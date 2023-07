Exoprimal Recensione: Capcom nella preistoria, nonostante le Exocorazze

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Capcom è in un periodo particolarmente positivo e sembra non sbagliarne una, tra i remake di pietre miliari come Resident Evil 4 (qui la recensione di Resident Evil 4) e produzioni nuove di zecca come Monster Hunter Rise. Tra un Dragon's Dogma 2 (qui l'anteprima di Dragon's Dogma 2) e un Pragmata, l'unico titolo che ha fatto vacillare i fan dell'azienda di Osaka è stato Exoprimal, sparatutto multiplayer online in cui l'obiettivo è quello di massacrare orde inferocite di dinosauri.



Lo scetticismo iniziale ha poi lasciato spazio a un tiepido entusiasmo quando la produzione è stata proposta all'utenza in forma di Open Beta. Finalmente, siamo giunti all'appuntamento finale e dopo aver speso innumerevoli ore sul server del gioco possiamo raccontarvi nel dettaglio delle nostre avventure sull'isola di Bikitoa.

In fuga da un'IA

Sono in molti ad avere la convinzione che Exoprimal sia un gioco fin troppo sopra le righe, con una componente narrativa tendente all'esagerazione, dai tratti quasi buffi. Probabilmente tale percezione è dovuta anche alla massiccia presenza di dinosauri nei filmati di presentazione del titolo Capcom. Eppure, dal primo all'ultimo minuto, Exoprimal è un titolo che si prende molto sul serio e nelle sue cutscene in realtà non c'è spazio per gli eccessi.

Siamo nel 2040 e il mondo è invaso dalle creature preistoriche, che appaiono in ogni dove seminando il panico. La mega corporazione Albius quindi decide di reclutare soldati esperti per far fronte a questa minaccia. Il nostro personaggio, creato tramite un editor abbastanza grezzo, è parte di una delle squadre che pattugliano i cieli alla ricerca di ondate di dinosauri da rispedire nella loro dimensione. Durante una di queste spedizioni, però, accade qualcosa di inaspettato: il velivolo viene attirato sull'isola di Bikitoa da una richiesta di soccorso fasulla e resta imprigionato in un loop temporale. In questo luogo regna sovrana Leviathan, una malvagia intelligenza artificiale che si diletta con gli Exocombattenti intrappolati, facendoli partecipare ad una serie infinita di simulazioni contro dinosauri e altri guerrieri in armatura.



Dovremo quindi sottostare al volere dell'IA, così da poter sopravvivere e al contempo condurre le indagini che ci permetteranno di fuggire dal massacro senza fine di dinosauri. Il nostro guerriero avvolto nella latta sarà l'unico soldato del gruppo, che è composto da scienziati e meccanici il cui obiettivo è esclusivamente quello di fornirci supporto tra un'avventura e l'altra.

Purtroppo, però, questi comprimari risultano essere poco interessanti e, complice anche la trama priva colpi di scena degni di nota o frangenti più epici, tutto ciò che riguarda il comparto narrativo passa in secondo piano. Del tutto ininfluente è anche Majesty, una sfrontata ex-pilota di corazze che con la sua chioma rossa e il suo soprannome non può che richiamare la protagonista di Dino Crisis: Regina.

Parola d'ordine: ripetitività

In ogni caso è bene precisare che in Exoprimal non esiste una vera e propria campagna e, come accennato poco più sopra, tutto ciò che riguarda la trama e la lore viene sbloccato semplicemente giocando. Ad ogni partita verrà

arricchita un'apposita schermata con documenti, file audio o filmati che possono essere analizzati o riprodotti in qualsiasi momento. In questo modo, chi si diverte con gli amici ha sempre l'opportunità di saltarli e riprenderli successivamente. Sarebbe però errato affermare che la trama e il gameplay di Exoprimal non siano interconnessi. Per vedere tutta la storia vi serviranno circa 60 partite e, con una certa regolarità, si verificheranno eventi che andranno ad aggiungere nemici o attività a quelle che Leviathan può proporre randomicamente ai giocatori. Basti pensare che all'inizio si affrontano solo ed esclusivamente dinosauri ‘tradizionali', ma già dopo una ventina di match vedrete spuntare dai portali dimensionali anche T-Rex, Neosauri esplosivi e veri e propri dino-cecchini che si posizionano in luoghi elevati per infastidire la squadra. Al netto delle iniezioni di nuovi contenuti tra una cutscene e l'altra, Exoprimal non riesce a correggere quello che è il suo più grande difetto: la ripetitività.



Pur con nemici differenti, qualche boss fight in stile raid e svariate incarichi da terminare prima di giungere all'obiettivo finale, l'impalcatura ludica è sempre la stessa (la modalità disponibile ad oggi è una sola) e questo fa sì che il giocatore abbia la sensazione di ripetere le medesime azioni in loop.

Le partite insomma cominciano presto ad assomigliarsi le une alle altre, perché non si verificano situazioni uniche capaci di mantenere la varietà su buoni livelli. Certo, la prima volta che vedrete una cascata di velociraptor precipitare da un grattacielo sarà uno spettacolo per gli occhi, ma momenti del genere si contano sulle dita di una mano e non ci mettono molto a perdere il loro fascino.



