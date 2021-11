Evil Genius 2 Recensione: un genio del male alla conquista del mondo

Disponibile per Pc PS4 Xbox One PS5 Xbox Series X

Il cinema degli anni sessanta ha consegnato alla cultura pop un tipo di villain che sarebbe divenuto presto iconico nell'immaginario collettivo: il cosiddetto genio del male, figura essenziale e affascinante dei film di spionaggio più memorabili come quelli di Guy Hamilton. Megalomani e accecati da ideologie perverse, i nemici di James Bond (a proposito, avete letto la nostra recensione di 007 No Time To Die, l'ultimo film di James Bond?) si sono sempre distinti per l'immancabile smania di controllo assoluto sul mondo, portando avanti i propri oscuri piani da covi segreti celati spesso nei luoghi più remoti del globo, finendo per diventare icone carismatiche tanto quanto i vari 007.



Nel 2004 Elixir Studios aveva ben pensato di fare una trasposizione di questa sceneggiatura nel panorama videoludico, dando vita a Evil Genius, uno strategico in tempo reale ispirato a Dungeon Keeper. E ora la sua eredità viene raccolta da Rebellion Developments che si cimenta in un sequel ludicamente denso e sfaccettato, con la promessa di oliare bene gli ingranaggi e ammodernare lo stile di quella che fu una chicca - seppur imperfetta - per tutti gli amanti del genere. Evil Genius 2: World Domination ci immerge nelle atmosfere della cinematografia spionistica vecchia scuola, con il medesimo - squisito e sardonico - cambio di prospettiva del suo predecessore: l'obiettivo del gioco non è la salvezza del mondo, ma la sua conquista.

Nel covo del genio del male

Gestionale base builder dal design fresco e simil-cartoon, il titolo di Rebellion sposa il sarcasmo di film come Austin Powers che hanno rivisitato il canone dello spy movie, tratteggiandone una messa in scena più caricaturale e irriverente. D'altronde, l'impettito Maximilian, già protagonista del primo capitolo, torna alla ribalta esibendo un look che non faticherà certo a ricordare quello del Dottor Male.

Ma questa volta Maximilian non è l'unico dei geni del crimine con cui potersi dedicare al più increscioso piano di dominio globale: Evil Genius 2: World Domination mette a disposizione un quartetto frizzante di figure tanto stereotipate quanto esuberanti, tutte diversificate per abilità e background narrativo.



Oltre al già citato multimiliardario in completo viola, che consente di cominciare con un nutrito novero di servitori ed una riserva aurea più ampia, troviamo Ivan il Rosso, un generale amante delle esplosioni che può imbracciare un lanciarazzi per risolvere i problemi più spinosi; Zalika, la folle scienziata esperta in materia di ricerche e, infine, Emma, ex spia che può incrementare le abilità dei propri scagnozzi rendendoli assassini letali.

Ognuno dei quattro personaggi - a cui poi andrà affiancato anche un fedele subalterno da scegliere tra altri quattro archetipi - ha una propria storyline che si estrinseca in un pool di missioni differenti atte a descriverne l'ascesa al potere: una scelta che abbiamo apprezzato in quanto aggiunge una buona dose di rigiocabilità a una campagna già di per sé longeva (non fatica a raggiungere le 30 ore di gioco).Del resto, l'ambientazione riprende quel filone istituito dalla celeberrima pellicola di Missione Goldfinger, collocando la base operativa dietro la facciata di un esotico resort con annesso casinò di lusso su un'isola nel Pacifico (a inizio partita potremo scegliere la location fra tre differenti isole). A sottolineare il piglio satirico della produzione è l'encomiabile direzione artistica in questo caso: sia i quattro geni del male sia i loro molteplici sottoposti sono agghindati in modo assurdo e vivace, e le loro movenze - ben trasposte da un comparto grafico attento e minuzioso - risultano piacevolmente caricaturali e ironiche al punto giusto.Insomma, l'aspetto di Evil Genius 2: World Domination si contraddistingue fin da subito per i suoi toni accesi, coloratissimi e sopra le righe, ma anche ben misurati nel riprodurre i cliché della cinematografia a cui fa riferimento.

Costruzione e gestione del covo

Soldi e potere non bastano per raggiungere l'agognata egemonia mondiale: serve anche l'ottimizzazione dello spazio. Questo perché, per costruire il dispositivo definitivo con cui assoggettare i governi del pianeta occorrerà fare economia di risorse e saperle distribuire bene senza sprechi di terreno.

Nelle prime fasi di gioco, dove si è assistiti da un tutorial esaustivo e mai invadente, si avrà la percezione di non dover badare a questo tipo di impellenze; tuttavia, a impresa avviata l'ammontare di macchinari e stanze necessarie aumenterà vertiginosamente e sarà fondamentale posizionarle al meglio, cosa che costringerà a qualche infruttuoso tentativo preliminare i giocatori meno esperti. Elementi che occorre costruire prima di tutti sono ovviamente la propria riserva di oro, debitamente posizionata nel caveau, le cui dimensioni determinano dunque i guadagni massimi dalle attività illecite perpetrate, e la centrale energetica della base, che richiederà costantemente il dispiegamento di nuovi generatori. Ci sono poi le aree adibite per il "personale", come la caserma, la mensa, i centri di addestramento e le infermerie: tutte indispensabili per infoltire i ranghi del proprio esercito e far affluire nuovi sgherri.



