Final Fantasy 7 Rebirth Recensione: uno dei migliori giochi di Square Enix

Annunciato inizialmente come un rifacimento, Final Fantasy VII Remake si è rivelato un titolo assai diverso da quello che ci era stato promesso, al punto tale da spingere orde di fan a sospettare che il prodotto fosse in realtà un sequel dell'originale (a proposito, qui trovate lo speciale con tutte le differenze narrative tra Final Fantasy VII e il Remake). Oltretutto, la frase con cui si era concluso il famigerato capitolo 18 del Remake anticipava letteralmente l'inizio di un viaggio ignoto: una dichiarazione d'intenti assolutamente inequivocabile, che pareva voler conferire una libertà creativa totale - e pericolosa - al team di Kitase, Nomura, Hamaguchi, Toriyama e Nojima.



Dopo quattro anni di teorie fantasiose e polemiche abbastanza sterili (perché la verità è che potremo effettivamente valutare la complessa operazione di Square Enix solo quando la Trilogia Remake verrà completata), chi vi scrive si è quindi affacciato a Final Fantasy VII Rebirth con la speranza di trovare le risposte alle tante domande lasciate in sospeso dal team nipponico. Prima di addentrarci nella recensione di quello che, con tutta probabilità, è uno dei migliori lavori di Square Enix degli ultimi anni, occorre precisare che la comunicazione della Casa dei Chocobo e degli Slime si è dimostrata nebulosa anche stavolta perché, se da una parte molti quesiti irrisolti hanno trovato una soluzione, dall'altra va detto che il viaggio ignoto tanto temuto dagli appassionati potrebbe non essere poi tanto...ignoto. In attesa che anche la terza parte veda la luce, riponete dunque i forconi e preparatevi a vivere un'epopea straordinaria, seppur imperfetta.

Alla ricerca di Sephiroth

Dopo i drammatici eventi verificatisi in quel di Midgar, avevamo lasciato Cloud e compagnia sulla strada che conduce alla vivace cittadina di Kalm, una tappa essenziale del viaggio compiuto dai membri superstiti di Avalanche, che dopo aver salvato Aerith dalla Shinra si sono messi alla ricerca di Sephiroth.

Come appreso all'interno della singolarità apertasi sulla Midgar Highway, il leggendario SOLDIER dai capelli d'argento rappresenta, per il pianeta e i suoi abitanti, una minaccia persino più grande della stessa Electric Power Company, motivo per cui è necessario trovarlo e annientarlo una volta per tutte. Raggiunta la locanda di Kalm Town, il tenebroso protagonista ha quindi deciso di soddisfare la curiosità dei compagni, raccontando dei suoi trascorsi con Sephiroth e della delicata missione a cui entrambi presero parte cinque anni prima del suo ritorno a Midgar. Stando al racconto di Cloud, i due SOLDIER visitarono infatti Nibelheim per ordine della Shinra Company, allo scopo di raggiungere un reattore Mako costruito sul vicino Monte Nibel e scoprire le ragioni dei suoi continui malfunzionamenti. Disgraziatamente, però, proprio quell'episodio riportò alla luce delle oscure verità sulle misteriose origini di Sephiroth che, per tutta risposta, perse la ragione e, iniziando a odiare profondamente la razza umana, diede alle fiamme il villaggio natale di Cloud e Tifa. Un quinquennio dopo la sua presunta morte, un Sephiroth in grado di assumere il controllo dei cosiddetti "Mantelli Neri" - SOLDIER in stato di decadimento avanzato cui in precedenza erano state iniettate le cellule di Jenova - è tornato per dare inizio alla temuta Unione e portare a termine lo sterminio del genere umano.

Una trama quasi identica all'originale

Nonostante Final Fantasy VII sia uscito nel lontano 1997, preferiamo non raccontarvi altro sulla trama di Final Fantasy VII Rebirth, in quanto le nuove generazioni potrebbero approfittare proprio dell'ultima fatica di Square Enix per scoprire finalmente una delle vicende più cupe e coinvolgenti nella storia del medium. Tra l'altro, per la gioia dei fan storici, la seconda parte della Trilogia è estremamente fedele alla controparte originale. Laddove il finale del Remake suggeriva che la storia di Cloud e compagni potesse cambiare profondamente rispetto a come l'abbiamo conosciuta a partire dal quel fatidico 1997, ci ha meravigliato non poco la decisione di Square Enix Creative Business Unit I di seguire scrupolosamente il binario percorso dall'impianto narrativo del titolo originale.

