Everybody 1-2 Switch! Recensione: un party game a colpi di Joy-Con

Come da tradizione, a seguito del debutto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (qui la nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) esce a stretto giro Everybody 1-2 Switch, sequel del party game che fece il suo esordio poco dopo Breath of the Wild (la recensione di 1-2 Switch è a portata di click).



Prendete un gruppo di amici, metteteli di fronte a Nintendo Switch e fateli sfidare a colpi di Joy-Con in una serie di giochi più o meno coinvolgenti, che possono dare una svolta a una serata magari un po' noiosa: è questo l'obiettivo di Everybody 1-2 Switch, ma sarà riuscito a raggiungerlo? Abbiamo passato gli ultimi giorni tra sessioni di squat e particolari incontri con gli alieni, e siamo pronti a rispondere alla domanda.

Stessa formula con qualche novità

Proprio come il suo predecessore, Everybody 1-2 Switch è un party game piuttosto semplice che permette agli amici di misurarsi con una serie di mini-giochi in sessioni dalla durata differente, suddivise in 20, 40 e 60 minuti. La Modalità Joy-Con, che richiede l'utilizzo di un controller singolo a testa, consente di coinvolgere fino a otto giocatori ripartiti rigorosamente in due squadre.

Il compito di guidare i concorrenti, proprio come in una vera sfida televisiva, spetta ad un presentatore, che però in questo caso è un cavallo antropomorfo. Stiamo parlando di Horace, un personaggio simpatico e capace di sfoggiare un notevole entusiasmo (forse un pelino troppo), che oltre a esporre i dettagli delle varie fasi ai partecipanti gestisce la classifica e interviene in determinate occasioni per aiutare la squadra in difficoltà.



Il titolo porta in dote una quarantina di mini-giochi differenti, alcuni dei quali studiati appositamente per sfruttare le caratteristiche dei Joy-Con. La proposta messa in campo è piuttosto variegata: alcune sfide prevedono il movimento dei concorrenti e richiedono spazi adeguati. Tra le idee più simpatiche troviamo il nascondino: un componente di un team nasconde il proprio Joy-Con e - a seguito dell'immancabile conta - il gruppo rivale deve adoperarsi per trovarlo, sfruttando il feedback restituito dalla vibrazione del controller per scovare l'oggetto.

Un'altra porzione di attività invece poggia più sulle capacità mentali dei partecipanti, si pensi agli scontri in cucina o a esperienze più classiche come il quiz e il bingo. In aggiunta, ci si potrà divertire con questi ultimi due anche singolarmente: purtroppo la cosa non vale per tutti i restanti mini-game. L'offerta contenutistica tra l'altro include diversi "cloni" delle medesime attività, che si differenziano l'uno dall'altro solo per il livello di difficoltà (ad esempio Palloncini 1-2-3). Il tasso di sfida non aumenta mai in modo significativo, infatti guadagnare punti utili alla vittoria finale è sempre molto agevole e talvolta richiede un impegno quasi inesistente. In altre parole Everybody 1-2 Switch riesce a divertire per qualche ora ma rischia di stufare presto: andare oltre qualche sessione consecutiva risulta spesso difficile, perché l'esperienza perde di mordente piuttosto in fretta.

Divertimento con smartphone

La trovata più importante e riuscita della produzione è la cosiddetta Modalità smartphone, che trasforma i nostri device in veri e propri controller, allargando la platea fino a cento partecipanti. Basta connettersi, scansionare il QR code messo a disposizione dall'host e il gioco è fatto. L'interfaccia comparirà sui vari display tramite browser, senza la necessità di scaricare app di terze parti.

Abbiamo persino testato questa modalità in diretta su Twitch, coinvolgendo i nostri amici della community e, tutto sommato, l'esperimento è riuscito e ci ha regalato qualche ora di svago in compagnia di numerosi utenti, con un numero di disconnessioni non elevato e un input lag sorprendentemente basso. Proprio come già detto per la Modalità Joy-Con, le competizioni su smartphone prevedono alcuni mini giochi esclusivi, progettati per sfruttare la fotocamera e i sensori dei nostri dispositivi tascabili: tra i più efficaci segnaliamo quello che chiama a utilizzare l'obiettivo dello smartphone per catturare oggetti del colore corrispondente a quelli che appaiono a schermo.



Meno movimentata ma comunque valida è la prova dell'asta: lo scopo della sfida è quello di aggiudicarsi numerosi oggetti, ciascuno con un valore specifico in termini di punteggio finale. Per raggiungere il trionfo è necessaria la partecipazione e l'attenta cooperazione di tutto il team, in una divertente contesa all'ultimo rilancio.

Sfortunatamente però c'è un difetto legato al ritmo del gioco, su cui è impossibile soprassedere. Tra una sfida e l'altra infatti ci sono delle lunghe fasi di attesa in cui si susseguono tutorial, premiazioni e riassunto della classifica, passaggi questi che non possono essere in alcun modo evitati e che finiscono con l'appesantire le competizioni alla base del party game. Sul fronte prettamente visivo Everybody 1-2 Switch svolge il proprio dovere senza infamia e senza lode. L'interfaccia è minimale, perfetta per un prodotto di questo tipo e le animazioni sono essenziali ma curate (pensiamo ad esempio a quando si gonfiano i palloncini durante una delle attività). In generale, quella che permea la produzione è un'atmosfera buffa e scanzonata, calzante con quella che resta un'esperienza che non si prende sul serio. Resta poi apprezzabile l'idea di sfruttare le peculiarità di Joy-Con e smartphone all'interno di specifici minigiochi.