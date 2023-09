Final Fantasy 7 Ever Crisis Recensione: il pay to win limita il gameplay

Negli ultimi anni la comunicazione di Square Enix si è fatta sempre più confusa e ingannevole. Dopo aver dato in pasto al pubblico un remake per console di Final Fantasy VII che in realtà voleva essere tutt'altro che un rifacimento nel senso più classico del termine (qui trovate la recensione di Final Fantasy VII Remake), la Casa dei Chocobo e degli Slime aveva annunciato una rivisitazione per mobile dell'intera Compilation di Final Fantasy VII. Un progetto potenzialmente allettante e curioso, che mirava a riassumere la settima fantasia finale e tutti i suoi numerosi spin-off attraverso una struttura "episodica".



Se inizialmente pensavamo che il titolo avrebbe seguito le orme di Final Fantasy XV Pocket Edition e del meno conosciuto Final Fantasy Dimensions, i cui capitoli di storia venivano pubblicati a cadenza regolare e andavano acquistati in-app (siete a un click di distanza dalla recensione della versione per smartphone di Final Fantasy XV Pocket Edition), in tempi recenti è emerso che questo avrebbe adottato un modello di business meno "tradizionale". Disponibile su dispositivi iOS e Android a partire dallo scorso 7 settembre, Final Fantasy VII: Ever Crisis è infatti un free-to-play con meccaniche gacha alquanto invadenti e un irritante paywall che, almeno per quel che concerne le attività secondari, si palesa abbastanza presto. Avendo sviscerato i contenuti al momento disponibili, vi raccontiamo di seguito le impressioni maturate nelle trenta ore circa che abbiamo trascorso in compagnia del prodotto.

Un ripasso sbrigativo, ma efficace

Nonostante sia a tutti gli effetti un rifacimento della Compilation of Final Fantasy, che di anno in anno continua a espandersi a macchia d'olio, occorre precisare anzitutto che Final Fantasy VII: Ever Crisis non può e non vuole sostituire i vari titoli legati alla settima fantasia finale.

Non a caso, gli sviluppatori non hanno ricreato ogni singolo dialogo incluso nei titoli originali, ma al contrario hanno preferito condensarne gli eventi chiave: tanto per fare un esempio, nelle battute iniziali di Final Fantasy VII sarete effettivamente chiamati a scendere nelle profondità del Reattore Mako 1, sconfiggere il Vigilante Scorpio, installare la bomba preparata da AVALANCHE e tagliare la corda come da copione, tuttavia l'intera operazione vi porterà via qualche minuto appena e la fuga verrà in questo caso rimpiazzata da una sequenza piuttosto essenziale in cui non avrete nemmeno il controllo di Cloud e Barret. È una soluzione che a parecchi fan non piacerà affatto, e benché questa scelta di Square Enix renda Final Fantasy VII: Ever Crisis un prodotto per nulla adatto ai neofiti che finora non si sono mai avvicinati all'universo di Final Fantasy VII, non possiamo che comprendere e condividere pienamente l'espediente escogitato a questo giro dal team capeggiato da Nomura, Toriyama e Ichikawa. Anche perché, dovendo ripercorrere diversi giochi (alcuni dei quali parecchio longevi), era impensabile - per non dire irrealistico - pretendere che il titolo destinato ai soli dispositivi mobile potesse riproporre tutto quanto per filo e per segno. Final Fantasy VII: Ever Crisis è invece indirizzato a coloro che conoscono già il mondo in cui è ambientata la settima fantasia finale e vorrebbero ripercorrere l'intera Compilation senza dover necessariamente rigiocare ognuno dei pezzi che ne compongono il mosaico.



Spezzando una lancia in favore di chi ancora sogna un rifacimento fedele al titolo pubblicato sulla prima PlayStation va comunque precisato che, nonostante i capitoli incentrati su Final Fantasy VII utilizzino gli stessi costumi ammirati nella Trilogia Remake, al fine di garantire una continuità visiva con le produzioni più recenti, le vicende da essi raccontati sembrano basarsi prevalentemente sulla timeline originale che abbiamo esplorato a partire da quell'indimenticabile 1997.

