Football Manager 2018: Recensione del nuovo manageriale calcistico per PC

Puntuale come la pioggia torrenziale il giorno dopo aver lavato la macchina, anche in questo novembre torna Football Manager, il titolo di Sports Interactive diventato sinonimo di manageriale applicato al mondo del calcio. Leader incontrastato del genere - anche perché privo di reali avversari - il gioco dello studio inglese sembra aver ormai raggiunto il massimo livello che la forma ludica scelta permette di esprimere. L'edizione di quest'anno avrà portato novità di spessore?

Lo stesso di sempre

Se avete già giocato una qualsiasi edizione di Football Manager uscita negli ultimi quattro o cinque anni, sappiate che le novità presenti in questo FM18 sono pochissime. Il che non vuol dire che l'episodio dell'anno corrente sia un brutto gioco, anzi: il livello qualitativo rimane sempre altissimo, nonostante i difetti che, testardamente, Sports Interactive sembra non voler correggere. Nel caso in cui vi bastino queste poche righe, potete anche smettere di leggere, aprire Steam, spendere l'annuale obolo e decidere di portare il Benevento sul tetto d'Europa: bene o male saprete cavarvela. Nel caso in cui, invece, non abbiate mai giocato un capitolo della serie che fu Championship Manager (Scudetto qui nello Stivale) o siate semplicemente curiosi di leggere le nostre lamentele così come i nostri elogi, allora allentate il nodo della cravatta, sbottonate il colletto della camicia, sedetevi in panchina e mettetevi comodi.

Allenatori Provetti

Per quanto l'offerta ludica di Football Manager si sia estesa nel corso degli anni, il centro nevralgico del gioco made in UK resta l'amata modalità Carriera. È questo lo spartiacque, la barriera che divide gli uomini dai ragazzini, i veri esperti dai chiacchieroni da bar, i Pep Guardiola senza i giusti agganci dai Silvio Baldini di Afragola e Abbiategrasso. La formula raggiunta negli ultimi anni rasenta la perfezione per la capillarità che l'esperienza offre, quindi è lecito non aspettarsi grandi stravolgimenti. Torna l'editor dell'allenatore, che permette di scegliere l'aspetto del nostro alter ego e soprattutto le sue caratteristiche. Si può decidere il passato del nostro avatar, l'esistenza o meno di una carriera pregressa come calciatore.

Tale scelta va ad influenzare le caratteristiche e le competenze tecnico-tattiche dell'allenatore creato da giocatori, che può essere ulteriormente sviluppato attraverso una sorta di scheda del personaggio, quasi come se quello che abbiamo di fronte fosse un gioco di ruolo. Football Manager mette insomma a disposizione dell'utente un tot di punti, da spendere liberamente. Si può scegliere di togliere alcuni punti dalle competenze riguardo l'allenamento dei portieri per investirli nelle capacità comunicative, creando così una sorta di José Mourinho pronto ad affrontare i giornalisti; o ancora, si può investire tutto in direzione delle tabelle da fine stratega, nel caso in cui il nostro punto di riferimento sia Maurizio Sarri. Fatto questo, si entra finalmente nella partita.



Così come chi l'ha preceduto, anche Football Manager 18 ha dalla sua una quantità ridicolmente alta di campionati giocabili. Oltre ai maggiori campionati europei, si può ovviamente decidere di partire da esperienze continentali di seconda fascia (Portogallo, Olanda, Turchia, Russia e via dicendo). Si può anche affrontare un lungo viaggio virtuale per andare ad allenare in Sud America, Africa, Medio Oriente, Asia... Insomma, l'unico caso in cui possiate rimanere delusi sarebbe quello di voler allenare in Liechtenstein. Nella nostra prova, abbiamo deciso di non allontanarci troppo, rimanendo in Italia.

