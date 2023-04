Fire Emblem Engage accoglie Fell Xenologue: Recensione del Capitolo Maligno

Sono ormai passati quattro mesi dal lancio di Fire Emblem Engage, evolutissimo episodio con cui Nintendo e Intelligent Systems hanno voluto celebrare la saga (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra recensione di Fire Emblem Engage), e sebbene pensavamo di averne già sviscerato a fondo l'affascinante immaginario, di recente vi abbiamo fatto ritorno per provare il quarto e ultimo contenuto scaricabile dell'Expansion Pass. Diversamente dai precedenti, che proponevano delle prove da superare per sbloccare ulteriori Emblemi, il DLC conclusivo di Fire Emblem Engage introduce un arco narrativo assolutamente inedito che, una volta completato, consente di aggiungere cinque "nuove" unità al proprio esercito.



Incuriositi da questa sorta di appendice, che come vedremo giustifica l'esistenza dei "Bracciali degli Emblemi" e a modo suo chiude il cerchio delle storie raccontate finora da Fire Emblem Engage, abbiamo provalo a lungo la campagna del Fell Xenologue (o Capitolo Maligno, se preferite) e siamo ora pronti a condividere con voi le nostre impressioni.

Dall'altro lato dello specchio

Prima di addentrarci nell'analisi del Capitolo Maligno è opportuno specificare che per affrontarlo non è necessario aver portato a termine la trama principale di Fire Emblem Engage. La storia aggiuntiva è del resto ambientata in un altro universo e ha per protagonisti dei personaggi differenti, motivo per cui può essere esplorata subito dopo aver completato il Capitolo 6 della main quest.

Interagendo col Pozzo Antico situato nel Somniel, il Drago Divino Alear del mondo principale di Fire Emblem Engage può essere evocato in un Elyos parallelo in cui il corso degli eventi si è sviluppato in maniera assai diversa da come lo conosciamo. Accolto dai Draghi Nil e Nel, vale a dire i guardiani del suo tristemente deceduto alter ego, Alear apprende anzitutto che in questa realtà non esistono i dodici Anelli degli Emblemi che ha dovuto radunare nel proprio mondo; al loro posto vi sono infatti sette bracciali che funzionano allo stesso modo, ma che in realtà custodiscono gli spiriti di Eroi che non ha mai incontrato prima (se non nei DLC precedenti, appunto), tra cui Tiki, Chrom e Camilla. Giacché un Sombron tornato a nuova vita intendeva impossessarsi del loro potere per vendicarsi e ristabilire il suo onore di Drago Maligno, l'altro Drago Divino Alear è stato costretto ad affrontato in uno scontro che purtroppo ha visto perire entrambi nello stesso momento.



Nonostante il millenario nemico sia stato definitivamente sconfitto, l'Elyos è tuttora in grave pericolo: un malfattore di cui nessuno conosce l'esatta identità sta cercando di recuperare i Bracciali degli Emblemi per portare a termine i piani di distruzione avviati dal malvagio Sombron. Dal momento che il nemico ne possiede già due, il nostro Alear e i gemelli Nil e Nel, che invece custodiscono il terzo, si metteranno quindi in viaggio per far visita ai sovrani delle quattro nazioni dell'Elyos e farsi consegnare i rimanenti quattro, affinché possano essere sigillati per sempre.

Come scoperto lungo il tragitto, però, in questa versione distorta di Elyos gli alleati storici di Alear hanno un temperamento alquanto negativo, mentre gli individui che nel suo mondo erano dediti al male sono dei valorosi combattenti disposti persino a immolarsi in nome della causa di Nel e Nil. A ragion veduta, se le controparti di Diamant, Alfred, Timerra e così via si rifiuteranno di cedere i portentosi Bracciali degli Emblemi in loro possesso, costringendo il Drago Divino ad affrontarli in campo aperto, le versioni alternative di Zephia, Griss e Marni (rispettivamente Zelestia, Gregory e Madeline) si metteranno invece al suo servizio.



Dotato di una longevità di 7-8 ore circa, a seconda dei turni spesi per superare l'ostica e lunghissima quinta battaglia del pacchetto (che in ogni caso ne comprende soltanto sei), il DLC intitolato Fell Xenologue è a conti fatti un mero pretesto per giustificare l'introduzione degli Emblemi proposti dai contenuti scaricabili a pagamento, reclutare due personaggi inediti e non per ultimo impersonare tre antagonisti della campagna principale.