A dimostrazione di ciò, non solo in Final Fantasy VII: Ever Crisis non vi è alcuna traccia dei Numen (i fantasmi che in Final Fantasy VII Remake hanno cercato a più riprese di preservare il naturale corso degli eventi), ma durante l'assalto al Reattore Mako 5 non ci siamo imbattuti nell'ologramma di Heidegger, responsabile del dipartimento di ordine pubblico della Compagnia elettrica Shinra: al contrario, abbiamo trovato ad attenderci direttamente in quello del suo presidente, che ci ha scagliati contro l'Airbuster senza permetterci di sabotarlo.



Un indizio ancora più eclatante è inoltre arrivato nelle fasi antecedenti la caduta della piattaforma sul Settore 7 dei bassifondi, segnando apparentemente le sorti di tre individui secondari. Certo, al momento non è chiaro se anche i futuri capitoli di Final Fantasy VII seguiranno questa direzione, ma giacché le sequenze citate poc'anzi hanno seguito fedelmente il copione del 1997, è lecito pensare che l'intreccio non includerà le tanto discusse divergenze riscontrate in Final Fantasy VII Remake (qualora non le ricordiate, vi suggeriamo di rileggere il nostro speciale sulle differenze tra Final Fantasy VII Remake e il gioco originale).

Per averne la certezza assoluta ci toccherà attendere qualche mese almeno, visto e considerato che le rivisitazioni di Final Fantasy VII, Crisis Core e The First Soldier - i tre giochi disponibili finora - sono attualmente incomplete e permettono appunto di riscoprire soltanto le primissime battute dei rispettivi racconti (se ancora non conoscete lo sfortunato Battle Royal chiuso soltanto lo scorso 11 gennaio, fiondatevi sulla recensione di Final Fantasy VII: The First Soldier). Ogni storia è infatti suddivisa in capitoli e missioni della durata di 5-10 minuti ciascuna, e sebbene la struttura episodica del prodotto possa far storcere il naso, va detto che questa formula è indicata alle sessioni di gioco brevi e sporadiche, specie durante i viaggi in autobus e treno.

Tra passato e presente

Dobbiamo comunque riconoscere di aver gradito non poco la decisione degli sviluppatori di integrare nella vicenda alcuni elementi presi da Final Fantasy VII Remake: Traces of Two Pasts, romanzo scritto da Kazushige Nojima (già sceneggiatore di FFVII, Crisis Core e della Trilogia Remake, solo per citarne alcuni) e incentrato sul passato di Tifa e Aerith, per raccontare degli importanti retroscena che finora non avevamo mai ricevuto un adattamento videoludico. Una strategia, quella adottata stavolta da Square Enix, che sembra avvalorare l'idea che l'intero Final Fantasy VII: Ever Crisis sia in realtà un "riassuntone" indirizzato ai fan storici di Cloud e soci, e non ai curiosi che, senza adeguate conoscenze pregresse circa gli eventi narrati dalla Compilation, faticherebbero a comprenderne e apprezzarne tanto gli innesti più freschi quanto gli sviluppi originari.

Sempre a proposito del gioco originale, è impossibile non lasciarsi conquistare dallo stile chibi adottato da Square Enix e Applibot, che paradossalmente hanno voluto mostrarci come apparirebbe una versione aggiornata e moderna di Final Fantasy VII: mettendo da parte le cutscene, puntualmente riciclate dai singoli titoli della Compilation, e i meravigliosi artwork bidimensionali che accompagnano i dialoghi sulla falsariga di una qualsiasi visual novel, i modelli poligonali dei personaggi sono graziosi, molto dettagliati e danno appunto l'impressione di essere la naturale evoluzione di quelli che controllavamo nel lontano 1997. Complice la nostalgia, il risultato è davvero incantevole e si adatta particolarmente bene alle dimensioni ridotte degli schermi degli smartphone.

