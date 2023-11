Football Manager 2024 Recensione: nessuna rivoluzione, ma ci piace comunque

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Sono trascorsi 31 anni - il tempo è volato! - dal primo Championship Manager su floppy disk per Amiga e Atari ST e il successo planetario della simulazione manageriale calcistica creata dai due fratelli Collyer non accenna a diminuire. Per chi ha giocato - come il sottoscritto, un po' per hobby e un po' per lavoro - ogni singolo episodio, parlare di Football Manager è un po' come parlare del primo amore. Ogni anno è sempre la stessa storia: il vero "FM addicted" finisce per iniziare una nuova stagione con la squadra del cuore per conquistare la coppa delle grandi orecchie con una formazione di nonnetti.



Ogni anno è facile restare senza parole di fronte al lavoro fatto dai ragazzi di Sports Interactive, anche se "the next big thing" arriverà con FM 2025 stando alle parole dall'istrionico Miles Jacobson, boss del team di sviluppo. Dalla prossima stagione si cambia: nuovo motore grafico, ossia Unity, nuova interfaccia e altre succose novità, compreso l'atteso debutto del calcio femminile. Nelle intenzioni di Sports Interactive, il ventesimo capitolo della serie Football Manager si pone come l'atto conclusivo di un ciclo vincente ricco di successi e cambiamenti che ha traghettato il franchise creato nella cameretta di Paul ed Oliver Collyer nell'era della digitalizzazione del calcio.

Nessuna grande novità?

Dopo le dichiarazioni del capo supremo di Sports Interactive si è instillato in noi un pericoloso dubbio: cos'è FM 2024? Un episodio di transizione? Un mastodontico aggiornamento con la possibilità di importare i salvataggi dall'edizione 2023? Sono bastate due ore nella terza lega del campionato giapponese (giocabile per la prima volta!) per fugare le nostre iniziali perplessità. Alcuni sostengono che Football Manager non cambi mai (così come certi bug...) ma nonostante le affermazioni fuorvianti del gran capo, Sports Interactive si è data un bel da fare per regalare agli appassionati un episodio degno della sua blasonata storia.

Le amorevoli attenzioni del team si sono concentrate su quattro macro aree: anzitutto, la rappresentazione delle partite con un motore 3D tirato a lucido per l'ultimo ballo (il debutto dell'engine risale al lontano 2008), con movimenti più realistici e un posizionamento sul terreno di gioco più credibile; in secundis, un calciomercato e una gestione finanziaria che beneficiano dell'introduzione della figura dell'intermediario e di un'IA meno fantasiosa nella campagna acquisti; e poi troviamo l'introduzione di nuovi schemi su calci piazzati e rimesse laterali in attacco e difesa. Infine, non manca lo sviluppo dei propri talenti attraverso una serie di obiettivi da completare durante la stagione. E poi c'è anche quello che viene considerato il Sacro Graal dai cultori della serie: la compatibilità con i salvataggi tra diverse versione del gioco per continuare il proprio cammino verso la gloria.

Un database alternativo

Meglio puntare sulla squadra del cuore o scegliere una delle corazzate europee? Quali principi di gioco seguire? Quale piano tattico sviluppare? Football Manager si è distinto negli ultimi vent'anni per la grande affidabilità nel simulare prestazioni e risultati tanto da essere utilizzato da molti club reali per lo scouting.

Il cuore del gioco è rappresentato dall'immenso database che viene aggiornato da migliaia di ricercatori e appassionati sparsi per tutto il globo, i quali ogni anno analizzano squadre, staff e calciatori di ogni categoria. Una banca dati così accurata che permette di scovare i futuri campioni prima ancora che qualche capo scout ne abbia sentito parlare. FM 2024 propone subito una novità in apertura: trovano spazio infatti tre differenti modalità di gioco (Originale, Mondo Reale e Realtà Alternativa) per il database, per il quale è sempre possibile configurare il numero dei campionati e il livello di dettaglio dei dati. Potremo iniziare la stagione con tutti i trasferimenti già completati e una parte finanziaria già definita, oppure con squadre non ancora aggiornate e un mercato che segue in modo pedissequo quello reale, oppure ancora senza alcuna cessione e acquisto entro una certa data. Insomma, c'è massima libertà per simulare un po' quello che si vuole: avremo l'opportunità di usare giocatori e staff non reali, creare il proprio calendario, bloccare il mercato nella prima sessione e molto altro.

Un motore 3D ben rifinito

Nonostante l'annunciato cambio di engine per il prossimo anno, i maggiori miglioramenti proposti da Sports Interactive quest'anno riguardano proprio la simulazione delle partite. Il motore 3D di FM 2024 si fa apprezzare per una maggiore fluidità e varietà: le abilità nel dribblare dei vari Vinícius Jr, Kvaratskhelia, Mbappé vengono finalmente esaltate ed è bello osservare i movimenti e le giocate delle superstar. Rimbalzi, tocchi, tiri appaiono migliorati, così come l'illuminazione durante l'arco di una giornata.

Sugli stadi ci sono ancora alti e bassi, tant'è che diversi impianti non hanno nulla da spartire con le controparti reali. A convincere è soprattutto lo svolgimento delle partite: le azioni sono meno frammentate e si ha la sensazione di assistere a un vero match. Il merito è da attribuire ai ventidue in campo che si comportano in maniera più verosimile, limitando le follie e le giocate senza senso che caratterizzavano le precedenti versioni. E anche quando sbagliano sono molto più convincenti del solito...

Portieri troppo fragili?