La componente da base builder è, senza ombra di dubbio, quella predominante, e si apre a diverse soluzioni per connettere tutti gli altri elementi dell'impasto ludico con efficacia. Bisogna infatti costruire anche i laboratori, che consentiranno la specializzazione dei servitori in guardie, scienziati e imbroglioni; e i centri di controllo, essenziali invece per accedere alla scacchiera mondiale da cui iniziare operazioni nefaste su larga scala (le quali richiederanno proprio l'intervento dei suddetti specialisti).

Lo sviluppo di queste attività va di pari passo con quello della base, dandoci via via sempre più opzioni costruttive man mano che si sbloccano i nodi di ricerca, come la possibilità di elevare il nostro covo su più piani, raggiungendo un grado di complessità strutturale di enormi proporzioni.



In questo frangente si inserisce anche la natura da tower defense del titolo, che mette a disposizione una moltitudine di dissuasori utili a tenere lontane presenze non richieste quali giornalisti, agenti segreti e forze dell'ordine che man mano arriveranno a curiosare per la base.

Qui la produzione targata Rebellion raggiunge il suo apice in fatto di eccentricità: non solo sarà possibile posizionare posti di guardia e telecamere, e addestrare dei "forzuti" in grado di arrestare (e magari anche interrogare) i ficcanaso, ma potremo installare vere e proprie trappole dagli effetti più disparati. Dalle comuni botole ai raggi laser, passando per schiere di androidi, piante carnivore troppo cresciute e l'immancabile vasca di squali: un repertorio che nulla avrebbe da invidiare alle spy story più strampalate. Qualora non dovesse funzionare al meglio la difesa della propria base si dovrà tentare di eliminare uno a uno gli invasori, cercandoli per la mappa e selezionandoli per impartire l'ordine di cattura: un impiccio che nella sua resa rudimentale (a volte fastidiosa) sottolinea l'importanza di allestire un buon sistema di protezione, suggerendo di optare per la massima discrezione anziché ricorrere alla forza bruta - non sempre efficace.

Alla conquista del mondo!

L'altra faccia del gameplay di Evil Genius 2: World Domination è rappresentata dalla componente strategica. Creato il centro di controllo - come dicevamo prima - si avrà accesso al palcoscenico mondiale, un planisfero colorato in stile Risiko dove poter sguinzagliare i propri perfidi servitori. Questi dovranno dapprima esplorare una certa area per poi lanciarsi in operazioni delittuose come il rapimento di agenti nemici, il furto di dichiarazioni d'indipendenza o la conquista di infrastrutture: attività, queste, che permetteranno di arricchirsi ulteriormente a arruolare novelli criminali.



Anche le losche sortite in giro per il mondo necessitano di un approccio ponderato dal momento che impiegare risorse significa anche perderle (non torneranno alla base!) e che la riuscita dei propri piani comporta fluttuazioni del livello di Tensione.



Questo parametro indica la propensione a subire attacchi dalle altre potenze mondiali che quindi manderanno investigatori e giornalisti nel caso la Tensione sia bassa, ma anche agenti speciali (in grado di disattivare trappole e mettere fuori combattimento i propri sgherri) e veri e propri super soldati quando il livello arriva oltre la soglia di guardia. Per fortuna ci sono anche attività che riducono la Tensione, cosa che spinge a selezionare con cura le politiche di conquista del proprio malvagio impero.



Sebbene costituisca metà del gameplay di Evil Genius 2: World Domination, il suo assetto strategico risulta essere la meccanica meno curata e soddisfacente. Poco ispirata dal punto di vista artistico, con una palese carenza di dettagli se paragonata all'ottima realizzazione della base operativa, la scacchiera mondiale si presta ad una serie di attività dal dubbio spessore ludico, fondamentalmente simili (benché la lore sia debitamente approfondita ad ogni missione) e prive di un reale senso di sfida.

Si tratta per lo più di comandi da impartire tra un'impellenza gestionale e l'altra, che non lasciano altro da fare se non tenere d'occhio la barra del relativo completamento - cosa che ci verrà comunicata per altro da un avviso a schermo. Complici anche le oscillazioni ritmiche del quest design, che a volte s'inceppa in futili missioni di arricchimento ed ampliamento di risorse, la progressione generale risulta afflitta da un andamento altalenante a cui fanno da contraltare solo la bontà e la generosità della componente gestionale, vero cuore dell'esperienza. A tal proposito, Rebellion ha messo anche a disposizione una modalità sandbox, scevra da implicazioni narrative e con fondi illimitati. In questo caso ci si ritrova di fronte ad un gameplay molto più rilassato, anche grazie al fatto che buona parte dei nodi di ricerca sono sbloccati, accessibile e utile a impratichirsi oltre che a dare libero sfogo alla propria fantasia.



A parziale risarcimento delle insufficienze succitate, comunque, bisogna dire che l'ottimizzazione consente al titolo una performance ineccepibile. Benché si tratti di un genere che per sua stessa natura predilige la fruizione da PC, l'impostazione dei comandi risulta fluida e intuitiva anche su console, nonostante la gran mole di funzioni di cui si compone il gameplay. Noi lo abbiamo giocato su PlayStation 5, dove le implementazioni del DualSense sono davvero minimali, ma la pulizia visiva è encomiabile ed il frame rate stabilissimo. A questo va poi ad aggiungersi anche un comparto sonoro degno di nota, che rispolvera tutto il fascino delle soundtrack tipicamente bondiane.