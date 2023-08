Fort Solis Recensione: grande impatto visivo con l'UE 5, ma poco mordente

Tra produzioni più o meno ambiziose, grandi esclusive e incredibili ritorni da un passato mai dimenticato, il 2023 sarà ricordato come un anno significativo pr i giochi a tema fantascientifico. Nel giro di pochi mesi siamo infatti tornati a bordo della USG Ishimura (smembrate pezzo per pezzo la recensione di Dead Space), abbiamo salvato la Terra esplorando il pianeta rosso (partite per Marte con la nostra recensione di Deliver Us Mars) e siamo di nuovo sfuggiti alle grinfie di Shodan (cliccate qui per hackerare la recensione di System Shock).



L'attesa verso un ormai imminente Starfield viene colmata da Fallen Leaf Studio, che ha addirittura ingaggiato Troy Baker per dare vita ad un thriller sci-fi dall'impatto visivo estremamente realistico. Il taglio cinematografico e l'impiego di Unreal Engine 5 rendono Fort Solis uno spettacolo per gli occhi, ma una trama poco incisiva non si rivela all'altezza del suo cast stellare.

Mai rispondere ad un SOS nello spazio

Le tempeste di sabbia investono la superficie di Marte con costanza ed aggressività, alimentando cicli meteorologici a cui gli esploratori spaziali devono abituarsi se hanno intenzione di continuare le loro ricerche. L'anno in corso è il 2080, e l'umanità ha imparato a sfruttare il pianeta rosso attingendo alle sue risorse minerarie: la colonia terrestre vanta qualche sparuto avamposto, stazioni scientifiche e impianti di perforazione, tutti operati da un manipolo di lavoratori costretti a vivere per mesi all'interno delle piccole fortezze che li proteggono dall'inabitabilità del corpo celeste.

Jack Leary e Jessica Appleton sono due ingegneri incaricati di riparare le strumentazioni danneggiate dagli incessanti venti di Marte, trascorrono le loro giornate sulla superficie indossando una tuta di sopravvivenza, mentre la sera ammazzano il tempo riscoprendo vecchi film e serie tv di dubbio gusto. Mancano soltanto poche ore di attività per l'uomo che sta aspettando la navicella di ritorno affinché possa godersi le meritate ferie ma, come al solito, l'ultimo giorno di lavoro è sempre il più complicato: da Fort Solis arriva infatti uno strano messaggio d'allarme, e Jack si sente in dovere di assicurarsi che non sia successo nulla di grave. Arrivato sul posto, una vecchia stazione usata per le trivellazioni e le ricerche del terreno, è accolto da un'inquietante sensazione di solitudine. Dai registri risultano sei impiegati attualmente presenti a Fort Solis, ma nessuno della sicurezza lo accoglie al portellone d'ingresso e le stanze disabitate contribuiscono al silenzio tombale dell'edificio.



Curiosando nei terminali ed esplorando i corridoi dell'area, Jack viene a sapere che sul luogo si studia un piano sperimentale chiamato "A Better Tomorrow", un progetto che ha lo scopo di trovare una soluzione esterna all'impoverimento del suolo terrestre, ma deve esserci qualcosa di estremamente pericoloso nelle scoperte della botanica Helen Dunpart. L'ufficiale medico Wyatt Taylor ha infatti ricoverato due dei suoi sottoposti per sintomi ricollegabili all'esposizione a radiazioni, e per questo ha cominciato a indagare sulla natura della ricerca e sulle sue rischiose rivelazioni legate al terreno del Pianeta Rosso.

Una storia inconcludente

Proposta come un'esperienza cinematografica che ammicca al mondo della serialità televisiva, l'opera prima di Fallen Leaf Studio immerge il giocatore in una narrazione breve e concisa, composta da quattro capitoli che riservano una enorme importanza ai file vocali dei protagonisti coinvolti. Fort Solis è infatti un complesso disabitato che l'utente impara a conoscere attraverso note audio, registrazioni video e altri documenti, facendo luce sugli eventi che hanno portato alla richiesta di aiuto e al conseguente lockdown.

L'obbiettivo degli sviluppatori era probabilmente quello di creare un forte senso di inquietudine, ma la stazione di ricerca non appare mai pericolosa e il suo silenzio non riesce a far germogliare il seme della tensione. L'avvicendarsi degli eventi permette di far luce sui misteri di Fort Solis, che però quasi mai riescono a intrigare. Si giunge quindi a un finale privo di particolari colpi di scena, che non ha la forza per risollevare l'efficacia del racconto. Sul fronte ludico, ci troviamo di fronte a una produzione che non propone molte variazioni all'accesso ai terminali, alla lettura di messaggi e all'esplorazione delle zone che compongono la struttura. Per avanzare in alcune di esse è necessario munirsi di schede d'accesso dal valore sempre più alto, così da dar seguito alla ricerca della verità e alla scoperta di alcuni dettagli sulla vita quotidiana all'interno di Fort Solis. Semplici QTE animano scene appena più concitate, sebbene il game over non sia contemplato: la differenza tra il fallimento e la riuscita delle azioni si traduce in piccole sfumature contestuali che non incidono sul prosieguo degli eventi.

L'incredibile impatto visivo

A prestare la voce ai pochi personaggi che si muovono in Fort Solis ci pensa un cast stellare, capace di infondere grande intensità all'interno di una scrittura che non si rivela però sempre a fuoco. Tralasciando gli sviluppi centrali della trama, a non convincere sono alcuni scambi di battute che non tengono conto della gravità della situazione raccontata, ma le interpretazioni dei doppiatori sono più che solide dall'inizio alla fine.

Il talento di Troy Baker ormai non sorprende più nessuno: siamo stati ben felici di tornare a udire Roger Clark (l'Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2), accompagnato da Julia Brown (la Lois Bennett della serie tv World on Fire), che graziano l'udito con timbri sempre credibili, sia in situazioni di criticità che durante conversazioni più leggere e amichevoli. Il nucleo dell'opera sci-fi deve molto ai volti principali del racconto, mentre la presentazione grafica ha un debito di gratitudine nei confronti del potente Unreal Engine 5. I ragazzi di Fallen Leaf lo hanno sfruttato in modo adeguato, perché gli scenari di Fort Solis sono ricchi di dettagli e le animazioni dei personaggi appaiono credibili: dalla classica camminata alle espressioni facciali di rabbia e dolore, ogni azione legata al movimento contribuisce a regalare un'esperienza dal forte impatto visivo. La direzione artistica purtroppo non spicca per unicità, ma a sorprendere per qualità e cura dei particolari sono soprattutto le ambientazioni esterne: le formazioni rocciose presenti su Marte - sia piccole che grandi - appaiono modellate in maniera certosina, ed è assolutamente riuscita la resa delle luci artificiali e delle relative ombre, che rispondono con coerenza all'ambiente circostante anche in base agli oggetti presenti in scena.



La versione console da noi valutata per la recensione permette di scegliere tra le classiche modalità Performance o Qualità ma, allo stato attuale delle cose, soltanto la prima è degnamente ottimizzata: optare per una maggiore fedeltà grafica aumenta la risoluzione dell'immagine, ma il prezzo da pagare è quello di un frame rate che spesso non riesce a mantenere il target dei 30 fps. Anche con il preset Performance il gioco soffre di alcune fluttuazioni, seppur in forma meno importante. Si segnala, in conclusione, la mancanza dell'italiano, coi testi che sono stati adattati per tutte le altre maggiori lingue europee.