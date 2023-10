Eternights Recensione: la fine del mondo con un tocco di romanticismo

Annunciato durante lo State of Play di giugno 2022, Eternights è l'opera prima dello Studio Sai, un team composto da sviluppatori provenienti da diversi Paesi e che opera interamente in remoto (per maggiori dettagli vi invitiamo a rileggere l'intervista che il creatore di Eternights ci ha concesso lo scorso anno). Dopo essere stato prima posticipato di qualche mese e successivamente anticipato di nove giorni, Eternights è approdato su PC e console della famiglia PlayStation a metà settembre 2023, allo scopo di proporci un'esperienza ludica che mescola le tipiche meccaniche degli hack'n'slash a una spiccata componente da dating sim.



Sebbene il risultato finale sia molto lontano dalle vette qualitative raggiunte dal franchise di Persona, cui Jae Hyun Yoo si è palesemente ispirato, in Eternights abbiamo comunque trovato una valida alternativa con cui ingannare l'attesa che ancora ci separa dalle prossime produzioni targate ATLUS. Siete pronti ad affrontare l'apocalisse?

Incontri romantici a un passo dalla fine del mondo

Il canovaccio di Eternights ruota attorno a un adolescente in apparenza come tanti altri e senza nome (saremo infatti noi a sceglierlo), che assieme al suo migliore amico Chani si serve ogni giorno di varie app di incontri per conoscere delle ragazze e cercare l'anima gemella.

Nonostante i loro insistenti tentativi, però, tanto il protagonista quanto quell'inguaribile pervertito del suo fidato consigliere non riescono a procurarsi nemmeno degli appuntamenti conoscitivi. Dopo aver ricevuto talmente tanti due di picche da fargli quasi perdere le speranze, il nostro alter-ego suscita la curiosità di una fanciulla che accetta di incontrarlo, ma per ironia della sorte si scatena un pandemonio: gli effetti collaterali provocati da un medicinale chiamato Eternights e recentemente approdato sul mercato cominciano a trasformare la gente in agghiaccianti zombie fuori controllo, che in pochissimo tempo invadono ogni singolo angolo delle metropoli, dove per giunta compaiono dei muri altissimi e invalicabili. Costretto a malincuore cancellare l'appuntamento appena rimediato, il protagonista e Chani tentano di raggiungere il rifugio più vicino e incontrano casualmente una popolare influencer di nome Yuna, che come loro fatica a comprendere cosa sia accaduto agli altri cittadini.



Mentre le domande senza risposta non fanno che accumularsi, i tre adolescenti raggiungono quindi il rifugio sotterraneo, che tuttavia è già stato invaso dagli orripilanti zombie: come risultato, i nostri si danno immediatamente alla fuga, ma una misteriosa ragazza sbucata dal nulla mozza il braccio destro del protagonista, che dal quel momento in poi acquisisce la capacità di evocare una spada di luce con cui difendersi dai mostri. Attingendo al potere conferitogli da una divinità di nome Lux, il nostro eroe - che si rivela essere una sorta di prescelto - dovrà combattere per scoprire la verità sui bizzarri fenomeno sovrannaturali che si stanno verificando in ogni dove e salvare l'umanità intera dall'incombente minaccia che pende su di essa.

Preferiamo non raccontarvi ulteriori dettagli sulla trama del prodotto, anche perché le prime due ore della stessa sono estremamente movimentate e possono apparire troppo confusionarie. Tra braccia mozzate e "ricresciute" pochi istanti più tardi, esseri umani tramutati di colpo in zombi e altri eventi assai stravaganti, che in Eternights sono in realtà all'ordine del giorno, sono davvero parecchie le stramberie proposte dalle prime battute della campagna, che solo col passare delle ore comincerà a dispensare risposte su quanto stia effettivamente accadendo e porre un freno alle assurdità.



Al netto di premesse un po' fuori di testa, la trama del titolo si è dimostrata meno strampalata di quanto pensassimo, anche grazie alle squisite tinte horror abbracciate dall'intreccio e alla convincente caratterizzazione dei seppur stereotipati attori principali. D'altronde, i legami instaurabili tra il protagonista e i suoi quattro confidenti rappresentano il cuore pulsante di Eternights e non faticano a "oscurare" la main quest.

Salvatore di giorno, dongiovanni al calar del sole

Come sottolineato anche in apertura, la componente dating sim gioca un ruolo preminente nell'economia del prodotto, che lontano dai dungeon si trasforma in un vero e proprio simulatore di appuntamenti.

Sebbene l'apocalisse sia imminente, all'interno del proprio HUB il giocatore può decidere in totale libertà come trascorrere il tempo a sua disposizione, tant'è che - al pari dei Persona - il calendario indica costantemente la deadline successiva, che in questo caso coincide con la fine del mondo. Sapendo con estrema precisione quanti giorni ancora lo separino dal nefasto evento, che se raggiunto prima ancora di completare la missione in corso si traduce in un game over (con possibilità di tornare indietro di qualche giorno per ritentare l'impresa), l'utente può quindi pianificare le attività quotidiane e cercare di non trascurare nessun aspetto del gameplay. Rispetto alle possibilità offerte da Persona 5, che tra mini-giochi e altri contenuti trabocca di attività praticabili coi confidenti, quelle di Eternights sono molto ridotte e per giunta ripetitive. Tuttavia, complici gli interessanti background che sorreggono i componenti del cast, le interazioni notturne tra il protagonista e i comprimari frequentabili ci sono parse interessanti e ben scritte.



