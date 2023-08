F1 Manager 2023 Recensione: la Formula Uno da vivere in prima persona

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

F1 Manager 2022 si era rivelato un prodotto sorprendentemente solido per essere il titolo d'esordio della serie (ecco la nostra recensione di F1 Manager 2022), ma aveva anche delle evidenti mancanze e un potenziale parzialmente inespresso. Benché i margini di miglioramento fossero piuttosto ampi, Frontier con F1 Manager 2023 ha adottato la filosofia "chi va piano va sano e va lontano", concentrandosi su poche cose alla volta. Erano tante le feature che i giocatori avevano richiesto a gran voce per questo nuovo capitolo, ma gli sviluppatori, piuttosto che infarcire il gioco con numerose meccaniche inedite, hanno preferito non distaccarsi troppo dal titolo dello scorso anno. Questo non significa - si badi - che manchino aggiunte e migliorie: dopo aver giocato per parecchie ore possiamo finalmente raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sul nuovo manageriale dedicato alla Formula 1.

La dura vita del team principal

La modalità carriera si regge sulle fondamenta del capitolo precedente e a livello di struttura e interfaccia tutto è rimasto praticamente invariato. Le dinamiche di gioco sono le medesime, tutto si trova esattamente dove lo avevamo lasciato nella scorsa edizione, quindi chi ha trascorso tante ore su F1 Manager 2022 si sentirà subito a casa.

Questo non significa però che non ci siano novità di un certo rilievo. Tanto per cominciare quest'anno avremo un calendario in tutto e per tutto fedele a quello della Formula 1 reale, grazie all'introduzione dei nuovi tracciati di Lusail e Las Vegas, nonché all'implementazione delle gare sprint. Alcuni specifici weekend infatti, proprio come accade nel campionato reale, avranno una struttura diversa, con una gara sprint al sabato al posto delle tradizionali qualifiche, anticipate al venerdì.



Purtroppo però dobbiamo segnalare che il format dei weekend sprint è quello del campionato 2022, in cui il risultato della gara sprint determina la griglia di partenza della corsa domenicale, mentre il format della stagione corrente prevede che la griglia di partenza sia basata sulle qualifiche del venerdì. Si tratta di una discrepanza di un certo rilievo per un gioco su licenza che punta a riprodurre le dinamiche della Formula 1 sin nei minimi dettagli.

È stato rivisto anche il sistema di sviluppo di staff e piloti: nel precedente capitolo questi guadagnavano punti esperienza e spettava al giocatore assegnarli manualmente. In F1 Manager 2023 invece l'utente dovrà attuare a priori un piano di sviluppo personalizzato per ogni pilota e membro dello staff, che va a incidere su alcune skill specifiche. Queste quindi miglioreranno in automatico: è un cambiamento che riesce però a sveltire la gestione dello sviluppo senza che ne risenta la profondità del sistema. A proposito di staff poi, è stata introdotta una nuova figura: quella del direttore sportivo. Prima di parlarvi di questo elemento chiave, dobbiamo però introdurre un'altra nuova feature, ossia il programma di allenamento della squadra dei meccanici: l'addestramento di questi specialisti era già presente, in una veste molto superficiale, in F1 Manager 2022 ma, per questo nuovo capitolo, Frontier lo ha approfondito a dovere. Il giocatore avrà il compito di predisporre mensilmente il programma di allenamento dei meccanici: si possono alternare sessioni in palestra per la preparazione fisica ad aspetti molto più specifici che riguardano le varie fasi di un pitstop, quali ad esempio la sostituzione degli pneumatici, di eventuali parti danneggiate e così via.



Tutto questo andrà bilanciato opportunamente con dei giorni di riposo, necessari per i meccanici al fine di recuperare la condizione fisica e presentarsi al weekend di gara in forma smagliante. È presente infatti una barra che indica l'affaticamento, alla quale il giocatore dovrà prestare molta attenzione: far stancare eccessivamente i membri del team aumenta le probabilità che questi commettano un errore nel turno domenicale, durante le soste ai box.

Sì perché, proprio come nella realtà, può capitare che qualcosa vada storto durante la delicata operazione di sostituzione delle gomme e questo potrebbe costare preziosissimi punti a tutta la squadra. Questo focus sulle soste ai box è stato ulteriormente enfatizzato dall'introduzione di una classifica parallela in cui vengono assegnati punti in base alla durata del pit stop e la scuderia più veloce della domenica si aggiudica anche il DHL Fastest Pitstop award. In questo contesto il direttore sportivo può essere considerato il supervisore della squadra dei meccanici, pertanto assumerne uno di alto profilo può acuire sensibilmente i risultati dell'allenamento e, di conseguenza, le prestazioni ai box.

Sviluppo dell'auto e gestione dei piloti

Dal punto di vista dello sviluppo della monoposto, la più grande novità riguarda l'usura dei componenti aerodinamici e il loro peso. Quando sviluppiamo un aggiornamento aerodinamico dobbiamo adesso valutarne anche il peso. Componenti più leggeri hanno l'ovvio vantaggio di non appesantire l'auto ma si usurano molto in fretta e la loro sostituzione ha un costo.

