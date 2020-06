eFootball PES 2020: Recensione del DLC gratis Euro 2020

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Come i calciofili sanno perfettamente, la competizione "reale" di Euro 2020 (o meglio, 2021) verrà disputata l'anno prossimo, ma prima del rinvio Konami ne aveva già inserito la riproduzione digitale nel supporto post lancio del suo titolo sportivo (se volete conoscere le qualità del gioco, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di eFootball PES 2020). Da appassionati quali siamo, non abbiamo esitato a tuffarci nel DLC UEFA Euro 2020 per scoprire in che modo l'azienda giapponese è riuscita a riprodurre l'atmosfera del torneo: ecco perché oggi ci ritroviamo in campo, mano sul petto e inno nazionale nelle orecchie, per cercare di portare a casa la coppa nell'ultimo update di uno dei giochi di calcio migliori della generazione.

Fratelli d'Italia

Partiamo dai contenuti di questo nuovo aggiornamento del calcistico di Konami. Una volta installato il pacchetto porta sulle vostre console tutte le 55 nazionali UEFA con rose e completi annessi, la possibilità di giocare amichevoli nel contesto della competizione europea e l'intero torneo nella modalità Coppa.

Un aggiornamento dello stesso tipo è stato implementato anche per l'aspetto dei calciatori più rinomati: giusto per fare un esempio, l'iconico Cristiano Ronaldo ora sfoggia il suo recente codino. A corredo di tutto ciò, le modalità Master Club e Diventa un Mito godono della licenza Euro 2020 e ci danno la possibilità di partecipare all'evento, in caso di convocazione in Nazionale, nei panni dell'allenatore o di un atleta. Da non dimenticare infine gli stadi di Wembley e San Pietroburgo, introdotti per l'occasione, e il pallone ufficiale della competizione. La scelta di Konami, a differenza di altre occasioni simili, è stata quella di inserire l'update in modo più "organico" con il resto dell'offerta contenutistica. Invece di mostrare la nuova opzione in maniera ben visibile all'interno del menù di gioco, in eFootball PES 2020 il tutto viene quasi nascosto: l'amichevole a tema Euro 2020 si affianca alle normali partite, mentre il trofeo si aggiunge ai suoi simili nella modalità Coppa. Si tratta di una scelta che, a dire il vero, possiede un impatto visivo meno rimarchevole, anche a causa di grafiche e design francamente poco rifinite e abbastanza elementari.



Dispiace inoltre non aver a disposizione un'opzione di facile accesso per modificare le rose delle nazionali, e potremo dunque giocare solo con le selezioni ufficiali. Se pensavate di convincere Ibrahimovic a un'ultima sortita con la maglia svedese, dovrete quindi ricredervi.

Una volta dato il via al piatto forte di questo update, il filmato ufficiale di Euro 2020 introduce la canonica fase a gironi. In questo caso è possibile modificare l'ordine delle squadre partecipanti, in modo da comporre un torneo personalizzato.

Orgoglio nazionale

Quando si scende in campo si notano diversi dettagli utili a generare la giusta atmosfera: sul manto erboso un enorme striscione ci indica in quale delle dieci città ospitanti si sta svolgendo la partita, mentre lo stadio presenta addobbi e cartelloni in tema.

È bene spendere qualche parola sugli impianti di Wembley e San Pietroburgo, realizzati con una cura certosina per i dettagli: soprattutto nelle inquadrature iniziali, è davvero apprezzabile il lavoro svolto dagli sviluppatori, che hanno reso sufficiente onore al tempio del calcio londinese (in cui viene svolta la finale). Risulta invece più povero l'impianto scenico degli stadi già presenti, come l'Olimpico di Roma, differenziato di pochissimo dalla sua controparte originale.



Tornando sulle inquadrature, sono ottimi anche i movimenti della telecamera che, prima del fischio d'inizio, si concentrano sulle due compagini all'interno del tunnel, per poi seguirle con ampie carrellate durante l'immancabile inno nazionale (accompagnato anche dalle animazioni facciali degli atleti che cantano orgogliosamente).



Battuto il calcio d'inizio l'esperienza è ovviamente la medesima del gioco base, ma con alcune interessanti chicche. Dopo aver superato la fase a gironi, non di rado l'intelligenza artificiale ha dato veramente il massimo per ottenere la vittoria: ad esempio, abbiamo notato notato come la squadra avversaria, una volta subita una rete, si lanci molto di più in attacco, pressando ogni singolo pallone per recuperare i goal di scarto (con tanto di tattica offensiva abilitata).

Più si avanza verso le fasi finali del tabellone, più i team rimanenti sembrano farsi arcigni, coriacei, e perfino il pubblico appare più coinvolto e caloroso. Si tratta di brevi momenti, che denotano una cura maggiore per la regia dei match rispetto alla versione base, in grado di restituire a dovere l'atmosfera della competizione. Sebbene all'atto pratico non ci sia nulla che - com'è ovvio - modifichi il gameplay in maniera concreta, con pochi ritocchi Konami è riuscita a dare un sapore diverso ai match di Euro 2020. Da citare infine la cura nelle tattiche delle diverse nazionali: ad esempio, se la Spagna sfoggia il suo immancabile tiki-taka, una partita contro la difesa corazzata della Svizzera si è rivelata in grado di restituire un feeling completamente differente.



Resta sempre uguale a se stesso, purtroppo, il commento di Fabio Caressa, con i suoi alti e bassi, nonostante presenti comunque alcune nuove battute per fornire qualche informazione circostanziata sulla competizione. La speranza, come abbiamo raccontato nel nostro speciale su cosa vorremmo da PES 2021, è che Konami modifichi ed evolva in maniera considerevole la qualità della telecronaca.