Similmente a quanto fatto nella prima parte della Trilogia, gli sceneggiatori hanno approfondito a dismisura ogni singolo passaggio del racconto, trasformando eventi e luoghi che al tempo erano opzionali in tappe obbligatorie, scavando senza sosta nella caratterizzazione di attori principali e secondari, e introducendo tantissimi nuovi elementi nella sempre più ricca mitologia di FFVII.



Se personaggi che abbiamo amato sin dall'epoca PS1 sono diventati più realistici e convincenti che mai, trasmettendoci con impeccabile efficacia tanto le gioie quanto i loro dolori più strazianti, le diverse località visitate durante la ricerca di Sephiroth hanno preso vita, tant'è che villaggi un tempo desertici e molto spartani, come Kalm, Corel o la stessa Nibelheim, sono ora vere città strutturate su più livelli, pullulano di gente, e in generale straripano di dettagli da scoprire e di storie in attesa di essere udite.

Non meravigliatevi, dunque, se nei vicoli della vecchia "prigione di Corel" (che oggi ha anche un altro nome), tra le gole di Cosmo Canyon o sul ponte nella nave usata per lasciare Junon vi capiterà di imbattervi in NPC creati appositamente per il Remake, poiché dietro Final Fantasy VII Rebirth c'è un lavoro di worldbuilding poderoso e finalizzato a evolvere ogni singolo aspetto della componente narrativa. A tal proposito, segnaliamo che il team di sceneggiatori capeggiato da Kazushige Nojima ha addirittura escogitato dei gradevoli espedienti per svelare dettagli inediti sui personaggi usciti definitivamente di scena nel Remake, e al contempo chiamare in causa un paio di individui comparsi soltanto negli spin-off di FFVII, che a giudicare da quanto visto durante i nostri vagabondaggi potrebbero giocare dei ruoli importanti nel terzo atto della Trilogia.



Fatta eccezione per il capitolo finale di Rebirth, che abbiamo trovato sconclusionato, e persino capace di svilire la portata di alcuni eventi, abbiamo insomma gradito tutti gli accorgimenti e gli innesti narrativi partoriti da Creative Business Unit I, che tra le altre cose si è puntualmente assicurato di dare un senso a tutti quei passaggi che nell'originale apparivano forzati.

In particolare ci hanno colpiti una nuova storia che Nojima e suoi hanno imbastito per giustificare la ricerca della Materia Neria, e soprattutto il modo in cui questi hanno gestito le reazioni di Tifa dinanzi ai bizzarri comportamenti di Cloud. Chiunque abbia giocato Final Fantasy VII ricorderà senza dubbio che la fanciulla non batteva ciglio mentre l'amico di infanzia raccontava al resto della banda la "sua" versione dei fatti accaduti a Nibelheim: un resoconto dettagliatissimo, quello fornito dall'eroe, che però non combaciava perfettamente con la tragedia che di recente abbiamo potuto rivivere attraverso la riedizione di Crisis Core, che a ragion veduta è essenziale per poter comprendere appieno la trama di Rebirth (se non l'avete ancora fatto, fiondatevi sulla recensione di Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion). Mentre nel 1997 il silenzio di Tifa risultava forzatissimo, in quanto una diversa reazione da parte della barista avrebbe rovinato anzitempo una delle più sconvolgenti rivelazioni della settima fantasia finale, gli sceneggiatori di Rebirth sono riusciti a dare un senso al suo comportamento, che tuttavia diventa chiaro solo col passare dei capitoli.



