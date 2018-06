Far Cry 5 Ore di Tenebra: dal Montana al Vietnam, recensione del primo DLC

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

"Avevo una bella squadra, una delle migliori. Eravamo fratelli."

"In guerra devi stare vicino ai tuoi fratelli, nel bene o nel male. Se sei fortunato, tutti ne escono vivi".



La scena si apre con un manipolo di soldati statunitensi e il rumore insistente, ritmato del motore di un elicottero. Qualche metro più sotto, nel fitto della giungla, una calibro .50 inizia improvvisamente a martellare la fusoliera. Un'imboscata. Il pilota non può nulla per evitare il disastroso contatto con il suolo. Nemmeno "Cowboy", giovane mitragliere dell'esercito, può molto di fronte alla schiacciante superiorità di fuoco dei nord vietnamiti, ben occultati dalla fitta boscaglia. Quella che doveva essere una semplice operazione si è trasformata improvvisamente in un inferno. Un inferno da cui è quasi impossibile uscirne vivi. L'elicottero precipita venendo immediatamente circondato dai vietcong. Il rassicurante suolo statunitense non è mai stato così distante. Ora siamo soli, inviati a morire in una guerra ingiusta che non ci appartiene. Il Montana ora appare distante, nello spazio e nel tempo. Siamo soli. E prigionieri.

One man Army

La prima espansione di Far Cry 5 ci accoglie in questo modo, con un setting del tutto avulso dall'esperienza principale ma mai così sentitamente "americano". Come abbiamo detto, il Montana e la follia di Joseph Seed sono lontanti, tanto nello spazio quanto nel tempo. Non è dato sapere in quale momento preciso della guerra, che infuriò in Vietnam dal 1955 alla caduta di Saigon del 1975, siamo capitati. Sappiamo solo che l'intervento americano è ben lungi dall'essere determinante. Fatti prigionieri dai vietcong, ci risvegliamo in una gabbia di canne di bambù nel bel mezzo della giungla. Una povera civile, accanto a noi, traducendo alcune frasi dei carcerieri ci fa capire che anche gli altri membri della nostra squadra sono vivi e tenuti in cattività chissà dove. Il destino però pare segnato, se non fosse per un provvidenziale quanto devastante raid aereo alleato. Riusciamo miracolosamente a fuggire e a recuperare i primi, provvidenziali strumenti con cui difenderci.

Non conosciamo la nostra posizione. Siamo nel bel mezzo della giungla, in territorio ostile. Dobbiamo recuperare la radio dall'elicottero abbattuto, metterci in contatto col comando, raggiungere il punto dell'eventuale estrazione e, visto che nessuno deve essere lasciato indietro, salvare i nostri compagni.

Un lungo cammino che ci porta ad attraversare la mappa da parte a parte. Rispetto all'avventura maggiore il territorio, per la verità, non lascia molto spazio all'esplorazione. Le strette gole e il letto di un fiume ci accompagnano per mano sino alla naturale conclusione della vicenda. Va detto comunque che, a dispetto dell'apparente monotonia del setting tropicale, non manca la varietà. Ciò rende gradevole addentrarsi per la foresta, camminare con circospezione tra le risaie ed entrare in qualche bunker sotterraneo per snidare i vietcong. La fase d'esplorazione, poi, è sostenuta dal cosiddetto "Istinto di sopravvivenza" una sorta di abilità innata che si ottiene attraverso la concatenazione di azioni furtive e attacchi in mischia. I tratti dell'Istinto sono quattro: Adrenalina (consente di muoversi più rapidamente), Fantasma (riduce rumore e danni da caduta), Sesto senso (marca automaticamente i bersagli in procinto di scoprirci), e Predatore (il marcamento dei nemici è più facile, anche attraverso i muri).