Luci e ombre del combat system

Passando all'analisi del gameplay, specifichiamo subito che tutti i titoli "racchiusi" all'interno di Final Fantasy VII: Ever Crisis impiegano un unico sistema di combattimento a turni, con scontri casuali e boss fight prestabilite. Per la gioia dei nostalgici, Square Enix e Applibot hanno infatti rispolverato il caro ATB (Active Time Battle), cui sono state però innestate un paio di novità assenti nella formula originale. Procediamo però per gradi, sottolineando che alle battaglie possono partecipare un massimo di tre personaggi: mentre le missioni di storia hanno in genere un party fisso, che non può essere in alcun modo modificato, i contenuti opzionali e le missioni evento consentono di personalizzare la formazione e addirittura di mettere in squadra personaggi provenienti da epoche diverse e che di norma non dovrebbero incontrarsi.

Strizzando l'occhio alla serie di Xenoblade Chronicles, gli eroi schierati in prima linea eseguono in automatico gli attacchi standard, assegnando al giocatore il compito di scegliere quando e soprattutto quali tecniche speciali azionare: oltre alle magie di guarigione, indispensabili per recuperare i punti salute perduti, Cloud, Zack e soci dispongono infatti di particolari attacchi fisici e altrettanti incantesimi elementali (a seconda delle Materia equipaggiate) la cui efficacia è determinata, come di consueto, dalle resistenze e debolezze dell'avversario. Delegando la gestione degli attacchi standard ai membri della propria squadra, l'utente è quindi libero di concentrarsi sulla ricerca delle tecniche di lotta più efficaci, anche perché, come accadeva nella recente riedizione di Crisis Core (siete a un click di distanza dalla recensione di Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion), boss e mini-boss hanno accesso a mosse caricate dall'elevato potere distruttivo: conoscere le debolezze del nemico permette di interrompere appena in tempo l'innesco delle suddette e stordire temporaneamente il bersaglio, per poi finirlo concatenando le rovinose Limit Break dei vari eroi.



In alternativa il sistema consente di parare e attutire i danni in entrata passando tempestivamente dall'assetto di lotta, che come suggerito dal nome incrementa del 25% i danni fisici e magici arrecati al nemico, a quello difensivo, che invece riduce del 30% i danni subiti e al tempo stesso potenzia le cure del 50%. Il segreto per vincere le boss fight più impegnative va quindi ricercato nella continua alternanza dei suddetti, nell'abuso di resistenze e debolezze elementali, e non per ultimo nella possibilità di cedere in qualsiasi momento della lotta il controllo del leader per assumere le redini di un alleato.

Per quanto la formula funzioni abbastanza bene, dobbiamo purtroppo segnalare che questa soluzione tende a diventare molto monotona, anche perché, laddove in Final Fantasy VII e Final Fantasy VII Remake i personaggi potevano aggiungere all'equipaggiamento un elevato numero di Materia e si prestavano a una profonda personalizzazione, in Final Fantasy VII: Ever Crisis è consentito equipaggiare un massimo di due armi e tre Materia, che oltre a impattare sulle statistiche dei lottatori conferiscono loro non più di cinque abilità attive.

Di conseguenza, durante gli scontri il giocatore è costretto a intervallare a profusione le stesse tecniche, senza avere la possibilità di mettere in atto delle strategie articolate e fantasiose. Schiacciati dalla ripetitività della suddetta ricetta ludica, non vi nascondiamo che durante la lunga prova cui abbiamo sottoposto il titolo mobile ci siamo visti costretti a ricorrere di tanto in tanto alla modalità Auto: un'opzione che, ad accezione delle sole Limit Break, affida completamente il controllo del party all'intelligenza artificiale. Indicata agli utenti più pigri, quest'alternativa si è rivelata molto più efficace del previsto, in quanto Final Fantasy VII: Ever Crisis dispone di un'IA avanzata e aggressiva. Dal momento che questa non si focalizza sempre sui punti deboli degli avversari, la scelta migliore è sempre quella di impartire manualmente gli ordini ai propri adepti, tuttavia l'opzione Auto rappresenta un'autentica manna dal cielo nelle sessioni di grinding alquanto serrate.

