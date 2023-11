Flashback 2 Recensione: qualcosa è andato profondamente storto

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Abbiamo brutte notizie per chi aspettava Flashback 2, sequel a lungo atteso del videogioco cyberpunk pubblicato nel 1992 su Commodore Amiga. Purtroppo non c'è quasi nulla di salvabile in questo nuovo capitolo: non ha la carica action e il ritmo dell'originale, né la sua trama interessante e non innova sul fronte grafico e artistico. Di contro, è afflitto da bug e inspiegabili rallentamenti anche su PS5, dove lo abbiamo concluso non senza fatica.

Era meglio su Amiga

Sono passati trentuno anni dall'uscita del primo Flashback nel 1992, un action platformer con elementi da metroidvania pubblicato sullo storico Commodore Amiga. Chi ha vissuto il lancio all'epoca ricorderà di certo quali fossero i punti forti dell'esperienza: un'ambientazione futuristica di stampo Cyberpunk diversificata e una storia noir-fantascientifica appagante, raccontata attraverso cut-scene animate.



Il protagonista di Flashback 2 è lo stesso del primo episodio: Conrad Hardt, un atletico "one man army" (come andava di moda negli anni ‘90) che nel finale del capostipite della serie si trova a fuggire da un pianeta lontano dopo aver sventato un'invasione aliena. Costretto a porsi in animazione sospesa su una capsula di salvataggio per sopravvivere, il giovane manda un ultimo messaggio di aiuto.



Nel sequel del gioco Conrad si risveglia dopo un atterraggio di emergenza su Titano, nel Sistema Solare. È incolume ma, come già successo nell'incipit del 1992, privo di parte delle sue memorie. L'inizio senza troppe spiegazioni ricalca l'atmosfera straniante e nebbiosa che si respirava avviando il titolo su Amiga, che pure non forniva un grande background. Purtroppo però nel secondo episodio la narrazione non raggiunge mai picchi particolari, non presenta colpi di scena o momenti interessanti che giustifichino la "nebbia" del prologo. Che comunque non si dissipa nemmeno una volta conclusa l'avventura.

Conrad incontra e dialoga con molti NPC, ai quali si rivolge con una parlantina fluente (che nel 1992 non aveva). Tuttavia questi gli rispondono sempre in modo vago, senza dare appigli al giocatore per interessarsi a loro. Non si presentano, non ci permettono di empatizzare ed elargiscono informazioni utili solo alla contingenza delle missioni, che nella maggior parte dei casi sono del tutto sconnesse dal continuum del racconto. Perché stiamo esplorando un laboratorio invaso da creature mutanti in cui un ricercatore ha abbandonato la figlia? Come mai la ragazza, una volta trovata, sembra perfettamente a suo agio nella situazione in cui si trova, e quando la salviamo se ne va con un "grazie" e tanti saluti? Perché ci è stato chiesto e basta, anche se un momento prima stavamo facendo tutt'altro. Da un incarico si passa al successivo, senza mai poter approfondire a dovere conoscenze o lore. Tutta la campagna prosegue in questo modo per sei ore totali, che però scorrono in modo tutt'altro che leggero. Per di più mancano all'appello proprio quelle scene di intermezzo animate che su Amiga resero famoso Flashback. Le poche cinematiche in grafica 3D che le sostituiscono, in concomitanza di boss fight o simili, sono anonime e intervallate con illustrazioni statiche o i classici box di testo sovrastati dal mezzobusto degli interlocutori. Purtroppo, nemmeno con il doppiaggio (in inglese) queste tre soluzioni narrative riescono a essere eloquenti come lo erano i filmati (muti) su Amiga.

Tecnica imprecisa e gameplay lento

Sia la direzione artistica generale, sia il gameplay presentano problematiche ancor più evidenti rispetto a quelle del comparto narrativo. A partire dalla prima sezione dopo il "naufragio" di Conrad, ossia un breve tutorial ambientato in una serie di corridoi anonimi, che nonostante la ridotta dimensione mostrano diversi spigoli: oscillazioni del frame rate, compenetrazioni tra oggetti e controlli imprecisi sono all'ordine del giorno. E poi, anche senza considerare l'input lag notevole, il personaggio che controlliamo è lento e pesante al punto che le sue capriole sembrano al rallentatore.