Salvate il soldato Moses

Sparsi per la mappa, come di consueto, appaiono anche diversi obbiettivi secondari da portare a termine per completare il DLC al 100%. Possiamo liberare ad esempio i prigionieri sud vietnamiti, i quali ci forniscono in cambio utili informazioni del territorio circostante, e distruggere alcuni altoparlanti della propaganda comunista che gracchiano ad alto volume il nostro nome in codice invitandoci a desistere dalla crociata solitaria che stiamo intraprendendo. Possiamo, inoltre, recuperare anche alcuni accendini dai corpi dei piloti americani precipitati, così da riportare un oggetto caro alla famiglia. Infine, quattro comandanti nord vietnamiti si nascondono nella regione, in fortezze presidiate e, uccidendoli, è possibile recuperare dati e informazioni preziose. Ultime ma non in ordine di importanza, sono le due attività in grado di fornirci un vantaggio tattico sulle forze nemiche. Anzitutto, come dicevamo, i nostri compagni superstiti sono tenuti prigionieri in tre diversi campi ben protetti. Il nostro compito è ovviamente quello di liberarli scegliendo il metodo che più ci aggrada.

Possiamo procedere come il miglior Sylvester Stallone di periferia e imbracciare la mitragliatrice, oppure infiltrarci - aiutati dalla folta vegetazione - ed eliminare silenziosamente ogni minaccia. A liberazione avvenuta, i tre soldati si uniranno a noi e ci accompagneranno ubbidendo ai nostri ordini, fornendo fuoco di supporto e un discreto aiuto in fase d'attacco. Nonostante i tre appartengano a classi distinte (soldato, specialista, artigliere) le differenze si notano appena. Solo lo specialista, a parere nostro, si è distinto per la sua abilità di tiratore dalla lunga distanza.

A coadiuvarci, infine, c'è anche un supporto da "remoto". Portando a termine gli obiettivi più importanti, infatti, si guadagneranno dei ticket da spendere per chiamare raid aerei alleati. In alcuni casi sarà necessario distruggere le postazioni della contraerea per poter rendere disponibile tale supporto, rivelatosi peraltro molto utile in diverse occasioni in cui eravamo in inferiorità numerica.

Run through the jungle

Se avete fretta di arrivare alla fine dell'avventura e volete correre evitando - quasi - tutto ciò che c'è da fare, Far Cry: Ore di Tenebra non vi porterà via più di un'ora. Se invece, nel corso della vostra run volete portare a termine con tutta calma gli obbiettivi e completare l'esplorazione al 100%, il primo DLC dell'FPS targato Ubisoft riuscirà a regalarvi altre due ore abbondanti. Una volta completato a livello normale si sbloccheranno inoltre altre due modalità, in grado di mantenere viva la vostra attenzione. La prima, Sopravvivenza, non ha bisogno di grandi presentazioni. Si inizia con meno salute e un inventario molto ridotto, oltre a costituire una sfida più ardua.

La seconda, invece, ha un nome emblematico che richiama il glorioso passato degli action movie statunitensi: "Film d'Azione". In questa modalità è possibile richiedere raid aerei senza alcuna limitazione e la ghiera delle armi è potenziata con quattro slot per le armi principali, in modo da essere sempre armati fino ai denti, esattamente come un vero eroe del cinema a Stelle e Strisce.

Senza nulla togliere al comparto sonoro, abbiamo voluto creare l'atmosfera tenendo in sottofondo le migliori canzoni scritte in quel periodo (e, ovviamente, quelle appartenenti alle soundtrack dei film girati successivamente. Ecco, dunque, qualche suggerimento per una possibile playlist. Immancabili i Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son e Run Through the Jungle; The Doors - Riders On The Storm; Barry McGuire - Eve of Destruction; ZZ Top - La Grange; The Rolling Stones - Paint it black; Steppenwolf - Born To Be Wild; Animals - House of the Rising Sun. Il periodo che stiamo considerando è ovviamente uno dei più ricchi dell'intera storia della musica per cui, oltre a quelle citate, non avete che l'imbarazzo della scelta.