Calciomercato

Una delle parti più divertenti di Football Manager, se non addirittura la più divertente in assoluto, è sicuramente il calciomercato. Le linee guida da seguire sono sostanzialmente due: spendere i soldi messi a disposizione dalla dirigenza per acquistare i pezzi pregiati, o investire in una fitta rete di scout e osservatori per anticipare la concorrenza e accaparrarsi i giovani più promettenti. In questo mercato pazzo, fatto di offerte pari al PIL di diverse nazioni avanzate per portare sotto la Tour Eiffel o all'ombra della Town Hall di Manchester i maggiori talenti al mondo, avere il braccino corto è un bel problema.

Non aiuta nemmeno il codice del gioco: se volete comprare un giovane di alto livello - diciamo un titolare da Under 21 con ottime prospettive di crescita - siate pronti a segnare numeri da tre cifre nei milioni da spendere. Esempio: abbiamo provato ad acquistare Simone Scuffet e Davide Calabria, due dei talenti più promettenti del pallone nostrano. Ebbene, l'algoritmo o chi per esso che gestisce le trattative da parte della CPU non ha risposto picche, ma ha avanzato una controfferta: 40 milioni nel caso del terzino rossonero e ben 88 milioni nel caso del portiere in forza all'Udinese. Sono cifre fuori dal mercato, prezzi che ci aspetteremo per un Marcelo e un De Gea, qualcosa che andrebbe riparato con una patch.

Jeff Bezos non ha ancora deciso di investire nel calcio, quindi i milioni a vostra disposizione saranno sempre pochi per il mercato, ma abbastanza per sviluppare la rete di osservatori. È questa una delle feature maggiormente curate dai ragazzi inglesi per questa nuova edizione del loro gioco. Viene introdotta la figura del Data Analyst, che andrà ad affiancare gli osservatori nella ricerca dei migliori calciatori in divenire sui peggiori campetti delle periferie d'Europa e del mondo. In Football Manager 18, un semplice valore numerico ci indicherà quanto possa essere valido il giocatore che abbiamo osservato.



Il Data Analyst, poi, torna utile per quella che la grande novità - qualcuno potrebbe dire anche l'unica - di questo Football Manager: il briefing pre-partita. Nella dedizione quasi artigianale che un allenatore di Football Manager deve applicare alle partite, questa nuova interazione con la squadra può fare la differenza. Il Data Analyst ci verrà ai aiuto, segnalandoci in anticipo le zone più "calde" delle squadra che andremo ad affrontare, vale a dire quelle in cui il possesso palla è più intenso o le zone preferite per liberare il tiro. Consapevoli di queste informazioni, i bravi allenatori andranno ad adattare il comportamento degli uomini a disposizione, utilizzando la quantità pantagruelica di opzioni che la schermata Tattiche - facilmente raggiungibile dalla sempre più pulita e raffinata interfaccia - mette a disposizione. Ancora più grande e ancora più curata, la schermata Tattiche è il vero centro nevralgico del gioco: il giocatore può scegliere qualsiasi cosa, dalla posizione in campo del pacchetto difensivo al comportamento dei singoli uomini, dalla disposizione degli uomini sui calci piazzati alle linee di passaggio... Sul serio, si corre il rischio di perdere buona parte delle opzioni concesse per quanto grande questa parte del gioco si rivela.

In Campo

Scelto l'undici titolare e catechizzati gli uomini, è il momento di scendere in campo. Il motore grafico in 3D non è più una novità, ma quest'anno il gioco distribuito da SEGA aggiunge qualche freccia al suo arco, come una maggiore varietà di stadi ed un pubblico più curato, così come più curati risultano i giocatori.

Certo, le animazioni mostrano qualche sbavatura qua e là, con portieri kamikaze e tackle molto spesso poco leggibili, ma siamo ben consapevoli che non sia nella grafica la forza di Football Manager.

