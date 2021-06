Ender Lilies Quietus of the Knights Recensione: un Metroidvania da scoprire

Dopo un lungo periodo trascorso in Accesso Anticipato su Steam, l'avventura di Lily è giunta alla sua versione completa, pubblicata sia su Steam che su Nintendo Switch. Abbiamo trascorso molte ore in compagnia di questa bambina ammantata da un lucore che sa d'incanto, persa in un mondo senza speranza, tormentato dalla necropioggia che trasforma gli abitanti del Regno di Finis in selvaggi impuri. Ed è stato un viaggio che non dimenticheremo tanto presto.



Il genere metroidvania conta ormai numerosissimi esponenti, e lo stesso si può dire per i soulslike; ENDER LILIES: Quietus of the Knights riesce però a distinguersi grazie ad una direzione artistica sopraffina e un gameplay pulito e chiaro nelle sue meccaniche, senza dimenticare la trama, capace di emergere con guizzi sorprendenti nelle descrizioni degli oggetti trovati da Lily o in seguito alle battaglie con i boss. Ma andiamo con ordine...

Giglio sotterraneo

Una bambina dalla pelle e dai vestiti candidi come la neve si sveglia in un sotterraneo pieno di mostri assetati di sangue. Lily non ricorda nulla, ma al suo fianco appare lo spirito di un cavaliere vestito di nero. Il Regno di Finis è oramai allo stremo: forse l'unica speranza dei suoi abitanti è proprio la dolce fanciulla, che intraprende un viaggio pericoloso e dall'esito incerto. Sorge spontanea una domanda: come può una bimba sconfiggere gli impuri privi di senno che ostacolano il suo percorso?

Nelle prime fasi di gioco, l'unica opzione è affidarsi al cavaliere nero, i cui colpi di spada riescono a difendere Lily; ben presto, però, ci troveremo a scontrarci contro boss dalle abilità uniche, che verranno messe al servizio della bambina in seguito alla loro sconfitta. Emerge qui uno dei tratti più interessanti di ENDER LILIES: Lily potrà anche essere una bimba indifesa, ma la sua capacità di esorcizzare il male dai nemici sconfitti porta infinite opportunità e combinazioni per le abilità così ottenute.

Una saggia gestione dei set di abilità, che possono essere impostate ad ogni punto di ristoro, può fare la differenza sia nell'esplorazione che nei combattimenti più difficili, e la varietà che ne risulta rende l'approccio al gameplay sempre fresco e variegato. E ciò è un bene, anche perché, proprio come nei migliori esponenti del genere metroidvania, c'è tanto backtracking da fare: giusto a titolo di esempio, l'ottenimento di nuove capacità - come il doppio salto o il nuoto subacqueo - spingono il giocatore a guardarsi indietro nei livelli già affrontati, alla ricerca di oggetti di potenziamento o di nuovi equipaggiamenti. Spiccano in particolare i Cimeli, anelli e altri accessori che Lily può portare con sé per avere miglioramenti nelle statistiche oppure cure aggiuntive (tramite il meccanismo delle Preghiere). Mancano del tutto le armature, che forse sarebbero state capaci di aggiungere ulteriore profondità; tuttavia, il gran numero di abilità e di Cimeli disponibili non ci ha permesso di non sentire troppo la loro mancanza.

Il Regno di Finis

Sotto il profilo artistico, ENDER LILIES: Quietus of the Knights regala un colpo d'occhio che spesso rasenta l'incredibile. Le ambientazioni sono molto variegate, anche a livello di atmosfera: abbiamo apprezzato in particolare quelle più cupe, in cui la luce candida di Lily risplende chiara e delicata per illuminarci la via. Ottime anche le sezioni subacquee, con il tocco di classe rappresentato dagli effetti sonori e dalle musiche attutite: cura e amore si vedono soprattutto nelle piccole cose, e l'avventura di Lily ci ha costantemente sorpresi anche nei suoi dettagli apparentemente secondari.

