Empire of Sin: Recensione del nuovo gioco di John e Brenda Romero

Empire of Sin è il gioco che Brenda Romero ha desiderato di fare per anni. La fondatrice di Romero Games non è l'unica affascinata dall'epoca del proibizionismo, dopotutto: dal Il Grande Gatsby di Fitzgerald fino a C'era una Volta in America di Sergio Leone, quel periodo della storia americana ha goduto di numerose rappresentazioni; anche nei videogiochi, grazie ad esempio a Mafia: The City of Lost Heaven (per approfondire qui la recensione di Mafia Definitive Edition, la recente riedizione di Hangar 13). Empire of Sin sceglie insomma un periodo storico affascinante, l'America del jazz e dei gangster. I "roaring twenties", gli anni ruggenti del boom economico, del femminismo e del positivismo, ma anche delle contrattazioni a colpi di Tommy gun, delle disparità sociali e razziali.

Melting pot

Prima di essere uno strategico della scuola di XCOM (a proposito, eccovi la nostra recensione di XCOM: Chimera Squad), infarcito pure di una serie di meccaniche da gestionale, Empire of Sin è infatti uno spaccato della Chicago del 1920. Restituisce l'idea di una metropoli costruita dagli immigrati, sottolinea le differenze sociali, culturali, rappresentando individualità che vengono da ogni angolo del mondo. Chiaramente le ambizioni di Romero Games non sono storiografiche: il gioco si concentra sul sottobosco criminale, che è rappresentato con un piglio parossistico e cartoonish, ma comunque attento ai dettagli e alle diversità.

Tra i quattordici boss criminali che è possibile interpretare dall'inizio della partita, ad esempio, ce ne sono alcuni basati su personaggi reali, come il celebre Alphonse "Al" Capone. C'è poi Frank Ragen, rivisitazione di James Ragen, un buisnessman irlandese a capo della street gang Ragen's Colt; Elvira Duarte, ispirata alla bisnonna di John Romero, la quale gestiva una rete di bordelli a Nogales, in Messico; Sai Wing Mock, mafioso cinese-americano che agli inizi del ‘900 era a capo di una tong nel quartiere di Chinatown. La varietà non manca, ogni personaggio ha dei dettagli interessanti nella sua biografia - che poi si ripercuotono nel suo stile di gioco - ed è caratterizzato da un aspetto visivo molto piacevole e carismatico.



Forti anche le caratterizzazioni culturali, che in più di un caso centrano in pieno l'idea dello stereotipo, ma è una scelta che non stride affatto se si considera con quale piglio è stata rappresentata l'America degli anni ‘20 in Empire of Sin. Il doppiaggio è l'elemento che più evidenzia le origini dei personaggi: gli italiani si lasceranno scappare un "molto bene!" qua e là, non mancano poi imprecazioni in spagnolo e in francese, frasi con un forte accento irlandese. Ogni tanto, va detto, il doppiaggio non è sempre a fuoco: abbiamo notato diversi errori nelle pronunce italiane, forse a testimonianza dell'impiego di attori che non conoscevano bene la lingua. In ogni caso il risultato è accettabile e riesce a dare l'idea di un gigantesco melting pot in cui confluiscono culture da tutto il mondo.

Una varietà culturale che descrive non solo le vite dei diversi boss malavitosi, ma pure quelle dei gangster che si prestano al servizio dei signori del crimine (in gioco possono essere reclutati se si hanno abbastanza denaro e fama). Anche qui ci sono identità tra le più disparate, quasi tutte probabilmente frutto di fantasia, ma a loro modo credibili. C'è per esempio un ex membro della Spartakusbund (la Lega di Spartaco tedesca, che poi confluirà nel Partito Comunista in Germania); un vor v zakone (un componente della criminalità organizzata russa) fuggito dalla madrepatria per tentare fortuna negli States; una donna scappata dalla Giamaica che si fa chiamare Zee Zee; Man Running, membro di una tribù Navajo e ora sicario senza scrupoli.



Il loro passato influisce sulle abilità che mettono al servizio dei boss, per cui se sono immigrati o persone nate nella povertà avranno talenti diversi rispetto a chi è vissuto nell'agio. In realtà questa "conversione" è molto semplicistica e brutale, poiché influenza quasi solo le fasi di combattimento (che come vedremo sono tra le cose meno riuscite di Empire of Sin) e non va a toccare la sfera sociale, che pure è presente. Ogni personaggio secondario ha delle amicizie o degli amori (che possono nascere anche dopo mesi di cooperazione con altri gangster) e il suo stato emotivo o la lealtà verso il suo boss dipendono anche dai rapporti che quest'ultimo ha con gli altri.