Durante la partita, comunque, gli allenatori avranno ben altro a cui pensare che ai modelli strampalati dei giocatori. Si può accompagnare l'azione in campo decidendo di cambiare mentalità o disposizione degli uomini, così come è possibile lodarli o offenderli scegliendo cosa urlare ai milionari viziati che rincorrono la sfera. Sì, anche quest'anno torna la possibilità di avere conversazioni private con i giocatori in squadra, che non di rado verranno a battere cassa o peggio ancora decidere chi debba essere titolare (vi verrà voglia di uccidere il vostro terzo portiere). Oltre che con quei piagnucoloni dei giocatori, dovrete avere a che fare con i giornalisti: come sempre, le risposte alle domande coprono uno spettro che varia dal morigerato allo smargiasso, anche quest'anno con cinque possibili risposte. Se avete voglia di fare impressione sui vostri uomini e allo stesso tempo spaventare gli allenatori avversari, vi toccherà subire queste tediose sessioni di gioco, che possono comunque essere evitate mandando il vice allenatore davanti ai microfoni.

Modalità

Per il resto, Football Manager 18 è - come detto in apertura - il solito, grandissimo capitolo di una serie che però inizia a mostrare qualche acciacco dovuto all'invecchiamento. Nel tentativo di dare nuova linfa vitale alla propria creatura, Sports Interactive ha introdotto negli ultimi anni alcune modalità alternative, come quella con la squadra personalizzata o il Fantasy Draft.

Nella prima, come è facile intuire, si prende una squadra esistente, la si cancella dalla faccia della Terra (mantenendone, però, l'organigramma societario e i membri dello staff tecnico) e la si sostituisce con una di propria invenzione. Si può, inoltre, decidere se mantenere i cartellini in possesso dei giocatori o stracciarli tutti, dalla prima squadra ai pulcini. Il valore del cartellino stracciato, poi, ritorna nelle casse della società, che può spendere quei soldi come meglio crede in fase di mercato - stando però attenti alla Finanza. Nella nostra prova abbiamo preso quella squadra di Torino con le maglie a strisce e abbiamo mandato tutti i giocatori a prendere il sole in Belize, ritrovandoci con un miliardo e quattrocento milioni di euro da poter spendere...

L'altra modalità, vale a dire Fantasy Draft, è stata espressamente pensata per un pubblico più giovane e per lo streaming, così come dichiarato da Sports Interactive in diverse occasioni. In tale modalità, un gruppo di amici (ma la possibilità è aperta anche alla IA di gioco) decide un budget da poter spendere e la forma del torneo che si andrà ad affrontare, vale a dire girone all'italiana o eliminazione diretta. Fatto questo, gli utenti sceglieranno un giocatore per volta stando ben attenti a non superare i milioni spendibili, trasformando Football Manager in qualcosa a cavallo fra l'NBA e il fantacalcio. L'interfaccia più leggera, le informazioni sui giocatori ridotte all'osso e le tattiche all'acqua di rose lasciano capire come Fantasy Draft sia poco più di un divertissement, probabilmente pensato come moderno cavallo di Troia in grado di avvicinare i più giovani al meraviglioso - ma ben poco frenetico - mondo di Football Manager.



Piccola nota a margine: Football Manager si fa veicolo di un'idea di gioco quanto più vicina alla realtà e ci riesce benissimo. Fa male al cuore, quindi, vedere come tre dei maggiori campionati europei (Premier, Bundes, Liga) non abbiano concesso i diritti della lega e delle squadre ai ragazzi di Sports Interactive, costretti a sostituire il tutto con nomi fittizi e loghi improvvisati. Certo, sappiamo che lo studio inglese non gode della disponibilità economica di Electronic Arts o Konami, così come siamo consapevoli che già da settimana prossima ci saranno in giro mod atte a riparare queste carenze, ma per i giocatori meno pratici sarà veramente triste affrontare il "Real" invece del Real Madrid o il "Gelsenkirchen" in luogo dello Schalke 04.