Di contro, i pezzi maggiormente pesanti sono più resistenti all'usura ma potrebbero rallentare la monoposto. Inoltre, all'interno della schermata dedicata allo sviluppo, viene indicato chiaramente quali sono i componenti chiave per un determinato Gran Premio e questo consente al giocatore una pianificazione più ragionata degli upgrade da apportare. Per quanto riguarda la gestione dei piloti, ancora una volta ci troveremo a dover scegliere la nostra line up, che include i due titolari e il collaudatore. Quest'ultimo rivestiva un ruolo fin troppo marginale nel capitolo scorso e purtroppo la situazione è rimasta invariata. Si segnalano però dei miglioramenti per quanto riguarda la fase di scouting: in F1 Manager 2023 i campionati di F2 ed F3 vengono interamente simulati e si può tenere traccia, gara dopo gara, dei risultati che stanno ottenendo i giovani piloti che stiamo seguendo. È un'aggiunta apprezzabile, che aumenta il livello di profondità dello scouting e dona al giocatore dati oggettivi su cui basare le proprie decisioni, ma vedere i campionati minori simulati alimenta un po' l'amarezza di non potervi prendere parte attivamente.



È doverosa infine una menzione a quella che è forse la feature più attesa di questo nuovo capitolo: il cambio di scuderia a carriera in corso. Purtroppo nulla possiamo dirvi a riguardo perché questa funzionalità verrà aggiunta con l'aggiornamento gratuito di settembre, però da quel che sappiamo, sarà possibile, dopo tale update, ricevere proposte contrattuali da altre scuderie qualora si ottengano risultati degni di nota. Inutile dire che questa feature, se ben implementata, potrebbe cambiare volto alla modalità carriera, conferendole una sostanziosa profondità ulteriore.

Novità in pista

Quando finalmente arriva il momento di scendere in pista, F1 Manager 2023 propone una simulazione solida, con diversi miglioramenti, anche se non tutti esattamente a fuoco. La prima novità da segnalare è meramente estetica e si tratta della Visor Cam, una nuova visuale che imita le helmet cam che vediamo sempre più spesso in televisione, ovvero delle microcamere inserite all'interno dei caschi che regalano allo spettatore la stessa prospettiva del pilota.

La realizzazione di questa visuale merita assolutamente un plauso: viene simulato lo sporco della visiera e addirittura vi è un filtro che riproduce il colore della stessa, mentre nelle gare in notturna i riflessi dei led del volante sulla superficie in plastica sono una goduria per gli occhi. Peccato solo che i movimenti della testa del pilota in alcune situazioni siano un po' troppo accentuati. In ogni caso si tratta di una chicca che sicuramente farà piacere agli appassionati ma non risulta pienamente funzionale per la gestione della corsa.



Restando in pista, già nello scorso capitolo era presente l'indicatore della fiducia del pilota, che si basava sulla bontà degli assetti, sulla confidenza con i componenti in uso sulla sua vettura e sul feeling con un determinato tracciato.

Il pilota durante le prove libere raggiungeva un dato livello che tale rimaneva fino alla fine del weekend di gara. In F1 Manager 2023 invece la fiducia è dinamica: il raggiungimento di un grado soddisfacente di confidenza è sempre frutto della gestione ottimale delle prove libere ma quello che succede in pista influenza in tempo reale la fiducia e indirettamente anche le prestazioni. Il modo in cui i piloti si lasciano condizionare dalle situazioni durante la gara dipende anche dalle loro abilità: ci sono infatti alcune voci del profilo che influenzano proprio questo aspetto e dunque un bel sorpasso o un brutto errore possono avere un peso specifico diverso a seconda di chi ne è artefice.



Ci dispiace in aggiunta dover constatare che Frontier insista nel non implementare un'opzione per simulare le gare (magari quelle di fine stagione, quando già si conoscono i verdetti di classifica). Non è poi ancora possibile saltare direttamente a fine corsa nemmeno nel caso in cui si incappi in un doppio ritiro. In compenso è stato implementato il salvataggio a gara in corso, per cui il giocatore non è più obbligato a giungere alla fine del weekend per poter mettere al sicuro i progressi.

Problemi di temperature

L'interfaccia è rimasta pressoché la stessa dello scorso capitolo con qualche ottimizzazione, come ad esempio la gestione dell'ERS, che adesso non è più suddivisa in "difesa" e "sorpasso": c'è infatti un tasto che attiva automaticamente la potenza aggiuntiva al pilota quando si trova in lotta ravvicinata con un avversario. La vera novità consiste nella temperatura delle gomme: in F1 Manager 2023 ogni mescola ha una sua finestra di funzionamento (che cambia anche in base al circuito e al meteo), fuori dalla quale la gomma dovrebbe perdere buona parte della sua performance.

