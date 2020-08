Evergate Recensione: un platform ispirato a Ori per Nintendo Switch

Annunciato nel corso del Nintendo Indie World Showcase del 18 agosto e lanciato sul mercato praticamente nel medesimo momento, Evergate è uno di quei titoli che rappresentano alla perfezione il significato della parola "indie": un concept lontanissimo dai trend di mercato più popolari, una direzione artistica focalizzata sulla volontà di suscitare emozioni piuttosto che sulla ricerca del fotorealismo, e un gameplay semplice ma al tempo stesso dannatamente difficile da padroneggiare al meglio. Parliamo dunque di un prodotto con ambizioni commerciali chiaramente moderate ma ciò non toglie che l'esperienza offerta da questo colorato platform in 2D sia stata in grado di coinvolgerci molto più di quanto ci aspettassimo.

Una nuova anima

Ad un primo sguardo Evergate avrà senz'altro richiamato nella mente di molti giocatori l'universo di Ori ma, nonostante gli evidenti richiami al brand di Moon Studios, questo titolo offre fortunatamente un'avventura che non scade mai nell'imitazione e che, al contrario, offre interessanti riletture di meccaniche già conosciute, esaltando la propria unicità in maniera sempre più marcata con il passare dei minuti. Parliamo quindi di un platform bidimensionale con un'identità ben precisa, aspetto che traspare anche e soprattutto dalla sua affascinante premessa narrativa.

L'avventura offerta da Evergate ha infatti inizio nell'aldilà dove, vestendo i panni di un piccolo spirito di nome Ki, si è chiamati ad affrontare un affascinante viaggio tra la vita, la morte, lo spazio ed il tempo, in cui verità sorprendenti si schiuderanno lentamente attraverso piccoli frammenti di storia che, minuto dopo minuto, andranno a comporre un affascinante mosaico di grande impatto. Le emozioni insomma non mancheranno, ma lo stesso varrà anche per le difficoltà che dovrete affrontare lungo il vostro percorso.

Una dolcezza a tratti brutale

A dispetto di un impatto visivo molto dolce ed evocativo, Evergate offre una progressione tutt'altro che delicata, incentrata sulla costante risoluzione di enigmi ambientali in scenari a difficoltà crescente che sapranno mettervi a dura prova sin dai primissimi minuti.

Sfruttando la Fiamma dell'Anima, strumento imprescindibile lungo tutto il corso dell'avventura, dovrete calibrare i vostri spostamenti attraverso la costante interazione con specifici elementi di contorno: a volte, ad esempio, si tratterà di ottenere uno slancio in avanti mediante la distruzione di specifici cristalli, mentre altre volte l'unico modo per avanzare sarà quello di attivare speciali piattaforme utili a raggiungere la fine dello scenario. E questi sono solo due banali esempi di ciò che vi aspetta in un'esperienza in cui la precisione sarà sempre la chiave del successo.

Il fatto che l'utilizzo della Fiamma dell'Anima garantisca qualche secondo di rallentamento del flusso temporale per favorire il suo giusto direzionamento è particolarmente gradito, tuttavia non crediate che questa feature rappresenti chissà quale aiuto perché il fallimento sarà sempre dietro l'angolo.



Se da un lato non si può infatti negare che in termini di gameplay Evergate brilli per la sua semplicità, dall'altro bisogna ammettere che padroneggiare le meccaniche di gioco potrebbe rivelarsi complesso anche per eventuali appassionati del genere. Sin dai primissimi minuti il titolo evidenzia infatti la necessità da parte del giocatore di agire con estrema precisione, punendo ogni più piccolo errore con la necessità di ripartire dall'inizio dello scenario di turno, e se a questo aggiungiamo la presenza di obiettivi speciali, del tutto opzionali, durante ogni singolo livello è facile intuire la mole di stimoli che Evergate saprà garantire lungo tutto il suo corso.

Considerando che oltre a un graduale aumento della complessità degli enigmi ambientali proposti con il passare dei minuti si avrà a che fare anche con alcuni particolari nemici, in certi momenti dell'avventura il livello difficoltà ci è sembrato un po' troppo punitivo, ma ciò non toglie che pazienza, calma e pianificazione possano permettere una progressione tutto sommato spedita a gran parte dei giocatori che decideranno di imbarcarsi in questo viaggio.

Un piacere per le orecchie, un po' meno per gli occhi

Tecnicamente parlando Evergate denota una realizzazione fatta di evidenti alti e bassi. Sotto il profilo puramente stilistico la natura indipendente della produzione traspare in maniera piuttosto chiara, concretizzandosi in una realizzazione generale non proprio indimenticabile.

Eccezion fatta per il nostro piccolo protagonista, gli scenari così come gli elementi che li compongono ci sono apparsi di scarsissimo impatto visivo e, nel complesso, anche poco ispirati, offrendo un colpo d'occhio deludente e non certo all'altezza della ricercatezza che caratterizza l'impianto narrativo. E qualora ci teniate alle vostre diottrie vi sconsigliamo caldamente di giocare a Evergate in portabilità su Switch, dal momento che in versione handheld l'intero colpo d'occhio viene eccessivamente ridimensionato, rendendo piuttosto arduo non solo l'utilizzo della Fiamma dell'Anima ma anche l'individuazione stessa del piccolo Ki.



Discorso totalmente diverso invece deve essere fatto per il comparto audio, la cui colonna sonora rappresenta uno splendido valore aggiunto per l'intera produzione. I brani che vi accompagneranno lungo tutta l'avventura si sono infatti dimostrati non solo splendidi in senso assoluto, ma anche particolarmente utili ad esaltare ogni singolo frangente di gioco, compensando dunque in maniera notevoi limiti di un comparto grafico tutt'altro che esaltante.