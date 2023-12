Final Fantasy 16 Echoes of the Fallen Recensione DLC: breve ma impegnativo

Quando Naoki Yoshida e il suo team annunciarono, lo scorso settembre, di essere al lavoro su due DLC di Final Fantasy XVI, pensammo subito che avremmo dovuto attendere il 2024 prima di poter tornare nell'indimenticabile e al contempo piagato mondo di Valisthea. Rivelato a sorpresa durante i recenti TGA 2023 (a proposito, qui trovate lo speciale su tutti gli annunci avvenuti durante i The Game Awards 2023), Echoes of the Fallen - il primo dei due contenuti previsti dall'Expansion Pass - è già disponibile per l'acquisto su PlayStation Store, motivo per cui nei giorni scorsi lo abbiamo subito posto sul banco di prova.



Dal momento che l'articolo con le nostre impressioni sul DLC include spoiler sulla trama principale del titolo targato Square Enix, ne consigliamo la lettura soltanto a coloro che hanno già vissuto la sofferta epopea di Clive Rosfield nella sua totalità.

L'oscuro segreto dei Decaduti

Cronologicamente collocato appena prima dello scontro finale con Ultima, tant'è che vi si può accedere solo dopo aver sbloccato Origine come destinazione sulla mappa del mondo e ultimato le missioni secondarie intitolate "Inestimabile" e "Le ultime volontà" (due toccanti sidequest incentrate su Jill e Joshua e a loro volta affrontabili soltanto dopo aver portato a termine una lunga sequenza di missive facoltative), Echoes of the Fallen racconta una storia inedita e pensata per scavare ulteriormente sul passato dei Decaduti: un'avanzatissima civiltà che circa 1500 anni prima dei fatti narrati in Final Fantasy XVI regnava su Valisthea.

Avendo cercato di creare dei Cristalli Madre artificiali con cui soppiantare gli dei, questo antichissimo popolo venne annientato dallo stesso Ultima nel corso di un sanguinoso conflitto, al termine del quale rimasero soltanto delle immense rovine disseminate in ogni angolo dei Gemelli.



In seguito alla distruzione dei Cristalli Madre ad opera di Clive e compagni, i frammenti che per secoli hanno garantito all'uomo l'accesso alla magia sono scomparsi, motivo per cui la popolazione di Valisthea si è vista portar via tutta una serie di agi che aveva sempre dato per scontati.

È fondamentalmente per questa ragione che i cosiddetti "cristalli crepuscolari" - delle varianti oscure che però vanno in frantumi dopo un paio di utilizzi appena - sono diventati estremamente richiesti, inquinando il mercato nero con merce scadente e seminando il malcontento tra i mercanti. Dal momento che questi frammenti artificiali d'ebano favoriscono l'avanzamento della Piaga tanto quanto le loro controparti luminose, nelle primissime battute dell'intreccio Clive e i suoi decidono di investigare sulla provenienza delle pietre di contrabbando ed eventualmente mandare in frantumi qualsiasi Cristallo Madre finora sfuggito alla loro vista. Nelle profondità del Bosco Oscuro si erge infatti una torre vertiginosa (cui avevamo provato ad accedere già nell'avventura principale, con scarsi risultati) che i Decaduti avevano costruito per emulare l'operato delle divinità e dar quindi forma a un Cristallo Madre artificiale.



Giacché il DLC è dannatamente breve e la sua longevità è proporzionata al tasso di sfida selezionato (a proposito, a difficoltà normale abbiamo impiegato appena due ore e mezza per completarlo, mentre in modalità Final Fantasy potrebbero volercene anche quattro o cinque), preferiamo non raccontarvi ulteriori dettagli sulla trama dell'episodio inedito. Sebbene abbiamo apprezzato non poco la decisione del team di approfondire gli obiettivi e soprattutto le circostanze che provocarono la fine dei Decaduti, dobbiamo precisare che l'impianto narrativo di Echoes of the Fallen non è riuscito a colpirci quanto avremmo sperato.

L'intera esperienza, che tra le altre cose appare eccessivamente lineare, si consuma troppo in fretta, tant'è che persino la caratterizzazione dei nuovi personaggi introdotti a questo giro appare lacunosa e soltanto abbozzata. Siamo invero convinti che un ritmo più ragionato e qualche particolare extra - sia sui Decaduti che sui nuovi NPC - avrebbero giovato parecchio alla qualità della scrittura.

Botte da orbi!

Similmente a quanto fatto di recente dall'espansione di Tales of Arise (qui trovate la recensione di Tales of Arise: Beyond the Dawn), Echoes of the Fallen non aggiunge assolutamente nulla alla componente ludica di Final Fantasy XVI, eppure l'aspetto più riuscito della produzione va ricercato negli scontri.

Indipendentemente dal livello di sfida selezionato, i combattimenti proposti da quella che non fatichiamo a definire una sorta di "boss rush" ci sono parsi assai più impegnativi di quelli previsti dalla main quest, tant'è che i ragazzi di Creative Business Unit 3 hanno persino aumentato il livello massimo raggiungibile da Clive, che ora si assesta a 55 a difficoltà normale o a 105 in modalità Final Fantasy (intanto, il team di Final Fantasy 16 non esiste più). Tra spettacolari attacchi ad ampio raggio che, vi anticipiamo, sono in grado di seminare il caos sul terreno di gioco e alle volte complicare persino la lettura dell'azione, il primo e il quarto boss in particolare ci hanno dato tanto filo da torcere, e siamo pertanto convinti che gli utenti alla ricerca di sfide degne di tale nome avranno finalmente pane per i loro denti. Viceversa, i giocatori che prediligono esperienze più rilassate e mai frustranti troveranno conforto nella possibilità di poter ripetere uno scontro perso partendo direttamente dall'ultimo checkpoint e nel vedere totalmente ripristinate le proprie scorte di pozioni.



Ludicamente parlando, l'unico nostro vero rimpianto è rappresentato dall'assenza di scontri tra kaiju, soprattutto se consideriamo che alcune fasi del DLC si sarebbero prestate piuttosto bene al caso. In compenso, il trailer diffuso da Square Enix durante i The Game Awards 2023 ha già confermato che il secondo contenuto, la cui uscita è attualmente fissata alla primavera dell'anno venturo, ci vedrà assumere il controllo di Ifrit e ingaggiare battaglia con l'Eikon "Perduto" che nel racconto principale di Final Fantasy XVI veniva solo menzionato di sfuggita.

Mentre la colonna sonora composta da Masayoshi Soken (che non a caso ai TGA 2023 ha trionfato nella categoria "Best Score and Music") ci ha regalato un accompagnamento incredibile e sempre calzante, l'ambientazione ci ha lasciati abbastanza indifferenti, in quanto la cosiddetta "Guglia del Saggio" attinge a piene mani alla struttura e soprattutto al design delle altre rovine dei Decaduti già esplorate durante i nostri vagabondaggi per Valisthea. Anche in questo caso, la sensazione è che per sperimentare qualcosa di "nuovo" dovremo attendere l'uscita di The Rising Tide, che a giudicare dalle prime immagini ci condurrà in un'area ancora inesplorata e caratterizzata da un cielo azzurro.