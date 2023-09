Fae Farm Recensione: un'avventura fiabesca con un gameplay accessibile

Dall'annuncio di Fae Farm alla pubblicazione dell'avventura di Pheonix Labs, l'attesa è stata davvero molto breve, con il titolo destinato a esordire su PC e Nintendo Switch nella giornata di venerdì 8 settembre 2023. In vista del day one, abbiamo già potuto muovere i nostri passi sull'isola di Azoria, dove abbiamo trovato ad attenderci un simpatico micromondo dal mood fiabesco. In una produzione che fonde avventura, magia e agricoltura, Fae Farm rientra a pieno titolo nel fiorente universo dei wholesome games, dove tensione e senso di sfida lasciano il posto a relax e leggerezza.



Dopo aver contrastato dispettosi spiritelli e rovi incantati e aver dato forma a una incantevole fattoria fatata, siamo pronti a raccontarvi le nostre impressioni sulla produzione Phoenix Labs. Buona lettura!

Una fiaba magica

Spinto dal ritrovamento sulla spiaggia di un messaggio celato in una bottiglia, il protagonista di Fae Farm ha deciso di fare rotta verso l'isola di Azoria, convinto che all'arrivo avrebbe trovato ad attenderlo un luogo paradisiaco. Il viaggio verso l'atollo, tuttavia, si rivela ben più burrascoso del previsto e la destinazione viene sì raggiunta, ma solo a seguito di un tumultuoso naufragio.

Soccorso dalla cittadinanza locale, l'intrepido viaggiatore è accolto dalla sindaca di Azoria, ansiosa tanto di aiutarlo quanto di chiedergli un po' di assistenza. Nel giro di pochi minuti, ci ritroviamo così in possesso di un ampio casolare da rimettere a nuovo, mentre gli isolani fanno a gara per trasmetterci tutte le nozioni necessarie a dare il via a una nuova vita. In cambio, ci impegniamo a cercare di risolvere i bizzarri problemi che da qualche tempo assillano la comunità.



Quello di Fae Farm è evidentemente un incipit narrativo pretestuale, volto a offrire una cornice alle avventure che il giocatore potrà affrontare in libertà. Nonostante il titolo proponga una sorta di campagna principale, la sua ambizione non è quella di intessere una trama intricata e strutturata, e gli stessi abitanti di Azoria, per quanto disponibili e desiderosi di fare la nostra conoscenza, non sfoggiano certo personalità sfaccettate. A prescindere dalla possibilità di stringere amicizie più strette e persino di convolare a nozze, la comunità di Fae Farm non mira dunque a soddisfare i videogiocatori in cerca di grandi storie, ma semplicemente ad animare una declinazione light del variegato genere dei life simulator.

Accanto a mercanti indaffarati trovano così spazio nostalgici veterani dei sette mari, maghi pasticcioni e cuochi appassionati, in una comunità isolana variegata e ben differenziata, capace di vivacizzare a sufficienza la quotidianità dell'atollo. Ogni cittadino di Azoria è pronto ad affidare al giocatore piccole missioni, ma anche a insegnare al protagonista un nuovo mestiere. E proprio la costante alternanza di attività rappresenta il fulcro dell'esperienza confezionata da Pheonix Labs. Durante il suo soggiorno sull'isola, l'avventuriero (o l'avventuriera, ovviamente, da plasmare liberamente tramite un editor del personaggio piuttosto sfaccettato) può infatti dedicarsi tanto all'esplorazione di dungeon quanto alla pesca e all'agricoltura, senza dimenticare attività di falegnameria, raccolta di piante e minerali.



Come accennato, il tutto ruota attorno alla necessità di liberare Azoria da una buffa serie di maledizioni, che vedono l'isola circondata da mulinelli che impediscono la navigazione, senza dimenticare i rovi incantati e le pozze di oscurità che ostacolano la libera esplorazione della mappa di gioco.