La partita tipo di Exoprimal consiste infatti in una successione di mini-obiettivi che un team di cinque giocatori deve completare prima che la squadra avversaria faccia altrettanto. Terminata la sfilza di missioni iniziali, viene dato il via alla fase conclusiva del match, che in base alle scelte dell'utente in fase di matchmaking coinvolge o meno elementi PvP.

Parlare di modalità esclusivamente PvE è tecnicamente sbagliato, poiché resta comunque possibile assalire gli avversari sotto forma di dinosauro. I controlli della creatura sono tutt'altro che ottimali ma ad ogni modo nei suoi panni possiamo riuscire a infastidire i nostri sfidanti e a far perdere loro tempo prezioso.

Un sistema di progressione discutibile

È un vero peccato che Exoprimal sia così ripetitivo, poiché lato gameplay è davvero divertente. Come già ribadito in fase di anteprima, questo sparatutto in terza persona sa come intrattenere e, pur con qualche piccola

eccezione, tutte le corazze risultano godibili per via delle loro armi e delle rispettive abilità speciali. Nessuna di esse si basa su concept particolarmente originali, infatti in un modo o nell'altro si rifanno ai personaggi di altre produzioni. Al netto della scarsa inventiva, scendere in pista con un Samurai armato di katana e affettare folle di dinosauri oppure falciarli con una mini-gun dalle dimensioni importanti non può che essere un'esperienza galvanizzante. Da questo punto di vista abbiamo ben poco da criticare al prodotto confezionato da Capcom e, anzi, non vediamo l'ora di scoprire quali altre corazze e varianti - le cosiddette Alfa - verranno introdotte con i futuri aggiornamenti.



A non averci pienamente soddisfatto è invece il sistema di progressione. Tralasciando la lentezza della scalata al livello massimo, necessaria per sbloccare alcune delle Exocorazze più interessanti, riteniamo che la scelta degli sviluppatori di utilizzare un'unica valuta per l'acquisto di skin e moduli - i potenziamenti delle armature - sia poco efficace. Coi level up è possibile accumulare quantità limitate di Bik Coin e lo sblocco/upgrade dei moduli per migliorare alcune caratteristiche delle corazze richiede l'impiego di un cospicuo quantitativo di risorse, soprattutto quando si tratta dei moduli specifici degli involucri e non di quelli condivisi fra tutti. In soldoni, vi ritroverete a scegliere se ottenere costumi o i potenziamenti: neanche a dirlo, la decisione più saggia è investire tutto sulla seconda opzione.

Questo fa sì che l'unico modo per ampliare la collezione di cosmetici sia da ricercarsi nelle loot box che si ottengono con l'esperienza, ma dal momento che nel pool di ricompense vi sono tantissimi oggetti secondari come emblemi e adesivi, le probabilità di ottenere skin interessanti sono davvero basse. Va però specificato che tutto ciò non ha legami con le microtransazioni e non vi è alcun modo di mettere mano al portafoglio per ottenere Bik Coin, loot box o skin. Gli unici acquisti in app sono legati ad un solo elemento estetico per corazza, che si può avere soltanto con l'impiego di denaro reale.

Prestazioni più che solide

Rispetto ai nostri precedenti contatti con Exoprimal non abbiamo notato particolari modifiche al comparto grafico, che offre un dettaglio visivo sufficiente, ma non certo da far gridare al miracolo. Continuiamo però ad essere sorpresi per come il titolo riesca a gestire una simile mole di elementi a schermo senza quasi mai vacillare.

Si tratta - almeno su PS5 e Xbox Series X|S, ossia le due versioni testate - di un risultato notevole anche considerando il modo in cui si muovono i singoli nemici, ben animati e con reazioni credibili ai colpi subiti, che siano essi i proiettili di un fucile d'assalto o i possenti pugni di un tank. Deludente è invece l'interazione con gli scenari, con alberi e veicoli che dopo aver subito danni si spostano di qualche centimetro e scompaiono lentamente nel nulla. Sempre a proposito delle mappe, abbiamo riscontrato una scarsa originalità delle stesse. Soprattutto le arene ambientate in città hanno un'estetica molto simile tra loro e sono poche le eccezioni che ci conducono in grotte naturali o antiche rovine, probabilmente i luoghi più gradevoli da ammirare e in cui darsi battaglia. Abbiamo invece apprezzato tutto quel che riguarda il design delle armature, belle da vedere sia nelle loro versioni originali che in quelle alternative, visto che vi sono skin che stravolgono totalmente l'aspetto della Exotuta.

Dobbiamo infine segnalare un particolare davvero bizzarro in merito al doppiaggio. Proprio come nella Beta e nella build provata lo scorso maggio, tutti parlano in inglese tranne l'IA, completamente localizzata in italiano. Questa scelta, del tutto incomprensibile, dà vita a momenti in cui si sovrappongono linee di dialogo in lingua diversa che avremmo preferito non ascoltare.