio ravvicinato.

Una volta messo a segno il clinch potremo, in maniera fluida e rapida, iniziare la sequenza di prese e chiavi articolari, attraverso la comoda inclinazione dello stick analogico destro del pad. Durante ogni presa avremo la possibilità sia di tentare direttamente la sottomissione, sia di portarci in una situazione ancora più vantaggiosa, chiudendo ogni via di fuga all'avversario. Avremo sempre la facoltà di scegliere la soluzione ad alto rischio (con annesso alto guadagno) o di prediligere un approccio più cauto, e l'avversario potrà fare lo stesso in fase difensiva, scappando dalla presa o rovesciandola per cominciare la propria serie di sottomissioni.



Il tutto verrà regolato dalla nuova barra Stamina che indicherà con estrema chiarezza e semplicità chi sta avendo la meglio e quanto sarà vicina la vittoria o la sconfitta per sottomissione. Risulta un sistema molto più intuitivo di quello del predecessore e meno slegato all'incontro stesso: data la natura bipartita delle arti marziali miste, divise tra "ground game" (ossia gioco di prese a terra) e "striking" (gioco di spazi con pugni e calci) era necessario fornire organicità all'esperienza, in modo che le due componenti principali dell'incontro non risultassero sconnesse tra loro e la transizione dall'una all'altra avvenisse in maniera fluida o, per citare gli stessi sviluppatori, "seamless".

Al netto del nuovo sistema di prese, il gioco ci è sembrato comunque abbastanza simile a UFC 4. Al contempo, riteniamo che la maggior parte degli incontri si risolvano troppo velocemente con poche, determinanti interazioni. Raramente, inoltre, superano il secondo round, e anzi, spesso si concludono addirittura al primo. A nostro avviso si tratta di una stonatura che va un po' in contrasto con la dichiarazione di intenti degli sviluppatori di voler rendere il gioco quanto più realistico possibile. All'interno del vero circuito MMA gli incontri risultano infatti spesso più tattici e ragionati.

Il nuovo engine Frostbite: grafica al servizio del gameplay

L'aspetto sicuramente più riuscito del simulatore di arti marziali miste EA Sports è quello tecnico. Il Frostbite si comporta egregiamente, fornendo fluidità e realismo ai movimenti dei lottatori e presentando un nuovo sistema di tagli e ferite al volto che ha delle importanti ripercussioni sul gameplay. L'importante scelta del team di realizzare il titolo solo per l'attuale generazione ha delle conseguenze percepibili già dal primo incontro.

I 60 fps risultano granitici e senza alcuna flessione: guardare i lottatori muoversi con questa fluidità non è soltanto uno spettacolo per gli occhi, ma permette anche di pianificare più accuratamente la propria offensiva e schivare con una maggior percentuale di successo i jab e i diretti avversari. In un titolo in cui i movimenti e le animazioni dell'avversario costituiscono un input visivo fondamentale per valutare le azioni da compiere, scindere comparto grafico e gameplay diventa quasi impossibile.



Il nuovo motore grafico permetterà ai volti dei lottatori di modificarsi in tempo reale, presentando diversi livelli di sanguinamento e ferite che avranno dirette conseguenze sull'aspetto ludico. Un naso rotto, ad esempio, renderà più difficile il recupero della stamina poiché l'atleta avrà difficoltà a respirare. Inedita funzione di UFC 5 è poi la presenza del medico a bordo ring, che interverrà ad interrompere il match in caso di ferite troppo profonde.

Non è un caso che, proprio per questa incarnazione, il team di sviluppo abbia deciso di optare per un Rating M (Mature) piuttosto che T (Teen) come i precedenti capitoli, poiché le ferite saranno abbondanti, ben visibili ed il sangue scorrerà copioso, andando anche spesso a macchiare il ring in cui si disputeranno gli incontri. Anche l'Intelligenza Artificiale sembra comportarsi piuttosto bene, prendendo di mira parti del corpo già ferite e cercando di fiaccarci ad ogni occasione possibile. L'azione è corredata da tagli cinematografici, slow motion e replay di tutto rispetto, che mettono in mostra il notevole lavoro svolto dal team di sviluppo e permettono di apprezzare a pieno la fisicità di certi contrasti e manovre da KO. Di pregevole fattura anche la telecronaca (purtroppo solo in lingua inglese): riesce a seguire a dovere l'azione ed anche a fornire utili consigli durante gli scontri.

Un'enorme mole di contenuti

Sul fronte contenutistico UFC 5 non si risparmia di certo. Il primo contatto con il mondo della MMA per il giocatore sarà, con ogni probabilità, la modalità Carriera, da affrontare con un personaggio creato attraverso un apposito editor o "importando" un lottatore già esistente. All'interno di questa modalità troveremo diversi coach, tra cui la ben nota Valentina Shevchenko, disposti ad insegnarci i rudimenti della MMA con tutorial estensivi. UFC 5, proprio in virtù della propria vocazione al realismo, è un titolo estremamente difficile e profondo: sarete sempre accompagnati da allenamenti mirati sia durante le prime fasi della carriera sia nelle fasi più avanzate.

Al completamento di apposite sfide avrete la possibilità di guadagnare punti da spendere per il potenziamento del vostro alter ego, come in un RPG. Ma attenzione: sarà possibile anche infortunarsi durante gli allenamenti. Subire un potente pugno al volto da parte del proprio sparring partner potrebbe comportare la spesa di tempo e denaro, compromettendo in maniera sostanziale i vostri incontri. Sarà quindi importante una pianificazione dei propri addestramenti, ricorrendo ad esempio agli allenamenti al sacco prima di incontri importanti: così facendo verrete ricompensati con meno punti evoluzione ma sarete più al sicuro da infortuni.



La gestione del calendario sportivo della modalità Carriera è pressoché identica a quella di UFC 4, e vi troverete a bilanciare il vostro tempo tra post sui Social Network, Interviste e "Challenge" per aumentare l'hype del pubblico prima del combattimento. Nonostante l'esperienza di gioco ci sia sembrata tutto sommato soddisfacente e simulativa al punto giusto, la formula ludica rischia di cadere presto nella ripetitività e presenta troppi punti in comune con il predecessore. Avremmo gradito una maggiore sperimentazione, considerato anche il tempo trascorso tra i due titoli.

La vera novità, per quanto riguarda il comparto multigiocatore, risiede nella "Carrera Online". All'interno di questa modalità ci sarà possibile accumulare punti evoluzione dopo ogni incontro, da spendere sulle varie statistiche per plasmare il nostro alter ego digitale. Una interessante variazione sul tema che sicuramente renderà le battaglie online più gratificanti, fornendo un senso di progressione al giocatore che potrà sviluppare il proprio combattente scegliendo le statistiche che più si addicono al suo stile. Il netcode risulta abbastanza funzionale all'esperienza.



Nonostante il rollback sia ovviamente impraticabile, il ritmo di gioco è molto più lento rispetto ad un picchiaduro tradizionale e quindi, in questo caso, non se ne sente il bisogno. Il matchmaking si comporta bene, ma ci lascia perplessi l'impossibilità di rifiutare partite con connessioni instabili o ping estremamente alti. In definitiva, nonostante si tratti di un prodotto che pesca a piene mani dal capitolo precedente, UFC 5 riesce ad evolvere quasi ogni aspetto del quarto capitolo della saga, con aggiunte gradevoli quali il sistema di ferite e il rework completo del gioco a terra. EA Sports, in ogni c, avrebbe potuto osare un po' di più.