Lo stesso si può dire della tecnica narrativa utilizzata, in larga parte fondata su una narrazione ambientale tramite le descrizioni degli oggetti rinvenuti da Lily nelle sue peregrinazioni nel Regno di Finis. Sulle prime ci siamo sentiti persi quanto la bambina - che si risveglia priva di ricordi del suo passato - ma mano a mano la trama diviene sempre più coinvolgente, anche grazie alle cutscene dedicate a ripercorrere la tragica storia dei boss da noi affrontati.

Ci siamo immedesimati in Lily, sentendoci un raggio di speranza in un mondo disperato, sempre coerente nel trasmettere malinconia e dolore, ma anche una grande bellezza. La direzione artistica non rinuncia a palette di colori vivaci per trasmettere un forte senso di meraviglia in alcune ambientazioni, spesso precedute da livelli contraddistinti, al contrario, da atmosfere opprimenti; il gioco di contrasti è sapiente e mai pigro, restituendo la misura del talento degli sviluppatori. Anche i nemici, della natura più varia - dagli umanoidi ai funghi-maghi (chi ha detto FungOngo?), dagli orchi ai fastidiosissimi corvi assassini - si avvalgono di un eccellente design.



Segnaliamo però n piccolo neo: troppo spesso i miniboss sono semplici reskin di nemici base incontrati in precedenza, e questa situazione si è presentata anche in un paio di boss fight, sebbene contraddistinte da diversi pattern comportamentali. Giusto per restare in tema di aspetti migliorabili di questa pur ottima esperienza, nel corso della nostra partita su Nintendo Switch abbiamo riscontrato degli improvvisi cali di frame rate, sia usando la console in modalità TV che in portabilità; il fatto strano è che in tutti i casi si trattava di momenti niente affatto concitati, a volte anche privi di nemici su schermo, mentre ENDER LILIES si è mostrato granitico in situazioni ben più caotiche. Sotto questo aspetto, però, siamo sicuri che una patch potrebbe serenamente sistemare le cose.

Combattimenti all'ultimo spirito

Al di là degli aspetti artistici, certamente importanti ma non sufficienti per portare un titolo all'eccellenza, è l'ottimo sistema di combattimento a rendere ENDER LILIES godibile, divertente e con ampi margini di rigiocabilità, data anche la presenza di finali multipli. Niente paura: dopo aver visto un finale tornerete all'ultimo salvataggio fatto prima dello scontro conclusivo, e non sarete obbligati a ricominciare tutto da capo! In generale, i nemici sono contraddistinti da azioni veloci e reattive, e lo stesso dovrà valere per Lily... se vorrete farla sopravvivere. L'utilizzo della schivata è vitale e i movimenti rapidi ma leggiadri della bambina sono una gioia da guardare. Occhio però a non distrarvi, perché i nemici sono pronti a farla a fette!

Come da tradizione nel genere soulslike, le morti saranno numerose, ma non disperate: è un aspetto del tutto naturale del gameplay, progettato per promuovere uno studio attento dei pattern nemici e una pianificazione intelligente dei set di abilità, potenziabili tramite essenze di esseri impuri rinvenibili nel mondo di gioco.

L'avventura di Lily è solo in apparenza solitaria: una volta seduta nei punti di ristoro, la bambina verrà circondata dagli spiriti del cavaliere nero e dei boss da lei sconfitti ed esorcizzati, ora compagni per il suo difficile viaggio. Le loro drammatiche storie ci vengono restituite fedelmente da una localizzazione in lingua italiana di pregevole fattura, che abbiamo trovato puntuale in un confronto con la versione inglese e priva di sbavature.

Completa il quadro l'eccellente colonna sonora composta dai Mili, gruppo giapponese indie dedito ad una rilettura in chiave contemporanea della musica classica. In ogni ambientazione troveremo un contrappunto adeguato all'atmosfera, spesso basato su malinconiche linee di pianoforte. Potrebbe sembrare un paragone azzardato, ma le musiche ci hanno ricordato in più occasioni lo stile della grande Michiru Yamane, storica compositrice della serie Castlevania - e pensiamo non possa esservi complimento più grande per il lavoro dei Mili!