Al netto di premesse narrative interessanti e che ruotavano attorno a una radicale inversione delle parti, dobbiamo riconoscere che la vicenda ambientata "dall'altro lato dello specchio" ci ha convinti davvero poco: come se non bastassero i numerosi antefatti svelati in maniera eccessivamente confusionaria, gli eventi si consumano troppo in fretta, lasciando poco spazio alla caratterizzazione dei nuovi personaggi. Come risultato, i dialoghi si concentrano tra uno scontro e l'altro, traboccano di informazioni che il giocatore non ha quasi mai il tempo di assimilare e soprattutto i colpi di scena non sortiscono l'effetto desiderato. Con un ritmo compassato, un HUB dedicato al party dell'Elyos alternativo e magari qualche missione in più, siamo convinti che il Capitolo Maligno sarebbe stato un avvincente WHAT IF, nonché un ottimo modo per archiviare in via definitiva uno dei più appaganti esponenti del brand.

Nuove classi e strategie d'offesa

Per quanto riguarda invece il gameplay, specifichiamo prima di tutto che nel Fell Xenologue gli alleati hanno classi e livelli predeterminati, che almeno sulla carta si assicurano di preservare il tasso di sfida - volutamente elevato - delle sei missioni che compongono la side story. Per la precisione, la difficoltà non è determinata tanto dal numero dei nemici che affollano le mappe o dal continuo arrivo di rinforzi, bensì da situazioni e requisiti che il team di Intelligent Systems ha pensato per porre la banda di Alear in netto svantaggio.

Se per esempio nella terza battaglia ci si ritrova a dover contrastare contemporaneamente due armate immense con un manipolo di guerrieri, la quinta obbliga il giocatore a farsi strada tra i nemici in una mappa labirintica, assicurandosi al contempo che due unità isolate non cadano sotto i colpi degli avversari prima ancora che gli alleati possano raggiungerle. In condizioni normali e con unità personalizzate, le missioni del Capitolo Maligno risulterebbero quasi certamente più divertenti, specie a difficoltà "Folle", eppure nel complesso ci riteniamo più che soddisfatti dall'esperienza che il collettivo nipponico ha confezionato per mettere alla prova la nostra abilità (e soprattutto la pazienza).



Come anticipato nell'introduzione, l'ambito "premio" conferito a coloro che completano il Fell Xenologue è rappresentato dalla possibilità di portare nel proprio mondo i cinque personaggi reclutati nell'Elyos parallelo e accedere a qualche nuovo mestiere.

Rispettivamente Saggio e Generale, Gregory e Madeline non dispongono di classi esclusive, mentre la loro comandante e compagna di squadra Zelestia è una cosiddetta "Melusina", ovvero una cavalcatura draconica non molto diversa dal Lindwurn di Ivy. Rispetto al job esclusivo della principessa ereditaria di Elusia, questa nuova variante privilegia l'offesa, tant'è che quando prende di mira un'unità avversaria e la colpisce con la spada, il danno è calcolato con la media di difesa e resistenza del nemico. Ancor più valente ci è parsa la classe "Erede Maligno" cui hanno accesso Nel e il suo gemello, che ricorrendo alla pietra che portano sempre appresso possono trasformarsi in Draghi Maligni per distruggere i bersagli con potenti respiri infuocati. Le loro vera forza sta però nel gioco di squadra: se l'abilità passiva "Protettivo" di Nel aumenta le probabilità di Triplo ogni volta che il fratello subisce un attacco, la skill "Rivalità" del gemello fa altrettanto non appena un alleato nelle vicinanze abbatte un oppositore. Se equipaggiati a puntino, quando combattono fianco a fianco sono virtualmente inarrestabili.



A chiudere la rosa delle novità ci pensano il Mago artigliere e l'Incantatore, ossia due mestieri che a nostro avviso non brillano particolarmente. Potendo equipaggiare soltanto i cannoni, il Mago artigliere è una classe corazzata assai bizzarra, in quanto i suoi parametri non sono sufficientemente elevati per lottare in prima linea. La sua peculiarità va quindi ricercata in una sorprendente gittata, che le permette di danneggiare il nemico senza muoversi dalle retrovie.

Anche l'Incantatore è fondamentalmente un job di supporto, ma per qualche ragione che fatichiamo a comprendere le sue statistiche sono basse al punto da renderla estremamente vulnerabile, se non inutile. Sulla carta questo mestiere può contare su un elevatissimo valore di Fortuna e sull'abilità di accedere ai rifornimenti, ma all'atto pratico nessuna delle sue risorse ne giustifica appieno lo schieramento.



Se alle performance non proprio esaltanti aggiungiamo il costo elevato degli strumenti richiesti per accedere alle suddette, le ultime due classi di supporto di Fire Emblem Engage risultano alquanto dimenticabili.