Come in ogni edizione sono necessari diversi aggiornamenti per sistemare bug e tarare al meglio alcuni parametri simulativi: in FM 2024 ci sono troppi tiri che tendono a stamparsi sui pali e sulle traverse, mentre la percentuale dei rigori assegnati e sbagliati è alta. Come avrebbe notato l'inimitabile Aldo Biscardi, "i gol fioccano come nespole" e certi incontri finiscono con punteggi tennistici.

I movimenti dei difensori nelle chiusure vanno migliorati perché vengono quasi sempre bucati sui cross bassi, e da limare sono anche i tiri dalla distanza (si segna più da fuori che su rigore). Soprattutto va risolta la "questione infortuni": i portieri hanno la tendenza a spaccarsi polsi e mani in modo disarmante (ci è capitato nella stessa partita di rompere titolare e sostituito) e si ha la sensazione che i muscoli dei calciatori siano di seta. Probabilmente, la stanchezza dei giocatori va a incidere sui loro infortuni e va equilibrato meglio l'algoritmo che gestisce il tutto. Del resto, con un turnover limitato il rischio di allungare l'infermeria è troppo alto. Da registrare anche il grado di severità degli arbitri: il numero dei cartellini rossi estratti a partita è eccessivo. Un'altra stranezza che abbiamo notato riguarda l'intervallo: non sappiamo che cosa succeda in quei 15 minuti di pausa, ma gli algoritmi di FM 24 sembrano divertirsi a ribaltare l'inerzia delle partite (nel bene e nel male). La CPU, invece, sembra avere qualche problema con le sostituzioni e con il turnover, tendendo a giocare sempre con gli stessi.

Palle inattive

Sul piano tattico, la possibilità di preparare dei veri schemi offensivi e difensivi su calci piazzati e rimesse è una bella aggiunta. Tutte le squadre hanno ormai nel proprio staff una figura dedicata alla gestione delle palle inattive. Rispetto alle precedenti versioni, Sports Interactive ha semplificato il processo: è possibile scegliere tra marcatura a zona, uomo o una soluzione ibrida, decidere quanti difensori mettere su un palo e assegnare ai giocatori ruoli e compiti specifici e altro ancora. Lo stesso si può fare anche per le rimesse laterali.

Le opzioni sono ancor più dettagliate e le istruzioni da impartire più chiare, mentre i giocatori si dimostrano disciplinati nell'esecuzione: ci vuole del tempo per trovare le combinazioni vincenti e la giusta familiarità tattica. Una volta completato il tutorial è possibile delegare l'incombenza al proprio uomo di fiducia. Nelle nostre prove il bilancio è stato finora negativo: abbiamo subito molti gol sui calci d'angolo e segnato pochissimo su punizione.

Dialogo costruttivo

Per far crescere i propri talenti e sviluppare appieno il loro potenziale Sports Interactive ha puntato tutto sul dialogo: sono state aggiunte infatti nuove funzionalità ad hoc.

Le giovani promesse e le stelle possono essere pungolate proponendo loro una serie di obiettivi da raggiungere che vanno dall'impegno nei singoli allenamenti fino alle prestazioni in partita o ai gol e agli assist realizzati. È possibile lavorare con lo staff sull'intensità, sul controllo di palla, sui riflessi dei portieri e su qualsiasi altro aspetto del gioco. Ogni calciatore ha la propria personalità e reagisce in modo diverso alle critiche e alla pressione e ci vuole davvero poco per farsi odiare dalla propria squadra. Spesso è anche difficile comprendere perché certi ragazzi reagiscano in modo negativo. In generale i calciatori tendono a lagnarsi un po' troppo, indipendentemente dalle critiche e dagli elogi ricevuti, e sparare altissimo per i rinnovi contrattuali. Nonostante le oltre duemila linee di dialogo aggiunte nelle interazioni con giocatori, agenti e staff, i colloqui, le conversazioni e le conferenze non rappresentano la parte migliore della produzione.

Il mercato in uscita

Uno dei punti forza conclamati della serie è il calciomercato e per FM 2024 Sports Interactive si è concentrata sullo snellimento delle rose. Per cedere gli "indesiderati" ora è possibile affidarsi agli intermediari che sono in grado di fornire indicazioni molto dettagliate sulla valutazione del cartellino, sulle potenzialità e appetibilità dei calciatori in esubero. Assunti direttamente dal direttore sportivo della propria compagine, queste figure hanno costi, commissioni e zone di influenza diverse.

Non solo: FM 2024 porta in dote il "TransferRoom", un sistema sviluppato appositamente per "pubblicizzare" i calciatori cedibili. Gli intermediari possono essere utili anche per fare degli affari e nelle loro liste di indesiderati può esserci sempre un giocatore che può fare comodo. Non aspettatevi miracoli: i club avversari giocano al ribasso e i buoni affari sono difficili da realizzare.



La figura dell'agente è diventata ancor più centrale nelle trattative di FM 2024: oltre a ragguagliare la dirigenza sulle intenzioni dei propri assistiti, in molte occasioni sparano valutazioni completamente diverse da quelle degli stessi club facendo mettendo in crisi i budget societari. Restando in ambito finanziario, ci è capitato in un paio di occasioni di vendere più abbonamenti dei posti disponibili allo stadio.

In generale, sarebbe bello avere una maggiore diversificazione tra i top team e i club di seconda fascia. Sul fronte licenze, la J1 League, J2 e J3 e la nazionale giapponese si vanno ad aggiungere alla pletora di leghe e campionati disponibili. Infine, la possibilità di continuare la carriera iniziata con FM 2023 (qui la nostra recensione di Football Manager 2023) su FM 2024 era la ciliegina sulla torta attesa da una vita: nel passaggio tra le due versioni alcune cosucce si perdono (l'aspetto dei calciatori rigenerati, per esempio) e altre vanno riadattate, ma è stata una mossa davvero astuta da parte di Sports Interactive che farà felici tantissimi giocatori.