Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Recensione: come i JRPG di tanto tempo fa

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes è un omaggio ai JRPG del passato e ne segue alla lettera tutti i canoni (qui potete leggere lo speciale sulla grande storia dei JRPG). Ve lo avevamo anticipato nel nostro precedente incontro con il gioco, e lo confermiamo adesso che abbiamo portato a compimento la campagna principale: è un'autentica rarità, in quanto esperienza volutamente e fieramente ancorata agli stilemi classici, tanto nella trama, quanto nel gameplay, nei ritmi e nelle scelte tecniche e artistiche, una lettera d'amore da e per gli amanti dei tradizionali giochi di ruolo di stampo nipponico.

Un racconto di artefatti magici e intrighi politici

In un mondo fantasy medievaleggiante impersoniamo l'ultima recluta di un corpo di guardia composto da mercenari, alle prese con una missione i cui sviluppi stanno per cambiare le sorti di tutto il regno. Esplorando le rovine di una civiltà antica ormai estinta, il protagonista e il suo gruppo di altri sei elementi trovano una Lente Runica Grezza, un artefatto magico che potremmo quasi paragonare ai "cristalli" di Final Fantasy in cui è racchiuso un potere eccezionale (eccovi il nostro speciale sugli elementi iconici della serie Final Fantasy).

A seguire, la squadra di mercenari elegge il nostro eroe capitano ma intanto i regnanti di una nazione nota come l'Impero, che da sempre cercavano un pretesto per estendere i loro domini, vengono a conoscenza del ritrovamento della Lente Runica Grezza. Con la scusa di "fare quello che è giusto" e conservare la lente dove non potrà nuocere a nessuno, l'Impero sconfina e dà il via a un conflitto che vedrà il protagonista sconfitto assieme ai suoi. Con grande caparbietà, il nostro eroe comincia a definire un piano per ribaltare le sorti della guerra. Si ritrova quindi a viaggiare nei luoghi più sperduti del mondo alla ricerca di nuove leve, per forgiare un esercito abbastanza forte da annientare le forze del nemico. Studiosi e maghi, combattenti in pensione o cacciatori e tanti altri: sono loro i cento eroi menzionati nel titolo, cittadini attratti dalla nostra opera di ricostruzione della libertà.

Il castello della resistenzaA un certo punto della trama ci verrà data in gestione un'intera città-castello, che diventerà l'hub principale in cui potenziarsi, fare acquisti e reclutare occasionalmente nuovi personaggi, o incontrare quelli già tra i nostri ranghi mentre sono impegnati in varie attività quotidiane. Questo baluardo della resistenza contro l'Impero è inizialmente spoglio e vuoto, ma avanzando nella storia starà a noi fornirlo di comfort e strutture, accrescendo il numero di abitanti al punto da impensierire l'Imperatore e i suoi sudditi. Più che una feature di gameplay indispensabile, possiamo dire che si tratta di una dimensione al servizio della narrativa, che come tale, per quanto sia spoglia ed essenziale, funziona.

Tuttavia, oltre all'Impero ci sono altre organizzazioni misteriose interessate a noi e al potere delle lenti: la strada per la vittoria finale passa perciò attraverso rovine, vicende personali e colpi di scena. Per quanto concerne il protagonista e gli altri personaggi principali, Hundred Heroes ci tiene sempre a sottolineare che si tratta di persone normali, consce della pericolosità della magia e della gravosità dei loro compiti, ma che non possono fare a meno di pensare a una sorella scomparsa, a un amore non corrisposto o ad altre vicende personali. Insomma, alla trama portante e ai suoi risvolti su scala globale, il gioco affianca eventi secondari legati ai singoli individui, ma non meno curati o approfonditi. Certo, non si può dire che gli sviluppi del racconto siano originali: la ricerca di fedeltà alle fonti di ispirazione, le citazioni e i rimandi più o meno evidenti rendono la narrazione a tratti derivativa e più banale del previsto. Anche l'estetica delle ambientazioni modellate in 3D e i modelli dei personaggi in pixel art per quanto belli destano costanti dejavù nei fruitori seriali di JRPG. Tuttavia, i dialoghi sono ben scritti e localizzati in italiano (da accompagnare al doppiaggio in giapponese, che rispetto a quello inglese ha una marcia in più), la storia scorre bene e abbiamo accusato meno di quanto temessimo le quasi 50 ore necessarie per raggiungere i titoli di coda. Ne avremmo potute spendere ancora di più se ci fossimo impegnati a trovare tutti gli "eroi" opzionali, o a risolvere ogni missione secondaria possibile.