È un'operazione molto delicata, che a nostro avviso ha arricchito non poco la caratterizzazione della guerriera e il profondo legame che questa condivide col compaesano intossicato dalla Mako. Siamo quindi molto curiosi di scoprire come verrà gestito il ruolo di Tifa nella terza parte, quando verrà infine a galla quella verità a lungo taciuta e che la regia di Final Fantasy VII Rebirth ha più volte cercato di raccontarci attraverso inquadrature geniali e propense a denunciare silenziosamente "l'inganno" in corso.

Nelle 40 ore richieste per terminare la sola campagna, che dedicandosi ai molteplici contenuti opzionali diventano un centinaio (noi abbiamo completato il 90% delle attività collaterali in 85 ore circa!), abbiamo comunque notato dei piccoli e sporadici inciampi. Su tutti, non possiamo non citare la scena del flashback in cui i cittadini di Nibelheim puntano i fucili contro un Sephiroth improvvisamente cambiato, senza però aprire il fuoco, per non parlare della fastidiosissima decisione di inserire alcuni mini-giochi non particolarmente ispirati in determinati passaggi della vicenda, rendendoli quindi obbligatori e rallentando in alcuni casi il ritmo del racconto. Si tratta comunque di minuzie che non intaccano granché la bontà dell'impianto narrativo, ma che con un pizzico di accortezza in più si sarebbero potuti aggirare agilmente.

L'immenso mondo oltre Midgar

Uno degli aspetti meno convincenti del seppur fenomenale Final Fantasy VII Remake andava individuato in una struttura eccessivamente lineare e che si apriva un minimo soltanto nei bassifondi di Midgar. Una scelta che in molti non apprezzarono, ma che a nostro avviso era più che giustificata dalla necessità di ambientare la prima parte della Trilogia tra i vari settori della città, che tra ambienti urbani, condotti sotterranei, percorsi ferroviari e bassifondi dissestati non poteva certo proporre gli spazi aperti che contraddistinguono le produzioni di matrice open world.

Fuori dalle mura della capitale della Mako Energy, invece, il mondo di FFVII si è finalmente aperto, proponendo una soluzione che definiremmo a metà tra l'open map e l'open world: fatta eccezione per le fasi prettamente narrative, che talvolta si consumano entro i confini limitati di strutture interne come i reattori, le varie regioni di Final Fantasy VII Rebirth sono spaventosamente grandi, specie se confrontate con le loro controparti originali, e durante l'avanzamento il giocatore può passare da una zona alla successiva senza soluzione di continuità. Al pari dei villaggi, che come dicevamo prima sono ora delle città anche piuttosto ampie, quei territori che su PS1 si attraversavano in una manciata di minuti appena si estendono a dismisura, proponendo tra l'altro una marea di punti di interesse e di attività facoltative.



Non vi nascondiamo che inizialmente ci siamo sentiti quasi intimoriti dalla vastità della Prateria (la prima zona esplorabile subito dopo il flashback di Nibelheim), che anche a causa della "fog of war" - il velo oscuro che nasconde le aree non ancora esplorate - pareva sconfinata, ma tutto è cambiato quando, una ventina di minuti più tardi, abbiamo catturato il nostro primo Chocobo attraverso una simpatica sezione stealth con cui salire di soppiatto in sella al pennuto.

Ottenuto l'adorabile animale, che con lo scatto raggiunge una velocità nettamente superiore a quella di Cloud e soci, non solo il mondo di Gaia diventa a misura d'uomo, ma è possibile sbloccare lo spostamento rapido tra i punti di interesse già scoperti, come le fermate Chocobo da rimettere in sesto, le torri elettriche da riparare per individuare le attività nei dintorni (una meccanica molto simile alla sincronizzazione di Assassin's Creed), le strutture abbandonate che nascondono tesori dimenticati nel tempo, le sorgenti vitali da analizzare per apprendere dettagli extra sulla storia e le peculiarità dei luoghi visitati, i Santuari di Esper e chi più ne ha più ne metta. Se a queste aggiungiamo pure le zone di caccia e non per ultimi i mini-giochi, che spaziano dal Forte Condor già visto nell'EPISODE INTERmission dedicato a Yuffie (siete a un click di distanza dalla recensione di Final Fantasy VII Remake Intergrade) alle prove dei Kyactus (buffe battaglie in cui i membri del party sono chiamati a combattere singolarmente per dimostrare le rispettive capacità), stavolta la mappa di Final Fantasy VII Rebirth trabocca copiosamente di contenuti opzionali assai divertenti.



