Eyes in the Dark Recensione: un roguelike dallo stile unico

L'eterno conflitto tra luce e oscurità affascina da sempre filosofi e poeti di ogni epoca ed è un tema assolutamente fondamentale per l'Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom dei ragazzi di Under The Stairs, che lo hanno definito simpaticamente come "roguelight" per porre l'accento sulla principale meccanica di gameplay alla base dell'esperienza. Ad ogni modo, ci siamo ritrovati a combattere un male primordiale in questo titolo dallo stile peculiare e adesso siamo finalmente pronti a parlarvene nel dettaglio (a proposito di roguelite dalla componente estetica formidabile, qui la nostra recensione di Hades).



Un ritorno agli anni '20

Cavalcando il confine tra l'onirico e il surreale, Eyes in the Dark ci racconta le vicende di Victoria Bloom, una bambina invitata dal nonno a visitare il maniero di famiglia, che in passato ha ospitato grandi scienziati, pensatori e filosofi, della sua stessa stirpe. Arrivata a destinazione, la ragazza inizia a cercare l'anziano ma nota qualcosa di strano: una tetra e inspiegabile oscurità circonda la villa. Per farsi strada attraverso questa nube nera deve quindi ricorrere alla luce e di conseguenza a un'utile torcia, senza la quale è impossibile esplorare la residenza Bloom.



Presa familiarità con i comandi, che a prima vista ci sono sembrati piuttosto scomodi vista l'inusuale disposizione dei tasti, ci siamo imbattuti in qualcosa di sinistro e nello specifico in occhietti che, oltre a osservare ogni nostra mossa, volevano a tutti i costi il nostro sangue. Chiaramente esiste un modo per eliminare queste creature simili a piccoli insetti e neanche a dirlo riguarda proprio il fascio di luce emesso dallo strumento principale. Tornando a noi, Victoria si spinge sempre più all'interno della struttura e a un certo punto incontra il nonno, purtroppo tenuto prigioniero da una tentacolare presenza nera.



Prima di sparire nell'oscurità però l'anziano dona alla nipote un orologio capace di alterare il tempo, in realtà un banale espediente narrativo per giustificare la continua rinascita della protagonista. Sin dal principio dell'avventura è possibile notare la bellezza di una direzione artistica che colora le immagini di bianco e nero per acuire maggiormente il conflitto tra luce e oscurità.



Il taglio da "film muto" durante le scene di intermezzo peraltro si fregia di slide contenenti i dialoghi degli interlocutori e dona una sfumatura retrò all'esperienza, che si combina alla perfezione con le sembianze a la "Cartoon Network" di personaggi e nemici. Non fatevi ingannare dal tratto giocoso, perché la creatura dei ragazzi di Under The Stairs si ispira palesemente ad alcuni grandi pilastri della letteratura gotica, da Lovecraft a Edgar Allan Poe. I riferimenti al lavoro di questi autori sono presenti in ogni angolo, si pensi alla presenza di un corvo mercante chiamato Edgar e palesemente ispirato al romanzo "The Raven".



Scrutare l'abisso

L'aspetto un po' meno luminoso della produzione è sicuramente il gameplay, perché - pur essendo sufficientemente efficace - declina le sue meccaniche fondanti in maniera poco originale. In primis, la torcia ha sia la funzione di scoprire la mappa di gioco, sia quella di arma per sconfiggere gli insettoidi.

La fitta nebbia che ha conquistato la residenza degli avi di Victoria è oscura, si trova in ogni angolo e l'unico modo che abbiamo per dissiparla è attraverso la luce dello strumento. Le altre "armi" date in mano al giocatore saranno principalmente una fionda e delle scarpette, rispettivamente arma secondaria e difensiva per le schivate. La torcia potrà essere potenziata con le lampadine, che rappresentano l'upgrade primario. Queste infatti cambiano la forma e la dimensione del raggio di luce in modo molto simile alle lacrime di The Binding of Isaac, mentre le batterie - un potenziamento secondario - aumentano le statistiche dei vari strumenti (a proposito, qui la nostra recensione di The Binding of Isaac).



Entrambi gli elementi potranno essere trovati durante l'esplorazione, al negozio o dopo aver sconfitto un Guardiano (così si chiamano i boss di fine livello). Stesso discorso vale per la fionda e per le scarpe, la cui introduzione ha influito positivamente sulla stratificazione ludica. Per il resto, la struttura è simile ai capisaldi del genere. Avviando una nuova partita la mappa dell'area cambierà totalmente, con stanza procedurali sia per forme che per contenuto. Tutta l'avventura sarà ambientata all'interno della villa Bloom - ma aspettatevi qualche eccezione alla regola - e per accedere alle altre ale della casa dovremo prima uccidere il Guardiano, che fornirà alla giovane una chiave con cui scegliere in quale delle nove zone disponibili addentrarsi.

Aprire un nuovo percorso causerà una "divergenza nella linea temporale" e a questo punto dovremo selezionare un bonus e un malus che ci accompagneranno durante la nostra run. In caso di una prematura dipartita di Victoria, ci toccherà ricominciare da zero, ma forti della speciale valuta accumulata durante il precedente viaggio: col "Sapere" infatti sarà possibile sbloccare oggetti e bonus permanenti, per facilitare l'avventura della giovane. L'economia di gioco inoltre si basa su di un'altra moneta chiamata "Scintilla", con cui potremo comprare potenziamenti nello shop e aumentare il numero di slot per potenziare gli strumenti di morte.



Chiari e scuri

L'intera impalcatura ludica insomma non è particolarmente innovativa ma è ben confezionata, complice anche il rodato genere a cui fa capo Eyes in the Dark. Tuttavia, se da un lato lo stile ricercato dell'opera riesce a convincere, dall'altro dà vita a qualche problema di troppo nelle scene più concitate e piene di nemici: gli scontri in bianco e nero non sempre si sono confermati di facile lettura e talvolta ci hanno chiamato a schivare in modo un po' incerto proiettili e offensive avversarie, in dei frangenti piuttosto confusionari.



Per quanto concerne la caratterizzazioni dei nemici e dei boss, inoltre, si poteva fare sicuramente di più: nessuna creatura che abbiamo annientato è riuscita a rimanere impressa nella nostra mente ed è un peccato, vista anche la bellezza del mondo di gioco. A bilanciare tale mancanza ci pensa il senso di soddisfazione derivante dall'eliminare le mostruosità insettoidi, grazie a un combat system soddisfacente e forse più accessibile rispetto a quello di altre produzioni similari. Segnaliamo, infine, la presenza di un fastidioso bug che in un'occasione ci ha costretto a ricaricare la partita (ma nulla che una patch del day one non possa correggere).