Uccidere la donna amata da uno dei componente della gang, dunque, potrebbe causare delle conseguenze, che se non vengono gestite in maniera opportuna, per esempio sfruttando la "Leadership" o la "Persuasion" del boss, costringono a rinunciare definitivamente a quel membro della squadra.?Si possono inoltre intraprendere semplici missioni la cui risoluzione determinerà un cambiamento caratteriale del personaggio interessato. Gli incarichi sono interessanti nella concezione, ma sono messi in piedi con una semplicità disarmante, così com'è semplice e poco sfruttata tutta la struttura di rapporti e relazioni tra personaggi.



Dialoghi e conseguenze non hanno infatti il peso dovuto e non danno il là a eventi credibili o appassionanti. Risolvere un problema che uno dei nostri compagni si porta avanti dall'infanzia potrebbe richiedere letteralmente cinque minuti, dopo di che quel personaggio è pronto a giurarci imperitura fedeltà. È poi possibile, anche per banali disattenzioni (come lasciarsi sfuggire una missione a tempo), distruggere interi rapporti senza la speranza di recuperarli più avanti. Quello di Empire of Sin è un abbozzo molto grezzo di un sistema relazionale a cui dovevano essere destinati più spazio e cura.

Impero del crimine

Se da Empire of Sin si rimuovono tutte le sfaccettature dell'ambientazione, le caratteristiche dei personaggi e il loro stile, rimaniamo con lo scheletro di uno strategico-gestionale molto semplice e tradizionale. Il gioco chiede di conquistare i vari quartieri di Chicago e di farlo attraverso l'istituzione di racket di varia natura: casinò, bordelli e "Speakeasy" (che è il nome con cui venivano chiamati i locali in cui si servivano alcolici durante l'era del proibizionismo).

Le modalità di conquista sono diverse: ci si può alleare con gang rivali e stringere fragili accordi di non belligeranza. Conquistare edifici abbandonati e popolati da criminali per aprire nuove attività. Oppure dare sfogo agli istinti più violenti e iniziare guerre tra gang per strappare con la forza i racket dalle mani degli altri boss. Il gioco non spinge mai troppo su questa ultima opzione (anche se, ovviamente, è quella "prevista" dagli sviluppatori), perché vuole generare un interesse anche per la gestione pacifica dei propri locali, che possono essere migliorati nell'aspetto e nell'efficienza. Bisogna in ogni caso tenere a mente che la schermata di vittoria compare solo quando tutti i quartieri sono sotto il controllo del giocatore e i boss rivali sotto qualche metro di terra.



Non si scappa dalle guerre tra gang, insomma, e va benissimo così, visto che parte dell'idea originale del team di sviluppo è quella di creare combattimenti faccia a faccia tra i più celebri gangster degli anni ‘20. Al Capone, dunque, non è solo la mente dietro al suo impero di alcohol, droga e prostituzione, ma anche un fiero combattente armato di Tommy gun che non si fa problemi ad affrontare i rivali di persona. Dispone, come tutti gli altri tredici boss, di specifiche abilità uniche, talmente potenti da renderlo quasi una scelta obbligata durante le battaglie.

I combattimenti tra boss sono quindi rappresentati in modo diretto: sfidare Angelo Genna o Joseph Saltis vuol dire entrare nella loro base e ammazzarli, assieme alle sue guardie del corpo, con scariche di piombo. Le battaglie tra bande in Empire of Sin sono rappresentate con un eccesso che le priva di realismo e pesantezza. Le abilità dei boss sconfinano nell'assurdo, con Frank Ragen che corre impugnando la sua mazza da baseball per fare un home run con la testa di un malcapitato, Elvira Duarte che rivela la sua passione per i veleni e riesce a esercitare il controllo mentale su un nemico. Non sempre questi eccessi son ben contestualizzati, però restituiscono un clima simpatico e piacevole che non fa sentire il peso di decisioni brutali o massacri impietosi. Empire of Sin è una commedia in maschera, in cui si ride e ci si diverte.

Problemi di bilanciamento

Quando si prende gusto a tagliare la gola ai boss e a scoprire che è davvero la cosa più divertente (e conveniente) che si possa fare, si iniziano a scoprire le magagne di progettazione del gioco. Si capisce, per esempio, che bussare al covo del boss e toglierlo di mezzo è il modo più rapido e facile per vincere una guerra. Poi si scopre che per conquistare interi quartieri non serve ripulire gli edifici abbandonati o investire nelle attività per accumulare ricchezze, tanto meglio strapparle, in blocco, a chi le possiede.

