Final Fantasy 16 The Rising Tide Recensione: ultimo viaggio a Valisthea

Dopo la mezza delusione inflittaci dal precedente DLC di FFXVI, che all'atto pratico non aggiungeva davvero nulla alla componente ludica del gioco base (qui trovate la recensione di Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen), siamo tornati nuovamente nel sempre suggestivo mondo di Valisthea per far luce su uno dei suoi misteri più "ingombranti". Tuttavia, dal momento che il contenuto scaricabile intitolato The Rising Tide è ambientato poco prima dello scontro finale proposto dal titolo targato Square Enix, sconsigliamo la lettura dell'articolo a coloro che ancora non hanno assistito all'epica conclusione della lunga battaglia combattuta da Clive Rosfield e compagni (a proposito, qui la recensione di Final Fantasy XVI).

L'Eikon perduto nella terra delle illusioni

Come accennato nell'introduzione, The Rising Tide è narrativamente collocato subito prima della resa dei conti Ultima, tant'è che la nuova missione offerta dal DLC si sblocca soltanto dopo aver completato le missioni secondarie intitolate "Inestimabile" e "Le ultime volontà", nonché il precedente contenuto scaricabile a pagamento di Final Fantasy XVI.

Esaudendo i desideri e la curiosità dei fan, la trama del secondo DLC è quindi incentrata su Leviathan, ossia l'Eikon ritenuto "perduto" che durante i fatti della sedicesima fantasia finale veniva soltanto menzionato. Rispondendo a un'anonima richiesta di aiuto giunta al Rifugio, nelle battute iniziali della vicenda Clive, Joshua e Jill fanno la conoscenza di Shula, un nuovo personaggio appartenente alla tribù dei "Semi dell'Acqua", vale al dire il popolo - finora creduto estinto - in cui un tempo era solito nascere il Dominante di Leviathan. Contraddistinta dagli occhi color zaffiro e dai capelli della tinta dell'avorio che appunto accomunano la sua gente, la diffidente quanto speranzosa guerriera arruola i nostri per tentare di salvare il Dominante dell'Eikon perduto, che stando al suo incredibile racconto è rimasto sigillato per circa 80 anni nei pressi dell'Ondata (un'immensa onda misteriosamente sospesa nel tempo).



Determinati a soddisfare la richiesta di Shula e al tempo stesso scoprire cosa sia effettivamente accaduto all'Eikon dell'Acqua, i tre eroi e l'inseparabile Torgal attraversano dunque la Baia di Ollephist per giungere a Mysidia: seconda patria dei Semi dell'Acqua, che avendo credenze inconciliabili con quelle della Chiesa Gregoriana vennero quasi sterminati dai fedeli della Dea, questa affascinante e rigogliosa terra situata all'estremità nord-orientale del continente di Ciclonia era finora sfuggita alla nostra vista in quanto protetta da un Manto magico che, oltre a nasconderla al mondo esterno, dona agli abitanti l'illusione di vivere sotto un cielo azzurro e non ancora "corrotto" dalla Primogenesis.

Preferiamo non raccontavi altro circa l'intreccio del DLC, anche perché, laddove Square Enix ci aveva promesso un DLC piuttosto corposo, la missione principale di The Rising Tide può essere portata a termine in tre ore appena, di cui gli ultimi 30 minuti circa sono occupati dallo spettacolare scontro tra kaiju disputato da Ifrit e Leviathan. Una battaglia lunga e impegnativa, quella che ha coinvolto l'Eikon dell'Acqua e il secondo Eikon del Fuoco, e che in termini di difficoltà è seconda soltanto al durissimo combattimento finale del precedente DLC.



Al netto di un ritmo non sempre convincente e di una co-protagonista dalla caratterizzazione un tantino scialba, abbiamo comunque apprezzato la componente narrativa del contenuto scaricabile, che oltre a risolvere diversi quesiti rimasti a lungo in sospeso è riuscita a integrare parecchi elementi inediti nella già ricca mitologia di Final Fantasy XVI.