Mentre le attività secondarie degli open world tradizionali tendono a diventare molto ripetitive e a stancare il giocatore abbastanza presto, dobbiamo riconoscere che i ragazzi di Square Enix sono stati attentissimi a dosarne la mole, che durante i nostri pellegrinaggi ci è parsa sempre proporzionata alla grandezza delle regioni esplorate.

Inoltre, con la sola eccezione di Corel, che mette a disposizione del party un vero monster truck, ogni area del mondo propone una diversa tipologia di Chocobo: se quello classico, caratterizzato dal piumaggio giallo, non dispone di abilità particolari, la creatura silvana che vive a Junon può sfruttare le sue zampe poderose per scalare alcune pareti rocciose, mentre il Chocobo aliante tipico di Cosmo Canyon tende a lasciarsi trasportare dalle fortissime correnti d'aria del luogo per volare da un capo all'altro della valle. Il più utile è però il Chocobo marino di Nibel, che tanto sulla terraferma quanto in mare o nei fiumi può raggiungere altezze elevate grazie al suo speciale getto propulsivo.



Se nel complesso la componente esplorativa di Final Fantasy VII si è rivelata soddisfacente e gratificante, anche perché il completamento delle missioni secondarie tende ad arricchirne la mitologia e a svelare aneddoti inediti su luoghi ed eventi chiave della vicenda (vi basti sapere che nel corso di una sidequest nella regione di Nibel è comparso dinanzi a noi nientepopodimeno che Sephiroth!), non abbiamo per niente apprezzato le scalate necessarie per raggiungere gli angoli più remoti e sopraelevati delle varie mappe.

Oltre a presentare animazioni tutt'altro che armoniose e in un paio di casi addirittura innaturali (vero, Barret?), le suddette si servono di chiari suggerimenti visivi che, se da una parte guidano l'esplorazione, dall'altra "sporcano" i paesaggi squisitamente naturali con della vernice gialla. Da parte nostra comprendiamo e apprezziamo il tentativo di Square Enix di rendere accessibile e immediato il prodotto, cionondimeno siamo convinti che dei seppur banali rampicanti si sarebbero adattati meglio all'ambiente. Nutriamo qualche riserva anche sull'introduzione del parkour, che almeno sulla carta dovrebbe consentire l'esecuzione di movimenti acrobatici come capriole, salti e altre azioni automatiche che si basano a seconda del luogo e della direzione dello spostamento. All'atto pratico, invece, durante la nostra prova siamo spesso incappati in movimenti involontari, per non parlare delle spiacevoli - e fortunatamente rare - occasioni in cui il personaggio controllato si è incastrato nello scenario. Complice la presenza del Chocobo, che alleggerisce tantissimo gli spostamenti, siamo dell'idea che alla componente esplorativa di Final Fantasy VII Rebirth servisse soltanto il salto, che purtroppo non è stato implementato nemmeno stavolta, e non un parkour che in fin dei conti non si intona granché alla natura del titolo.

Le novità più sostanziose

Se c'è un aspetto di Final Fantasy VII Remake che non necessitava di particolari accorgimenti, quello è senza dubbio l'apprezzatissimo sistema di combattimento ibrido, che come ricorderete mescolava la frenesia tipica degli action alla pausa tattica innescabile accedendo al menu dei comandi, indispensabile per impartire ordini ai compagni o comunque per ricorrere a oggetti, abilità e incantesimi (sulle nostre pagine trovate un ricco approfondimento sul sistema di combattimento di Final Fantasy VII Remake).

Com'era logico aspettarsi, il secondo atto della Trilogia Remake ha quindi ripreso nella sua totalità il combat system dell'episodio lanciato nel 2020, ampliando per l'occasione la Sinergia introdotta nel DLC di Yuffie e apportando piccole migliorie dove necessario. Giusto per fare un esempio, i pattern di base di Cloud e la sua abilità individuale - che consiste nel passare in qualsiasi momento dall'assetto leggero a quello pesante - sono rimasti invariati, ma a differenza di quanto accadeva nel Remake, l'ex-SOLDIER può ora lanciare delle micidiali sferzate a lungo raggio che agevolano l'eliminazione dei nemici volanti, che in FFVII Remake si raggiungevano a fatica e allungavano troppo la durata degli scontri.