I combattimenti

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes è come un manuale ludico per il perfetto JRPG vecchio stampo. Lo è per scelta e da un lato, d'altronde, è apprezzabile lo sforzo fatto per ricreare le stesse atmosfere che si respiravano nei giochi classici a cui si ispira, su tutti Suikoden. Il gameplay loop sa appagare ma è anche ripetitivo: si va in un dungeon e si sale di livello, si torna in città e ci si potenzia con nuovi equip e oggetti, poi si riparte; nuovo dungeon, mostri più forti, nuovi livelli e nuova città e così via, fino alla fine.

Nell'esplorazione si incappa negli immancabili incontri casuali e si può camminare a lungo prima di veder comparire la transizione a nero che porta sul campo di battaglia, su cui destreggiarsi in scontri a turni molto tradizionali e con tre sole possibilità d'azione (attaccare, difendersi o usare oggetti e magie), che però si sono rivelati caratterizzati da ritmi più dinamici e mutevoli di quanto ci aspettassimo, coi personaggi che non sempre aspettano che chi li precede abbia terminato l'animazione per colpire.

Le battaglie con i boss maggiori, invece, permettono di sfruttare l'ambiente circostante a proprio vantaggio, con azioni chiamate "espedienti". Si pensi ad esempio al poter spostare una gru girevole sulla testa dei nemici prima che il turno finisca, così da scaricare su di loro le rocce che il dispositivo aveva raccolto. Oppure, sfruttare un sistema di "coperture" dietro cui trincerare solo alcuni personaggi, che tramite alcune segnalazioni sappiamo verranno colpiti da qualcosa. Nell'effettivo, questo sistema è talmente semplice che sembra strano possa davvero movimentare le battaglie, invece ci riesce, grazie alla buona varietà di espedienti presenti. Intendiamoci: gli scontri con i mostri principali sono comunque "alla vecchia maniera", con tonnellate di HP da sottrarre loro prima di vederli retrocedere.



La difficoltà, anche al livello massimo, non è troppo elevata, al punto che molte contese minori si possono risolvere con il combattimento automatizzato (l'IA che muove i personaggi è pregevole), ma per superare indenni dati passaggi si deve comunque ricorrere all'annosa pratica del grinding, tramite ripetuti scontri con gli avversari meno temibili.

Ricordate che abbiamo parlato di incontri casuali con i mob? La loro frequenza ridotta diventa un malus non indifferente, perché ci vuole molto tempo per incappare in lotte consecutive. Il team di sviluppo ha previsto anche delle guerre in campo aperto tra eserciti, che tuttavia non ci hanno affatto impressionato. Gli schieramenti sono disposti su griglie molto ampie e possono solo muoversi lungo assi perpendicolari o usare, una volta, un power up. Infine, se due fazioni opposte occupano lo stesso spazio parte una lotta automatica, da cui emerge un vincitore secondo parametri che non ci sono stati spiegati. Queste sessioni sono lente e ben poco strategiche, troppo semplici e nonostante siano contestualizzate nella macro trama politica (ha senso ci siano delle schermaglie di massa durante una guerra) ci sono sembrate assai poco riuscite.

Il passato che ritorna

Determinate meccaniche del passato in esperienze di questo genere sono state modificate per una ragione e avremmo gradito non ritrovarle in Eiyuden. Fra queste c'è di sicuro il backtracking tra obiettivi della stessa missione (senza alcun modo di teletrasportarsi facilmente), o l'inventario limitato non solo nella dimensione, come stiamo per vedere.

I BugNel corso della nostra esperienza, per fortuna, non siamo incappati in bug tanto gravi da limitare la corretta progressione dell'avventura. Non a tutti i nostri colleghi è andata allo stesso modo e alcuni non sono stati in grado, ad esempio, di reclutare un personaggio. Il team di sviluppo è conscio dei problemi riscontrati in fase di recensione e - stando a quanto rivelatoci dallo studio stesso - una patch D1 è in lavorazione, pronta a sistemare (si spera!) gli errori e a garantire lo svolgimento di ogni singola quest. Tenetelo comunque a mente prima di catapultarvi nel mondo di Eiyuden.