I contenuti secondari

Nonostante l'intreccio principale del DLC si consumi in poco meno di tre ore, va comunque segnalato che la longevità complessiva di The Rising Tide si attesta fra le 7 e le 10 ore, in quanto l'ultima fatica di Creative Business Unit III porta in dote una cospicua selezione di contenuti secondari.

Poiché la terra di Mysidia è decisamente più ampia e aperta della Guglia del Saggio esplorata in Echoes of the Fallen, che in soldoni era un corridoio infinito, ripetitivo e artisticamente troppo simile a tutti gli altri dungeon di Final Fantasy XVI, stavolta gli sviluppatori hanno preparato una dozzina di incarichi facoltativi che spingono il giocatore a setacciare in lungo e in largo un'inedita area di matrice "open map". Trattandosi di mere fetch quest che spaziano dall'eliminazione di mostri particolari - come l'agguerrito Re dei Tomberry - al recupero di oggetti chiave, la varietà non è esattamente il forte delle attività opzionali, che nel complesso si limitano a scavare nel passato e nelle tradizioni di Semi dell'Acqua. A nostro avviso, però, si tratta di un tassello di lore davvero interessante, che ancora una volta la dice lunga sull'impeccabile lavoro di worldbuilding compiuto dal team capeggiato da Naoki Yoshida.



Per la gioia degli amanti delle sfide, The Rising Tide include pure una sorta di modalità roguelike palesemente ispirata al Palazzo di Sangue di Devil May Cry. Affrontabile interagendo con la Pietra Arete collocata nel Rifugio, il cosiddetto Portale di Kairos consente di addentrarsi letteralmente nei circoli degli inferi e cimentarsi con venti stage traboccanti di nemici sempre più ostici e letali. Laddove una sconfitta prematura costringe l'utente a ricominciare da capo l'impresa, abbattere gli sfidanti permette invece di accumulare punti indispensabili per potenziare Clive e prepararlo alle successive ondate di avversari.

Per incentivare a dovere i giocatori e favorire la crescita del protagonista, i ragazzi di Creative Business Unit III hanno ben pensato di premiare il completamento di ogni livello con nuove armi e materie prime, nascondendo addirittura un ventunesimo stage accessibile soltanto in modalità Final Fantasy. Una sfida segreta terrificante e realisticamente in grado di mettere a dura prova i nervi (e l'equipaggiamento) degli estimatori della difficoltà, ma che purtroppo ricicla un particolare boss del gioco base e non introduce niente di originale.



Se non altro, il Portale di Kairos è l'espediente perfetto per testare le skill dei due Eikon ottenibili dopo aver concluso la vicenda del principale. A sorpresa, infatti, quelli di Leviathan non sono gli unici poteri che Clive acquisirà nel corso dell'avventura, ma per non rovinarvi la sorpresa preferiamo non specificare a chi appartenga il decimo e ultimo set di Abilità Eikoniche che il giovane Rosfield potrà padroneggiare.

Mentre sul secondo ci limiteremo quindi a sottolineare che la possibilità di levitare consentirà al protagonista di scatenare tutta una serie di assalti in grado di travolgere interi gruppi di nemici e incenerire la terra stessa, i poteri di Leviathan si tramuteranno invece in attacchi a lungo raggio, tant'è che il suo Talento Eikonico permetterà a Clive di evocare una sorta di cannone sulla propria spalla sinistra e di sputare potenti getti d'acqua in direzioni degli avversari più distanti. Entrambi i set ci sono parsi piuttosto validi, e il primo in particolare potrebbe realisticamente incoraggiare il pubblico a rivedere persino le configurazioni più consolidate, ciononostante restiamo del parere che l'acquisizione tardiva delle suddette abilità ne limiti non poco l'impatto.