Piano piano, dunque, si prende coscienza di quanto alcuni aspetti del gioco (tutti quelli gestionali, praticamente) non abbiano alcun peso per garantire la vittoria, e che ignorarli è il modo più efficace per vincere. Più efficace e anche più piacevole, aggiungeremmo, poiché la componente gestionale non offre interazioni significative ed è troppo semplificata. E poi a cosa serve investire sulla sicurezza, cercare di accaparrarsi i clienti con buon alcohol se possiamo ripulire così facilmente un intero vicinato ed eliminare qualsiasi concorrenza.



Si penserà, a questo punto, che puntare direttamente ai capi possa essere complesso e svantaggioso se non si investe un pochino di denaro per migliorare squadra ed equipaggiamento. All'inizio può esserlo, ma dopo i primi due gangster messi a tacere la strada è tutta in discesa. L'operazione è così semplice e indolore da risultare meccanica, e non importa a quale livello di difficoltà si giochi (li abbiamo provati tutti da normale in su), le differenze sono labili e concedono comunque di abusare della pratica.

Sia chiaro, troviamo che l'idea di eliminare uno per uno i vari boss si sposi bene con il clima di Empire of Sin, ed è anche piuttosto piacevole vedere il nostro nemico giurato crollare sotto i colpi di una spranga e saperlo morto per sempre. Però tutti i sistemi che il gioco ci presenta, l'economia, la gestione delle attività, diventano di colpo un corredo a cui non si fa più attenzione. Si può scegliere di occuparsene, certo, ma è come se in un JRPG introducessero un bottone per saltare le ore di farming: noi lo premeremmo senza pensarci troppo su.



Ci abbiamo anche provato a seguire un approccio differente, a evitare le scorciatoie e vedere se ne valeva la pena. Nonostante il nostro comportamento più diplomatico e la nostra maggior cura per gli investimenti siamo nuovamente caduti in tentazione: ci siamo armati e abbiamo fatto piazza pulita. Empire of Sin risulta infatti molto ripetitivo sin da principio: ci sono poche tipologie di nemico, le abilità sono scarse e poco originali e le mappe hanno un layout molto standard e pochissime varianti (e non possono essere alterate con granate o dinamiti).

Il sistema di combattimento riprende quasi in toto le caratteristiche di XCOM, ma risulta molto meno interessante per la mancanza di variabili (il contesto fantascientifico aiuta, in quel caso). L'intelligenza artificiale si dimostra inoltre troppo aggressiva e spinge il giocatore ad arroccarsi in pose difensive poco dinamiche. Per l'intero gioco ci siamo asserragliati in posizioni coperte continuando a sparare, senza effettuare quasi mai movimenti. Il metodo funziona, solo che le battaglie non hanno il gusto sperato, sono statiche e troppo dipendenti dal caso.



Ma non è tutto, perché le battaglie col proprio team di gangster non sono le uniche a cui si deve prender parte. Ce ne sono altre che s'innescano quando una banda rivale sferra un attacco a uno dei locali del giocatore. A quel punto si combatte con dei semplici sgherri, male armati e aspecifici. Inutile dire che se il combattimento non è un granché con una squadra specializzata, battagliare con un esercito di cloni senza caratteristiche è ancor peggio. E l'assurdità è che si deve combattere anche se non si hanno speranze di vittoria: ci chiediamo perché non è stata introdotta la possibilità di simulare le battaglie o un pulsante per saltarle (che ironicamente esiste, ma solo per quelle svolte in strada).

La situazione che si crea in una partita in cui si preferisce fare gli imprenditori piuttosto che gli assassini a sangue freddo è questa: una decina di quartieri gremiti di centinaia di attività che potenzialmente possono esplodere in un conflitto esteso. Una guerra che produce decine di scontri nelle stesse mappe e con gli stessi nemici, scontri che quasi sempre vanno affrontati direttamente e senza possibilità di resa. Ecco, più che un gioco di strategia sembra la punizione per una qualche colpa da espiare. Ben vengano, insomma, i metodi alternativi. Ben venga la possibilità di tagliare la testa al serpente e risolvere una gigantesca guerra con uno schiocco di dita. Però a questo punto vien da domandarsi che senso abbia avuto creare un titolo così vasto e con meccaniche da gestionale.



Provando ad "aggiustare" il gioco dal menù delle opzioni, cioè alzando il livello di difficoltà, impostando il numero di quartieri al minimo (possono essere da tre a dieci) e aumentando al massimo la quantità delle fazioni principali, ne è infatti risultata un'esperienza molto più densa e piacevole. I problemi più vistosi erano sempre lì, ma almeno il numero di scontri risultava ridimensionato, le caratteristiche gestionali più leggibili e non oppressive. Il risultato non è, in ogni caso, degno delle attese: chi si aspettava che Empire of Sin sarebbe stato un interessante strategico-gestionale rimarrà irrimediabilmente deluso.