Se avete 36 pozioni nello zaino le troverete divise in 6 slot da 6 pozioni, a sfavore della leggibilità. Avremmo anche gradito un miglior tracciamento delle missioni nella minimappa e in quella generale, con alcune che sono segnalate molto bene, e altre che non lo sono affatto. Dato che non sono "marchiati" in alcun modo, possiamo scoprire quali personaggi sono reclutabili soltanto parlandoci dopo averli "isolati" dagli altri. Ci aiuta notare se magari indossano un colore più sgargiante, o se sono comparsi in una location dove prima non c'era nessuno a seguito di qualche evento di trama. A proposito, i luoghi dove passerete la maggior parte delle ore di gioco sono proprio i tortuosi dedali di gallerie pieni di mostri da sconfiggere, casse da aprire e, occasionalmente, piccoli enigmi da risolvere. Esteticamente non c'è niente di cui lamentarsi: i modelli degli elementi tridimensionali che compongono questi spazi sono tutti ben caratterizzati e di qualità e il contrasto che viene a crearsi coi personaggi in pixel art è piacevole. Di qualità altalenante è invece il level design, con grotte che alternano spazi aperti e corridoi con un buon equilibrio e altre che invece sono binari da percorrere fino in fondo, con al massimo qualche bivio inutile.

Cento eroi

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes contiene nel suo stesso nome una promessa ai giocatori che, però, mantiene solo in parte. È vero che nel corso della campagna è possibile reclutare cento eroi con cui comporre squadre di combattenti e avventurieri. Tuttavia, alle differenze estetiche e caratteriali non corrispondono altrettante tipologie distinte di gameplay, e non ne siamo troppo sorpresi.

Il titolo rifiuta un cast di protagonisti fissi, preferendogli un nutrito pool di personaggi divisi per ruolo. Quest'idea ha di certo incuriosito i tantissimi che si sono affollati per finanziare il primo kickstarter da cui è nato il gioco, ma ha mostrato dei limiti evidenti. Per dire, tutti i tank hanno equipaggiamenti simili e sfruttano abilità se non identiche, con gli stessi effetti sui nemici o gli alleati; lo stesso vale per i DPS fisici, per i guerrieri che attaccano dalla distanza come maghi, balestrieri o arcieri, e per gli healer o support, e in breve per ogni categoria. In un team bilanciato da 6 personaggi servono tre DPS fisici in prima fila e le retrovie riempite da altrettanti healer o attaccanti a distanza, e magari l'area "riserve" con fino a tre diversi personaggi di supporto, forieri di bonus passivi. Tuttavia, tolta qualche skill unica ogni elemento del team ha accesso alle stesse Lenti Runiche di tutti gli altri nella sua stessa categoria, alle medesime magie o abilità equipaggiabili. Perciò, al di fuori di preferenze estetiche o di carattere non c'è quasi mai una ragione tangibile per scegliere uno o l'altro eroe dello stesso tipo. Qualche eccezione c'è, sotto forma di individui capaci di combinare originalità e citazionismo tanto ludico quanto narrativo con efficacia e creatività. Per esempio, in mezzo a un gran numero di protagonisti più o meno "standard" come affascinanti cavalieri in armatura dalle statistiche bilanciate o tank massicci e difensivi, spiccano figure originali come "l'healer offensivo".

Si tratta di un'eroina solo apparentemente dedita alla cura del prossimo, ma in realtà è una sboccata e violenta dalla personalità instabile; tra un pestaggio e l'altro (ha un'ottima statistica di attacco) si occupa comunque alla perfezione del proprio party con varie magie curative. C'è poi la maghetta in stile "Sailor Moon", che lancia cuori mistici esplosivi e parla sempre con voce alta e squillante, inneggiando alla giustizia. Ha statistiche bilanciate e non si occupa solo di attaccare, ma è anche capace di sopportare più di qualche colpo e ha parecchi punti magia a disposizione.