A completare il quadro ci pensano i Guazzabugli, dispettosi spiritelli che sembrano aver trovato sull'isola l'ambiente ideale nel quale prosperare. Il mood dell'esperienza è prettamente fiabesco e family friendly, per un'esperienza che si presta a una fruizione anche da parte di videogiocatori in erba. Un nucleo concettualmente essenziale, attorno al quale Phoenix Labs intreccia con astuzia un gameplay rilassante, in grado di soddisfare l'utenza in cerca di un passatempo gradevole e poco esigente.

Un gameplay accessibile

Seguendo l'alternarsi delle stagioni, scandito da un calendario in-game non legato al mondo reale , i protagonisti di Fae Farm si tramutano giorno dopo giorno in veri e propri tuttofare di un mondo fantasy.

Fae Farm in multiplayerLe avventure di Fae Farm possono essere vissute anche in compagnia, grazie al supporto a una modalità multiplayer cooperativa. Un massimo di quattro giocatori possono infatti unire le forze in multiplayer online o in wireless in locale. Le utenze console e PC possono peraltro interagire liberamente, grazie al supporto del gioco al crossplay.

Le attività disponibili si ampliano con il tempo, sino a comporre un mosaico sempre più interdipendente. Nelle prime battute del gioco, gli strumenti a nostra disposizione ci consentono di rimettere in funzione il nostro casolare e di raccogliere risorse essenziali, tra legname, erbe, pietre e terriccio. Un piccolo fuoco da campo permette inoltre di cucinare pasti frugali, mentre un piccolo letto è tutto ci che ci serve per recuperare le energie dopo un'intesa giornata di lavoro. Inizialmente armati - oltre che delle nostre mani - di pala, ascia, piccone e falcetto, potremo dunque iniziare a portare a termine alcuni primi compiti, come la preparazione di un piccolo orto, la costruzione di semplici arredi per la casa o la pulizia del giardino del casolare, infestato da erba alta e cumuli di terriccio.

La gestione degli attrezzi è in questa fase estremamente semplice: a selezionare lo strumento più opportuno per ogni compito è infatti il gioco stesso, con il protagonista chiamato a condurre le diverse attività con un unico tasto. Più avanti, tramite il potenziamento degli equipaggiamenti, sarà però possibile sbloccarne alcuni poteri speciali, utili ad accelerare i processi di raccolta dei materiali.



Il quadro si arricchisce con l'aggiunta di di ulteriori strumenti, come un retino per la cattura di insetti e piccoli animali e una canna da pesca, entrambi associati a piccoli mini-giochi dedicati.

Spazio anche a un bastone magico, da sfruttare per contrastare le bizzarre anomalie ambientali di Azoria e per combattere i Guazzabugli. Questi ultimi si celano esclusivamente all'interno di dungeon che si sviluppano in profondità e dove si mette in moto un basilare combat system di stampo action. Tra un po' di scontri, esplorazioni e raccolta di risorse, il gameplay di Fae Farm si completa con le attività connesse alla gestione del casolare. Qui è infatti possibile piantare alberi da frutto, verdure, fiori variopinti ed erbe da tramutare in foraggio per gli animali, principalmente versioni fatate dei più comuni animali da fattoria. Ortaggi, uova, cotone, latte e tutti i materiali prodotti nella nostra dimora possono poi essere venduti al mercato locale oppure essere riutilizzati per dare vita a beni più preziosi. È così che progressivamente il casolare del protagonista finisce per popolarsi di forni a legna, postazioni per la distillazione di pozioni e bevande, seghe da falegname e tanto altro. Quando questo circolo virtuoso tra risorse, esplorazione, dungeon e personalizzazione della casa entra nel vivo, ecco che Fae Farm riesce a dare il meglio di sé, dimostrandosi in grado di offrire un gameplay loop soddisfacente e ben strutturato. A fare da sfondo all'intera esperienza, completa il quadro una variopinta direzione artistica, che pur senza guizzi di straordinario rilievo, riesce a comporre un longevo micromondo fantasy variopinto e decisamente gradevole.