Questa nuova meccanica pone dunque un limite a quanto l'utente può spingere sullo stesso treno di gomme, perché dopo qualche giro a ritmi forsennati il termometro diventa rosso e dal box ci comunicano che urge un calo di ritmo per far ritornare la temperatura degli pneumatici nella finestra ottimale. Peccato che dopo diverse ore di gioco possiamo dirvi che portare le gomme oltre la temperatura consigliata non comporta nessun reale malus in termini di aderenza e tempi sul giro, quindi nei fatti nulla sembra cambiato rispetto a F1 Manager 2022. Ci sembra tuttavia il tipo di problema a cui si potrebbe porre rimedio con una patch, quindi speriamo che questo aspetto venga bilanciato al più presto.

Bilanciamento rivisto

Una delle critiche maggiori che la community ha mosso nei confronti di F1 Manager 2022 riguardava una certa facilità di fondo. Frontier non ha aggiunto un selettore della difficoltà, ma sembra aver ascoltato la voce dei giocatori e ha sfornato un prodotto che ci è parso generalmente più impegnativo rispetto al predecessore.

Di primo acchito, si nota che è stata ritoccata l'economia del gioco: sviluppare nuovi aggiornamenti aerodinamici è ora più costoso che in passato, e anche le richieste di piloti e membri dello staff ci sono parse più esose, in alcuni casi quasi esagerate. Inoltre, adesso anche i componenti aerodinamici si usurano, costituendo una voce di spesa che prima non esisteva. Inoltre, durante la stagione possono presentarsi problemi imprevisti alle strutture, che le rendono temporaneamente inagibili e costringono il giocatore ad ulteriori esborsi per poterle ripristinare. Il cambiamento più evidente però lo abbiamo apprezzato in pista dove, avendo iniziato con una scuderia di fondo classifica come la Haas, abbiamo dovuto penare non poco per tutta la stagione, rischiando persino il licenziamento in un paio di momenti, laddove invece in F1 Manager 2022, a parità di condizioni, eravamo riusciti persino ad arrivare a podio già nel primo anno.



Abbiamo poi iniziato un secondo salvataggio con la Ferrari, per capire se nella parte alta della griglia la vita fosse più facile, e abbiamo scoperto con grande piacere che le cose, con le dovute differenze, non si fanno meno impegnative. Ovviamente gli obiettivi della Ferrari erano ben diversi da quelli della Haas, ma abbiamo riscontrato lo stesso livello di sfida nel perseguirli, segnale di un impegno certosino nel bilanciamento dell'esperienza.

Non solo Carriera

Oltre alla modalità carriera, in F1 Manager 2023 fanno il loro esordio due nuove modalità di gioco, chiamate Race Replay e Scenari. Come suggerisce il nome, la prima permette al giocatore di rivivere i Gran Premi della stagione 2023, con le stesse condizioni meteo e il medesimo ordine di partenza, provando a cambiarne però le sorti. Naturalmente si tratta di una modalità in costante aggiornamento fino alla fine della stagione, poiché le sfide verranno aggiunte man mano che si corrono i Gran Premi nel calendario reale.

La seconda opzione è molto simile alla prima nelle meccaniche, se non addirittura identica, ma si differenzia perché il giocatore deve raggiungere l'obiettivo partendo da condizioni particolari, come ad esempio la necessità di dover correre con un solo treno di gomme nuove a disposizione oppure con le vetture a prestazioni pari. Gli Scenari sono divisi a loro volta in "Sfide dalla Griglia" e "Momenti". Le prime sono test in cui, poste particolari condizioni, si ha a disposizione l'intera gara per cercare di raggiungere l'obiettivo, mentre in "Momenti" il giocatore viene catapultato al centro dell'azione, nel bel mezzo della corsa, e avrà solo pochi giri a disposizione per centrare il risultato richiesto.

Comparto tecnico

Nei giochi a cadenza annuale è sempre più raro vedere miglioramenti sensibili a livello grafico ed invece F1 Manager 2023 porta in dote un comparto tecnico visibilmente rinnovato. La resa generale è migliorata, specialmente grazie ad un'attenzione particolare alla gestione dell'illuminazione e alla nuova visor car. Sono poi state riviste e corrette le traiettorie e le collisioni. Le prime sono abbastanza credibili, mentre le seconde sono sensibilmente migliorate, ma c'è ancora del lavoro da fare per renderle sempre verosimili.

Molto buono anche l'operato sulle animazioni dei meccanici durante i pitstop, mentre ci lascia ancora un po' perplessi la fisica delle auto in curva, con le vetture che sembrano subire un rollio abbastanza innaturale. Dal punto di vista sonoro F1 Manager 2023 si conferma infine una vera eccellenza, con l'aggiunta di ulteriori team radio (i quali - lo ricordiamo - sono campionature reali, prese dalle vere gare), che vanno a sommarsi all'ottima soundtrack e alla discreta telecronaca in italiano.