Abilità inedite a parte, che come sempre vanno apprese padroneggiando le armi recuperabili un po' dappertutto, la grande novità su cui Creative Business Unit I ha deciso di scommettere tutto va ricercata nell'introduzione di Azioni e Abilità Sinergiche.

Eseguibili assieme a un compagno di squadra, le prime si suddividono a loro volta in tre categorie: se le azioni offensive (le più facili da usare) si innescano attraverso la pressione di un tasto e possono essere concatenate, quelle caricabili si attivano e potenziano tenendo premuto e rilasciando il bottone associato, mentre quelle che richiedono un certo tempismo vanno utilizzate un attimo prima di subire un colpo nemico. Oltre a non consumare alcun segmento della barra Active Time Battle, le suddette sono quindi preziosissime per movimentare l'offesa e al tempo stesso rafforzare la difesa del party, e il loro impiego ricarica pian piano i cinque slot collocati sotto l'indicatore dell'ATB. Come intuibile, questi ultimi regolamentano l'innesco delle ancor più rovinose Abilità Sinergiche, che oltre a infliggere ingenti danni a costo zero possono attivare degli specifici effetti speciali, come ad esempio aumentare il livello delle Abilità Limite, annullare temporaneamente il costo in PM delle Magie, prolungare lo stato di Stremo degli avversari o magari suddividere la barra ATB in tre segmenti anziché due, velocizzandone il riempimento.



Dal momento che i personaggi giocabili possono apprendere parecchie Abilità Sinergiche, che per poter essere utilizzate richiedono però la presenza di determinati compagni sul terreno di gioco, la composizione del party assume in questo caso una valenza strategica da non sottovalutare, in quanto stabilisce le mosse di volta in volta disponibili in battaglia. Più facile da padroneggiare che da spiegare, il sistema un giovato molto al combat system, poiché l'assenza di costi di innesco permette ad Azioni e Abilità Sinergiche di andare a inserirsi tra una mossa ATB e l'altra, movimentando ulteriormente il già frenetico ritmo dei combattimenti.

Mentre la cosiddetta Espansione delle Armi di Final Fantasy VII Remake consentiva di spendere i Punti Abilità acquisiti al termine di ciascuna contesa per potenziare a dismisura i singoli strumenti dei nostri beniamini attraverso una sorta di sfereografia, in Final Fantasy VII Rebirth le cose funzionano in maniera un po' diversa. Stavolta le armi aumentano di livello attraverso l'uso e, oltre a vedere continuamente migliorati i parametri di base, queste ottengono prerogative sempre nuove che il giocatore può impostare per rafforzare l'offesa, la difesa o comunque il bilanciamento del personaggio in questione. Avendo un limitato numero di slot, l'utente è pertanto incentivato a selezionare con molta cura le prerogative da attivare, a seconda delle proprie strategie e del suo personalissimo stile di gioco.



Ciò detto, i membri del cast di Final Fantasy VII Rebirth presentano comunque delle sfereografie individuali nelle quali è possibile sbloccare nuove Azioni e Abilità Sinergiche, nonché miglioramenti in termini di statiche.

Chiamate a questo giro "Manuali di combattimento" e consultabili soltanto nelle librerie arcane e in presenza dei distributori automatici, l'espansione delle suddette è però regolamentata dall'affiatamento della squadra, una bizzarra novità di Rebirth probabilmente ispirata al sistema dei Social Link della serie Persona. Conversare coi compagni nei momenti chiave della campagna, superare assieme situazioni difficili, attivare almeno una volta le diverse Abilità Sinergiche e aiutare il prossimo portando a termine gli incarichi da tuttofare sono azioni che permettono a Cloud di guadagnarsi progressivamente la simpatia e la fiducia dei suoi alleati. Quando la banda è molto affiatata, il suo livello sale e di conseguenza i power-up ottenibili coi Manuali di combattimento aumentano a dismisura; inoltre, accrescere la simpatia nei confronti del protagonista altera leggermente gli sviluppi dei capitoli 8 e 12, innescando eventi inaspettati e persino qualche appuntamento (chi ha giocato l'originale FFVII capirà immediatamente di cosa stiamo parlando!).