Tra l'altro, migliorare i rapporti coi compagni permette di accedere a potenziamenti e abilità da scatenare in battaglia, approfondirne la caratterizzazione, diventare sempre più intimi e addirittura intraprendere delle relazioni amorose col partner designato. I potenziali interessi amorosi sono quattro in tutto, di cui tre fanciulle e un ragazzo, e dal momento che il completamento di una route porta via tra le 10 e le 15 ore circa, Eternights vanta una buona rigiocabilità, specie se consideriamo che per poterlo completare "davvero" è necessario aumentare al massimo il rango di almeno un confidente.

Se questo particolare aspetto del prodotto suggerisce un target specifico, rappresentato quasi unicamente dagli estimatori di animazione giapponese e ragazze bidimensionali (le cosiddette waifu), va detto che il sistema di combattimento in salsa hack'n'slash potrebbe invece soddisfare una fetta di pubblico già più ampia.



Partiamo dalle basi, specificando che nelle sessioni diurne ambientate nei dungeon controlleremo direttamente solo il nostro alter-ego, mentre gli alleati potranno dargli man forte attivando i loro poteri individuali: se per esempio l'atletica Min può evocare uno scudo per proteggere il protagonista dagli attacchi in entrata, l'affascinante idol Yuna dispone di preziose abilità curative.

Oltre a una risorsa ottenibile attraverso i mini-giochi, il loro utilizzo richiede un grado di affinità abbastanza elevato, motivo per cui la componente esplorativa e quella da dating sim devono viaggiare necessariamente a braccetto. Per quanto riguarda invece il personaggio principale, questo dispone dei classici attacchi standard, che permettono di concatenare fendenti e affondi, più due assalti speciali ben distinti: il primo si attiva in automatico quando la situazione lo consente, mentre il secondo ricarica progressivamente la barra che limita l'uso delle devastanti mosse elementali. Alternando le suddette risorse, è possibile annientare folti gruppi di nemici e persino distruggere le solide barriere che proteggono i boss, che attraverso il completamento di Quick Time Event non troppo invasivi rimangono per qualche tempo inermi e quindi vulnerabili ai nostri assalti. Alle soluzioni offensive vanno poi sommati la parata e la schivata, che se effettuate col giusto tempismo rallentano il tempo e di conseguenza anche i movimenti degli avversari. Del tutto privo di meccaniche veramente distintive, il combat system di Eternights potrà insomma apparire derivativo e non troppo articolato, ciononostante la formula adottata dallo Studio Sai funziona abbastanza bene, sa divertire e in alcuni casi regala pure una soddisfacente dose di sfida.

Un progetto low budget, con sorpresa finale

Passando infine al comparto grafico dobbiamo segnalare anzitutto che, per quanto Eternights sia un titolo cross-gen, l'opera prima dello Studio Sai non sfrutta per niente l'hardware di nuova generazione. Anzi, a voler essere del tutto precisi, tanto gli spigolosi e poco dettagliati modelli poligonali dei personaggi, quanto le spartane texture che danno vita ai dungeon e agli interni delle abitazioni non rispettano pienamente nemmeno gli standard qualitativi vantati delle produzioni PlayStation 4 di fascia intermedia.

Se non altro, il grazioso character design e in generale lo stile visino ispirato alle serie di animazione giapponese nascondono alcuni difetti e in parte risollevano la resa visiva di un progetto chiaramente a basso budget. Dal punto di vista tecnico c'è molto da migliorare, tant'è che durante i nostri test ci siamo imbattuti in animazioni poco responsive e hitbox assai fantasiose.



In compenso su PlayStayion 5 (la versione che abbiamo provato maggiormente) Eternights sfoggia un solido frame rate che, salvo rari tentennamenti, viaggia sempre attorno ai 60 fps, mentre su PS4 i cali registrati risultano un tantino più frequenti. L'accompagnamento musicale non brilla per originalità, tuttavia la colonna sonora vasta e ben diversificata svolge la propria funzione senza lode e senza infamia.

Un plauso va invece fatto alla traccia parlata in giapponese, che ha visto il coinvolgimento di interpreti vocali del calibro di Jun Fukushima (Jin Muso in Aquarion EVOL, Atrum Galliasta in Fate/stay night: Unlimited Blade Works), Makoto Furukawa (Saitama in One Punch Man, Shaddiq Zenelli in Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury) e Atsumi Tanezaki (Dai in Dragon Quest: Dai - La Grande Avventura, Hinatsuru in Demon Slayer), e ai testi localizzati in lingua italiani, a nostro avviso scorrevoli e precisi.