Il passaggio dal 2D puro del gioco anni ‘90 al 2.5D/3D a inquadratura fissa di Flashback 2 sulla carta avrebbe potuto rendere gli scontri a fuoco più interessanti. Invece, quando Conrad si trova in un corridoio a scorrimento orizzontale, o peggio negli spazi più larghi dove la visuale diventa isometrica, mirare correttamente diventa un'impresa più ardua di quanto dovrebbe, soprattutto se ci sono più nemici coinvolti. Il sistema di selezione automatica del bersaglio fa spesso cilecca e la telecamera è sempre posizionata un po' troppo in basso di quanto dovrebbe. Questa impostazione della visuale e un level design poco chiaro creano uno strano effetto di profondità falsata delle piattaforme e degli spazi.



Lo si nota quando si tenta di centrare un nemico e lo si manca clamorosamente, ma anche durante gli spostamenti e le schivate. Dulcis in fundo anche il bilanciamento delle statistiche non è dei migliori: i proiettili sparati dal protagonista, in base all'avversario, infliggono danni praticamente ininfluenti o eccessivi. Quelli subiti, invece, svuotano sempre troppo in fretta gli HP e l'impressione è che sia voluto, perché il drop di strumenti curativi è abbastanza alto per tutta la campagna.



Inoltre, capita di frequente che le lotte si estendano tra più sezioni comunicanti di una mappa: in questi casi si verificano le situazioni e i bug più fastidiosi. Se noi siamo in una stanza e i nemici in un'altra, per esempio, il lock della pistola non funziona perché non possiamo nemmeno vedere l'area connessa a quella in cui ci troviamo. Finché l'avversario non torna, o non lo raggiungiamo, lui può colpirci a distanza mentre noi non sappiamo nemmeno dove egli sia. Ancora, i nemici potrebbero sparire di fronte al protagonista e respawnare altrove, bloccarsi per decine di secondi e tanto altro.



Quanto a varietà tipologica ed estetica degli oppositori, infine, non c'è di che essere soddisfatti. Dai modelli degli assalitori fino ai loro movimenti e al tipo di fuoco/attacco fisico, si percepisce una costante sensazione di riciclo. Nemmeno i pochi Boss sono esenti dal riuso di asset e idee: gli scontri con ciascuno di questi nemici avvengono in arene chiuse e con modalità identiche alle altre contese. Si schiva qualche colpo, si spara e si ricarica finché non abbiamo svuotato lo schermo: questo è il gameplay di Flashback 2.

Una città anonima

La situazione addirittura peggiora negli scenari della città Cyberpunk che fa da teatro alle vicende, al di fuori dei dungeon di cui abbiamo parlato finora. La fluidità dell'azione risente degli spazi più ampi, dei fondali e dei tanti NPC. Solo il sistema di illuminazione è ben fatto, per quanto costituisca un ulteriore peso sulla già minata stabilità generale, ma serve a poco se riveste un'art direction anonima. I distretti di Pacifica, Atlantica e tutti gli altri su Titano non sono distinguibili tra loro, figuriamoci in un contesto "esterno" al gioco, paragonati con altri esponenti del genere Cyberpunk (qui la recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty).



Per aggiungere un elemento di variazione nel corso delle esplorazioni cittadine, sono stati inseriti dei momenti in cui Conrad si muove a dorso di moto, lungo un'autostrada che gira tutto intorno la città e permette di accedere alle sue sezioni. Da subito ci siamo accorti di quanto il "minigioco" in questione fosse ripetitivo e poco intrattenente: in teoria, dovremmo destreggiarci nel traffico guidando il mezzo con visuale alle spalle del protagonista, accelerando e sterzando a destra e a sinistra come nei primissimi videogiochi arcade automobilistici. Invece, la sfida è del tutto assente, al pari della sensazione di velocità.



Le carreggiate sono vuote e solo ogni tanto riempite con un gruppetto di auto tutte identiche e un paio di motociclette. Se capita di toccare un altro veicolo non c'è alcuna animazione peculiare, solo un suono sordo e un flash rosso che rappresenta lo scontro. Non si viene disarcionati mai: questo significa che si può tenere premuto il pulsante del gas senza curarsi di nulla, fino a raggiungere la destinazione. È chiaro che questi frammenti di gameplay sono stati realizzati in fretta, come espediente per diversificare l'offerta ludica e forse annacquare la durata del gioco.