A differenza del suo diretto predecessore, Final Fantasy VII Rebirth ha persino spalancato le porte al crafting, introducendo uno strumento che nel menu principale consente di dar fondo alle proprie scorte di materie prime per creare pozioni, elisir, oggetti chiave richiesti per il completamento delle quest secondarie, e addirittura potenziare di un livello gli accessori e le protezioni equipaggiabili dai nostri eroi. Si tratta di un sistema abbastanza elementare che, oltre a far risparmiare un sacco di denaro nelle fasi iniziali dell'avventura, dimostra l'attenzione che il team di Creative Business Unit I ha risposto nella creazione di una componente ruolistica leggermente più marcata.

Come se fosse ancora il 2020

Sebbene il colpo d'occhio di Final Fantasy VII Rebirth sia notevole, non siamo rimasti particolarmente impressionati dalla resa visiva, che qualitativamente parlando non si discosta granché dalla versione PS5 del Remake.

A distanza di quattro anni dall'esordio della versione PS4, e tre dal lancio della riedizione Intergrade, era lecito aspettarsi qualche passo in avanti sul piano grafico; al contrario, oggi come allora i modelli poligonali prestano di tanto in tanto il fianco a spigoli antiestetici, a causa di un filtro anti-aliasing non sempre capace di espletare al meglio la propria funzione, e la resa degli ambienti interni, per quanto artisticamente ispirati, non regge il confronto con la bellezza dei paesaggi all'aperto. La verità è che Final Fantasy VII Rebirth potrà anche essere un'esclusiva (temporale) PlayStation 5, ma le origini PS4 della Trilogia Remake sono ancora evidenti e i limiti dell'Unreal Engine 4 cominciano a farsi sentire.



Tra l'altro, la build fornitaci dal publisher presenta gli stessi problemi tecnici riscontrati nella demo di Final Fantasy VII Rebirth, sia in modalità Qualità che in Performance: texture che faticano a caricarsi in tempi ragionevoli, episodi di pop-in e stuttering, e non per ultima un'immagine alle volte troppo sfocata.

Sia chiaro, sono difettucci che non invalidano la qualità complessiva dell'ultima fatica di Square Enix, e che la corposa patch al day one dovrebbe correggere (in quel caso sarà nostra premura aggiornare l'articolo), ma sui quali fatichiamo a chiudere un occhio, specie se consideriamo che pure il Remake, quattro anni fa, presentava le medesime lacune e che queste vennero corrette solo con l'avvento della riedizione PS5. In compenso, la modalità Performance garantisce un frame rate stabile a 60 fps, che valorizza enormemente gli scontri al cardiopalma di Final Fantasy VII Rebirth, e che nel nostro caso abbiamo di gran lunga preferito alle meraviglie del 4K e alla superiore illuminazione offerte invece dalla modalità Qualità.



Composta da Mitsuto Suzuki e Masashi Hamauzu (Final Fantasy XIII), che in occasione del capitolo precedente avevano già riarrangiato i brani dell'originale FFVII, la colonna sonora di Rebirth si conferma di altissimo livello, accompagnando la narrazione con motivi sempre di impatto, gradevoli all'ascolto e soprattutto attenti a sposarne perfettamente i temi.

Ormai abituati alle voci storiche giapponesi, durante i nostri test abbiamo usufruito quasi esclusivamente del doppiaggio originale, d'altronde i testi localizzati in italiano si basano anche stavolta sulla traccia nipponica. Al netto di qualche adattamento un po' fantasioso, la traduzione ci è parsa alquanto fedele e scorrevole, tuttavia qualora doveste decidere di avvalervi del doppiaggio inglese, potreste trovare notevoli differenze tra testo e parlato, dato che la traccia anglofona diverge frequentemente da quella originale.