Gacha e paywall: dove il sogno si infrange

Difatti, a meno che non decidiate di aprire il portafoglio e tentare la fortuna coi pull e le meccaniche gacha, in Final Fantasy VII: Ever Crisis sarete spesso obbligati a ripiegare su un farming sfrenato - per non dire esasperante - pur di proseguire nelle varie campagne.

Come spiegato in precedenza, le trame dei giochi appartenenti alla Compilation of Final Fantasy VII sono state suddivise in capitoli e il superamento dei singoli richiede che la formazione corrente abbia raggiunto un livello di potere consigliato, che di episodio in episodio diventa sempre più alto. Consultabile in qualsiasi momento nel menu Party, questo valore è determinato da diversi fattori, come ad esempio il livello dei tre combattenti selezionati, la rarità, il livello e le statistiche di armi e protezioni aggiunte all'equipaggiamento, senza dimenticare le Materia incastonate negli appositi slot. Sia chiaro, è possibile sottoporsi alle diverse missioni anche senza aver raggiunto il livello di potere suggerito, ma le probabilità di vittoria sono estremamente basse, e dal momento che la partecipazione alle varie attività secondarie consuma la stamina del giocatore (una risorsa che si ricarica col tempo, salendo di livello o consumando degli appositi elisir che, almeno per il momento, vengono distribuiti generosamente), è sconsigliabile imbarcarsi in imprese perse in partenza.



A differenza dei gacha più popolari e riusciti degli ultimi anni, come gli inarrivabili Genshin Impact e Honkai: Star Rail (qui trovate la recensione di Genshin Impact), dove gli utenti sono in grado di avanzare senza dover fare i conti col fastidioso fenomeno del pay-to-win, il rischio che Final Fantasy VII: Ever Crisis ponga gli utenti dinanzi a un qualche paywall è incredibilmente elevato. Durante i nostri test siamo riusciti a evitare il benché minimo esborso, tuttavia va segnalato che già ora il livello di potere suggerito per affrontare le nuove missioni tende a salire di colpo di 10.000 o anche 30.000 punti, costringendo il giocatore a potenziare enormemente la propria squadra.

Nonostante la possibilità di ripetere le missioni di storia, partecipare agli eventi speciali, tornare nei dungeon già visitati per sconfiggere nemici extra, inviare i Chocobo in esplorazione (una meccanica ispirata alle ricognizioni Felyne di Monster Hunter), e così via consenta di portare a casa tanti punti esperienza e altrettanti materiali, il quantitativo di risorse richieste per aumentare il livello e la rarità dell'equipaggiamento è davvero esorbitante e per nulla congruo alle ricompense delle quest. Potenziare un'arma e aumentare progressivamente il suo level cap è un'operazione essenziale, ma non proficua quanto recuperare attraverso i pull degli strumenti di morte di volta in volta più rari e potenti su cui investire le proprie scorte di materiali.



Allo stato attuale è possibile completare i contenuti finora disponili in Final Fantasy VII: Ever Crisis senza sganciare un solo centesimo perché, avendo aperto i battenti soltanto di recente, Square Enix sta regalando risorse a profusione, tant'è che nella prima settimana dall'apertura dei server abbiamo messo le mani su una dozzina di armi a cinque stelle.

Tuttavia, le promozioni in corso dureranno per qualche settimana ancora, e coloro che decideranno di installare Final Fantasy VII: Ever Crisis solo dopo la conclusione dei festeggiamenti per il lancio su iOS e Android potrebbero non avere la nostra fortuna. Le microtransazioni, che nel passaggio da un contenuto all'altro vengono pubblicizzate senza sosta, rischiano concretamente di diventare l'unica via percorribile per avanzare nella Compilation.